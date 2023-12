Wenn die Rentenversicherung die Rente zurückfordert

Urteile Hartz IV / Bürgergeld

Ein Bürgergeld-Bezieher vermietete seine Wohnung zum Teil an seine eigene Firma unter, um die Unterkunftskosten zu senken. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen wies in einem Beschluss das Jobcenter an, die vollen Unterkunftskosten ...