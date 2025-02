Schwerbehinderung: 2025 Mehr Rechte mit dem Behindertenparkausweis

Oranger Parkausweis (nur Deutschland)

– Kein Parken auf Behindertenparkplätzen (Rollstuhlsymbol)

– Parken bis zu 24 Std. in Zonenhalteverboten oder bei Parkzeitbegrenzung

– Kostenloses Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten

– Parken in Fußgängerzonen während der Ladezeiten

– Bis zu 3 Std. Parken im eingeschränkten Halteverbot und auf Anwohnerparkplätzen (mit Parkuhr)

– Vergabe richtet sich nach Einzel-GdBs, nicht dem Gesamt-GdB

– Kombination von Merkzeichen G + B und Einzel-GdB (≥ 70 Beine/LWS + ≥ 50 Herz/Atmung)

– Oder GdB ≥ 60 wegen Morbus Crohn/Colitis ulcerosa

– Oder doppeltes Stoma (jeweils GdB ≥ 70)

– Oder andere gleichgestellte Behinderungen