So wird aus der Nebenkostenabrechnung Bares, wenn Mieter es nicht verschenken

Lesedauer 5 Minuten

Die jährliche Betriebskostenabrechnung ist für Millionen Haushalte mehr als eine bloße Pflichtlektüre. In kaum einer anderen Abrechnung steckt so viel Sparpotenzial – und ebenso viel Risiko, Geld zu verschenken.

Wer Fristen kennt, typische Fehler erkennt, steuerliche Möglichkeiten nutzt und seine Rechte konsequent wahrnimmt, kann Nachzahlungen vermeiden, Rückzahlungen einfordern und die eigene Steuerlast senken.

Es zählt der Zugang, nicht das Ausstellungsdatum

Vermieter müssen die Abrechnung spätestens zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums zustellen. Für das Kalenderjahr 2024 bedeutet das: Die Abrechnung muss bis zum 31. Dezember 2025 bei Ihnen eingehen. Maßgeblich ist der Zugang – also der tatsächliche Eingang per Post oder digital – nicht das Datum auf dem Schreiben.

Versäumt der Vermieter die Frist, sind Nachforderungen grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Verspätung unverschuldet ist und der Vermieter das belegt. Gutschriften stehen Mieterinnen und Mietern dagegen auch nach Fristablauf zu. Es lohnt sich daher, Umschläge und Eingangsbestätigungen sorgfältig aufzubewahren.

CO₂-Kosten: Das Stufenmodell seit 2023 und seine Folgen

Seit dem 1. Januar 2023 gilt ein zehnstufiges Modell zur Aufteilung der CO₂-Kosten für Heizung zwischen Vermietern und Mietern. Je schlechter die energetische Bilanz des Gebäudes, desto höher fällt der Vermieteranteil aus – bei sehr ineffizienten Häusern bis zu 95 Prozent.

Die Aufteilung wird in der jährlichen Heizkostenabrechnung vorgenommen; dabei ist der Vermieter verpflichtet, den Anteil für den einzelnen Haushalt, die Einordnung des Gebäudes im Stufenmodell und die Berechnungsgrundlagen auszuweisen. Zur Plausibilisierung stellt das Bundeswirtschaftsministerium einen offiziellen Rechner bereit.

Wenn Angaben fehlen: Kürzungsrecht von drei Prozent auf die Heizkosten

Enthält die Heizkostenabrechnung die gesetzlich geforderten CO₂-Informationen nicht – etwa fehlt die Einstufung des Gebäudes oder die Aufteilung – steht Mietenden ein Kürzungsrecht in Höhe von drei Prozent des auf sie entfallenden Heizkostenanteils zu.

Dieses Recht ist im Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz ausdrücklich verankert und ergänzt die bekannten Kürzungsrechte aus der Heizkostenverordnung. In der Praxis sollte die Kürzung sachlich begründet und dem Vermieter mit Hinweis auf die fehlenden Angaben angezeigt werden.

Typische Fehlerquellen: Intransparente Posten und doppelte Abrechnungen

Häufige Streitpunkte sind unscharf getrennte Kostenpositionen. Kostenarten dürfen nicht vermischt werden. Das gilt insbesondere für Hausmeisterleistungen im Verhältnis zu Gartenpflege oder Reinigung: Umlagefähig sind nur laufende, klar abgrenzbare Betriebstätigkeiten.

Anteile, die Verwaltung, Instandhaltung oder Reparaturen betreffen, sind nicht umlegbar und müssen herausgerechnet werden. Fehlt die nötige Aufschlüsselung, ist die Position formell angreifbar.

Gleiches gilt für Dopplungen, wenn etwa Heizkosten und „Heiz- und Warmwasserkosten“ parallel auftauchen. Wer auffällige Sprünge gegenüber dem Vorjahr entdeckt, sollte die Belegeinsicht nutzen und um Erläuterung bitten.

Was nicht auf Mieter umgelegt werden darf: Von Kabelanschluss bis Verwaltung

Ein besonders relevanter Wechsel in 2024 betrifft den Kabelanschluss. Das sogenannte Nebenkostenprivileg wurde zum 1. Juli 2024 abgeschafft. Kabelgebühren dürfen seither nicht mehr pauschal über die Betriebskosten abgerechnet werden; für 2024 ist eine Umlage nur noch für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni zulässig.

Ab dem 1. Juli trägt, wer Kabel-TV will, seinen Vertrag selbst – wer keinen Kabelanschluss nutzt, muss ihn auch nicht mehr finanzieren.

Über den Kabelanschluss hinaus gilt: Verwaltungskosten wie Hausverwaltungsgebühren, Buchhaltung und Kontoführung sind nach der

Betriebskostenverordnung nicht umlagefähig. Gleiches gilt für Instandhaltung, Instandsetzung und Rücklagen – das sind Eigentümerkosten.

Bei Rauchwarnmeldern sind die einmaligen Anschaffungs- und Einbaukosten nicht umlagefähig; die laufende Wartung kann umlagefähig sein, wenn sie vertraglich wirksam vereinbart wurde. Die Miete für Rauchwarnmelder ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht als sonstige Betriebskosten umlagefähig.

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

Viele Positionen aus der Abrechnung lassen sich steuerlich nutzen. Für haushaltsnahe Dienstleistungen – etwa Hausreinigung, Gartenpflege, Winterdienst oder Hausmeisterdienste – mindert sich die Einkommensteuer um 20 Prozent der Arbeits- und Fahrtkosten, maximal um 4.000 Euro pro Jahr.

Für Handwerkerleistungen im Bestand – zum Beispiel Wartung, Reparaturen, Schornsteinfeger- oder Malerarbeiten – sind 20 Prozent der Arbeitskosten bis zu einem Höchstbetrag von 1.200 Euro im Jahr abziehbar. Materialkosten bleiben außen vor; die Rechnungen müssen die Lohnanteile getrennt ausweisen und unbar bezahlt sein.

Rechtsgrundlage ist § 35a EStG; die amtlichen Einkommensteuerrichtlinien und gängige Fachinformationen bestätigen die Höchstbeträge und Anforderungen.

Einwendungen erheben, Belege sehen, Wirtschaftlichkeit prüfen

Wer Unstimmigkeiten entdeckt, sollte Einwendungen schriftlich und sachlich formulieren. Dafür bleibt ein Jahr ab Zugang der Abrechnung Zeit. Innerhalb dieser Frist können formelle und materielle Fehler gerügt und auch bereits gezahlte Beträge zurückgefordert werden.

Parallel besteht ein klarer Anspruch auf Belegeinsicht – grundsätzlich in die Originalunterlagen, einschließlich Zahlungsbelegen. Verweigert der Vermieter die Einsicht, ist die Nachforderung regelmäßig nicht fällig.

Bei auffällig hohen Einzelposten lohnt zudem der Blick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot: Vermieter müssen ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis wahren; die Rechtsprechung verlangt zwar nicht stets das billigste Angebot, aber nachvollziehbar wirtschaftliches Vorgehen.

Praktische Vorgehensweise: So wird aus Pflichtlektüre bares Geld

Wer systematisch prüft, startet mit den Fristen und der Frage, ob die Abrechnung rechtzeitig zugegangen ist. Es folgt der Abgleich mit der Vorjahresabrechnung, um Ausreißer zu erkennen. Bei den Heizkosten ist zu klären, ob die CO₂-Aufteilung sauber nach Stufenmodell ausgewiesen ist; fehlt etwas, kommt das Drei-Prozent-Kürzungsrecht in Betracht.

Nicht umlagefähige Posten wie Verwaltung, Instandhaltung, Kabel-TV ab Juli 2024 oder die Miete für Rauchwarnmelder gehören gestrichen. Abschließend empfiehlt sich die Belegeinsicht, gegebenenfalls mit einer fachkundigen Begleitung, sowie die steuerliche Auswertung der ausgewiesenen Dienstleistungen und Handwerkerarbeiten.

Tabelle: Häufige Fehler in der Nebenkostenabrechnung

Prüfpunkt Worauf achten / Konkrete Aktion Frist & Zugang Für 2024 muss die Abrechnung bis 31.12.2025 zugegangen sein; Zugang mit Umschlag, E-Mail-Zeitstempel oder Empfangsbestätigung dokumentieren. Formelle Vollständigkeit Abrechnungszeitraum, Gesamtkosten je Kostenart, Verteilerschlüssel, Wohn- bzw. Nutzfläche/Einheiten, Ihre Vorauszahlungen und das Ergebnis (Guthaben/Nachzahlung) müssen klar ausgewiesen sein. Verteilerschlüssel Prüfen, ob der Schlüssel dem Mietvertrag entspricht; Änderungen müssen begründet sein; zugrunde gelegte Flächenangaben korrekt und aktuell. Heiz- & Warmwasserkosten Zählerstände, Ablesezeitraum und Verbrauchswerte nachvollziehbar; keine doppelte Erfassung (z. B. „Heizkosten“ und zusätzlich „Heiz- und Warmwasserkosten“). CO₂-Kostenaufteilung Seit 2023 Stufenmodell zwischen Vermieter und Mieter; Einstufung des Gebäudes und prozentuale Aufteilung müssen ausgewiesen sein; fehlen Angaben, Kürzung der Heizkosten um 3 % erwägen. Kabelanschluss 2024 Umlage nur bis 30.06.2024 zulässig; ab 01.07.2024 keine Umlage mehr über die Nebenkosten; unberechtigte Position anteilig streichen lassen. Nicht umlagefähige Kosten Verwaltung, Kontoführung, Buchhaltung, Instandhaltung/-setzung, Rücklagen sowie Anschaffung oder Miete von Rauchwarnmeldern sind nicht umlagefähig; laufende Wartung von Rauchwarnmeldern nur bei wirksamer Vereinbarung. Hausmeister & Dienstleistungen Klar getrennte Leistungsanteile verlangen; keine Doppelberechnung von Reinigung oder Gartenpflege zusätzlich zum Hausmeister-Pauschalposten. Preisauffälligkeiten Vergleich mit Vorjahr; starke Sprünge begründen lassen; bei Unplausibilitäten Belegeinsicht nutzen und Erläuterungen anfordern. Wirtschaftlichkeitsgebot Kosten müssen marktüblich und angemessen sein; bei auffällig hohen Verträgen (z. B. Reinigung, Gartenpflege, Messdienst) günstigere Alternativen erfragen. Belegeinsicht Originalrechnungen, Wartungsverträge und Zahlungsbelege einsehen; bei fehlender Transparenz Kopien verlangen und unklare Posten rügen. Einwendungsfrist Einwendungen innerhalb von 12 Monaten nach Zugang schriftlich erheben; auch bereits gezahlte Nachforderungen bei Fehlern zurückfordern. Vorauszahlungen Abgerechnete Vorauszahlungen mit den tatsächlich geleisteten Zahlungen abgleichen; bei Abweichungen Korrektur verlangen und künftige Abschläge sinnvoll anpassen. Leerstand & Umlage Verteilerschlüssel trotz Leerständen korrekt angewendet; keine versteckte Umlage leerstandsbedingter Mehrkosten auf einzelne Mieter. Vorhandene Leistungen Kosten nur abrechnen, wenn die Einrichtung vorhanden und nutzbar ist (z. B. Aufzug, Hausreinigung, Tiefgarage); sonst streichen lassen. Betrieb vs. Investition Laufende Betriebskosten ja; Modernisierung, Reparatur, Anschaffung und Rücklagen nein; unklare Mischposten aufschlüsseln lassen. Mess- & Ablesekosten Nur einmalige Grund- und Ablesegebühren ohne Doppelungen; Vertragslaufzeiten und Gebührenniveau prüfen. Mietvertragliche Grundlage Nur vertraglich vereinbarte Betriebskosten umlagefähig; „sonstige Betriebskosten“ müssen konkret bezeichnet sein. Stammdaten & Angaben Wohnfläche, Personenanzahl, Nutzungsdauer und Mietbeginn/Ende korrekt; Rechenfehler und Zahlendreher ausschließen. Steuerliche Nutzung Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen aus der Abrechnung für die Steuererklärung nutzen; Lohnanteile müssen getrennt ausgewiesen und unbar bezahlt sein.

Fazit

Die Nebenkostenabrechnung ist kein lästiger Verwaltungsakt, sondern eine Chance, die eigene Haushaltskasse zu schützen. Wer Fristen kennt, die CO₂-Regeln einordnet, unzulässige Posten erkennt, Belegeinsicht nutzt und steuerliche Spielräume ausschöpft, verhindert überhöhte Forderungen und verbessert unaufwendig die eigene Liquidität. Mit etwas Aufmerksamkeit werden aus wenigen Minuten Prüfung oft dreistellige Beträge – legal, dauerhaft und fair.

Hinweis: Dieser Beitrag stellt eine allgemeine Orientierung dar und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Im Zweifel hilft eine qualifizierte Prüfung, etwa über Mietervereine, Verbraucherzentralen oder Fachanwälte.