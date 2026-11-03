Zu hohe Nebenkosten: Hinweis auf fehlende Vergleichsangebote der Vermieter reicht nicht aus

Eine hohe Nebenkostenabrechnung sorgt schnell für den Verdacht, dass der Vermieter zu teuer eingekauft hat. Doch wer eine Nachzahlung mit dem Hinweis abwehren will, die Hausverwaltung habe keine Vergleichsangebote eingeholt, braucht weitere Argumente.

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 20. Mai 2026, Aktenzeichen VIII ZR 6/24, klargestellt: Für einen Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot kommt es zunächst darauf an, ob Leistungen zu objektiv überhöhten Preisen beauftragt wurden. Außerdem gilt grundsätzlich auch für diesen Einwand die zwölfmonatige Einwendungsfrist.

Der Streit: Gebäudemanagement und Nachforderungen für zwei Jahre

Im entschiedenen Fall verlangte eine Vermieterin Nachzahlungen aus den Betriebskostenabrechnungen für 2017 und 2018 sowie aus ergänzenden Grundsteuerabrechnungen. Für den Gebäudekomplex hatte sie ein Unternehmen mit einem umfangreichen Paket technischer und infrastruktureller Dienstleistungen beauftragt.

Das Landgericht Mannheim hielt der Vermieterin vor, vor Vertragsschluss keine Vergleichsangebote für das gesamte Leistungspaket eingeholt zu haben. Darin sah es bereits einen Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot und wies die Zahlungsklage ab.

Diese Begründung ließ der BGH nicht gelten und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an das Landgericht zurück. Ob und in welcher Höhe die Mieter tatsächlich nachzahlen müssen, wurde damit noch nicht abschließend entschieden.

Vermieter müssen auf ein angemessenes Verhältnis von Kosten und Nutzen achten

Das Wirtschaftlichkeitsgebot steht in § 556 Absatz 3 BGB und verpflichtet Vermieter, bei Entscheidungen über umlagefähige Betriebskosten auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen zu achten. Dass ein Dienstleister eine Rechnung gestellt hat, beantwortet deshalb noch nicht die Frage, ob die daraus entstehenden Kosten wirtschaftlich vertretbar sind.

Umgekehrt beweist eine hohe Rechnung allein noch keine Pflichtverletzung. Für die Bewertung müssen die berechneten Leistungen und die dafür am Markt üblichen Preise zusammen betrachtet werden.

Fehlende Angebote ersetzen den Nachweis überhöhter Preise nicht

Der BGH trennt die Suche nach einem Anbieter von der Frage, ob der vereinbarte Preis tatsächlich überhöht ist. Wer keine Alternativangebote eingeholt hat, kann trotzdem einen marktgerechten Preis vereinbart haben.

Für den Vorwurf unwirtschaftlicher Kosten müssen Mieter deshalb darlegen, dass vergleichbare Leistungen günstiger hätten beauftragt werden können und vermeidbare Mehrkosten entstanden sind.

Die Darlegungs- und Beweislast für das pflichtwidrige Verhalten liegt grundsätzlich bei ihnen.

Vergleichsangebote werden dadurch keineswegs bedeutungslos: Steht eine objektiv unwirtschaftliche Beauftragung fest, kann der Vermieter versuchen, sich hinsichtlich seines Verschuldens zu entlasten. Dann kann entscheidend werden, welche zumutbaren Anstrengungen er unternommen hat, einen preisgünstigen Anbieter zu finden.

Was einen brauchbaren Preisvergleich ausmacht

Wer Reinigungskosten beanstandet, sollte die gereinigte Fläche, die Häufigkeit und den Umfang der Arbeiten mitbetrachten. Ein günstiger Preis für eine gelegentliche Reinigung eines kleinen Treppenhauses sagt wenig darüber aus, was eine umfangreichere Betreuung eines großen Gebäudes kosten darf.

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Auch der Zeitraum muss passen: Heutige Werbepreise belegen nicht ohne Weiteres, welcher Preis bei der damaligen Beauftragung marktgerecht gewesen wäre. Je genauer die Vergleichsdaten zur tatsächlich vereinbarten Leistung passen, desto aussagekräftiger wird die Beanstandung.

Mieter müssen dafür nicht von Anfang an ein eigenes Sachverständigengutachten vorlegen. Der BGH nennt auch Internetrecherchen und Datensammlungen örtlicher Mietervereine als mögliche Hilfen für eine überschlägige Prüfung; bei hinreichend konkretem Vortrag kann die weitere Klärung im Prozess durch ein Gutachten erfolgen.

Belegeinsicht: Erst die Unterlagen machen die Kosten prüfbar

Die Endsumme einer Abrechnung verrät oft nicht, welche Leistungen bezahlt wurden. Nach § 556 Absatz 4 BGB können Mieter Einsicht in die zugrunde liegenden Belege verlangen; der Vermieter darf diese auch elektronisch bereitstellen.

Gerade bei Hausmeisterdiensten oder Gebäudemanagement sind Verträge sowie Leistungs- und Preisverzeichnisse hilfreich. Welche Unterlagen zur Prüfung gehören, erläutert auch unser Beitrag über die Belege, die Vermieter bei hohen Nebenkosten offenlegen müssen.

Im entschiedenen Fall hatten die Mieter nach den gerichtlichen Feststellungen ausreichend Einsicht erhalten, auch in Leistungs- und Preisverzeichnisse. Der Umfang des Dienstleistungspakets genügte dem BGH deshalb nicht als Begründung dafür, ihnen einen Preisvergleich grundsätzlich nicht zuzumuten.

Zur Kontrolle können außerdem die zugehörigen Zahlungsnachweise gehören. Mehr dazu erklärt der Beitrag zum Recht auf Zahlungsnachweise bei der Nebenkostenabrechnung.

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Welche Einwände weiterhelfen – und welche allein zu wenig sagen

Einwand des Mieters Was für die Prüfung fehlt oder hinzukommen sollte „Der Vermieter hat keine Vergleichsangebote eingeholt.“ Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die vereinbarten Preise überhöht waren und günstigere vergleichbare Leistungen verfügbar gewesen wären. „Die Hausmeisterkosten sind stark gestiegen.“ Eine Prüfung, ob sich Leistungsumfang oder Marktpreise verändert haben und weshalb der berechnete Preis unangemessen sein soll. „Ein anderer Dienstleister ist günstiger.“ Angaben zur Vergleichbarkeit von Leistungsumfang, Objekt, Zeitraum und Vertragsbedingungen. „In der Rechnung stecken auch Reparaturen.“ Eine konkrete Beanstandung der betreffenden Tätigkeiten und ihrer Umlagefähigkeit, unabhängig vom Preisvergleich.

Die Zwölfmonatsfrist gilt auch für unwirtschaftliche Kosten

Einwendungen gegen eine Betriebskostenabrechnung müssen dem Vermieter grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang einer formell ordnungsgemäßen Abrechnung mitgeteilt werden. Der BGH bestätigt ausdrücklich, dass diese Frist auch den Vorwurf erfasst, der Vermieter habe vermeidbar hohe Kosten verursacht.

Nach Fristablauf sind solche Einwendungen grundsätzlich ausgeschlossen, sofern der Mieter die Verspätung zu vertreten hat. Die gesetzliche Ausnahme greift also nicht schon deshalb, weil die Prüfung aufwendig war oder die Rechnung erst spät genauer angesehen wurde.

Wer Belege benötigt, sollte sie frühzeitig und nachweisbar anfordern und erkennbare Beanstandungen möglichst konkret benennen. Auf eine bloße Bitte um Unterlagen oder einen pauschalen Widerspruch als sichere Fristwahrung sollten sich Mieter nicht verlassen.

Verhindert der Vermieter trotz rechtzeitiger Anfrage die notwendige Einsicht, kann dies für die Frage bedeutsam sein, ob eine spätere Einwendung unverschuldet erfolgt. Eine automatische Verlängerung der Frist folgt aus der Anfrage jedoch nicht.

Reparaturen werden durch einen günstigen Preis nicht umlagefähig

Von der Wirtschaftlichkeit ist zu unterscheiden, ob eine Ausgabe überhaupt auf Mieter umgelegt werden darf. Nach § 1 Absatz 2 der Betriebskostenverordnung gehören Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten nicht zu den Betriebskosten.

Übernimmt ein Hausmeister sowohl laufende Betreuung als auch Reparaturen, müssen diese Tätigkeiten bei der Abrechnung entsprechend auseinandergehalten werden. Ein marktgerechter Gesamtpreis macht die Reparaturanteile nicht zu umlagefähigen Betriebskosten.

Ein Fehler lässt nicht automatisch die gesamte Nachforderung entfallen

Auch ein nachgewiesener Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot macht eine Abrechnung nicht insgesamt unwirksam. Der daraus folgende Anspruch des Mieters richtet sich auf die vermeidbaren Mehrkosten, also auf deren Erstattung oder darauf, von ihnen freigestellt zu werden.

Die zwölfmonatige Einwendungsfrist ist außerdem keine zwölfmonatige Zahlungsfrist. Eine Beanstandung verschiebt die Fälligkeit einer berechtigten Nachforderung nicht automatisch.

Praxisbeispiel: Wie aus einem Verdacht eine konkrete Beanstandung wird

In einem vereinfachten, fiktiven Beispiel werden für die Treppenhausreinigung eines Gebäudes jährlich 18.000 Euro abgerechnet; auf Mieterin Sabine entfallen davon zehn Prozent, also 1.800 Euro. Zunächst beanstandet sie lediglich, dass die Verwaltung keine weiteren Angebote eingeholt habe.

Nach Einsicht in Vertrag und Leistungsverzeichnis beschafft sie belastbare Vergleichsdaten, nach denen dieselbe Reinigung unter vergleichbaren Bedingungen im betreffenden Zeitraum für 12.000 Euro verfügbar gewesen wäre. Damit kann sie eine mögliche Preisdifferenz von 6.000 Euro für das Gebäude und 600 Euro für ihren Anteil konkret benennen.

Ob ihr diese 600 Euro tatsächlich zustehen, hängt unter anderem von der nachgewiesenen Vergleichbarkeit, dem Verschulden des Vermieters und rechtzeitigen Einwendungen ab. Der bloße Hinweis auf fehlende Angebote hätte diese Prüfung nicht ersetzt.

Sieben Fragen und Antworten zu überhöhten Nebenkosten

Muss der Vermieter vor jeder Beauftragung mehrere Angebote einholen?

Aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot folgt nach diesem Urteil keine allgemeine Pflicht, deren Verletzung allein schon einen Anspruch des Mieters begründet. Für den hier behandelten Vorwurf kommt es zunächst auf objektiv überhöhte Preise und vermeidbare Mehrkosten an.

Wer muss darlegen, dass die Preise überhöht sind?

Grundsätzlich der Mieter, der daraus Ansprüche gegen den Vermieter ableitet. Er muss konkrete Tatsachen zur Unwirtschaftlichkeit vortragen und diese im Streitfall beweisen.

Reicht eine starke Erhöhung gegenüber dem Vorjahr?

Ein deutlicher Anstieg ist Anlass für eine genauere Prüfung, beweist aber für sich allein keine Pflichtverletzung. Veränderungen der Leistungen und der Marktpreise müssen berücksichtigt werden.

Darf ich Verträge und Zahlungsbelege einsehen?

Das Einsichtsrecht umfasst die zur Prüfung der Abrechnung erforderlichen Unterlagen, wozu auch einschlägige Verträge und Zahlungsnachweise gehören können. Der Vermieter darf die Belege elektronisch bereitstellen.

Wie lange kann ich unwirtschaftliche Betriebskosten beanstanden?

Grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang einer formell ordnungsgemäßen Abrechnung. Spätere Einwendungen bleiben möglich, wenn der Mieter die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten hat.

Kann ich wegen einer überhöhten Position die gesamte Abrechnung ablehnen?

Eine überhöhte Einzelposition macht die Abrechnung nicht automatisch insgesamt unwirksam. Ein Anspruch wegen unwirtschaftlichen Handelns betrifft die dadurch verursachten vermeidbaren Mehrkosten.

Hat der BGH die Mieter endgültig zur Zahlung verurteilt?

Nein, der BGH hat das Urteil des Landgerichts Mannheim aufgehoben und den Rechtsstreit zurückverwiesen. Das Landgericht muss weitere Feststellungen treffen, insbesondere zur Rechtzeitigkeit der Einwendungen und gegebenenfalls zur Angemessenheit der Preise.