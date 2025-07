Kombination aus Pflegesachleistungen und Pflegegeld beantragen

Lesedauer 3 Minuten

Pflegebedürftigkeit trifft viele Familien unerwartet – und häufig mischt sich in die Sorge um das Wohlergehen der Betroffenen auch ein schlechtes Gewissen: Darf man ambulante Profis beauftragen, obwohl die Pflegekassen ohnehin belastet sind?

Der Einwand ist nachvollziehbar, doch er übersieht einen entscheidenden Punkt: Alle heute Pflegebedürftigen haben jahrzehntelang Beiträge gezahlt und besitzen damit einen klaren Rechtsanspruch auf professionelle Unterstützung. Darauf weist auch Pflegemanager Robin Bode hin und ermutigt Betroffene und Angehörige, die verfügbaren Budgets selbstbewusst zu nutzen.

Das Prinzip der Pflegesachleistung

Die sogenannte Pflegesachleistung beschreibt den Geldbetrag, den die soziale Pflegeversicherung monatlich für Leistungen eines ambulanten Pflegedienstes bereitstellt. Anspruch besteht ab Pflegegrad zwei.

2025 beläuft sich das Budget auf bis zu 796 Euro in Pflegegrad zwei, 1 497 Euro in Pflegegrad drei, 1 859 Euro in Pflegegrad vier und 2 299 Euro in Pflegegrad fünf.

Pflegesachleistungen und das Pflegegeld je Pflegegrad

Pflegesachleistung (monatlich) Pflegegeld (monatlich) Pflegegrad 2 – 796 € Pflegegrad 2 – 347 € Pflegegrad 3 – 1 497 € Pflegegrad 3 – 599 € Pflegegrad 4 – 1 859 € Pflegegrad 4 – 800 € Pflegegrad 5 – 2 299 € Pflegegrad 5 – 990 €

Diese Beträge spiegeln das gestaffelte System wider: Je höher der Unterstützungsbedarf, desto mehr Mittel stehen zur Verfügung. Zum 1. Januar 2025 wurden alle Sachleistungsbeträge um 4,5 Prozent angehoben – ein Schritt, mit dem der Gesetzgeber die inflationsbedingten Kostensteigerungen in der ambulanten Versorgung abfedern will.

Pflegesachleistungen decken klassische Grundpflegeaufgaben ab, etwa Hilfe beim Waschen, An- und Auskleiden, Lagern oder bei der Zubereitung von Mahlzeiten.

In der Praxis legen Pflegemanagement oder Pflegeberatung in einem Erstgespräch gemeinsam mit Pflegebedürftigen und Angehörigen detailliert fest, welche Tätigkeiten notwendig und sinnvoll sind. So entsteht ein individueller Versorgungsplan, der sich flexibel an Veränderungen anpassen lässt.

Pflegegeld als Alternative für Angehörige

Wer die Pflege ganz oder überwiegend selbst übernimmt, hat Anspruch auf Pflegegeld. Diese Leistung wird direkt an die pflegenden Angehörigen ausgezahlt.

Auch hier gilt das Staffelprinzip: Im Jahr 2025 erhalten Familien monatlich 347 Euro in Pflegegrad zwei, 599 Euro in Pflegegrad drei, 800 Euro in Pflegegrad vier und 990 Euro in Pflegegrad fünf.

Damit soll nicht nur die wertvolle Arbeit honoriert werden, sondern auch finanzielle Spielräume für Entlastungsangebote geschaffen werden – etwa für eine stundenweise Betreuung oder Hilfsmittel.

Lesen Sie auch:

– Pflegegeld: Schritt für Schritt 3.539 Euro Verhinderungspflege 2025 abrechnen

Kombinationsleistung: Das Beste aus zwei Welten

Häufig entscheiden sich Familien für eine Mischung aus professioneller Hilfe und Eigenleistung. In diesem Fall spricht man von der Kombinationsleistung. Sie funktioniert vereinfacht so: Zuerst wird berechnet, welchen Anteil des Sachleistungsbudgets ein ambulanter Dienst im Abrechnungsmonat tatsächlich verbraucht hat.

Der verbleibende Prozentsatz des Budgets wird anschließend in bares Pflegegeld umgerechnet und an die Angehörigen ausgezahlt. Wenn beispielsweise der Pflegedienst drei Viertel des Anspruchs nutzt, fließt ein Viertel des Pflegegeldes an die Familie.

Das Modell schafft Flexibilität, um Pflege bedarfsgerecht aufzuteilen und gleichzeitig Kosten transparent zu halten.

Ob reine Pflegesachleistung, Pflegegeld oder eine Kombination: Jede Versorgung beginnt mit einem strukturierten Erstgespräch.

Pflegeberaterinnen und Pflegeberater analysieren gemeinsam mit Betroffenen und Angehörigen den Unterstützungsbedarf. Dabei geht es nicht nur um körperliche Einschränkungen, sondern auch um Alltagsgewohnheiten, Wohnsituation und persönliche Wünsche.

Das Ergebnis ist ein Pflegeplan, der in regelmäßigen Abständen überprüft und fortgeschrieben wird. So lässt sich sicherstellen, dass die gewährten Leistungen den tatsächlichen Bedarf treffen und Budgets nicht ungenutzt bleiben.

Rechte kennen, Chancen nutzen

Die gesetzliche Pflegeversicherung ist als Solidargemeinschaft angelegt. Wer heute Leistungen beansprucht, hat zuvor jahrelang in die Kasse eingezahlt.

Es ist daher weder unbescheiden noch „teuer“ für die Gemeinschaft, wenn ambulante Pflegedienste beauftragt oder Pflegegeld in Anspruch genommen wird. Im Gegenteil: Die professionelle Unterstützung entlastet Angehörige, verbessert die Lebensqualität Pflegebedürftiger und kann Krankenhaus- oder Heimaufenthalte hinauszögern – auch wirtschaftlich ein Gewinn für das System.

Fazit

Pflegesachleistungen, Pflegegeld und Kombinationsleistungen bieten einen breiten Werkzeugkasten, um individuelle Pflegesituationen bedarfsgerecht zu organisieren.

Die jüngste Erhöhung um 4,5 Prozent stärkt diesen Ansatz zusätzlich. Betroffene und Angehörige sollten sich nicht scheuen, Beratung einzuholen, Leistungen zu beantragen und die eigenen Rechte selbstbewusst wahrzunehmen.

Schließlich ist professionelle Pflege keine Gnade, sondern ein gesetzlich verankerter Anspruch – finanziert durch die Beiträge von gestern für die Lebensqualität von heute.