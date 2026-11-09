Trotz GdB 80 und Pflegegrad 3: Frau scheitert deswegen mit Eilantrag auf Assistenz

Eine schwerbehinderte Frau mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 80, dem Merkzeichen aG und Pflegegrad 3 wollte zusätzliche persönliche Assistenz erhalten. Dafür beantragte sie ein Persönliches Budget und versuchte, die Leistungen im Eilverfahren durchzusetzen. Doch vor Gericht hatte sie keinen Erfolg.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg lehnte ihren Eilantrag ab. Nach Auffassung der Richter war noch nicht ausreichend geklärt, welche Unterstützung die Frau tatsächlich benötigte. Auch die besondere Dringlichkeit konnte sie nicht überzeugend nachweisen (Beschluss vom 6. Juli 2026, L 2 SO 1823/26 ER-B).

Die Entscheidung zeigt, dass ein hoher GdB und ein anerkannter Pflegegrad allein keinen bestimmten Umfang persönlicher Assistenz begründen. Betroffene müssen ihren konkreten Unterstützungsbedarf darlegen. Wer die Leistungen im Eilverfahren erhalten möchte, muss zusätzlich erklären und belegen, warum eine spätere Entscheidung nicht ausreicht.

Frau mit ME/CFS, Post-Covid und Pflegegrad 3 verlangte Assistenz

Die 1977 geborene Antragstellerin leidet nach den ärztlichen Feststellungen unter ME/CFS, einem Post-Covid-Syndrom, Asthma bronchiale sowie einer Herzinsuffizienz.

Sie ist nach eigenen Angaben erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt und teilweise auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen.

Bei ihr waren Pflegegrad 3 sowie ein Grad der Behinderung von 80 mit den Merkzeichen G, B und aG festgestellt worden. Damit waren ihre gesundheitlichen Einschränkungen durch sozialrechtliche Feststellungen dokumentiert.

Dennoch wollte der zuständige Träger keine zusätzliche persönliche Assistenz finanzieren. Die Frau beantragte deshalb ein Persönliches Budget, mit dem sie Assistenzkräfte selbst beschäftigen wollte.

Fünf bis sechs Stunden Assistenz täglich beantragt

Die Antragstellerin benötigte nach eigenen Angaben montags bis freitags jeweils etwa fünf bis sechs Stunden Unterstützung. Die Assistenz sollte ihr ermöglichen, Therapien und Arzttermine wahrzunehmen, ihren Alltag zu organisieren und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Dazu gehörten Cafébesuche und Treffen von Selbsthilfegruppen. Die Frau wollte selbst bestimmen können, wann und durch wen sie unterstützt wird.

Bereits am 5. Mai 2025 hatte sie Eingliederungshilfe beantragt, doch der Leistungsträger lehnte ihren Antrag mit Bescheid vom 12. Februar 2026 ab. Die Behörde vertrat die Auffassung, dass die gesetzlichen Voraussetzungen einer wesentlichen Behinderung im Sinne der Eingliederungshilfe nicht vorlägen.

Die Betroffene legte Widerspruch ein und beantragte zusätzlich einstweiligen Rechtsschutz. Nachdem das Sozialgericht den Eilantrag abgewiesen hatte, scheiterte sie auch mit ihrer Beschwerde vor dem Landessozialgericht.

Warum GdB 80 und Merkzeichen aG für Assistenz nicht ausreichen

Das Landessozialgericht unterschied zwischen der Anerkennung einer Schwerbehinderung und den Voraussetzungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX.

Das Merkzeichen aG bestätigt eine außergewöhnliche Gehbehinderung, legt aber nicht fest, wie viele Stunden bezahlte Assistenz für gesellschaftliche Teilhabe benötigt werden.

Wie wichtig die genaue Unterscheidung zwischen Diagnosen, funktionellen Einschränkungen und Nachteilsausgleichen ist, erläutert unser Beitrag darüber, warum Diagnosen für die Anerkennung von Merkzeichen nicht ausreichen.

Das Gericht verlangte Nachweise zum tatsächlichen Teilhabebedarf

Der konkrete Unterstützungsbedarf muss sich aus den tatsächlichen Einschränkungen und den angestrebten Teilhabezielen ergeben.

Nach Auffassung des Landessozialgerichts blieb offen, ob persönliche Assistenz im beantragten zeitlichen Umfang erforderlich war.

Ein vergleichbares Problem zeigte sich in einem anderen Verfahren, in dem selbst ein Pflegegrad 5 und ein GdB von 100 nicht ausreichten, um einen außergewöhnlich hohen Assistenzbedarf zu belegen. Über die dortigen Anforderungen berichtet gegen-hartz.de unter Persönliches Budget: Warum Betroffene am Nachweis ihres Assistenzbedarfs scheitern.

Persönliches Budget gibt es nicht allein wegen Schwerbehinderung

Nach § 29 SGB IX können Leistungsberechtigte ihre Teilhabeleistungen als Persönliches Budget erhalten. Das Persönliche Budget ist eine andere Form, bereits bestehende Ansprüche auf Teilhabeleistungen zu erfüllen.

Wie weit das Recht auf selbstbestimmte Assistenz reichen kann, zeigt ein anderer Fall, in dem eine schwerbehinderte Frau eine 24-Stunden-Assistenz in der eigenen Wohnung statt einer Heimunterbringung verlangte.

Warum die Frau mit ihrem Eilantrag scheiterte

Ein Eilverfahren nach § 86b Absatz 2 Sozialgerichtsgesetz setzt voraus, dass ohne eine schnelle gerichtliche Entscheidung wesentliche Nachteile drohen. Die bloße Möglichkeit, später einen Leistungsanspruch durchzusetzen, ersetzt diese Voraussetzung nicht.

Den Richtern fehlten konkrete Belege dafür, dass ohne sofortige Bewilligung der beantragten Assistenz schwerwiegende Nachteile eintreten würden.

Wie unzureichende Angaben zur aktuellen Notlage ein Verfahren beeinflussen können, zeigt auch unser Beitrag über Fehler beim Eilantrag auf ein Persönliches Budget.

Ehemann und Pflegeleistungen sprachen aus Sicht des Gerichts gegen die Eilbedürftigkeit

Das Gericht berücksichtigte außerdem, dass die Antragstellerin mit ihrem Ehemann zusammenlebte. Bei der Begutachtung für den Pflegegrad hatte sie ihn selbst als hauptsächliche Pflegeperson angegeben.

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Zwar erklärte die Frau, ihr Ehemann könne sie wegen seiner Berufstätigkeit nicht dauerhaft zu Arztterminen und anderen Verpflichtungen begleiten. Die Richter gingen jedoch davon aus, dass er sie zumindest während des laufenden Hauptsacheverfahrens weiterhin unterstützen könne.

Für notwendige Fahrten zu ärztlichen Behandlungen verwies das Gericht zudem auf mögliche Leistungen der Krankenversicherung. Dass entsprechende Ansprüche bereits geprüft oder beantragt worden waren, ließ sich den Unterlagen nicht entnehmen.

Darüber hinaus hielt es der Senat für zumutbar, vorübergehend bewilligte Leistungen der Pflegeversicherung zur Finanzierung notwendiger Hilfen im Haushalt oder von Fahrdiensten zu verwenden.

Pflegegrad bedeutet nicht, dass Assistenz überflüssig ist

Pflegeleistungen und Assistenz zur sozialen Teilhabe können unterschiedliche Bedürfnisse abdecken und nebeneinander bestehen.

Dass ein festgestellter Assistenzanspruch außerdem nicht in jedem Fall unmittelbar zu einer Geldzahlung führt, verdeutlicht unser Beitrag über die Durchsetzung bewilligter Assistenzleistungen.

Sogar geschütztes Vermögen kann gegen die Dringlichkeit sprechen

Nach dem Leitsatz des Beschlusses kann es Antragstellern im Eilverfahren zumutbar sein, vorübergehend eigenes Einkommen oder Vermögen einzusetzen, gegebenenfalls sogar geschütztes Vermögen.

Das Gericht unterscheidet zwischen der Vermögensprüfung für einen Leistungsanspruch und der Frage, ob die Zeit bis zur regulären Entscheidung finanziell überbrückt werden kann.

Nach § 139 SGB IX sind bestimmte Vermögenswerte vor einer Heranziehung für Leistungen der Eingliederungshilfe geschützt. Weshalb ein solcher Schutz eine fehlende Eilbedürftigkeit trotzdem nicht ausschließen muss, erklärt unser Beitrag über Schonvermögen und schnelle Eingliederungshilfe.

Bundesverfassungsgericht setzt der Ablehnung von Eilanträgen Grenzen

Das Bundesverfassungsgericht stellte mit einem späteren Beschluss vom 20. Juli 2026 klar, dass bei drohenden schweren gesundheitlichen oder persönlichen Nachteilen höhere Anforderungen an die gerichtliche Sachverhaltsaufklärung gelten können.

In diesem anderen Verfahren hatte eine schwerbehinderte Frau eine höhere Finanzierung ihrer persönlichen Assistenz verlangt. Das Bundesverfassungsgericht beanstandete, dass das Landessozialgericht die möglichen schwerwiegenden Folgen einer unzureichenden Unterstützung nicht ausreichend untersucht und keine entsprechende Folgenabwägung vorgenommen hatte.

Die Verfassungsrichter sprachen der Frau nicht selbst die verlangte Budgethöhe zu, sondern verwiesen die Sache zur erneuten Entscheidung zurück. Die Hintergründe erläutert unser Beitrag Bundesverfassungsgericht stärkt Schwerbehinderte beim Persönlichen Budget und Assistenzleistungen.

So können Betroffene ihren Assistenzbedarf nachweisen

Wer Eingliederungshilfe beantragt, sollte möglichst genau dokumentieren, bei welchen Tätigkeiten eine persönliche Assistenz notwendig ist und welche Teilhabemöglichkeiten ohne diese Unterstützung verloren gehen.

Ärztliche Stellungnahmen sollten nicht nur Erkrankungen und Diagnosen benennen, sondern die daraus folgenden Einschränkungen beschreiben. Ergänzend können Pflegegutachten, Berichte über die bisherige Unterstützung und eine nachvollziehbare Darstellung des Tagesablaufs den individuellen Bedarf verdeutlichen.

Bei einem gerichtlichen Eilantrag kommt ein weiterer Nachweis hinzu: Die drohenden Folgen einer verzögerten Bewilligung müssen möglichst konkret dargestellt werden.

Welche Anforderungen an Behörden und Gerichte bei der Prüfung von Teilhabeleistungen gestellt werden, erläutert gegen-hartz.de auch im Beitrag über rechtswidrige Ablehnungsgründe beim Persönlichen Budget.

Sechs Fragen und Antworten zur Eingliederungshilfe und persönlichen Assistenz

Habe ich mit GdB 80 Anspruch auf persönliche Assistenz?

Ein GdB von 80 führt nicht allein zu einem Anspruch auf bezahlte persönliche Assistenz. Entscheidend sind die Voraussetzungen des jeweiligen Leistungsrechts und der individuell festgestellte Bedarf zur gleichberechtigten Teilhabe.

Reicht das Merkzeichen aG als Nachweis für ein Persönliches Budget?

Nein, das Merkzeichen aG belegt eine außergewöhnliche Gehbehinderung, bestimmt jedoch nicht den notwendigen Umfang persönlicher Assistenz. Für ein Persönliches Budget müssen die zugrunde liegenden Teilhabeleistungen und der konkrete Bedarf festgestellt werden.

Kann ich mit Pflegegrad 3 zusätzliche Eingliederungshilfe erhalten?

Ja, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und ein entsprechender Teilhabebedarf besteht. Pflegegrad und Eingliederungshilfe betreffen unterschiedliche Leistungsansprüche, die aufeinander abgestimmt werden müssen.

Muss mein Ehepartner die persönliche Assistenz übernehmen?

Ein Ehepartner muss nicht allein wegen des Zusammenlebens sämtliche notwendigen Assistenzleistungen erbringen. Im Einzelfall können Gerichte aber berücksichtigen, welche Unterstützung tatsächlich verfügbar ist und ob damit eine vorübergehende Notlage abgewendet werden kann.

Darf das Gericht mich auf mein Schonvermögen verweisen?

Bei der Prüfung der besonderen Eilbedürftigkeit kann vorhandenes und zumutbar einsetzbares Vermögen berücksichtigt werden, nach Auffassung des LSG unter Umständen auch geschütztes Vermögen. Das ändert nichts an den gesetzlichen Vermögensschutzvorschriften für den eigentlichen Leistungsanspruch.

Ist mein Anspruch endgültig verloren, wenn mein Eilantrag scheitert?

Nein, das Eilverfahren entscheidet grundsätzlich nur darüber, ob eine vorläufige gerichtliche Regelung notwendig ist. Im Hauptsacheverfahren kann weiterhin geklärt werden, ob und in welchem Umfang Ihnen Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe zustehen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Fragen und Antworten zum Persönlichen Budget.

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 29 SGB IX – Persönliches Budget, § 78 SGB IX – Assistenzleistungen, § 99 SGB IX – Leistungsberechtigung, § 139 SGB IX – Vermögen und § 86b SGG – Einstweiliger Rechtsschutz.

Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 20. Juli 2026 – 1 BvR 1302/26.

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Beschluss vom 6. Juli 2026 – L 2 SO 1823/26 ER-B, Volltext.