Hartz IV Bonus: Dieses Wochenende beginnt die Auszahlung

Noch immer warten Millionen Hartz IV-Haushalte auf den versprochenen Corona-Zuschuss in Höhe von 200 Euro. Obwohl dieser für Juli angekündigt war, verzögerte sich die Bearbeitung. Die Informationspolitik der Bundesagentur für Arbeit war zusätzlich spärlich.

Warten auf den Hartz IV Bonus

Millionen Haushalte gingen davon aus, dass der Hartz IV Zuschuss Anfang Juli ausgezahlt wird. In den meisten Fällen warten die Betroffenen noch immer auf das Geld, das gerade jetzt aufgrund der Teuerungsrate dringend benötigt wird.

Am Samstag soll es losgehen

Nun soll es am Samstag losgehen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) gegenüber der ehemaligen Jobcenter-Mitarbeiterin und Hartz IV Kritikerin Inge Hannemann bestätigte.

“Die Auszahlung und der Bescheid dazu erfolgen am 23.7. Die BA schrieb: “Der Bescheid kann an einem Samstag automatisch erteilt und die Auszahlung automatisch angewiesen werden. Zugang des Geldes und des Bescheids können einige Tage in Anspruch nehmen. (…)”

Wer hat einen Anspruch?

Um den Corona-Bonus in Höhe von 200 Euro zu erhalten, muss mindestens ein Leistungsanspruch für den Monat Juli bestehen. Wer also erst im August oder gar noch später einen Leistungsanspruch hat, wird den Bonus nicht erhalten. Ein gesonderter Antrag ist nicht notwendig. Seitens des Jobcenter wird ein Bescheid zugesandt.

Anspruchsberechtigt sind alle volljährigen Bezieher von:

– ALG II (Hartz IV), solange sie sich in Regelbedarfsstufe I oder II befinden

– Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

– Sozialgeld

– Leistungen nach dem SGB XII

– Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Wann sollte man sich an das Jobcenter wenden und sich beschweren?

Wurde der Bonus bis Ende Juli/Anfang August immer noch nicht überwiesen, können technische oder bürokratische Gründe hierfür ursächlich sein. Betroffene sollten sich dann umgehend an ihren zuständigen Jobcenter-Sachbearbeiter wenden.