Berechtigt die Erwerbsminderungsrente zum Schwerbehindertenausweis?

Bürgergeld News

Der CDU-Fraktionsvize Mathias Middelberg fordert Bürgergeld-Leistungsberechtigte in kommunale Arbeit zu zwingen – zusätzlich zu den Totalsanktionen. Durch diese Zwangsmaßnahme will er 30 Milliarden Euro sparen. “Eine Million in Arbeit vermitteln” Middelberg ...