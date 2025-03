Rente mit Schwerbehinderung: Das gilt bei einem GdB unter 50

Lesedauer 4 Minuten

Menschen mit einem GdB von mindestens 50 dürfen bereits bis zu fünf Jahre vor ihrem regulären Rentenalter in den Ruhestand gehen.

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen punktet vor allem durch Flexibilität: Wer zusätzlich mehr als die erforderlichen 35 Versicherungsjahre ansammelt, kann den Rentenstart individuell anpassen.

Irrtum: GdB 30 und Gleichstellung

Immer wieder taucht die Frage auf, ob eine Gleichstellung mit einem GdB 30 dieselben Vorteile bringt. Diese Annahme ist falsch. Gleichgestellte Personen werden zwar etwa bei der Arbeitsplatzsuche bevorzugt, profitieren aber nicht von dem frühzeitigen Rentenstart, den nur Schwerbehinderte ab GdB 50 erhalten.

Wer unsicher ist, kann seinen Bescheid prüfen lassen und gegebenenfalls einen höheren GdB beantragen.

Wann gilt man als schwerbehindert?

Nach deutschem Sozialrecht (z. B. SGB IX) liegt eine Schwerbehinderung ab einem GdB von 50 vor. Dann erhalten Sie einen Schwerbehindertenausweis und profitieren unter anderem von zusätzlichem Urlaub im Job. Außerdem können Sie eben jene Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen.

Ein GdB von 30, auch in Kombination mit einer Gleichstellung, reicht dafür nicht. Gleichgestellte Personen bekommen zwar in bestimmten Bereichen vergleichbare Rechte wie Menschen mit Schwerbehinderung. Für einen vorgezogenen Rentenbeginn greift diese Regelung jedoch nicht.

Voraussetzungen für die Schwerbehindertenrente

Damit Sie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beanspruchen können, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Entscheidend ist hauptsächlich die Versicherungszeit von 35 Jahren. Hierzu zählen Phasen, in denen Sie regulär gearbeitet, eine Ausbildung absolviert oder im Studium immatrikuliert waren.

Auch Zeiten der Arbeitslosigkeit werden berücksichtigt, solange Sie durchgehend bei der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter gemeldet waren. Wer etwa das Studium voll ausgeschöpft hat und später lückenlos beschäftigt war, erreicht die geforderten 35 Versicherungsjahre meistens ohne Probleme.

Die Altersgrenze für den abschlagsfreien Eintritt liegt bei vielen Jahrgängen zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter. Eine genaue Prüfung der individuellen Lebensarbeitszeit ist allerdings ratsam, weil es je nach Geburtsdatum Abweichungen gibt.

Hohe Flexibilität im Vergleich

Die meisten kennen die „Rente für besonders langjährig Versicherte“ mit 45 Beitragsjahren. Bei dieser Variante ist ein frühzeitiger Start nur um höchstens zwei Jahre vor dem eigentlichen Rentenalter möglich. Mehr Spielraum wird nicht gewährt.

Anders sieht es bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus. Dort können Sie zwar ebenfalls zwei Jahre abschlagsfrei vorziehen, aber bei Bedarf noch weiter reduzieren. Für jeden zusätzlichen Monat entstehen zwar kleine Einbußen bei der Rentenhöhe. Doch Sie bestimmen, wie stark Sie Ihre Erwerbstätigkeit verkürzen.

Dieser Vorteil kann Gesundheit und Lebensqualität verbessern, wenn Sie schon früh aus dem Erwerbsleben aussteigen möchten.

Warum sich viele auf die 45 Jahre konzentrieren

In der öffentlichen Diskussion stehen häufig die 45 Beitragsjahre im Mittelpunkt. Grund dafür sind die teils höheren monatlichen Beträge in dieser Rentenvariante. Laut aktuellen Statistiken liegt die Durchschnittsrente für besonders langjährig Versicherte in Deutschland (mit 45 Jahren Beitragszeit) bei rund 1.500 Euro. Quelle

Die Rente für schwerbehinderte Menschen bringt im Durchschnitt etwa 1.300 Euro. Diese Differenz spiegelt sich auch in der Zahl der Rentenanträge wider: Weit über 200.000 Personen nutzten 2024 das 45-Jahre-Modell, während nur etwas mehr als 60.000 Versicherte den Weg über die Schwerbehinderung wählten.

Experten sehen den geringeren Betrag bei der „Behindertenrente“ jedoch nicht als Nachteil, sondern als logische Folge ihrer Flexibilität: Wer schon mehrere Jahre vor dem gesetzlichen Renteneintritt aussteigt, erwirbt in der Endphase weniger Beitragsmonate.

Bis zu fünf Jahre früher in den Ruhestand

Der wesentliche Pluspunkt ist also die Wahlfreiheit. Falls Sie eigentlich bis 67 arbeiten müssten, können Sie mit anerkannter Schwerbehinderung schon mit 62 Jahren in Rente gehen. Zwar reduziert sich Ihr monatlicher Zahlungsanspruch für jeden Monat, den Sie vor dem abschlagsfreien Zeitfenster aussteigen.

Diese Einbuße liegt bei 0,3 Prozent pro Monat. Dennoch gewinnen Sie bis zu drei zusätzliche Jahre Freizeit im Vergleich zur „Rente für besonders langjährig Versicherte“. Das lohnt sich für viele, die gesundheitliche Einschränkungen oder besonders belastende Arbeitsbedingungen haben.

Konkreter Nutzen für Betroffene

Stellen Sie sich vor, Sie spüren schon in Ihren Fünfzigern, dass Ihr Körper nicht mehr mitmacht. Mit einem Schwerbehindertenausweis wäre es möglich, eher den Job zu beenden und Lebenszeit für Familie, Hobbys oder gesundheitliche Maßnahmen einzusetzen.

Wenn Sie frühzeitig planen, lässt sich der finanzielle Einschnitt begrenzen. Wer rückwirkend Beiträge aus Minijobs aufstockt oder Rentenpunkte durch Freiwilligenversicherung erhöht, füllt Lücken im Rentenkonto. Das sichert die notwendige Wartezeit und gleicht Abschläge teilweise aus.

So vermeiden Sie finanzielle Nachteile

Ein sorgfältiger Zeitplan erleichtert den Übergang in die Altersrente. Sinnvoll ist:

Rechtzeitig beim Versorgungsamt beantragen, falls Sie vermuten, dass Sie einen GdB von 50 erreichen.

Rentenversicherungskonto prüfen und bei Bedarf fehlende Zeiten ergänzen.

Berufsberatung in Anspruch nehmen, um Alternativen wie Teilzeitarbeit oder stufenweisen Ausstieg zu prüfen.

Nutzen Sie diese Schritte, um böse Überraschungen zu verhindern. So entscheiden Sie selbst, ob und wann ein vorzeitiger Ausstieg tragbar ist.

Tipps für eine erfolgreiche Antragstellung

Viele Versicherte stellen fest, dass die Formulare zur Rentenbeantragung umfangreich sind. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Bitten Sie um Unterstützung bei neutralen Beratungsstellen. Hier erfahren Sie, welche Nachweise im Einzelfall erforderlich sind und wie Sie Ihren Ausweis oder Ihr medizinisches Gutachten korrekt einreichen.

Mit einer ausführlichen Dokumentation vermeiden Sie Rückfragen und beschleunigen das Verfahren.

Darum lohnt sich die Schwerbehindertenrente trotz oft geringerer Beträge

Zwar liegt die monatliche Durchschnittsrente dieser Variante meist unter jener für besonders langjährig Versicherte. Dennoch kann sie erheblichen Nutzen bringen. Menschen mit chronischen Leiden oder körperlicher Belastung profitieren von kürzeren Erwerbsjahren.

Selbst wenn Sie die Abschläge für die Zeit über den zwei abschlagsfreien Jahren hinaus in Kauf nehmen, sparen Sie bis zu fünf Lebensjahre, die sonst in die Arbeit fließen würden. Nach Aussagen von Betroffenen verbessert sich die Lebensqualität häufig deutlich, weil gesundheitliche Einschränkungen besser kompensiert werden können.

Automatische Einstufung durch die DRV

Die Deutsche Rentenversicherung berücksichtigt die Schwerbehinderung von sich aus, sobald Sie den entsprechenden Ausweis vorlegen. Treffen Sie sowohl die Bedingungen für die 45-jährige Wartezeit als auch die Schwerbehindertenrente, legt die Rentenkasse in der Regel die Variante mit Schwerbehinderung zugrunde.

So müssen Sie keinen separaten Antrag stellen, um diese Option zu erhalten. Trotzdem ist es immer ratsam, sich bei der DRV beraten zu lassen. Nur so wissen Sie genau, welchen Rentenbetrag und welchen Zeitpunkt Sie erwarten können.