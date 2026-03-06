Veröffentlicht am von Sebastian Bertram

Wohngeld auch bei einem höherem Vermögen möglich – Grundsatzurteil

Lesedauer 2 Minuten

57.500 Euro müssen noch kein „erhebliches Vermögen“ sein, welches einen Wohngeldanspruch ausschließt.

Die für das Bürgergeld eingeführte Schonvermögensgrenze von 40.000 Euro für die erste Person ist beim Wohngeldrecht nicht anzuwenden, entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg in einem am Mittwoch, 17. Dezember 2025, bekanntgegebenen Urteil (Az.: OVG 6 B 3/25).

Vielmehr gelte eins Orientierungswert von etwa 61.000 Euro, bei dem aber auch die individuellen Umstände berücksichtigt werden müssen, erklärten die Berliner Richter.

📚 Lesen Sie auch:

Wohngeld Antrag wurde wegen Vermögen abgelehnt

Im konkreten Fall beantragte der Kläger im Jahr 2023 beim Land Berlin Wohngeld. Der Antrag wurde abgelehnt, da der Mann über ein Vermögen in Höhe von 57.500 Euro verfügt. Dem folgte auch das Verwaltungsgericht Berlin.

Der Kläger überschreite damit die Vermögensfreigrenze in Höhe von 40.000 Euro, die seit 2022 beim Bürgergeld gelte, so das Verwaltungsgericht. Bei solch einem „erheblichen Vermögen“ könne kein Wohngeld beansprucht werden. Der zuvor aus dem Vermögenssteuergesetz entnommene Richtwert von etwa 61.000 Euro für die erste zu berücksichtigende Person sei überholt.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co.

Newsletter

100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

OVG Berlin: Vermögensgrenze beim Bürgergeld nicht übertragbar

Das OVG gab mit Urteil vom 11. Dezember 2025 dem Kläger jedoch recht. Entscheidend sei letztlich, ob im konkreten Einzelfall es zumutbar sei, das vorhandene Vermögen zur Deckung des Wohnbedarfs einzusetzen.

Eine starre Vermögensgrenze sei abzulehnen. Allerdings könne der Orientierungswert von etwa 61.000 Euro für die erste zu berücksichtigende Person herangezogen werden. Nach Prüfung der individuellen Umstände könne es sein, dass für eine Person auch ein diesen Wert übersteigendes Vermögen unschädlich oder ein kleineres Vermögen ausnahmsweise erheblich sein kann.

📚 Lesen Sie auch:

Wohngeldgesetz mehrfach geändert

Zwar habe der Gesetzgeber für das Bürgergeld eine Vermögensgrenze von 40.000 Euro eingeführt. Dies sei aber auf das Wohngeldrecht nicht zu übertragen, „zumal der Gesetzgeber das Wohngeldgesetz mehrfach geändert hat, ohne den Begriff des erheblichen Vermögens neu zu fassen“, stellte das OVG klar.

Da das Vermögen des Klägers unter dem Orientierungswert von etwa 61.000 Euro liege und keine anderen Gründe ersichtlich seien, die eine Reduzierung dieses Richtwerts begründen, sei das beantragte Wohngeld zu bewilligen. fle

Tipp: Gegen-Hartz.de auf Google News folgen

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Schwerbehinderung: Geringere Abfindung wegen früherer Rente - dann doch 56.000 Euro mehr

Schwerbehinderung: Geringere Abfindung wegen früherer Rente – dann doch 56.000 Euro mehr

Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer darf bei der Berechnung einer Sozialplanabfindung nicht schlechter gestellt werden, nur weil er theoretisch früher eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beziehen könnte. Das Arbeitsgericht Bochum gab einem Kläger ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Bürgergeld: Jobcenter muss bei unfreiwilligem Zahlungsaufschub trotzdem Miete zahlen

Bürgergeld: Jobcenter muss bei unfreiwilligem Zahlungsaufschub trotzdem Miete zahlen

Ein dem Hilfebedürftigen von den Eltern als Folge der Nichtberücksichtigung der Kosten der Unterkunft und Heizung durch das Jobcenter “unfreiwillig” gewährter Zahlungsaufschub stellt keine dauerhafte Stundung des Mietzinses dar, die ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Bürgergeld-Aufstocker muss keinen Unterhalt zahlen

Bürgergeld-Aufstocker muss keinen Unterhalt zahlen

Wenn ein Elternteil Bürgergeld bezieht, versucht die Unterhaltsvorschusskasse oft trotzdem, die gezahlten Leistungen zurückzuholen – selbst dann, wenn der Betroffene nur einen Minijob hat und ergänzend SGB-II-Leistungen braucht. Das Amtsgericht Moers ...
Weiterlesen