120 Euro mehr Rente durch Kindererziehungszeiten – So einfach ist es nicht

Bei der gesetzlichen Rentenversicherung besteht für Eltern grundsätzlich die Möglichkeit, Kindererziehungszeiten auf ihre Rente anrechnen zu lassen. Diese Zeiten werden vom Gesetzgeber als beitragsrelevante Zeiträume eingestuft und können die Rente um bis zu drei Entgeltpunkte erhöhen.

Im besten Fall entspricht dies einer Steigerung von etwa 120 Euro im Monat. Allerdings gibt es dafür klare Voraussetzungen und Fristen, die in § 56 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) verankert sind.

Trotz zahlreicher Gerüchte und kursierender Videos in sozialen Netzwerken existiert kein allgemeiner Anspruch, der sich einfach per Formular „v0800“ durchsetzen lässt. Um eine Anrechnung für Väter sicherzustellen, müssen bestimmte Bedingungen nachweislich erfüllt sein.

Kindererziehungszeiten: Was Mütter und Väter wissen müssen

1. Zuordnung der Erziehungszeiten

Grundsätzlich werden Kindererziehungszeiten zunächst der Mutter angerechnet. Möchte der Vater davon profitieren, bedarf es einer eindeutigen Regelung:

Entweder er weist nach, dass er das Kind überwiegend allein betreut hat, oder beide Eltern reichen eine gemeinsame Erklärung bei der Rentenversicherung ein.

2. Ausschlaggebende Fristen

Erfolgt die Kindererziehung durch den Vater überwiegend allein, kann rückwirkend eine Anerkennung stattfinden, sofern entsprechende Nachweise vorgelegt werden.

Bei gemeinsamer Betreuung müssen beide Elternteile innerhalb enger Fristen eine übereinstimmende Erklärung einreichen. Diese Erklärung wirkt nur für die Zukunft und maximal zwei Monate rückwirkend ab Abgabezeitpunkt. Für Kinder, die bereits mehrere Jahre alt sind, lässt sich diese Frist meist nicht mehr einhalten.

Wer erhält die Erziehungszeit? Alleinerziehung versus gemeinsame Betreuung

Kommt es zu einer alleinigen oder überwiegenden Erziehung des Kindes durch den Vater, kann eine rückwirkende Anerkennung für die gesamte Kindererziehungszeit erfolgen. Hierzu bedarf es allerdings stichhaltiger Belege.

Beispiele hierfür sind:

Keine gemeinsame Haushaltsführung mit der Mutter während des Erziehungszeitraums.

Längere Abwesenheit der Mutter (z. B. Auslandsaufenthalt, Inhaftierung).

In solchen Fällen prüft der Rentenversicherungsträger genau, ob tatsächlich eine überwiegende Betreuung durch den Vater stattgefunden hat.

Gemeinsame Betreuung und schriftliche Erklärung

Bei etwa gleichmäßiger Erziehung muss eine gemeinsame schriftliche Erklärung beider Eltern eingereicht werden, um die Kindererziehungszeiten dem Vater zuzuteilen. Diese Erklärung kann zwar abgegeben werden, solange das Kind noch sehr jung ist, doch die Frist für eine rückwirkende Geltung ist stark begrenzt (höchstens zwei Monate rückwirkend).

Ist das Kind beispielsweise schon drei oder vier Jahre alt, lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit keine entsprechende Erklärung mehr wirksam einreichen.

Klare Gesetzeslage statt Internet-Mythen

Besonders auf Plattformen wie TikTok oder YouTube werden häufig vermeintlich schnelle Lösungen verbreitet, die eine automatische Erhöhung der Rente für Väter in Aussicht stellen. In vielen Fällen wird suggeriert, es genüge, ein bestimmtes Formular einzureichen, um rund 120 Euro pro Monat zusätzlich zu erhalten. Diese Darstellung ignoriert jedoch die eindeutigen gesetzlichen Vorgaben zu Fristen und Nachweisen.

Wichtig ist, die reale Rechtslage im Blick zu behalten: Ein genereller Automatismus für alle Väter, die Kinder erzogen haben, existiert nicht. Selbst wenn beide Elternteile sich einig sind, kann der Antrag nur mit Blick in die Zukunft oder unter Beachtung der kurzen rückwirkenden Frist erfolgreich sein.

Häufig unterschätzt: Die Rolle der Nachweise und die Haltung der Mütter

Auch wenn eine Mutter laut Gesetz auf die Kindererziehungszeiten verzichten kann, geschieht dies in der Praxis kaum. Mütter profitieren in der Regel selbst von dieser Anrechnung, weshalb ein freiwilliger Verzicht kaum stattfindet. Die Rentenversicherung prüft zudem die Versicherungsverläufe beider Elternteile. Dabei wird schnell ersichtlich, wer in welcher Form berufstätig war und wie die Betreuung des Kindes real aufgeteilt wurde.

Konkrete Tipps zur Vorgehensweise

Eine frühzeitige Klärung empfiehlt sich bereits kurz nach der Geburt, um festzustellen, welcher Elternteil Anspruch auf die Kindererziehungszeiten geltend machen möchte. Dabei gilt es, die gesetzlichen Fristen sorgfältig zu beachten, da insbesondere die gemeinsame Erklärung beider Eltern rechtzeitig eingereicht werden muss, um die Kindererziehungszeiten zugunsten des Vaters zu sichern.

Wenn Unsicherheit besteht, lohnt es sich in jedem Fall, eine professionelle Rechts- oder Rentenberatung in Anspruch zu nehmen, um alle Ansprüche korrekt geltend machen zu können.

Keine Versprechungen ohne Grundlage

Die weitverbreiteten Angaben über ein angeblich allgemeines Recht auf 120 Euro mehr Rente fußen oft auf einer unvollständigen Betrachtung. Wer sich auf pauschale OnlineTipps verlässt, riskiert Enttäuschungen und möglichen finanziellen Schaden.