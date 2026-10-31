Vorzeitig in Rente: Trotz über 62.000 Euro Ausgleichzahlung fallen Abschläge an

Ein Arbeitgeber zahlte 62.318,02 Euro an die Rentenversicherung, um die Abschläge eines Beschäftigten bei einer vorzeitigen Rente auszugleichen. Doch das Geld reichte nicht aus. Für den vollständigen Ausgleich fehlten weitere 7.055,60 Euro.

Der Beschäftigte verlangte, dass sein Arbeitgeber auch den fehlenden Betrag übernimmt. Doch das Landesarbeitsgericht Düsseldorf wies seine Klage ab (Urteil vom 22. April 2026, 12 SLa 25/26).

Der Grund lag in einer älteren Rentenauskunft. Bis zur tatsächlichen Einzahlung hatten sich die Berechnungsgrundlagen geändert und der vollständige Ausgleich war teurer geworden.

Der Fall zeigt, worauf Beschäftigte bei der Rentenplanung achten sollten. Entscheidend ist nicht nur die zugesagte Zahlung, sondern auch, was genau vereinbart wurde und wann der Arbeitgeber das Geld überweist.

Die Auskunft kam im Juli, das Geld erst im Februar

Der Beschäftigte verlor seinen Arbeitsplatz und schied Ende Februar 2025 aus dem Unternehmen aus. Eine Betriebsvereinbarung sah für rentennahe Beschäftigte eine Zahlung an die Deutsche Rentenversicherung vor. Diese sollte die Nachteile eines vorzeitigen Rentenbeginns kompensieren.

Auf seinen Antrag erhielt der Mann am 19. Juli 2024 eine besondere Rentenauskunft für einen geplanten Rentenbeginn am 1. März 2027. Danach sollte eine Einzahlung von 62.318,02 Euro die damals berechnete monatliche Rentenminderung von 265,17 Euro ausgleichen.

Nach dem Jahreswechsel fehlten mehr als 7.000 Euro

Der Arbeitgeber überwies die 62.318,02 Euro im Februar 2025 und hielt damit den vereinbarten Zahlungstermin ein. Inzwischen hatten sich jedoch zum Jahreswechsel die Berechnungsgrößen geändert. Der Betrag glich nur noch einen Teil der Rentenminderung aus.

Mit Schreiben vom 26. März 2025 teilte die Rentenversicherung mit, dass für den vollständigen Ausgleich weitere 7.055,60 Euro nötig seien. Diese Summe bezeichnete einen zusätzlichen Einmalbeitrag.

Warum die Rentenauskunft keine Garantie bietet

Wer Rentenabschläge durch Sonderzahlungen ausgleichen möchte, braucht eine besondere Auskunft der Rentenversicherung. Diese Berechnung berücksichtigt den beabsichtigten Rentenbeginn und die zu diesem Zeitpunkt zugrunde gelegten Rechengrößen.

Für Versicherte bleibt der errechnete Beitrag bei unveränderten Grundlagen der Berechnung erhalten, wenn die Zahlung innerhalb von drei Monaten nach der Auskunft erfolgt. Bei späterer Zahlung können Änderungen des vorläufigen Durchschnittsentgelts oder des Beitragssatzes den Aufwand erhöhen.

Dies erläutert auch unser Beitrag zu steigenden Kosten beim Abschlagsausgleich .

📚 Lesen Sie auch: EM-Rente: Gericht darf die DRV nicht einfach zur Entscheidung zwingen

Der Arbeitgeber schuldete den vereinbarten Betrag

Der Beschäftigte verstand die Vereinbarungen so, dass der Arbeitgeber seine Rentenminderung vollständig ausgleichen müsse. Das Landesarbeitsgericht legte die Regelungen anders aus.

Die Zahlungspflicht hatte die vorgelegte Rentenauskunft zur Grundlage und enthielt keine Zusage, für spätere Mehrkosten.

Nach Auffassung des Gerichts hatte der Arbeitgeber seinen Anspruch durch die Zahlung der 62.318,02 Euro erfüllt. Die weitere Auskunft, die erst nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses vorlag, begründete keinen zusätzlichen Anspruch.

Betriebsvereinbarungen müssen nicht jeden Nachteil auffangen

Arbeitgeber und Betriebsrat dürfen solche Leistungen pauschalieren und an Berechnungen binden. Das Gericht akzeptierte deshalb eine Regelung, bei der zwischenzeitliche Veränderungen einen unvollständigen Ausgleich verursachen können.

Es gibt auch keinen Schadensersatz

Der Beschäftigte verlangte die Differenz hilfsweise als Schadensersatz, weil der Arbeitgeber ihn nicht ausreichend auf das Risiko hingewiesen habe. Auch damit hatte er keinen Erfolg: Das Gericht sah keine zusätzliche Pflicht zur Information.

Die Rentenauskunft enthielt nämlich einen Hinweis auf die dreimonatige Frist und mögliche Mehrkosten einer späteren Zahlung.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Was Sie vor dem Ausscheiden aus dem Betrieb klären sollten

Lassen Sie sich vor einer Vereinbarung erläutern, was das Unternehmen zusagt: einen bestimmten Betrag oder den vollständigen Ausgleich? Gleichen Sie den Überweisungstermin mit Ihrer besonderen Rentenauskunft ab und klären Sie, wie eine aktualisierte Berechnung berücksichtigt werden kann.

Ebenso sollten Sie unterscheiden, welche Angaben eine Rentenauskunft tatsächlich absichert und welche Beträge lediglich auf Annahmen über Ihre weitere Versicherungsbiografie beruhen.

Arbeitslosigkeit vor der Rente muss in die Planung passen

Die Betriebsvereinbarung ging davon aus, dass Beschäftigte nach dem Ausscheiden zunächst Arbeitslosengeld beziehen und erst anschließend vorzeitig in Rente gehen.

Wer eine solche Überbrückung plant, sollte deshalb auch die Folgen von Arbeitslosigkeit vor dem Rentenbeginn prüfen lassen.

Dabei dürfen Sie die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren nicht mit der abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren verwechseln. Welche Wege offenstehen, erläutert unser Beitrag zur Rente mit 63 ohne 45 Versicherungsjahre; Sonderzahlungen zum Abschlagsausgleich ersetzen fehlende Versicherungszeiten nicht.

Ein unvollständiger Ausgleich kann die Rente dauerhaft belasten

Bei einer vorgezogenen Altersrente mit Abschlägen sinkt der Rentenanspruch grundsätzlich um 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat gegenüber der jeweiligen abschlagsfreien Altersgrenze.

Die Kürzung endet nicht mit dem Erreichen dieser Grenze, weshalb Sie einen früheren Rentenbeginn sorgfältig absichern sollten.

Eine Ausgleichszahlung schafft zusätzliche Rentenanwartschaften, die diese Minderung ganz oder teilweise auffangen können. Wenn Sie später doch länger arbeiten, erhöht die Einzahlung Ihre spätere Rente; eine Rückzahlung wegen geänderter Rentenpläne können Sie grundsätzlich nicht verlangen.

Revision zugelassen: Das Urteil hat Grenzen

Das Landesarbeitsgericht ließ die Revision zum Bundesarbeitsgericht zu. Die Frage, ob eine frühere Rente ohne Abschläge möglich ist, müssen Sie grundsätzlich anhand der jeweiligen Rentenart und den Versicherungszeiten gesondert prüfen.

Fragen und Antworten zum Ausgleich von Rentenabschlägen

Warum reichten die 62.318,02 Euro nicht mehr aus?

Zwischen der Rentenauskunft im Juli 2024 und der Zahlung im Februar 2025 änderten sich die Berechnungsgrößen. Die dreimonatige Bindungsfrist war abgelaufen, sodass für den vollständigen Ausgleich weitere 7.055,60 Euro fehlten.

Muss ein Arbeitgeber solche Mehrkosten grundsätzlich übernehmen?

Das hängt von der jeweiligen Vereinbarung ab. Im entschiedenen Fall schuldete der Arbeitgeber den Betrag auf Grundlage der vorgelegten Auskunft und keinen unabhängig davon garantierten vollständigen Ausgleich.

Verfällt die Ausgleichsmöglichkeit nach drei Monaten?

Nein, die Frist betrifft den Schutz des berechneten Beitrags vor Änderungen der Rechengrößen. Spätere Zahlungen können weiterhin zulässig sein, aber einen höheren Betrag erfordern.

Kann ich Rentenabschläge auch nur teilweise ausgleichen?

Ja, Teilzahlungen sind möglich. Sie gleichen die erwartete Rentenminderung entsprechend nur teilweise aus.

Muss ich nach einer Sonderzahlung tatsächlich früher in Rente gehen?

Nein, Sie können Ihren Rentenbeginn ändern. Die gezahlten Beiträge erhöhen dann Ihre spätere Rente, eine Erstattung wegen dieser Planänderung erhalten Sie grundsätzlich nicht.

Hat das Bundesarbeitsgericht den Fall bereits entschieden?

Das hier besprochene Urteil stammt vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf, das die Revision zugelassen hat. Eine nachfolgende Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist durch die für diesen Beitrag ausgewerteten Quellen nicht belegt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenabschläge mit Sonderzahlungen ausgleichen, Fragen und Antworten.

Deutsche Rentenversicherung: Was ist wenn …? – Sonderfälle, Abschnitt „Rentenminderung ausgleichen – Abschläge vermeiden“.

Deutsche Rentenversicherung: Die häufigsten Rentenirrtümer, Abschnitt zu dauerhaften Abschlägen.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf: Urteil vom 22. April 2026 – 12 SLa 25/26, Volltext bei Zitierfest.