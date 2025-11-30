Schwerbehinderung: Wohngeld-Freibetrag hilft bei barrierefreier Wohnung

Lesedauer 3 Minuten

Menschen mit einer Schwerbehinderung stehen häufig vor besonderen finanziellen Belastungen. Steigende Mietpreise, teure Mobilitätshilfen oder notwendige bauliche Anpassungen in der Wohnung erhöhen den Druck zusätzlich.

Umso wichtiger ist es zu wissen: Wohngeld kann auch für schwerbehinderte Menschen eine entscheidende Entlastung sein – und dank möglicher Freibeträge fällt das Einkommen in manchen Fällen weniger ins Gewicht.

Was ist Wohngeld – und warum ist es für Menschen mit Schwerbehinderung besonders relevant?

Wohngeld ist eine staatliche Unterstützung für Mieter und Eigentümer, deren Einkommen nicht ausreicht, um die Wohnkosten zu tragen. Für schwerbehinderte Menschen ist Wohngeld besonders wertvoll.

Wohngeld kann einerseits die teils hohen Wohnkosten barrierefreier Wohnungen ausgleichen und andererseits sind zusätzliche Freibeträge möglich, die das anrechenbare Einkommen reduzieren. Vor allem in Städten, in denen barrierefreie Wohnungen teurer oder selten verfügbar sind, wirkt Wohngeld wie ein finanzieller Puffer.

Wie wirkt sich eine Schwerbehinderung auf die Wohngeldberechnung aus?

Eine Schwerbehinderung allein führt nicht automatisch zu einem höheren Wohngeldanspruch. Maßgeblich ist, ob die rechtlichen Voraussetzungen für zusätzliche Freibeträge erfüllt sind. Diese kommen zum Tragen, wenn ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 vorliegt und die Einschränkungen den Alltag erheblich beeinflussen.

Dadurch kann ein relevanter Teil des Einkommens unberücksichtigt bleiben – was oft den Unterschied zwischen Ablehnung und Bewilligung ausmacht. Durch den höheren Freibetrag steigt bei Berücksichtigung das Wohngeld insgesamt.

Welche Art von Wohnung ist förderfähig?

Auch bei Schwerbehinderung müssen die Mietkosten innerhalb der regionalen Höchstbeträge liegen. Barrierefreie oder -arme Wohnungen sind häufig teurer, doch solange die Kosten innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen bleiben, ist eine Förderung möglich.

Liegt die Miete darüber, kann sich ein Antrag trotz allem lohnen, denn Härtefallregelungen können außergewöhnliche Wohnkosten anerkennen – besonders wenn diese aufgrund der Behinderung unvermeidbar sind.

Praxisbeispiele: So wirkt Wohngeld im echten Leben

Beispiel 1: Rollstuhlnutzerin mit teurer barrierefreier Wohnung

Frau L., 48 Jahre alt und Rollstuhlnutzerin, findet nach langer Suche eine barrierefreie Wohnung, die jedoch deutlich teurer ist als ihre bisherige. Obwohl ihr Einkommen knapp über der allgemeinen Wohngeldgrenze liegt, wird dank des anerkannten GdB von 80 ein Freibetrag gewährt. Dadurch sinkt ihr anrechenbares Einkommen – und sie erhält monatlich rund 170 Euro Wohngeld.

Beispiel 2: Pflegegrad führt zu zusätzlichem Freibetrag

Herr M., 63 Jahre, lebt allein und hat einen Pflegegrad 3. Seine Rente ist gering, und er muss viele alltägliche Leistungen zukaufen. Durch den Pflegegrad wird ein zusätzlicher Freibetrag berücksichtigt, der seine finanzielle Belastung sichtbar mindert. Ergebnis: Er erfüllt die Voraussetzungen für Wohngeld und bekommt einen Zuschuss, der seine Miete zu fast einem Drittel abdeckt.

Beispiel 3: Familie mit schwerbehindertem Kind

Familie R. lebt in einer größeren Wohnung, weil das schwerbehinderte Kind mehr Platz für Hilfsmittel und Therapien benötigt. Die höheren Wohnkosten wären ohne Unterstützung nicht tragbar. Da das Kind einen GdB von 70 hat, wird ein Freibetrag für den Haushalt gewährt. Dadurch steigt der Wohngeldanspruch so stark, dass die Familie monatlich über 200 Euro Unterstützung erhält – ein erheblicher finanzieller Unterschied.

Antragstellung: Diese Unterlagen brauchen Sie

Für den Wohngeldantrag sind der Mietvertrag oder andere Nachweise über die Wohnkosten sowie aktuelle Einkommensnachweise aller Haushaltsmitglieder erforderlich. Zusätzlich müssen der Schwerbehindertenausweis oder der entsprechende Bescheid vorgelegt werden.

Auch Nachweise über einen Pflegegrad oder besonders hohe Krankheitskosten können den Antrag stärken. Viele Kommunen bieten Online-Anträge oder Wohngeldrechner an, um den Prozess zu erleichtern und Wartezeiten zu verkürzen.

Häufige Fehler vermeiden

Viele Antragsteller lassen mögliche Freibeträge ungenutzt, weil sie nicht wissen, dass bei einer anerkannten Schwerbehinderung Teile des Einkommens herausgerechnet werden können. Auch unvollständige oder veraltete Unterlagen führen häufig zu Verzögerungen.

Zudem geben manche ihre Mietkosten zu niedrig an, weil sie nur die Kaltmiete berücksichtigen – dabei können bestimmte Nebenkosten ebenfalls wohngeldrelevant sein und sollten nicht vergessen werden.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zu Wohngeld und Schwerbehinderung

1. Haben Menschen mit Schwerbehinderung automatisch Anspruch auf Wohngeld?

Nein. Anspruch besteht nur, wenn Einkommen, Haushaltsgröße und Wohnkosten im zulässigen Rahmen liegen. Die Schwerbehinderung kann den Anspruch jedoch durch Freibeträge verbessern.

2. Welche Freibeträge gelten bei Schwerbehinderung?

Freibeträge können gewährt werden, wenn ein GdB von mindestens 50 vorliegt und die Einschränkungen den Alltag erheblich beeinträchtigen. Die Höhe hängt vom individuellen Fall ab.

3. Wird ein Pflegegrad beim Wohngeld berücksichtigt?

Ja. Ein Pflegegrad kann zusätzliche Freibeträge ermöglichen oder erhöhte Wohnkosten begründen, etwa für barrierefreie Wohnungen.

4. Kann man Wohngeld und Grundsicherung gleichzeitig bekommen?

Nein. Wer Bürgergeld oder Grundsicherung erhält, bekommt kein Wohngeld, da die Wohnkosten dort bereits einkalkuliert sind.

5. Wie lange dauert die Bewilligung von Wohngeld?

Die Bearbeitung kann je nach Kommune zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten dauern. Vollständige Unterlagen verkürzen den Prozess deutlich.

Fazit: Wohngeld lohnt sich – besonders für Menschen mit Schwerbehinderung

Wohngeld ist eine oft unterschätzte Entlastung für Menschen mit Schwerbehinderung. Es gleicht nicht nur höhere Wohnkosten aus, sondern berücksichtigt durch Freibeträge auch besondere Lebenssituationen.

Wer den Antrag sorgfältig stellt, alle relevanten Nachweise einreicht und die eigenen Rechte kennt, kann mitunter erhebliche finanzielle Unterstützung erhalten – und damit die Wohnsituation nachhaltig stabilisieren.