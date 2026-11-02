Witwenrente gekürzt weil die Rentenversicherung das Erbe anrechnet

Eine Erbschaft allein kürzt die Witwenrente grundsätzlich nicht. Doch laufende Zahlungen aus einem Nachlass können als eigenes Einkommen gelten und die monatliche Rente schmälern – sogar unter dem günstigeren alten Hinterbliebenenrecht.

Für Betroffene kann diese Unterscheidung teuer werden: Was sie als Ertrag aus dem Lebenswerk ihres verstorbenen Partners betrachten, kann rentenrechtlich eigenes Erwerbseinkommen sein. Deshalb reicht der Hinweis „Das habe ich geerbt“ gegenüber der Rentenversicherung nicht immer aus.

Ein Schauspieler streitet um geerbte Vergütungen

Der Kläger war Schauspieler und Synchronsprecher, seine 2013 verstorbene Ehefrau ebenfalls Künstlerin. Er erhielt nach ihrem Tod Vergütungen der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, kurz GVL, aus der Nutzung ihrer Darbietungen.

Der Witwer hielt diese geerbten Einnahmen für anrechnungsfrei. Die Deutsche Rentenversicherung berücksichtigte sie dagegen als Einkommen aus selbstständiger Arbeit.

Für die bereits 1964 geschlossene Ehe galt das alte Hinterbliebenenrecht.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg bestätigte die Anrechnung mit Urteil vom 18. Juni 2026, Aktenzeichen L 22 R 381/23. Gegenstand der Berufung war die Neuberechnung ab Dezember 2020.

Der Wahrnehmungsvertrag seiner Frau war auf den Witwer übergegangen und wurde fortgeführt. Weil er selbst dieselbe berufliche Qualifikation besaß, ordnete das Gericht die Vergütungen als eigene freiberufliche Einkünfte ein.

Warum auch Einnahmen ohne neue Arbeitsleistung zählen können

„Ich arbeite dafür doch gar nicht mehr“ ist bei selbstständigen Einkünften kein verlässlicher Einwand. Nach § 15 SGB IV kommt es auf den nach den steuerrechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften bestimmten Gewinn und dessen Einordnung als Arbeitseinkommen an.

Das betrifft beispielsweise Vergütungen aus der weiteren wirtschaftlichen Nutzung beruflicher Rechte. Ein laufender Ertrag kann deshalb sozialrechtlich Erwerbseinkommen bleiben, obwohl die Arbeit, auf der er beruht, lange zurückliegt.

Auch die Rechtsanweisungen der Rentenversicherung zu § 18a SGB IV unterscheiden zwischen Hinterbliebenenleistungen und eigenen Einkünften aus geerbtem Vermögen. Wird ein Vertrag des Verstorbenen fortgeführt, können die daraus entstehenden Erträge dem Erben als eigenes Einkommen zugerechnet werden.

Das alte Hinterbliebenenrecht schützt nicht vor jeder Anrechnung

Beim alten Hinterbliebenenrecht ist die Einkommensanrechnung enger gefasst. Nach § 114 SGB IV gilt diese günstigere Regelung, wenn der versicherte Ehepartner vor dem 1. Januar 2002 gestorben ist oder die Ehe vor diesem Datum geschlossen wurde und mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.

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Private Zinsen und private Mieteinkünfte bleiben in solchen Fällen grundsätzlich außerhalb der Einkommensanrechnung. Eigene Erwerbseinkünfte sowie bestimmte Erwerbsersatzeinkommen, etwa die eigene gesetzliche Rente, können dagegen auch dann berücksichtigt werden.

Die Einordnung einer Zahlung entscheidet damit darüber, ob der Schutz überhaupt greift. Mehr zu den Stichtagen und ihren Folgen erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Witwenrente: 60 oder 55 Prozent – Zwei Stichtage entscheiden über mehr Rente“.

Welche Erbschaften die Hinterbliebenenrente beeinflussen können

Ein geerbtes Bankguthaben oder eine geerbte Immobilie ist zunächst Vermögen. Die bloße Übertragung dieses Vermögens wird bei der Witwen- oder Witwerrente grundsätzlich nicht als Einkommen angerechnet.

Davon zu unterscheiden sind die späteren Einnahmen: § 18a SGB IV erfasst im neuen Hinterbliebenenrecht unter anderem Kapitalerträge und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Einen ergänzenden Überblick bietet unser Beitrag „Witwenrente und Erbschaft 2026: Das wird jetzt angerechnet“.

Geerbtes Vermögen oder daraus erzielte Einnahme Altes Hinterbliebenenrecht Neues Hinterbliebenenrecht Bankguthaben als geerbter Vermögensbetrag Grundsätzlich keine Einkommensanrechnung Grundsätzlich keine Einkommensanrechnung Geerbte, selbst bewohnte Immobilie ohne laufende Einnahmen Grundsätzlich keine Einkommensanrechnung Grundsätzlich keine Einkommensanrechnung Zinsen oder Dividenden aus privatem Nachlassvermögen Grundsätzlich keine Anrechnung als Vermögenseinkommen Anrechnung möglich; unter anderem ist der Sparer-Pauschbetrag zu beachten Einkünfte aus privater Vermietung einer geerbten Wohnung Grundsätzlich keine Anrechnung als Vermögenseinkommen Anrechnung nach Abzug der Werbungskosten möglich Eigene freiberufliche oder gewerbliche Gewinne aus einem geerbten und fortgeführten Betrieb Anrechnung als Erwerbseinkommen möglich Anrechnung als Erwerbseinkommen möglich

Die Tabelle beschreibt die grundsätzliche Einordnung; eine tatsächliche Kürzung hängt zusätzlich von den gesetzlichen Abzügen und dem Freibetrag ab. Bei Betriebsvermögen kann die Bewertung anders ausfallen als bei privaten Geldanlagen oder privater Vermietung.

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Wie viel Einkommen seit Juli 2026 anrechnungsfrei bleibt

Auch anrechenbares Einkommen führt nicht vom ersten Euro an zu einer Rentenkürzung. Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der monatliche Freibetrag nach den aktuellen Werten der Deutschen Rentenversicherung 1.122,53 Euro.

Für jedes Kind, das Anspruch auf Waisenrente hat oder nur deshalb keinen hat, weil es kein Kind des Verstorbenen ist, erhöht sich der Freibetrag um 238,11 Euro. Von dem anrechenbaren Einkommen, das den persönlichen Freibetrag übersteigt, werden nach § 97 SGB VI 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Verglichen wird dabei das rentenrechtlich bereinigte Nettoeinkommen. Dieses kann vom tatsächlichen Zahlungseingang auf dem Konto abweichen.

Bei Arbeitseinkommen aus Selbstständigkeit wird beispielsweise grundsätzlich ein Pauschalabzug von 39,8 Prozent vorgenommen. Die Einzelheiten der Bereinigung regelt § 18b SGB IV.

Eine Kürzung erlaubt nicht automatisch eine Rückforderung

Im geschilderten Verfahren hatte der Witwer die ursprünglich verlangte Rückzahlung von 8.601,02 Euro bereits in erster Instanz abgewehrt. Die laufende Einkommensanrechnung blieb dagegen bestehen.

Das ist für Betroffene ein wichtiger Unterschied: Ob Einkommen künftig zu berücksichtigen ist und ob bereits ausgezahlte Rente zurückverlangt werden darf, sind unterschiedliche Fragen. Bei der Rücknahme eines ursprünglich fehlerhaften Bescheids sind unter anderem Vertrauensschutz, Fristen und die Voraussetzungen des § 45 SGB X zu prüfen.

Was Betroffene im Rentenbescheid prüfen sollten

Wer Einnahmen aus einem Nachlass erhält, sollte deren Herkunft und steuerliche Einordnung nachvollziehbar dokumentieren. Für den Bescheid ist zu prüfen, welches Hinterbliebenenrecht angewendet wird, welche Einkommensart die Rentenversicherung annimmt und welche Abzüge sie berücksichtigt.

Änderungen, die für die Rentenhöhe erheblich sind, müssen nach § 60 SGB I unverzüglich mitgeteilt werden. Bei unklaren Zahlungen ist eine schriftliche Auskunft zur Anrechnung sinnvoll, statt sich allein auf die eigene Bewertung als „Erbe“ zu verlassen.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann grundsätzlich Widerspruch eingelegt werden. Dafür gilt nach § 84 SGG bei Bekanntgabe im Inland regelmäßig eine Frist von einem Monat; die Rechtsbehelfsbelehrung sollte deshalb sofort geprüft werden.

Fragen und Antworten zur Witwen- und Witwerrente bei einer Erbschaft

Wird eine Erbschaft automatisch auf die Hinterbliebenenrente angerechnet?

Nein, der geerbte Vermögensbetrag ist grundsätzlich kein anrechenbares Einkommen. Aus dem Vermögen erzielte Einnahmen müssen jedoch gesondert geprüft werden.

Können auch Zahlungen ohne aktuelle Arbeitsleistung die Rente kürzen?

Ja, laufende Vergütungen können weiterhin Erwerbseinkommen sein, obwohl die zugrunde liegende Arbeit lange zurückliegt. Entscheidend ist die rechtliche Einordnung der Einkünfte.

Bleiben Zinsen und Mieteinnahmen beim alten Recht anrechnungsfrei?

Als private Vermögenseinkünfte werden sie beim alten Hinterbliebenenrecht grundsätzlich nicht angerechnet. Werden Einnahmen dagegen als eigene betriebliche Gewinne eingeordnet, kann eine Anrechnung auch dort möglich sein.

Welche Regeln gelten beim neuen Hinterbliebenenrecht?

Hier können neben Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen auch Vermögenseinkünfte berücksichtigt werden. Dazu zählen insbesondere bestimmte Kapitalerträge und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.

Wie hoch ist der Freibetrag im November 2026?

Der monatliche Grundfreibetrag beträgt 1.122,53 Euro und gilt bis zum 30. Juni 2027. Für jedes entsprechend berücksichtigungsfähige Kind kommen 238,11 Euro hinzu.

Werden 40 Prozent des gesamten Einkommens abgezogen?

Nein, die Anrechnung betrifft grundsätzlich nur 40 Prozent des bereinigten Einkommens oberhalb des persönlichen Freibetrags. Im Sterbevierteljahr erfolgt bei der Witwen- oder Witwerrente keine Einkommensanrechnung.

Müssen zu viel gezahlte Rentenbeträge immer zurückgezahlt werden?

Nein, eine Rückforderung setzt eine rechtlich wirksame Grundlage voraus. Bei der Korrektur eines ursprünglich fehlerhaften Bescheids können insbesondere Vertrauensschutz und gesetzliche Fristen einer Rückforderung entgegenstehen.