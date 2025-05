Schulden: Was passiert wenn zu viel Geld auf dem P-Konto ist?

Lesedauer 3 Minuten

Das Pfändungsschutzkonto (kurz P-Konto) ist für verschuldete Menschen ein wichtiger Rettungsanker: Es garantiert, dass ein gesetzlich festgelegter Mindestbetrag – das Existenzminimum – auch bei einer Kontopfändung verfügbar bleibt.

Doch der Pfändungsschutz ist nicht grenzenlos. Sobald das monatliche Guthaben den jeweils gültigen Freibetrag übersteigt, greift eine komplexe Automatik aus Sperre, Übertrag und letztlich Auskehr an den Gläubiger. Für Betroffene gilt daher: Wer zu viel Geld auf dem P-Konto stehen lässt, riskiert den Verlust des Überschusses.

Aktuelle Freigrenzen im Überblick

Seit 1. Juli 2024 liegt der bundeseinheitliche Grundfreibetrag bei 1 491,75 Euro. Banken runden den Betrag – wie es § 899 Abs. 1 ZPO vorsieht – technisch auf 1 500 Euro auf.

Eine weitere Anpassung steht schon fest: Am 1. Juli 2025 steigt der Grundfreibetrag auf 1 555 Euro.

Für Unterhaltspflichten erhöht sich der Schutzbetrag stufenweise; für die erste berechtigte Person kommen derzeit 561,43 Euro hinzu, ab Juli 2025 werden es 585,23 Euro sein.

Jede weitere unterhaltsberechtigte Person hebt die Grenze um derzeit 312,78 Euro, künftig um 326,04 Euro.

Wenn das Guthaben den Freibetrag übersteigt: Ablauf in der Praxis

Geht mehr Geld ein, als der geschützte Freibetrag erlaubt, markiert das Kreditinstitut den Überschuss sofort als „blockiert“. Dabei wird intern ein sogenanntes Auskehrungskonto geführt.

Auf dem Auskehrungskonto verbleibt der Mehrbetrag zunächst unerreichbar, taucht aber als „verfügbar ab“ auf den Online-Umsätzen vieler Banken auf. Die Sperre verhindert, dass der Kontoinhaber über den Überschuss verfügt, aber ebenso, dass der Gläubiger das Geld sofort erhält.

Übernahme- und Ansparregel: Drei Monate Schonfrist

Seit der Reform durch das Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz (PKoFoG) am 1. Dezember 2021 gilt eine verlängerte Schonfrist: Nicht verbrauchtes pfändungsfreies Guthaben kann bis zu drei Monate lang in die Zukunft übertragen werden.

Damit lässt sich maximal das Vierfache des monatlichen Freibetrags ansparen. Die Bank rechnet bei jeder Verfügung nach dem First-in-First-out-Prinzip das älteste Guthaben zuerst an. Wird der übertragene Betrag innerhalb der Drei-Monats-Frist verbraucht, bleibt er dauerhaft geschützt.

Sonderzahlungen und Sozialleistungen: Was automatisch geschützt ist – und was nicht

Kindergeld, Unterhaltsvorschuss, staatliche Corona-Hilfen oder Energiepreispauschalen unterliegen eigenständigen Schutzvorschriften. Gehen sie auf dem P-Konto ein, müssen sie nicht zwangsläufig in den Grundfreibetrag „hineinpassen“.

Allerdings erkennt die Bank solche Zahlungen nur, wenn deren Zweck aus den Buchungsdaten eindeutig hervorgeht oder wenn der Kontoinhaber kurzfristig eine Bescheinigung nach § 903 ZPO vorlegt.

Gleiches gilt für Weihnachts- oder Urlaubsgeld: Ohne Nachweis zählt die Einmalzahlung als „normales“ Einkommen und kann den Freibetrag sprengen.

Erhöhung des Freibetrags: So funktioniert die Bescheinigung

Wer dauerhafte Unterhaltspflichten hat oder regelmäßig geschützte Sozialleistungen bezieht, kann seinen individuellen Freibetrag erhöhen lassen. Dafür reicht eine kostenlose Bescheinigung, die Schuldner-, Sozial- oder Familienkassen, Rechtsanwälte oder Steuerberater ausstellen dürfen.

Die Bank muss die Bescheinigung unverzüglich umsetzen; lehnt sie dies ab, entscheidet auf Antrag das Vollstreckungsgericht.

Nach drei Monaten: Wann der Gläubiger das Geld bekommt

Verbleibt der blockierte Überschuss länger als drei Monate auf dem Auskehrungskonto, erlischt der Pfändungsschutz. Die Bank führt den Betrag – ohne weiteres gerichtliches Verfahren – an den vollstreckenden Gläubiger ab.

Eine Rückholung ist danach nur noch möglich, wenn der Kontoinhaber innerhalb der Frist einen Freigabe-Antrag beim Vollstreckungsgericht gestellt hat und nachträglich höhere Freibeträge bewilligt bekommt.

Rechte des Kontoinhabers gegenüber der Bank

Weder die Einrichtung noch die Führung eines P-Kontos darf teurer sein als ein normales Girokonto. Der Bundesgerichtshof hat 2012 klargestellt, dass Sonder- oder Zusatzgebühren unzulässig sind (XI ZR 500/11, XI ZR 145/12).

Wer dennoch erhöhte Entgelte zahlt, kann sie rückwirkend zurückfordern. Außerdem kann der Kontoinhaber das P-Konto jederzeit wieder in ein reguläres Girokonto zurückwandeln, sofern keine Pfändung mehr vorliegt.

Praxistipps zur Vermeidung von Verlusten

Wer monatlich mehr verdient, als der Grundfreibetrag vorsieht, sollte den erhöhten Schutz umgehend durch eine Bescheinigung sichern. Größere Einmalzahlungen – etwa Abfindungen oder Sonderboni – lassen sich nur mit einem gerichtlichen Freigabe-Beschluss retten; hier lohnt es sich, schon vor der Gutschrift Kontakt zur Schuldnerberatung aufzunehmen.

Fällt am Monatsende das Gehalt und am Monatsanfang eine Sozialleistung zusammen, empfiehlt es sich, das ältere Guthaben zügig abzuheben oder per Dauerauftrag auf ein Konto eines Vertrauenspartners zu überweisen, damit die Drei-Monats-Frist eingehalten wird.

Ausblick: Anpassungen 2025 und was Schuldner jetzt tun sollten

Mit der Anhebung des Grundfreibetrags zum 1. Juli 2025 steigt auch die Summe, die automatisch geschützt ist. Betroffene sollten kurz vor dem Stichtag prüfen, ob ihre Bescheinigung noch aktuell ist, und falls nötig eine neue ausstellen lassen.

Wer jetzt schon weiß, dass Sonderzahlungen anstehen, sollte frühzeitig rechtlichen Rat suchen – denn das P-Konto schützt nur, wenn sein Mechanismus verstanden und die Fristen konsequent beachtet werden.