Arzt verhindert durch Schlamperei das Krankengeld

In Deutschland endet die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber in der Regel nach sechs Wochen Krankheit. Ab diesem Zeitpunkt springt die gesetzliche Krankenversicherung ein und zahlt Krankengeld – maximal bis zu 72 Wochen. Doch dieser Anspruch ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Wer hier nicht aufpasst oder bei Problemen untätig bleibt, riskiert schnell, dass das Krankengeld eingestellt wird.

Der folgende Fall zeigt, wie wichtig ein frühes und entschlossenes Vorgehen ist, sobald die eigene Krankenkasse die Leistungsgewährung infrage stellt. Er verdeutlicht auch, welche Rolle Ärztinnen und Ärzte spielen und welche Rechte Betroffene haben.

Nach sechs Wochen endet die Lohnfortzahlung – dann gibt es Krankengeld

Nach deutschem Arbeitsrecht haben Beschäftigte im Krankheitsfall Anspruch auf eine sechswöchige Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Anschließend übernimmt die Krankenkasse die Zahlung von Krankengeld, sofern weiterhin eine ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit besteht.

Das Krankengeld dient dazu, den Lebensunterhalt während einer längeren Erkrankung sicherzustellen.

Es beträgt in der Regel rund 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoeinkommens (jedoch höchstens 90 Prozent vom Netto) und wird maximal 72 Wochen je Krankheit bezahlt.

Wichtig ist dabei, dass es keine Unterbrechung in den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gibt. Jede einzelne Krankschreibung muss lückenlos an die Krankenkasse weitergeleitet werden.

Wird auch nur für einen Tag das Attest nicht rechtzeitig eingereicht, kann der Anspruch auf Krankengeld verloren gehen.

Was geschieht, wenn die Krankenkasse plötzlich nachfragt?

Oft beginnen Probleme, sobald die Krankenkasse weitere Informationen zu einer Erkrankung anfordert. Manchmal geschieht dies schon nach wenigen Wochen, häufig aber erst nach einigen Monaten.

Im hier dargestellten Fall ging es um einen Mann, der an massiven Schulterschmerzen litt und deshalb bereits nach kurzer Zeit krankgeschrieben war. Überraschenderweise fragte die Krankenkasse sehr frühzeitig beim Hausarzt einen detaillierten Bericht an. Dieser sollte unter anderem Auskunft geben über:

die geplante Behandlung,

den bisherigen Therapieverlauf,

die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit.

An sich ist es das gute Recht der Krankenkasse, den medizinischen Dienst – den sogenannten MD – einzuschalten und genauere Informationen einzuholen. In der Praxis geschieht dies in der Regel schriftlich, ohne dass der Patient oder die Patientin persönlich begutachtet wird. Doch wenn der behandelnde Arzt aus zeitlichen oder organisatorischen Gründen den Bericht nicht rechtzeitig abliefern kann, gerät das Krankengeld schnell in Gefahr.

Muss ich sofort reagieren, wenn der Arzt den Bericht nicht rechtzeitig schafft?

Ja, unbedingt. „Recht haben ist nicht gleich recht bekommen“ – so fasste es eine Sozialrechts-Expertin zusammen, die den Betroffenen im geschilderten Fall beriet. Wenn die angeforderte ärztliche Stellungnahme nicht fristgerecht bei der Krankenkasse eintrifft, kann das dazu führen, dass die Versicherung das Krankengeld einstellt.

Im vorliegenden Beispiel hatte der Hausarzt mit Ausfällen in der Praxis zu kämpfen und war nicht in der Lage, den Bericht rechtzeitig zu erstellen. Wäre der Mann untätig geblieben, hätte er in Kürze ohne Einkommen dagestanden. Die Krankenkasse hätte den Fall womöglich mit der Begründung „keine vollständigen medizinischen Unterlagen“ abgelehnt.

Wie kann ich mich aktiv gegen eine drohende Einstellung des Krankengeldes wehren?

Wer bemerkt, dass die Krankenkasse medizinische Unterlagen anfordert und der Arzt aus nachvollziehbaren Gründen nicht fristgerecht liefern kann, sollte umgehend handeln:

Kontakt zur Krankenkasse aufnehmen:

Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit der eigenen Krankenkasse zu suchen. Häufig lassen sich Fristen verlängern oder Alternativen finden, beispielsweise eine direkte Begutachtung durch den medizinischen Dienst. Unterstützung organisieren:

In vielen Fällen helfen Sozialverbände, Gewerkschaften oder Rechtsberatungsstellen, den Schriftverkehr zu führen und die eigenen Ansprüche durchzusetzen. Eine solche Unterstützung ist besonders sinnvoll, wenn die Krankenkasse zeitliche oder inhaltliche Vorgaben macht, die man allein nur schwer erfüllen kann. Dokumentation sicherstellen:

Alle Krankschreibungen und Schreiben der Krankenkasse sollten gut sortiert und gesichert werden. Sollte es später zu einem Rechtsstreit kommen, ist eine lückenlose Dokumentation entscheidend.

Wie endete der hier geschilderte Fall?

Im beschriebenen Fall konnte die Frist schließlich doch verlängert werden. Der Hausarzt schrieb den erforderlichen Bericht etwas später, und das Krankengeld wurde weitergezahlt, ohne dass es zu einer Unterbrechung kam. Damit musste der Betroffene keine finanziellen Einbußen hinnehmen. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass er – zusammen mit dem Sozialverband – rechtzeitig auf die Krankenkasse zuging, die Lage erklärte und eine Lösung vorschlug (hier: persönliche Begutachtung durch den MD oder Fristverlängerung).

Dieser Ablauf zeigt exemplarisch, dass es sich lohnt, aktiv zu werden und selbst auf die Krankenkasse zuzugehen, wenn Unklarheiten oder Zeitprobleme bei der ärztlichen Stellungnahme auftreten. Eine vermeintliche „Wunderheilung“ im Sinne der Kasse (sprich: Einstellung des Krankengeldes, weil keine Belege für eine Arbeitsunfähigkeit eingereicht wurden) lässt sich so oft abwenden.

Ist dieser Fall eine Ausnahme oder häufiger Alltag?

Die geschilderte Situation ist alles andere als ein Einzelfall. Immer wieder berichten Betroffene von raschen oder sogar vorzeitigen Nachfragen der Krankenkasse, die eine ausführliche ärztliche Dokumentation verlangen. Insbesondere wenn die Beschwerden unklar sind oder sich die Behandlung verzögert, entstehen leicht Spannungen zwischen Patienten, Ärzten und der Krankenkasse.

Fehlt es an aussagekräftigen Arztberichten, droht der Verlust des Krankengeldes – obwohl der Anspruch eigentlich besteht. Umso wichtiger ist es, das eigene Recht durchzusetzen, sich nicht verunsichern zu lassen und die Kommunikation mit den zuständigen Stellen zu suchen.

Was sollten Betroffene aus diesem Fall lernen?

Betroffene sollten sich stets bewusst machen:

Sorgfältige Dokumentation : Alle Krankschreibungen müssen lückenlos eingereicht werden.

: Alle Krankschreibungen müssen lückenlos eingereicht werden. Aktive Kommunikation : Bei Problemen oder Nachfragen der Krankenkasse sollten Versicherte umgehend reagieren.

: Bei Problemen oder Nachfragen der Krankenkasse sollten Versicherte umgehend reagieren. Fachkundige Unterstützung: Sozialverbände und andere Beratungsstellen können bei Konflikten wertvolle Unterstützung bieten.

Fazit

Der vorgestellte Fall verdeutlicht, dass bereits wenige Wochen nach Beginn der Krankheit Komplikationen auftreten können. Auch wenn es manchmal nach Willkür klingt: Krankenkassen dürfen weitere Informationen einholen, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für das Krankengeld erfüllt sind. Wichtig ist, niemals abzuwarten, wenn ein notwendiger Arztbericht ausbleibt. Stattdessen sollte man aktiv das Gespräch mit der Kasse und dem behandelnden Arzt suchen und zur Not eine persönliche Begutachtung durch den medizinischen Dienst anregen.

Wer frühzeitig handelt, hat gute Chancen, das Krankengeld ohne Unterbrechung zu erhalten und die eigenen Rechte durchzusetzen. Und wer sich dabei professionelle Unterstützung holt, zum Beispiel bei einem Sozialverband oder in einer spezialisierten Rechtsberatung, ist im Ernstfall umso besser gewappnet.