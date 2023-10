Rente: Die Rentenminderung wird ab 2024 deutlich teurer

Lesedauer 2 Minuten

Wer seine Altersrente vorzieht, der oder die muss in der Regel mit Abschlägen von der dieser rechnen. Diese Abschläge lassen sich allerdings teilweise oder sogar ganz durch zusätzliche Beitragszahlungen kompensieren.

Wie hoch sind die Abzüge bei vorzeitiger Rente?

Menschen, die vor der gesetzlichen Regelaltersgrenze in Ruhestand gegen wollen, müssen für jeden vorgezogenen Monat Abschläge hinnehmen. Pro Monat erhalten sie 0,3 Prozent weniger Rente, pro Jahr 3,6 Prozent weniger Rente. Ein Jahr früher im Ruhestand wäre also bei einer Rente von 1000 Euro nur noch 964 Euro.

Rentenminderung ausgleichen

Eine Möglichkeit, früher in Rente zu gehen und trotzdem nicht auf die vollen Leistungen zu verzichten, besteht darin, diese Rentenminderung durch zusätzliche Beitragszahlungen auszugleichen.

Wer kann Rentenpunke kaufen?

Berechtigt dazu, solche Sonderzahlungen zu leisten, also Rentenpunkte zu kaufen, sind Rentenversicherte im Alter von mindestens 50 Jahren, die die Voraussetzungen für eine vorgezogene Altersrente erfüllen.

Bei einem Antrag informiert die Rentenversicherung diese darüber, in welcher Höhe Sonderzahlungen maximal geleistet werden können. Diese Berechnung richtet sich nach den geltenden Rechengrößen der Rentenversicherung.

2023 ist günstig

2024 steigt der zu zahlende Sonderbeitrag um circa elf Prozent an. Wer also eine Sonderzahlung leisten möchte, um eine Rentenminderung auszugleichen, der oder die ist gut beraten, noch in diesem Jahr in Kontakt zur Rentenversicherung zu treten und den entsprechenden Antrag zu stellen.

Innerhalb von drei Monaten kann die Zahlung bis in das nächste Jahr erfolgen

Die beim Antrag auch Ende des Jahres noch gültigen Konditionen gelten auch bei Bearbeitung des Antrags weiter, wenn innerhalb von drei Monaten nach erteilter Auskunft die entsprechende Sonderzahlung geleistet wird.

Das bedeutet: Auch wenn die Betroffenen die Auskunft Ende Dezember 2023 erhalten und erst im Februar oder März 2024 zahlen, gelten die Konditionen von 2023 – nicht die von 2024.

Ist die Auskunft verpflichtend?

Die erteilte Auskunft verpflichtet nicht zu einer Zahlung. Sie ist vergleichbar mit einem Kostenvoranschlag. Wenn die Betroffenen zahlen wollen, können sie dies als Einmalzahlung oder in Teilzahlungen tun.

Wie hoch sind die zusätzlichen Beitragsleistungen?

Die Höhe der Beitragsleistungen liegt unter anderem daran, wie hoch der allgemeine Beitragssatz in der Rente und das vorläufige Durchschnittsentgelt sind. Je höher das Durchschnittsentgelt, desto höher ist der Rückkauf der Rentenminderung.

2024 wird teurer

2024 wird der Rückkauf deutlich teurer als in diesem Jahr. Das vorläufige Durchschnittsentgelt steigt nämlich auf 45.358 Euro. Deshalb kostet die Beitragsleistung 2024 8,436 Euro statt 8.024 Euro in diesem Jahr.

Ein Ausgleich von einem Entgeltpunkt Rentenminderung für eine vorgezogene Altersrente berechnet sich als 18,6 Prozent des Beitragssatzes aus der gesetzlichen Rente vom vorläufigen Durchschnittsentgelt.