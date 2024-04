Schwerbehinderung: Der Schwerbehindertenausweis ist Bares wert

Lesedauer 4 Minuten

Der Schwerbehindertenausweis ist weit mehr als nur ein Dokument, das den Grad der Behinderung einer Person ausweist. Er bietet “Bares” zu einer Vielzahl von Vergünstigungen und Erleichterungen, die darauf abzielen, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Dieser Beitrag gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Bereiche, in denen der Schwerbehindertenausweis Vorteile bietet.

Vergünstigungen im öffentlichen Verkehr

Freifahrten und Ermäßigungen

Inhaber eines Schwerbehindertenausweises können je nach Behinderungsgrad und Art der Einschränkung von ermäßigten oder kostenfreien Fahrten im öffentlichen Nahverkehr profitieren. Diese Regelungen variieren regional, daher lohnt sich eine vorherige Recherche oder Anfrage bei dem jeweiligen Verkehrsbetrieb.

Barrierefreiheit und Assistenz

Barrierefreie Fahrzeuge und Haltestellen sind essenziell, um Menschen mit Behinderung die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu erleichtern. Dazu zählen u.a. Rampen, Aufzüge, taktile Leitsysteme und genügend Platz für Rollstühle. Außerdem besteht Anspruch auf Unterstützung durch das Personal, wie Hilfe beim Ein- und Aussteigen.

Sitzplatzreservierung und alternative Transportmittel

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn können Personen mit dem Merkzeichen „B“ bis zu zwei Sitzplätze kostenlos reservieren. Zudem gibt es in manchen Regionen die Möglichkeit, Rufbusse oder Taxen zu nutzen, was die Mobilität weiter erhöht.

Parkausweise für Menschen mit Behinderungen

Der blaue Parkausweis ermöglicht das Parken auf speziell gekennzeichneten Parkplätzen und ist für Personen mit den Merkzeichen “aG” oder “Bl” verfügbar. Dieser Ausweis ist in der EU und in einigen weiteren Ländern gültig und erleichtert die Mobilität erheblich.

Steuerliche Vorteile

Behinderten-Pauschbetrag

Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis können den Behinderten-Pauschbetrag in Anspruch nehmen, der zu einer jährlichen Steuerersparnis führt. Die Höhe des Betrags hängt vom Grad der Behinderung ab.

Weitere Steuervorteile

Außerdem können Kosten, die durch die Behinderung entstehen, als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Dazu zählen Fahrtkosten zu Ärzt*innen, Kosten für die behindertengerechte Umgestaltung der Wohnung und steuerfreie Arbeitgeberleistungen.

Autokauf: Rabatte und Vergünstigungen

Autohersteller bieten oft spezielle Rabatte für Menschen mit Behinderung. Diese Ermäßigungen können je nach Hersteller und Modell bis zu 27 Prozent betragen und sind ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätssteigerung.

Kommunikation und Rundfunkbeitrag

Portofreie Blindensendungen und Sozialtarife

Die Deutsche Post ermöglicht die portofreie Versendung von Blindensendungen. Bei der Telekom gibt es spezielle Sozialtarife, die abhängig vom Grad der Behinderung Vergünstigungen bieten.

Ermäßigung beim Rundfunkbeitrag

Personen mit dem Merkzeichen „RF“ können ihren monatlichen Rundfunkbeitrag auf ein Drittel reduzieren. Bei Bezug von Sozialleistungen ist sogar eine komplette Befreiung möglich.

Ermäßigungen bei Kultur- und Freizeitangeboten

Viele Einrichtungen wie Kinos, Theater, Museen und Sportveranstaltungen bieten ermäßigte Tarife für Menschen mit Behinderungen. Diese Vergünstigungen tragen zu einer aktiven Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben bei.

Bildung und berufliche Förderung

Nachteilsausgleiche und Förderungen

Im Bildungsbereich gibt es Nachteilsausgleiche und spezielle Förderprogramme, um die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss zu verbessern. Dazu gehören zusätzliche Prüfungszeit und barrierefreier Zugang zu Unterrichtsmaterialien.

Berufliche Vorteile

Menschen mit Behinderungen genießen auch im Berufsleben besondere Vorteile. Dazu zählen finanzielle Unterstützung bei der Arbeitsplatzanpassung, erhöhte Urlaubsansprüche und ein besonderer Kündigungsschutz.

Weitere finanzielle Vorteile

Darüber hinaus bietet der Schwerbehindertenausweis Zugang zu finanziellen Unterstützungen wie Zuschüssen für notwendige Hilfsmittel und behindertengerechte Fahrzeugumbauten.

Beispiele, wie Schwerbehinderte Menschen sparen können

Um die vielfältigen Vorteile, die der Schwerbehindertenausweis bietet, noch greifbarer zu machen, folgen nun Berechnungsbeispiele aus verschiedenen Bereichen, die die finanziellen Vorteile verdeutlichen.

Beispiel 1: Steuerliche Vorteile durch den Behinderten-Pauschbetrag

Situation: Anna hat einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 70. Sie ist voll berufstätig und möchte wissen, wie viel sie durch den Behinderten-Pauschbetrag sparen kann.

Berechnung:

Annas jährliches Bruttoeinkommen beträgt 35.000 Euro.

Der Behinderten-Pauschbetrag für einen GdB von 70 beträgt 1.420 Euro pro Jahr.

Dieser Betrag wird direkt von ihrem zu versteuernden Einkommen abgezogen, sodass ihr steuerpflichtiges Einkommen nun 33.580 Euro beträgt.

Ergebnis: Angenommen, Anna fällt in einen Steuersatz von 30%, würde sie durch den Pauschbetrag 426 Euro (1.420 Euro * 30%) weniger Steuern zahlen müssen.

Beispiel 2: Ermäßigung beim Rundfunkbeitrag

Situation: Björn ist schwerbehindert und hat das Merkzeichen „RF“ in seinem Ausweis. Er möchte wissen, wie viel er jährlich beim Rundfunkbeitrag spart.

Berechnung:

Der reguläre Rundfunkbeitrag beträgt 18,36 Euro pro Monat, also 220,32 Euro jährlich.

Mit dem Merkzeichen „RF“ reduziert sich Björns Beitrag auf ein Drittel, also auf 6,12 Euro pro Monat oder 73,44 Euro jährlich.

Ergebnis: Björn spart somit jährlich 146,88 Euro beim Rundfunkbeitrag.

Beispiel 3: Rabatt beim Autokauf

Situation: Clara mit einem GdB von 80 möchte sich ein neues Auto kaufen. Der Autohersteller bietet einen Behindertenrabatt von 15% auf den Listenpreis des gewählten Modells, das regulär 30.000 Euro kostet.

Berechnung:

Listenpreis des Autos: 30.000 Euro

Behindertenrabatt: 15% von 30.000 Euro = 4.500 Euro

Ergebnis: Clara muss für das Auto nur 25.500 Euro bezahlen und spart somit 4.500 Euro.

Beispiel 4: Ermäßigungen bei Kultur- und Freizeitangeboten

Situation: Daniel, der einen Schwerbehindertenausweis besitzt, möchte ins Museum gehen. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 14 Euro. Für Menschen mit Behinderung gibt es eine Ermäßigung, sodass der Eintritt nur 8 Euro kostet.

Berechnung:

Regulärer Eintrittspreis: 14 Euro

Ermäßigter Eintrittspreis: 8 Euro

Ergebnis: Daniel spart bei seinem Museumsbesuch 6 Euro.

Diese Beispiele illustrieren, dass der Schwerbehindertenausweis nicht nur ein wichtiger Nachweis ist, sondern auch eine Reihe von finanziellen Vorteilen mit sich bringt, die im alltäglichen Leben eine bedeutende Rolle spielen können.

Der Schwerbehindertenausweis ist also nicht nur ein wichtiges Dokument, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Schwerbehinderungen zu verbessern und ihnen eine vollwertige Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Durch die Vielzahl an Vergünstigungen und Unterstützungsangeboten wird ein bedeutender Beitrag zur Gleichstellung geleistet. Es ist jedoch wichtig, sich individuell je nach Grad der Behinderung(en) über die verfügbaren Angebote zu informieren und Beratungsstellen aufzusuchen, um die maximal möglichen Vorteile zu nutzen.