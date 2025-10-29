Mit 63 und 50 Prozent Schwerbehinderung in Rente? So ist jetzt die Rechtslage 2025

Wer einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 hat, kann in Deutschland die „Altersrente für schwerbehinderte Menschen“ in Anspruch nehmen – unter bestimmten Alters- und Versicherungsbedingungen.

Ob der Rentenstart bereits mit 63 möglich ist, hängt vor allem vom Geburtsjahrgang, von der Wartezeit (mindestens 35 Jahre) und davon ab, ob Abschläge akzeptiert werden. Entscheidend sind § 236a SGB VI und die Auslegung durch die Deutsche Rentenversicherung (DRV).

Voraussetzungen: Schwerbehinderung, Wartezeit, Stichtag

Als schwerbehindert gelten Personen mit einem GdB von wenigstens 50; die Feststellung trifft das Versorgungsamt. Wichtig ist der Zeitpunkt: Die Schwerbehinderung muss am Tag des Rentenbeginns bereits vorliegen. Außerdem muss die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt sein.

Dazu zählen unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder Selbstständigkeit, freiwillige Beiträge, Zeiten der Kindererziehung und häuslichen Pflege sowie bestimmte Zeiten mit Lohnersatzleistungen; auch Anrechnungszeiten wie etwa Phasen von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Schulausbildung oder Studium werden berücksichtigt.

Altersgrenzen: Was bedeutet „63“ konkret?

Für die „Altersrente für schwerbehinderte Menschen“ gilt seit der Reform eine stufenweise angehobene Altersgrenze. Wer 1964 oder später geboren ist, erreicht die abschlagsfreie Altersgrenze mit 65 Jahren; ein vorgezogener Start ist ab 62 möglich – dann mit dauerhaften Abschlägen.

Für Jahrgänge 1952 bis 1963 liegen die Grenzen zwischen früher 63/60 und später 65/62 Jahren; die exakten Daten hängen vom individuellen Geburtsjahrgang ab. Ein Beispiel der DRV: Wer 1962 geboren ist, kommt erst mit 64 Jahren und 10 Monaten abschlagsfrei in diese Rente.

Abschläge bei Start mit 63

Die Abschläge betragen 0,3 Prozent pro Monat des vorzeitigen Bezugs und gelten lebenslang. Bei den ab 1964 Geborenen ist die abschlagsfreie Grenze 65; ein Rentenstart mit 63 liegt 24 Monate davor und führt zu 7,2 Prozent Abschlag. Der maximale Abschlag bei dieser Rentenart beträgt 10,8 Prozent (36 Monate). Diese Minderung bleibt auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze bestehen.

„Rente mit 63“ ist etwas anderes

Die umgangssprachliche „Rente mit 63“ meint rechtlich die Altersrente für besonders langjährig Versicherte (45 Jahre). Sie ist für jüngere Jahrgänge nicht mehr mit 63 erreichbar:

Für 1964 und später Geborene liegt die abschlagsfreie Grenze nach 45 Jahren bei 65 Jahren. Für Jahrgänge 1953–1963 verschiebt sich die Grenze schrittweise nach oben. Wer dagegen „nur“ die 35 Jahre erfüllt, kann zwar als langjährig Versicherter ab 63 in Rente, trägt dann aber – anders als bei der Schwerbehindertenrente – Abschläge gemessen an der Regelaltersgrenze (für die meisten heute 67).

Was für 63-Jährige mit Schwerbehinderung praktisch gilt

Wer heute 63 ist und einen GdB von mindestens 50 nachweisen kann, hat zwei Prüfpfade: Liegt die eigene abschlagsfreie Altersgrenze – je nach Jahrgang – noch oberhalb von 63, ist ein Start mit 63 grundsätzlich möglich, aber mit Abschlägen in der oben beschriebenen Höhe.

Liegt sie bereits bei oder unter 63 (nur bei älteren Jahrgängen), kann der Rentenbeginn unter Umständen abschlagsfrei erfolgen, sofern die 35 Jahre Wartezeit erfüllt sind und die Schwerbehinderung am Stichtag feststeht. Die exakten Monatsangaben ergeben sich aus Jahrgangstabellen der DRV.

Anrechenbare Zeiten: Worauf es bei den 35 Jahren ankommt

Für die 35-jährige Wartezeit zählen viele Lebensphasen mit, nicht nur klassische Beschäftigung. Berücksichtigt werden etwa Zeiten mit Pflichtbeiträgen, freiwillige Beiträge, Kindererziehung (grundsätzlich für die ersten bis zu drei Lebensjahre), nicht erwerbsmäßige Pflege, bestimmte Phasen mit Arbeitslosengeld oder Krankengeld, Rentensplitting sowie ausgewählte Ersatz- und Anrechnungszeiten, darunter auch Schule oder Studium.

Für die individuelle Bewertung lohnt der Blick in die Rentenauskunft beziehungsweise eine Beratung, weil einzelne Zeiten – gerade bei Arbeitslosengeld II – nur für bestimmte Zeiträume voll zählen.

Hinzuverdienst und Antragstellung

Seit 1. Januar 2023 gilt für vorgezogene Altersrenten keine gesetzliche Hinzuverdienstgrenze mehr. Wer früher in Rente geht, darf grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Den Antrag empfiehlt die DRV etwa drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen.

Beispielrechnungen

Für eine Person, Jahrgang 1964, mit anerkannter Schwerbehinderung und erfüllter Wartezeit: Abschlagsfrei erst mit 65. Ein Start mit 63 bedeutet 24 Monate Vorziehen und damit 7,2 Prozent dauerhaften Abschlag. Für Jahrgang 1962 gilt: Abschlagsfrei erst mit 64 Jahren und 10 Monaten; wer mit 63 starten will, liegt 22 Monate davor und hätte entsprechend 6,6 Prozent Abschlag.

In beiden Fällen ist die Schwerbehindertenrente finanziell günstiger als die reguläre „mit 63“ für langjährig Versicherte, bei der der Abschlag sich an 67 bemisst.

Diese Jahrgänge können ab GdB 50 früher in Rente gehen

Geburtsjahrgang Altersrente für schwerbehinderte Menschen (GdB ≥ 50): abschlagsfrei / vorzeitig (mit Abschlägen) ab 1952 (Januar) 63 J. + 1 Mon. / 60 J. + 1 Mon. 1952 (Februar) 63 J. + 2 Mon. / 60 J. + 2 Mon. 1952 (März) 63 J. + 3 Mon. / 60 J. + 3 Mon. 1952 (April) 63 J. + 4 Mon. / 60 J. + 4 Mon. 1952 (Mai) 63 J. + 5 Mon. / 60 J. + 5 Mon. 1952 (Juni–Dez.) 63 J. + 6 Mon. / 60 J. + 6 Mon. 1953 63 J. + 7 Mon. / 60 J. + 7 Mon. 1954 63 J. + 8 Mon. / 60 J. + 8 Mon. 1955 63 J. + 9 Mon. / 60 J. + 9 Mon. 1956 63 J. + 10 Mon. / 60 J. + 10 Mon. 1957 63 J. + 11 Mon. / 60 J. + 11 Mon. 1958 64 J. / 61 J. 1959 64 J. + 2 Mon. / 61 J. + 2 Mon. 1960 64 J. + 4 Mon. / 61 J. + 4 Mon. 1961 64 J. + 6 Mon. / 61 J. + 6 Mon. 1962 64 J. + 8 Mon. / 61 J. + 8 Mon. 1963 64 J. + 10 Mon. / 61 J. + 10 Mon. ab 1964 65 J. / 62 J.

Hinweis: Die Tabelle gilt für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen; zusätzlich müssen u. a. 35 Versicherungsjahre vorliegen und die Schwerbehinderung (GdB ≥ 50) am Rentenbeginn bestehen. Zahlen gemäß Deutscher Rentenversicherung; ab Jahrgang 1964 gilt 65/62.

Fazit

Mit 63 und 50 % Schwerbehinderung ist der Rentenstart grundsätzlich möglich, wenn die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist und die Schwerbehinderung am Rentenbeginn vorliegt. Ob das ohne Abschläge geht, hängt vom Jahrgang ab; für 1964 und jünger ist ein Start mit 63 nur mit Abschlägen möglich, für ältere Jahrgänge kann es – je nach individueller Stufenregel – auch abschlagsfrei sein.

Wer 45 Versicherungsjahre vorweisen kann, fällt in eine andere Rentenart; die umgangssprachliche „Rente mit 63“ ist für jüngere Jahrgänge kein 63er-Modell mehr. Am sichersten ist die persönliche Klärung anhand der eigenen Rentenauskunft oder eines Beratungstermins bei der DRV.

Quellen: Deutsche Rentenversicherung (Leitfaden zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen, Voraussetzungen, Altersgrenzen, Hinzuverdienst) sowie § 236a SGB VI; ergänzend der Faktencheck der Bundesregierung zur „Rente mit 63“.