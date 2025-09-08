Rente: Millionen Rentenbescheide zum Nachteil falsch berechnet – Das sollten Rentner jetzt tun

Lesedauer 2 Minuten

Seit dem 1. Juli 2025 gilt ein erhöhter Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung. Die Nachberechnung des Aufschlags um 1,2 Prozentpunkte für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2025 hat in der Praxis jedoch eine folgenreiche Panne ausgelöst: Bei zahlreichen Neurentnerinnen und Neurentnern wird derselbe Nachzahlungsbetrag ein zweites Mal einbehalten – diesmal von der ersten Rentenzahlung an.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt spricht von einer “unnötigen Doppelbelastung ohne sachliche Rechtfertigung”. Die Kritik richtet sich an die Deutsche Rentenversicherung (DRV), die bei der technischen Umsetzung auf eine „verwaltungsarme Lösung“ gesetzt habe – einfach für die IT, teuer für Betroffene.

Was genau passiert ist

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben den rückwirkenden Pflegebeitragsaufschlag für das erste Halbjahr 2025 bereits über ihre Gehaltsabrechnungen beglichen. Wer erst später im Jahr 2025 in Rente ging, findet nun in seinem Rentenbescheid einen weiteren Einbehalt aufgrund desselben rückwirkenden Aufschlags.

Das Ergebnis ist eine doppelte Zahlung für denselben Zeitraum: einmal als Beschäftigte, ein weiteres Mal als Rentenbeziehende.

Nach Einschätzung von Rentenberatern trifft dies Millionen von Neurentnerinnen und Neurentnern, die im ersten Halbjahr 2025 noch beitragspflichtig beschäftigt waren und erst danach in den Ruhestand gewechselt sind.

„Verwaltungsarme Lösung“ – was hinter dem Begriff steckt

Die DRV spricht von einer „verwaltungsarmen“ Umsetzung. Gemeint ist, dass die Nachberechnung pauschal und standardisiert über die Rentenzahlung abgewickelt wird, ohne den individuellen Versicherungsverlauf im ersten Halbjahr 2025 im Detail gegenzurechnen.

Für die Behörde spart dieser Ansatz Prüfaufwand. Für die Betroffenen bedeutet er, dass eine bereits über den Lohn abgeführte Nachzahlung im Rentenbezug noch einmal abgezogen wird. Rentenberater kritisieren, die Verwaltung habe ein IT-freundliches Verfahren gewählt, das die Last auf die Versicherten verlagere.

Wer besonders betroffen ist

Betroffen sind Rentnerinnen und Rentner, die zwischen Januar und Juni 2025 in einem Beschäftigungsverhältnis standen, aus deren Lohn der rückwirkende Pflegebeitragsaufschlag bereits erhoben wurde und die im Laufe des Jahres 2025 erstmals eine gesetzliche Rente beziehen.

Für diese Gruppe erscheint der erneute Einbehalt über die Rente als sachlich nicht begründbare Doppelzahlung.

Wer bereits vor dem 1. Januar 2025 Rentnerin oder Rentner war oder wer im ersten Halbjahr 2025 keine beitragspflichtige Beschäftigung hatte, ist typischerweise nicht in dieser Konstellation.

Rechtliche Einordnung und Streitpunkte

Inhalt des Streits ist die Frage, ob die pauschale Nachberechnung über den Rentenbezug rechtlich trägt, wenn für den identischen Zeitraum bereits eine Nachzahlung aus Beschäftigung geleistet wurde.

Während die DRV von einer rechtlich gedeckten Vorgehensweise ausgeht, halten Kritiker entgegen, dass es an einer materiellen Grundlage für den zweiten Einbehalt fehlt.

Das Prinzip der Beitragsgerechtigkeit fordere eine Vermeidung von Doppelbelastungen. Entscheidend ist am Ende der Einzelfall: maßgeblich sind der Versicherungsverlauf und die dokumentierten Abzüge im ersten Halbjahr 2025.

So prüfen Betroffene ihren Rentenbescheid

Wer 2025 neu in Rente gegangen ist, sollte den Rentenbescheid und die Zahlungsmitteilung sorgfältig lesen. Relevante Anhaltspunkte sind der Ausweis des Pflegeversicherungsbeitrags, Hinweise auf rückwirkende Abzüge sowie der Zeitraum, auf den sich die Nachberechnung bezieht.

“Parallel lohnt der Blick in die Gehaltsabrechnungen Januar bis Juni 2025: Ist dort eine rückwirkende Erhöhung des Pflegebeitrags ausgewiesen, liegt es nahe, dass diese Nachzahlung bereits erfolgt ist”, sagt der Experte “Stimmen Indizien für eine Doppelbelastung überein, empfiehlt sich eine formale Reaktion”, so Anhalt.

Fristen und Wege: Widerspruch oder Überprüfungsantrag

Gegen einen Rentenbescheid kann grundsätzlich binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Diese Frist ist kurz und strikt. Ist sie bereits verstrichen, bleibt der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X. Mit ihm lässt sich – unabhängig von der Widerspruchsfrist – die Rechtmäßigkeit eines bestandskräftigen Bescheids überprüfen. Voraussetzung ist, dass der Bescheid von Anfang an rechtswidrig war und dadurch Beiträge zu Unrecht erhoben wurden.

In beiden Fällen gilt: Sorgfältige Begründung und Belege erhöhen die Erfolgsaussichten.