Jobcenter schenkt Spielzeug an Kinder aus Bürgergeld-Familien zum Weihnachtsfest

Sind alle Jobcenter gleich? Nein. In der Vorweihnachtszeit zeigen einige Behörden, dass sie sich nicht nur als bürokratische Verwaltungs- und Ablehnungsbehörde gegenüber Bürgergeldbeziehern verhalten. Auch darüber wollen wir berichten.

Leuchtene Kinderaugen

Es ist eine ungewöhnliche Szene: In einer funkelnden Ecke des KundenServiceCenters des Jobcenters Solingen, sonst ein kalter Ort des Wartens auf den Termin mit dem Sachbearbeiter, strahlen Lichterketten und ein festlich geschmückter Tannenbaum. Auf rotem und grünem Samt verteilen sich Kuscheltiere, Spielzeugautos, Bilderbücher, Puzzles und kunstvoll verpackte Geschenke.

Mittendrin steht der vierjährige Gustav und nimmt staunend eine Babypuppe aus einem rosa Körbchen. Seine Mutter lacht über seine Wahl und bedankt sich herzlich. Das ist eine tolle Aktion”, sagt sie. “So kann mein Kind zu Weihnachten ein Geschenk bekommen.”

Das Bürgergeld kennt kein Weihnachten

Denn seit 2005 gibt es im Regelbedarf keine Weihnachtsbeihilfe mehr, wie es sie noch zu Zeiten der alten Sozialhilfe gab. Geburtstage, Weihnachten oder Ostern, all diese Feste sind im Bürgergeld nicht vorgesehen. Sogar der Posten “Schnittblumen”, der unter anderem den Kauf eines Weihnachtsbaums vorsah, wurde gestrichen.

Die Weihnachtsgeschenk-Aktion war Teil einer Geschenkaktion des Jobcenters, der Technischen Betriebe Solingen und der Wuppertaler Toys Company. Mehr als 650 Spielsachen fanden neue Besitzer von über 1500 Bürgergeldempfängerinnen mit Kindern zwischen drei und zehn Jahren. Die Idee war so einfach wie wirkungsvoll: In der Vorweihnachtszeit wurde an acht Tagen pro Kind ein Geschenk verteilt.

Mike Häusgen, Leiter des Solinger Jobcenters, betont den enormen Einsatz des Teams, das den großen Gabentisch auf- und wieder abgebaut hat und oft sogar die eigene Pause investierte, um Kindern aus Bürgergeld-Familien ein Lächeln zu schenken.

Jobcenter Mitarbeiter sammelten Spielzeug

Schön ist die Beteiligung der Mitarbeiter des Jobcenters, die auch ihren eigenen Nachwuchs dazu motivierten, Spielzeug zu spenden und anderen Kindern Freude zu bereiten. Der Besuch von Mike Häusgens Amtskollegen Sven Heidkamp, Geschäftsführer des Jobcenters Remscheid, zeigte das Interesse an solchen Initiativen.

Von dieser Aktion können sich andere Jobcenter einmal eine Scheibe abschneiden. Tolle Aktion und Danke an das Jobcenter Solingen!