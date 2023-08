Keine Auszahlung vom P-Konto – Was ist passiert?

Lesedauer 2 Minuten

Ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) ist bisweilen der letzte Halt für Verschuldete, um nicht in absolute Armut, Hunger und Obdachlosigkeit zu sinken. Es versperrt Gläubigern den Zugang und sorgt dafür, dass die Kontoinhaber / innen eine begrenzte Summe zur Verfügung haben, um ihr Existenzminimum zu fristen.

Kein Geld trotz Guthaben

Der Nachteil eines P-Kontos ist jedoch folgender: Es kann passieren, dass Sie kein Geld von ihrem P-Konto nutzen können, obwohl das Konto Guthaben aufweist (ein Dispo ist sowieso nicht möglich, denn beim P-Konto ist bei Null die Grenze).

Freibetrag und Kontostand

Das P-Konto schützt einen monatlichen Grundfreibetrag von 1.410 Euro für Alleinstehende ohne Kinder. Kinder, Unterhaltszahlungen oder weitere Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft erhöhen diesen Freibetrag. Dieses Geld darf nicht gepfändet werden.

Auf dem P-Konto darf nur Geld bis zu dem monatlichen Freibetrag gelagert werden, über das die Betroffenen dann frei verfügen. Dieser Freibetrag fasst alle Gutschriften eines Monats zusammen. Erhalten Sie jetzt in einem Monat Summen, die über den monatlichen Freibetrag hinausgehen, und haben zwar den Freibetrag abgehoben, aber immer noch Guthaben, können Sie nicht mehr an dieses heran. Es zählt dann nicht der Kontostand, sondern der Freibetrag.

Ist Ansparen möglich?

Bisher ließ sich Geld aus dem Grundfreibetrag über den Monat sparen und in den nächsten Monat zu übertragen, um größere Anschaffungen möglich zu machen. Diese Möglichkeit wird in Zukunft erweitert: Bis zu drei mal darf jetzt Guthaben aus dem Vormonat übertragen werden, die Betroffenen können also 4 Monate lang Geld ansparen. Erst danach können Gläubiger das Geld abziehen.

Online-Banking kann für Betroffene zu Tücke werden

Auch Online-Banking kann für Betroffene zu Tücke werden. Gutschriften bei einem P-Konto werden manuell geprüft. Wenn Sie also sehen, dass ein Gutachten per Online-Banking eingegangen ist, der Zuständige bei ihrer Bank dies aber noch nicht freigegeben hat, kann es sein, dass Sie nicht an das Geld herankommen. Die Bank muss jede einzelne Gutschrift daraufhin prüfen, ob diese den Freibetrag überschreitet.

Vorgemerkte Belastungen

Steht ihr P-Konto im Plus, doch eine Belastung ist vorgemerkt, die demnächst von ihrem Konto abgezogen wird? Dann haben Sie bei einem P-Konto nicht mehr den Zugriff auf das gesamte Guthaben. Solche vorgemerkten Belastungen müssen nicht auf dem Kontoauszug zu sehen sein.

Einzugsermächtigungen und Daueraufträge

Ein P-Konto ist eine reines Pluskonto. Es gibt keinen Dispokredit. Ist das Konto nicht gedeckt, dann können Sie weder Geld abheben oder überweisen. Für Einzugsermächtigungen und Daueraufträge fehlt also der Spielraum, den Sie bei einem Girokonto in der Regel haben.

Kommt Zeit, kommt Geld

Inhaber:innen eines P-Kontos, die trotz Plus nicht auf ihr Geld zugreifen können, bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Wurde ein Guthaben noch nicht gutgeschrieben oder ist eine Buchung noch nicht wertgestellt, dann dauert es meist nur einige Stunden, bis das Geld auch offiziell für Sie freigeschaltet wird.