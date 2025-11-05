EM-Rente oder vorgezogene Altersrente: Diese Rente ist oft die bessere

Lesedauer 5 Minuten

Viele Versicherte stehen nach einer längeren Erkrankung oder nach der Aussteuerung des Krankengeldes vor einer Grundsatzentscheidung: Soll ein Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung gestellt werden oder ist der Weg in eine vorgezogene Altersrente sinnvoller?

Seit der Reform 2019 hat sich das Gefüge spürbar verschoben. Die Erwerbsminderungsrente wurde gestärkt und ist für zahlreiche Betroffene vorteilhafter als eine Altersrente mit Abschlägen. Dennoch bleibt diese Option häufig ungenutzt – nicht zuletzt, weil die Hürden im Verfahren hoch sind und Fehleinschätzungen im Vorfeld die Chancen schmälern.

Zwei Rentenarten, zwei Logiken

Die Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) ist keine Altersrente, sondern eine Leistung bei dauerhaft geminderter Erwerbsfähigkeit. Sie schützt – altersunabhängig – dann, wenn gesundheitliche Einschränkungen die Teilhabe am Erwerbsleben nachhaltig begrenzen.

Die vorgezogene Altersrente folgt einer anderen Logik: Sie setzt ein Mindestalter und bestimmte Versicherungszeiten voraus und ist regelmäßig mit lebenslangen Abschlägen verbunden.

Während also Altersrenten an das Erreichen bestimmter Lebensalter gekoppelt sind, knüpft die EM-Rente primär an den medizinisch begründeten Verlust an Erwerbsfähigkeit an. Das macht ihren Zugang anspruchsvoller, zugleich aber ihren Schutz passgenauer, wenn die Gesundheit der limitierende Faktor ist.

Zugangsvoraussetzungen: Was für die EM-Rente zählt

Rechtlich verlangt § 43 SGB VI eine allgemeine Wartezeit von fünf Jahren, außerdem in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen.

Entscheidend ist darüber hinaus der medizinische Tatbestand: Volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn das tägliche Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf unter drei Stunden abgesunken ist; teilweise Erwerbsminderung wird angenommen, wenn noch drei bis unter sechs Stunden arbeitsfähig sind.

Diese Feststellungen beruhen auf fachärztlichen Befunden und gutachterlichen Einschätzungen – eine sorgfältige medizinische Dokumentation ist daher wichtig.

Die Reform seit 2019: Längere Zurechnungszeiten, geringere Abschläge

Mit der Reform wurde die sogenannte Zurechnungszeit deutlich verlängert. Sie wirkt so, als hätten Versicherte bis zur Regelaltersgrenze weiter Beiträge gezahlt: Je nach Rentenbeginn wird die EM-Rente rechnerisch bis zum 67. Lebensjahr „aufgefüllt“ (§ 253a SGB VI).

Das erhöht die Entgeltpunkte und damit den monatlichen Zahlbetrag. Gleichzeitig wurde der Abschlag bei der EM-Rente gedeckelt: Er beträgt maximal 10,8 Prozent. Bei der vorgezogenen Altersrente können – insbesondere ab Geburtsjahrgang 1964 – bis zu 14,4 Prozent dauerhaft anfallen. Dieser Unterschied wirkt über die gesamte Rentenbezugsdauer und ist in vielen Fällen finanziellem Ausschlaggeber zugunsten der EM-Rente.

Tabelle: Vor und Nachteile der vorgezogenen Rente und der EM-Rente

Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) Vorteile Nachteile Längere Zurechnungszeit bis zur Regelaltersgrenze erhöht Entgeltpunkte und Zahlbetrag. Strenge medizinische Voraussetzungen; Erwerbsminderung muss fachärztlich nachgewiesen werden. Maximaler Abschlag von 10,8 % – häufig geringer als bei vorgezogenen Altersrenten. Verfahren oft langwierig und für Betroffene belastend; ungewisser Ausgang. Früher Rentenbeginn unabhängig vom Alter, sobald Erwerbsminderung eintritt. Häufige Ablehnungen bei fehlender, lückenhafter oder widersprüchlicher Dokumentation. Nahtlosigkeitsregelung (§ 145 SGB III) kann während der Prüfung finanziell überbrücken. Erfüllung der Wartezeit (5 Jahre) und der 3/5-Pflichtbeitragsregel erforderlich. Automatische Umwandlung in die Regelaltersrente ohne neuen Antrag. Gutachten können voneinander abweichen; Leistungsvermögen wird teils unterschiedlich eingeschätzt. Leistung orientiert sich an der tatsächlichen Leistungsfähigkeit und schützt bei gesundheitlicher Einschränkung. Höhere Zugangshürden als bei Altersrenten insgesamt.

Vorgezogene Altersrente Vorteile Nachteile Planbarer Zugang bei erfüllten Alters- und Versicherungszeiten; klar geregeltes Verfahren. Lebenslange Abschläge bis zu 14,4 % (insbesondere ab Geburtsjahrgang 1964). Kein medizinischer Nachweis der Erwerbsminderung nötig. Frühester Beginn erst ab festem Mindestalter (z. B. 61 Jahre 10 Monate für schwerbehinderte Menschen, Stand Oktober 2025). Verfahren in der Praxis häufig einfacher und schneller als EM-Prüfungen. Keine Aufwertung durch Zurechnungszeit; langfristig oft geringerer Zahlbetrag als EM-Rente. Hohe Bewilligungszahlen; Anspruch bei erfüllten Voraussetzungen relativ sicher. Bildet gesundheitliche Einschränkungen nicht ab; kann bei Erwerbsminderung finanziell nachteilig sein. Möglichkeit, ohne EM-Verfahren früher aus dem Erwerbsleben auszusteigen. Abschläge wirken dauerhaft über die gesamte Rentenbezugsdauer.

Zeitpunkt und Übergänge: Früherer Start, automatische Umwandlung

Ein weiterer Vorteil liegt im frühestmöglichen Beginn: Die EM-Rente kann unmittelbar mit Eintritt der Erwerbsminderung einsetzen – unabhängig vom Lebensalter. Eine vorgezogene Altersrente ist demgegenüber frühestens ab einem bestimmten Mindestalter möglich; für schwerbehinderte Menschen liegt dieser früheste Zugang derzeit bei 61 Jahren und 10 Kalendermonaten (Stand: Oktober 2025). Erreicht die oder der Versicherte später die Regelaltersgrenze, wird die EM-Rente automatisch in eine Altersrente umgewandelt, ohne dass ein neuer Antrag gestellt werden muss. Der Schutz bleibt also durchgängig erhalten.

Absicherung der Übergangsphase: Die Nahtlosigkeit als Brücke

Während das EM-Verfahren läuft, lässt sich die finanzielle Lücke häufig durch die Nahtlosigkeitsregelung schließen. Nach § 145 SGB III kann die Agentur für Arbeit Arbeitslosengeld zahlen, wenn wegen gesundheitlicher Einschränkungen eine Erwerbstätigkeit nicht möglich ist und über den EM-Antrag noch nicht entschieden wurde.

Das mindert das Risiko, in der Wartezeit in existenzielle Not zu geraten, und verschafft den notwendigen Spielraum, die medizinischen Nachweise in Ruhe zusammenzutragen.

Bewilligungspraxis: Harte Hürden, rückläufige Quoten

In der Praxis zeigt sich eine klare Tendenz: Die Bewilligungen nach Antrag sind in den vergangenen Jahren nicht gestiegen, teils sogar rückläufig. Jährlich werden rund 160.000 bis 170.000 Erwerbsminderungsrenten neu bewilligt, während die Zahl der Altersrenten deutlich höher liegt und zuletzt bei über 900.000 Bewilligungen pro Jahr (2024) verzeichnet wurde.

Der „Kampf“ um EM-Leistungen ist härter geworden – auch, weil die Leistung seit 2019 finanziell attraktiver ist als viele Altersrentenvarianten. Wer die EM-Rente beantragt, muss deshalb mit gründlicher Prüfung, mit medizinischen Gutachten und nicht selten mit Widerspruchs- und Klageverfahren rechnen.

Typische Stolpersteine: Warum Anträge scheitern

Häufige Ablehnungsgründe liegen weniger in einzelnen Formalien als in der Gesamtschau: Fehlen aussagekräftige fachärztliche Befunde, sind Reha-Berichte widersprüchlich oder wird die Krankheitsentwicklung nicht konsistent dokumentiert, lässt sich die dauerhafte Erwerbsminderung schwer belegen. Hinzu kommen versicherungsrechtliche Lücken, etwa wenn in Schlüsseljahren zu wenige Pflichtbeiträge vorhanden sind, weil ausschließlich Minijobs ohne Rentenversicherungspflicht ausgeübt wurden.

Auch divergierende Einschätzungen zum tatsächlichen Leistungsvermögen – insbesondere bei komplexen Krankheitsbildern – führen häufig zu negativen Entscheidungen. Diese Hürden sind überwindbar, aber sie verlangen systematisches Vorgehen.

Strategisches Vorgehen: Sorgfalt schlägt Geschwindigkeit

Wer gesundheitlich stark eingeschränkt ist, sollte die EM-Rente stets vor einer vorzeitigen Altersrente prüfen. Der erste Schritt ist eine lückenlose medizinische Aktenlage: Haus- und Facharztbefunde, Reha-Entlassungsberichte, Therapieverläufe und, wo vorhanden, Ergebnisse arbeitsmedizinischer Einschätzungen gehören in eine konsistente Chronologie. Parallel empfiehlt sich ein genauer Blick in die Renteninformation oder eine aktuelle Rentenauskunft, um Versicherungszeiten und die Erfüllung der 3-in-5-Regel zu verifizieren.

Der Antrag sollte idealerweise gestellt werden, bevor das Krankengeld ausläuft; so lassen sich Gaps in der Sicherung vermeiden und die Nahtlosigkeitsregelung frühzeitig nutzen.

Wird der Antrag abgelehnt, ist fachlicher Beistand sinnvoll: Widersprüche haben häufig Erfolg, wenn medizinische Unterlagen nachgereicht, Unklarheiten ausgeräumt oder methodische Mängel der Erstbegutachtung aufgezeigt werden. Gerade bei umstrittenen Diagnosen oder fluktuierenden Leistungsbildern erhöhen gut begründete Gegengutachten die Chance erheblich.

Abwägung: Mehr als nur der aktuelle Zahlbetrag

Die Entscheidung „EM-Rente versus vorgezogene Altersrente“ sollte nicht auf den ersten Blick des Zahlbetrags beruhen. Maßgeblich sind die langfristigen Wirkungen: Die verlängerte Zurechnungszeit steigert die Entgeltpunkte, der niedrigere maximale Abschlag bewahrt einen größeren Anteil des erdienten Anspruchs, und der frühere Beginn schützt die Liquidität in einer gesundheitlich kritischen Phase.

Selbst dort, wo eine Altersrente ohne Abschläge erreichbar scheint, kann die EM-Rente im Lebensverlauf die stabilere Option sein – etwa, wenn die Erwerbsfähigkeit realistisch nicht wiederhergestellt werden kann und Lücken in der Erwerbsbiografie drohen.

Fazit: Prüfen, belegen, durchhalten

Seit 2019 ist die EM-Rente aufgewertet und in vielen Konstellationen die überlegene Wahl gegenüber einer vorgezogenen Altersrente. Der Preis dafür sind strenge Zugangsprüfungen und mitunter lange Verfahren.

Wer frühzeitig handelt, die medizinischen Nachweise sauber bündelt und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen prüft, verbessert seine Chancen deutlich. Sinnvoll ist es, die Erfolgsaussichten und die richtige Strategie von unabhängigen, gerichtlich zugelassenen Rentenberaterinnen und Rentenberatern oder von Fachanwältinnen und Fachanwälten für Sozialrecht einschätzen zu lassen. So lassen sich unnötig hohe, lebenslange Abschläge vermeiden und der erworbene Rentenanspruch langfristig sichern.