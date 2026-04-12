Witwenrente und Minijob: Gericht stoppt Anrechnung

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Wer eine Witwenrente bezieht und im Ruhestand noch einer geringfügigen Beschäftigung nachgeht, muss grundsätzlich damit rechnen, dass dieses Einkommen auf die Hinterbliebenenrente angerechnet wird. Das ist seit Jahren Teil der gesetzlichen Regelungen. Ein Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen zeigt jedoch, dass eine Rentenkürzung nicht allein deshalb wirksam ist, weil die Behörde sie für inhaltlich richtig hält. Entscheidend ist auch, ob die Deutsche Rentenversicherung die Kürzung auf der richtigen rechtlichen Grundlage verfügt hat.

Damit bekommt die Entscheidung eine erhebliche praktische Bedeutung für viele Betroffene. Sie betrifft nicht nur die Frage, ob ein Minijob die Witwenrente mindern darf, sondern auch die Anforderungen an ein rechtmäßiges Verwaltungsverfahren.

Langjähriger Rentenbezug mit wechselnden Einkünften

Im entschiedenen Fall ging es um eine 1948 geborene Klägerin, die nach dem Tod ihres Ehemannes seit 2004 eine große Witwenrente erhielt. Anfangs lag diese bei rund 490 Euro netto im Monat. Zu dieser Zeit war sie noch voll berufstätig in einer Rechtsanwaltskanzlei, sodass ihr Erwerbseinkommen bereits auf die Witwenrente angerechnet wurde.

Im Jahr 2008 kam eine eigene Altersrente hinzu. Auch diese wurde bei der Berechnung berücksichtigt. Nachdem ein damaliger Minijob im Jahr 2010 beendet worden war, blieb nur noch die Altersrente als anrechenbares Einkommen bestehen. In der Folge stieg die Witwenrente auf rund 790 Euro monatlich.

Jahre später nahm die Rentnerin erneut eine geringfügige Beschäftigung auf. Ab Mai 2017 arbeitete sie in einer Physiotherapiepraxis und erzielte daraus etwa 240 Euro monatlich. Die Deutsche Rentenversicherung wertete dieses Einkommen als anrechenbar und setzte die Witwenrente neu fest. Die monatliche Leistung sank. Zusätzlich verlangte die Behörde rund 85 Euro zurück, weil sie von einer Überzahlung ausging.

Warum die Klägerin gegen die Kürzung vorging

Die Betroffene wollte die Minderung ihrer Witwenrente nicht akzeptieren. Sie empfand es als widersprüchlich, dass Altersrentner neben ihrer eigenen Rente hinzuverdienen können, ohne dass dies automatisch die Altersrente schmälert, während bei einer Witwenrente eine Anrechnung erfolgt. Der Fall landete zunächst vor dem Sozialgericht Dortmund, das der Deutschen Rentenversicherung recht gab.

Erst in der Berufung vor dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen änderte sich die Lage. Dort bekam die Klägerin recht. Bemerkenswert ist dabei, dass das Gericht die grundsätzliche Anrechenbarkeit eines Minijobs auf die Witwenrente nicht verneinte. Die Entscheidung fiel aus einem anderen Grund.

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Das Gericht beanstandete nicht die Idee der Anrechnung, sondern das Vorgehen der Behörde

Nach Auffassung des Landessozialgerichts lag der entscheidende Fehler im Verwaltungsverfahren. Die Rentenversicherung hatte versucht, eine Rentenanpassungsmitteilung zu ändern. Diese Mitteilung war jedoch nicht der Bescheid, der den Anspruch auf Witwenrente rechtlich trug. Maßgeblich war vielmehr ein früherer Rentenbescheid, der weiterhin Bestand hatte und von der Behörde weder aufgehoben noch geändert worden war.

Genau darin sah das Gericht das Problem. Wenn eine laufende Rentenleistung abgesenkt werden soll, reicht es nicht aus, irgendein späteres Schreiben zu korrigieren. Die Behörde muss den Bescheid anfassen, der den Anspruch tatsächlich regelt. Geschieht das nicht, fehlt die rechtliche Grundlage für die Kürzung.

Das Landessozialgericht stoppte deshalb die Minderung der Witwenrente. Nicht weil ein Minijob niemals angerechnet werden dürfte, sondern weil die Rentenversicherung dafür den falschen rechtlichen Weg gewählt hatte.

Was das Sozialrecht bei der Witwenrente vorsieht

Die Einkommensanrechnung bei Witwen- und Witwerrenten ist gesetzlich vorgesehen. Eigene Einkünfte können die Höhe der Hinterbliebenenrente beeinflussen. Dazu gehören unter bestimmten Voraussetzungen sowohl Arbeitsentgelt als auch eigene Renten. Diese Regeln sollen verhindern, dass bestimmte Einkommensgrenzen überschritten werden, ohne dass sich dies auf die Leistung auswirkt.

Der Fall macht aber zugleich deutlich, dass nicht nur das materielle Recht zählt.

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Im Sozialrecht ist ebenso wichtig, ob eine Behörde formell sauber arbeitet. Eingriffe in laufende Leistungen setzen voraus, dass der richtige Bescheid aufgehoben oder geändert wird. Fehlt dieser Schritt, kann selbst eine inhaltlich nachvollziehbare Kürzung rechtswidrig sein.

Warum das Urteil für Betroffene wichtig ist

Für Bezieherinnen und Bezieher einer Witwenrente lässt sich aus dem Urteil zweierlei ableiten. Zum einen bleibt es dabei, dass ein Minijob grundsätzlich Folgen für die Höhe der Hinterbliebenenrente haben kann. Wer neben der Witwenrente arbeitet, sollte deshalb immer im Blick behalten, wie die Rentenversicherung das Einkommen einordnet und berechnet.

Zum anderen zeigt die Entscheidung, dass sich ein genauer Blick in die Bescheide lohnen kann. Gerade bei langjährigen Rentenverläufen sammeln sich häufig Ausgangsbescheide, Änderungsbescheide, Anpassungsmitteilungen und spätere Neuberechnungen an. Für Laien ist kaum noch zu erkennen, welches Schreiben welche Funktion hat. Genau daraus können Fehler entstehen.

Wenn eine Witwenrente plötzlich abgesenkt wird oder eine Rückforderung ins Haus kommt, sollte daher nicht nur die Höhe der Berechnung geprüft werden. Ebenso wichtig ist die Frage, ob die Rentenversicherung überhaupt den rechtlich maßgeblichen Bescheid geändert hat. Das Urteil aus Nordrhein-Westfalen zeigt, dass gerade dieser Punkt über die Wirksamkeit einer Kürzung entscheiden kann.

Ein Fall mit Signalwirkung für die Praxis

In der Beratungspraxis ist immer wieder zu beobachten, dass Versicherte neue Rentenbescheide vor allem danach beurteilen, ob der abgezogene Betrag plausibel erscheint. Weniger beachtet wird, auf welchen früheren Bescheid sich die Behörde stützt und ob die Änderung formal korrekt erfolgt ist. Dabei liegt genau dort oft die Schwachstelle.

Das Urteil verdeutlicht, dass sich sozialrechtliche Verfahren nicht auf Rechenfragen reduzieren lassen. Die Verwaltung muss ihre Entscheidungen nicht nur begründen, sondern auch in der richtigen Form treffen. Bei älteren Rentenfällen mit vielen Vorgängen über Jahre oder Jahrzehnte hinweg wächst die Gefahr, dass falsche Bezugspunkte gewählt werden. Für die Betroffenen ist das oft erst erkennbar, wenn ein Gericht die Unterlagen im Detail prüft.

Was Rentnerinnen und Rentner jetzt beachten sollten

Wer eine Witwenrente erhält und zusätzlich arbeitet, sollte neue Schreiben der Rentenversicherung besonders sorgfältig lesen. Das gilt erst recht, wenn darin von einer Neufestsetzung, einer rückwirkenden Änderung oder einer Erstattung die Rede ist. Nicht jede Kürzung ist schon deshalb rechtmäßig, weil Einkommen vorhanden ist.

Der entschiedene Fall zeigt, dass auch formelle Fehler eine Rolle spielen können. Gerade wenn verschiedene Rentenarten zusammentreffen und sich die Einkommensverhältnisse im Laufe der Jahre mehrfach verändert haben, kann die rechtliche Konstruktion eines Bescheids entscheidend sein. Eine gründliche Prüfung kann deshalb im Einzelfall sinnvoll sein.

Fazit

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat die Kürzung einer Witwenrente gestoppt, weil die Deutsche Rentenversicherung den falschen Bescheid geändert hatte. Damit macht das Urteil deutlich, dass die Anrechnung eines Minijobs auf eine Witwenrente zwar grundsätzlich möglich ist, eine Minderung aber nur Bestand haben kann, wenn sie auch rechtlich korrekt umgesetzt wird.

Für Betroffene ist das ein wichtiger Hinweis.

Wer eine Hinterbliebenenrente bezieht und daneben arbeitet, sollte Kürzungs- und Rückforderungsbescheide nicht nur inhaltlich, sondern auch rechtlich genau prüfen. Denn im Rentenrecht entscheidet nicht allein die Berechnung, sondern ebenso die Frage, ob die Behörde den richtigen Weg gewählt hat.

Quellen

Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 12.05.2023, Az.: L 14 R 75/20.