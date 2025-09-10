Pflegegeld vs. Pflegetagegeld: Wichtig ist der Unterschied

Lesedauer 4 Minuten

Wer in Deutschland „Pflegegeld“ sagt, meint eine Pflegeleistung der sozialen bzw. privaten Pflege-Pflichtversicherung nach SGB XI.

Sie wird an Pflegebedürftige mit mindestens Pflegegrad 2 gezahlt, wenn die Pflege zu Hause überwiegend selbst organisiert wird – meist durch Angehörige. Die Höhe ist gesetzlich festgelegt und richtet sich ausschließlich nach dem Pflegegrad.

Seit 1. Januar 2025 betragen die monatlichen Sätze 347 Euro (PG 2), 599 Euro (PG 3), 800 Euro (PG 4) und 990 Euro (PG 5). Für Pflegegrad 1 gibt es kein Pflegegeld, wohl aber andere Unterstützungen. Diese Beträge sind amtlich und wurden 2025 um 4,5 Prozent angehoben.

Dem gegenüber steht das Pflegetagegeld: keine gesetzliche Leistung, sondern eine private Pflegezusatzversicherung, die zusätzlich zur Pflichtversicherung abgeschlossen wird.

Sie zahlt – je nach Vertrag – ein frei vereinbartes Tage- oder Monatsgeld, wenn Pflegebedürftigkeit festgestellt ist; die Auszahlung ist in der Regel zweckfrei und erfolgt ohne Kostennachweis. Welche Summen in welchem Pflegegrad fließen, legen Versicherer und Kund:innen beim Abschluss fest.

Wofür das Geld gedacht ist – und wer es erhält

Pflegegeld soll die selbst organisierte häusliche Pflege absichern. Es wird der pflegebedürftigen Person überwiesen, die damit die erforderliche Unterstützung „in geeigneter Weise“ sicherstellt – also körperbezogene Pflege, Betreuungsmaßnahmen und Hilfe im Haushalt.

Es kann mit ambulanten Pflegesachleistungen kombiniert werden; dann wird das Pflegegeld anteilig gekürzt, und zwar entsprechend dem im Monat in Anspruch genommenen Anteil der Sachleistung.

Pflegetagegeld dient dem Schließen der „Pflegelücke“, also der Differenz zwischen tatsächlichen Pflegekosten und den Leistungen der Pflichtversicherung.

Es ist privatrechtlich vereinbart, wird bei Eintritt der (nach SGB XI definierten) Pflegebedürftigkeit gezahlt und lässt sich frei verwenden – ob für einen ambulanten Dienst, eine Haushaltshilfe, Zuzahlungen in der stationären Pflege oder zur Entlastung pflegender Angehöriger.

Antrag, Voraussetzungen und Pflichten

Beim Pflegegeld läuft alles über die Pflegekasse (bei privat Krankenversicherten über das private Versicherungsunternehmen). Grundlage ist die Begutachtung und Feststellung des Pflegegrads.

📚 Lesen Sie auch: Krankengeld richtig berechnen: Viele Fehler der Kassen korrigieren

Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss zur Qualitätssicherung regelmäßige Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI wahrnehmen: in den Pflegegraden 2 und 3 halbjährlich, in den Pflegegraden 4 und 5 vierteljährlich. Die Pflicht entfällt, wenn stattdessen ein ambulanter Dienst über Sachleistungen pflegt.

Beim Pflegetagegeld wird der Anspruch vertraglich definiert. Üblich sind Gesundheitsfragen vor Vertragsabschluss; Ausnahmen bilden staatlich geförderte Tarife nach dem „Pflege-Bahr“, die ohne Risikoprüfung angeboten werden, aber Mindestleistungen und -beiträge kennen.

Tritt Pflegebedürftigkeit ein, zahlt der Versicherer das vereinbarte Tage- oder Monatsgeld; meist reicht der Nachweis des Pflegegrads, zusätzliche Rechnungen müssen nicht eingereicht werden.

Höhe und Dynamik der Leistungen

Die Höhe des Pflegegeldes ist fix an den Pflegegrad gekoppelt und staatlich angepasst worden; seit 1. Juli 2025 gibt es außerdem einen gemeinsamen Jahresbetrag für Kurzzeit- und Verhinderungspflege von bis zu 3.539 Euro, der ergänzend genutzt werden kann.

Während Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege wird das Pflegegeld zeitweise in halber Höhe weitergezahlt. Zusätzlich steht pflegebedürftigen Menschen der Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich zu, der für anerkannte Angebote im Alltag eingesetzt werden kann.

Die Leistung aus Pflegetagegeld-Policen ist frei vereinbart und damit flexibel – sie kann also wesentlich höher als das gesetzliche Pflegegeld ausfallen, aber auch darunter liegen.

Wichtig ist: Anders als beim Pflegegeld gibt es keine automatische staatliche Erhöhung; zudem können Beiträge privater Pflegetagegeldversicherungen im Bestand steigen, wie Verbraucherzentralen zuletzt berichteten.

Steuer, Anrechnung und Zusammenspiel mit anderen Leistungen

Leistungen der Pflegeversicherung sind grundsätzlich steuerfrei – das gilt für das gesetzliche Pflegegeld ebenso wie für Leistungen aus privaten Pflegeversicherungen. Für pflegende Angehörige gelten zusätzliche steuerliche Begünstigungen (etwa nach § 3 Nr. 36 EStG), deren Details vom Einzelfall abhängen.

Das Pflegegeld lässt sich mit anderen SGB-XI-Leistungen koordinieren: Wer im Monat teilweise Pflegesachleistungen abruft, erhält das Pflegegeld im entsprechenden Verhältnis gekürzt; daneben bleiben Entlastungsbetrag sowie der neue gemeinsame Jahresbetrag für Kurzzeit- und Verhinderungspflege unberührt.

Das Pflegetagegeld wird hiervon nicht berührt, denn es ist zusätzliches Privatgeld und reduziert die Ansprüche aus der Pflichtversicherung nicht.

Für wen eignet sich was?

Pflegegeld ist der passende Baustein, wenn Familien die Versorgung überwiegend selbst organisieren und dabei eine verlässliche, gesetzlich definierte Grundfinanzierung benötigen. Es ist planbar, an Beratungs- und Qualitätsanforderungen geknüpft und bildet die Basis der häuslichen Pflege, sobald Pflegegrad 2 oder höher vorliegt.

Pflegetagegeld eignet sich als privater Zusatzschutz, um die oft beträchtliche Lücke zwischen tatsächlichen Pflegekosten und den Leistungen der Pflichtversicherung zu schließen.

Es bietet große Verwendungsspielräume, ist aber von der individuellen Vertragsgestaltung, der eigenen Zahlungsfähigkeit über viele Jahre und der Beitragsentwicklung im Bestand abhängig.

Wer einen Abschluss erwägt, sollte auf klare Leistung in allen Pflegegraden, faire Dynamik-Regeln, transparente Karenzen und stabile Beiträge achten – und staatlich geförderte Pflege-Bahr-Tarife kritisch prüfen, weil sie zwar ohne Gesundheitsprüfung auskommen, aber Mindestleistungen und -beiträge sowie oft begrenzte Flexibilität mitbringen.

Ein kurzer Praxisblick

Angenommen, eine Person mit Pflegegrad 3 wird zu Hause versorgt. Sie erhält aus der Pflichtversicherung 599 Euro Pflegegeld monatlich.

Zusätzlich hat sie ein Pflegetagegeld vereinbart, das im Pflegegrad 3 ein monatliches Pflegemonatsgeld auszahlt; dieses Geld kann sie ohne Nachweise für Hilfen im Alltag, Zuzahlungen oder die Entlastung der Pflegeperson einsetzen.

Nimmt sie in einem Monat teilweise Pflegesachleistungen eines ambulanten Dienstes in Anspruch, sinkt ihr Pflegegeld anteilig – das private Pflegetagegeld bleibt davon unberührt.

Fazit

Der Unterschied liegt auf der Hand: Pflegegeld ist eine gesetzliche Grundleistung der Pflege-Pflichtversicherung, deren Höhe und Rahmenbedingungen fest im SGB XI verankert sind und die die häusliche, selbst organisierte Pflege stützt.

Pflegetagegeld ist privater Zusatzschutz zur freien Verwendung, der die Finanzierungsspielräume im Pflegefall erweitert – mit allen Chancen und Risiken eines Versicherungsvertrags. Wer heute plant, sollte erst den gesetzlichen Werkzeugkasten ausschöpfen und dann prüfen, ob und welcher private Zusatzbaustein zur persönlichen Situation, zum Budget und zum Risikoprofil passt.