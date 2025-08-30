Rente: Achtung Rentner – Diese Auszahlungstermine gelten seit Juli 2025

Lesedauer 2 Minuten

Seit Juli 2025 gelten erneut angepasste Rentenzahlungstermine – abhängig vom Rentenbeginn und kalendarischen Verschiebungen. Besonders für Betroffene der Deutschen Rentenversicherung sind genaue Daten entscheidend.

Zwei Systeme – Zwei Zeitpläne: Vorschüssige und nachschüssige Rente

In Deutschland unterscheiden sich die Auszahlungstermine der gesetzlichen Renten je nach Renteneintritt. Wer vor April 2004 in Rente ging, erhält seine Zahlung vorschüssig – also zu Beginn des Monats. Alle Rentnerinnen und Rentner mit Rentenbeginn ab April 2004 müssen sich hingegen auf die sogenannte nachschüssige Zahlung einstellen, die erst zum Monatsende erfolgt. Diese Regelung betrifft nicht nur Altersrentner, sondern auch Beziehende von Witwen, Waisen und Erwerbsminderungsrenten.

Wichtig: Die Deutsche Rentenversicherung überweist die gesetzliche Rente immer am letzten Bankarbeitstag des Monats. Fällt dieser auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der Termin auf den vorherigen Werktag. Das Geld muss am Auszahlungstag spätestens um 23:59 Uhr auf dem Konto sein.

Vorschüssige Rentenzahlung: Diese Termine gelten von Juli bis Dezember 2025

Für Rentnerinnen und Rentner mit vorschüssiger Zahlung gelten im zweiten Halbjahr 2025 folgende Auszahlungszeitpunkte:

September: Freitag, 29.08.2025

Oktober: Dienstag, 30.09.2025

November: Donnerstag, 30.10.2025

Dezember: Freitag, 28.11.2025

Januar 2026: Dienstag, 30.12.2025

Vorteil für die Betroffenen: Die Rente ist direkt zu Monatsbeginn verfügbar – hilfreich für Haushaltsplanung und monatliche Fixkosten.

Nachschüssige Rente: Termine verschieben sich auf Monatsende

Anders sieht es bei Personen aus, die ab 2004 neu in Rente gingen. Ihre Zahlungen erfolgen nachschüssig, also rückwirkend für den laufenden Monat. Die Deutsche Rentenversicherung überweist das Geld meist am letzten Werktag – was bei Feiertagen oder Wochenenden zu teils erheblichen Verschiebungen führen kann.

Ein Beispiel: Fällt der 31. Oktober 2025 (ein Feiertag in vielen Bundesländern) auf einen Freitag, erfolgt die Überweisung stattdessen am Donnerstag, dem 30. Oktober.

Betroffene sollten ihre Daueraufträge und Lastschriften auf diese Verschiebungen abstimmen, um Mahngebühren zu vermeiden.

Betriebsrenten und Zusatzversorgung: Eigene Regeln gelten

Nicht mit den gesetzlichen Rentenzahlungen zu verwechseln, sind Leistungen aus Betriebsrenten oder Zusatzversorgungskassen (z. B. VBL oder ZVK). Diese unterliegen eigenen Auszahlungsplänen, die stark von Arbeitgeber und Vertragspartner abhängen. Wer mehrere Rentenquellen bezieht, sollte alle Zahlungstermine separat prüfen.

Rentenanpassung und mögliche Kürzung zum Jahresende

Im Dezember 2025 läuft eine Übergangsregelung aus, die bislang Rentenkürzungen abgefedert hat. Ab Juli 2026 droht dadurch für bestimmte Gruppen eine niedrigere Auszahlung. Betroffen sind besonders Rentnerinnen und Rentner mit zusätzlichen Einkommen oder bestimmten Steuerfreibeträgen. Die konkrete Auswirkung hängt von individuellen Einkommensverhältnissen und steuerlichen Faktoren ab.

Nutzen Sie den Jahreswechsel für eine finanzielle Bestandsaufnahme – mögliche Steuernachzahlungen lassen sich so frühzeitig vermeiden.