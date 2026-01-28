Soziallhilfe: Sozialamt kann Rentennachzahlung zurückfordern – auch ohne Schuld

Lesedauer 5 Minuten

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat (Az. L 15 SO 232/17) entschieden, dass ein Sozialhilfeträger eine Rentennachzahlung vom Leistungsberechtigten als Kostenersatz verlangen kann. Entscheidend ist dabei nicht, ob der Betroffene oder das Sozialamt sich vorwerfbar verhalten haben – es geht um den Nachrang der Sozialhilfe.

Der konkrete Fall: Grundsicherung und später eine hohe Rentennachzahlung

Der Kläger (Jahrgang 1947) bezog seit Jahren eine Erwerbsunfähigkeitsrente und ergänzend Sozialhilfe, später Grundsicherung nach dem SGB XII. In der Zeit von Januar 2008 bis März 2012 erhielt er monatlich mehrere hundert Euro Grundsicherung, unter anderem für den Lebensunterhalt und Unterkunftskosten.

Als er die Regelaltersgrenze erreichte, bekam er eine Regelaltersrente, die nur geringfügig höher war als zuvor. Parallel lief aber eine Überprüfung der alten Rente, weil Ausbildungszeiten angeblich nicht richtig berücksichtigt waren.

Die Rentenversicherung zahlt nach – und das Geld landet beim Betroffenen

Im Juni 2012 bewilligte die Rentenversicherung (DRV) rückwirkend eine höhere Rente wegen Erwerbsunfähigkeit und überwies eine Nachzahlung von 4.594,68 Euro für Januar 2008 bis März 2012 direkt auf das Konto des Klägers. Der Kläger teilte dem Sozialamt diese Nachzahlung mit und schlug vor, einen Teil als „Schonvermögen“ zu behalten und damit Schulden sowie laufende Dinge zu bezahlen.

Das Sozialamt reagierte sofort: Es verlangte per Bescheid Kostenersatz in Höhe der Nachzahlung und ordnete sogar die sofortige Vollziehung an. Später wurde unter anderem ein Sparbuch gepfändet, auf das der Kläger nach eigenen Angaben 2.000 Euro eingezahlt hatte.

Streit vor Gericht: Darf das Sozialamt an den Betroffenen ran?

Das Sozialgericht Berlin hob den Kostenersatzbescheid zunächst auf und argumentierte sinngemäß: Wenn das Sozialamt selbst die Chance hatte, rechtzeitig bei der Rentenversicherung Erstattung zu verlangen, dürfe es nicht „einfach“ den Betroffenen in Anspruch nehmen.

Denn sonst könnte § 105 SGB XII dazu benutzt werden, Regeln zur Erstattung zwischen Behörden zu umgehen. Nach Auffassung des Sozialgerichts hatte das Sozialamt Hinweise, dass eine Nachzahlung kommen könnte, und hätte die Rentenversicherung frühzeitig informieren können. Der Kläger meinte außerdem, ein Teil müsse als Schonvermögen geschützt bleiben.

Die Wende in der Berufung: LSG kippt das Urteil und bestätigt den Kostenersatz

Das Landessozialgericht sah das anders und gab dem Sozialamt im Kern recht: § 105 SGB XII soll gerade eine Lücke schließen, wenn die Rentenversicherung „befreiend“ an den Betroffenen zahlt, weil sie den Sozialhilfebezug nicht kannte. Dann kann das Sozialamt nicht mehr (oder nicht sinnvoll) über § 104 SGB X beim vorrangigen Träger Erstattung holen – und deshalb darf es den Betroffenen auf Herausgabe in Anspruch nehmen.

Dafür verlangt das Gesetz kein Fehlverhalten, weder beim Leistungsberechtigten noch beim Sozialamt. Der Kostenersatz ist also nicht „Strafe“, sondern dient dazu, den Nachrang der Sozialhilfe wiederherzustellen.

Wichtiges Detail: Unkenntnis heißt „positive Kenntnis fehlt“

Das Gericht betonte, dass es auf echte, positive Kenntnis der Rentenversicherung vom Sozialhilfebezug ankommt. „Kennenmüssen“ oder vage Hinweise reichen nicht, denn der vorrangige Träger müsste sonst erst nachforschen, welche Leistungen in welcher Höhe und für welche Zeiträume betroffen sind.

Im Fall war nicht erkennbar, dass die DRV während des Nachzahlungszeitraums überhaupt vom Sozialamtbezug wusste. Damit war die zentrale Voraussetzung des § 105 SGB XII erfüllt: Zahlung an den Betroffenen in Unkenntnis der Sozialhilfeleistungen. Genau dann darf das Sozialamt das ausgezahlte Geld vom Betroffenen zurückverlangen.

Keine „Schonvermögen“-Abzüge bei § 105 SGB XII

Besonders deutlich sagte das LSG: Vom „Erlangten“ wird nichts abgezogen – auch kein Schonvermögen. Der Sinn der Vorschrift ist, so zu tun, als hätte die Rentenversicherung rechtzeitig gezahlt: Dann wäre die Sozialhilfe in dieser Höhe gar nicht oder geringer geflossen.

Deshalb hilft es dem Betroffenen nicht, dass Geld nach dem Zufluss normalerweise als Vermögen bewertet wird und es im Sozialhilferecht Freibeträge geben kann. Hier geht es nicht um eine neue Bedürftigkeitsprüfung, sondern um die Rückabwicklung des Doppelbezugs über den Kostenersatz.

Höhe des Anspruchs: Warum 56 Prozent KdU-Schutz hier nicht zog

§ 105 Abs. 2 SGB XII schützt grundsätzlich 56 Prozent bestimmter Unterkunftskosten vor Rückforderung, damit Betroffene nicht vollständig „leerlaufen“. Im konkreten Fall half das dem Kläger aber nicht, weil die monatlichen Sozialhilfeleistungen (selbst wenn man die geschützten Teile rechnerisch ausklammert) in keinem betroffenen Monat niedriger waren als die jeweiligen Nachzahlungsanteile.

Das heißt: Selbst der Teil, der theoretisch geschützt sein könnte, war hier praktisch nicht ausschlaggebend. Korrigiert wurde nur ein kleiner Teil: Für Juli 2009 (in dem kein Sozialhilfebezug vorlag) musste der Kläger 90,52 Euro nicht erstatten.

Was das Urteil für Betroffene bedeutet

Wer Grundsicherung oder Sozialhilfe bekommt und später rückwirkend Geld von einem vorrangigen Träger erhält (zum Beispiel Rentennachzahlung), muss damit rechnen, dass das Sozialamt dieses Geld zurückfordert. Entscheidend ist oft, ob der vorrangige Träger bei der Auszahlung wusste, dass Sozialhilfe läuft – und diese Hürde ist in der Praxis hoch, weil „positive Kenntnis“ verlangt wird.

Das Urteil zeigt außerdem: Selbst wenn man meint, das Amt hätte „früher reagieren können“, schützt das nicht automatisch vor § 105 SGB XII. Revision wurde nicht zugelassen, das Urteil blieb damit in diesem Verfahren endgültig.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Was ist § 105 SGB XII – und warum gibt es diese Regel?

§ 105 SGB XII erlaubt dem Sozialamt Kostenersatz vom Leistungsberechtigten, wenn ein vorrangiger Träger (z.B. Rentenversicherung) in Unkenntnis der Sozialhilfe an den Betroffenen zahlt. Die Regel soll verhindern, dass am Ende „doppelt“ gezahlt wird – einmal Sozialhilfe und später rückwirkend eine vorrangige Leistung für denselben Zeitraum. Es geht also nicht um eine Sanktion, sondern um die Durchsetzung des Nachranggrundsatzes der Sozialhilfe.

Muss ich etwas „falsch gemacht“ haben, damit das Sozialamt Geld zurückfordern darf?

Nach diesem Urteil: nein, ein vorwerfbares Verhalten ist keine Voraussetzung. Entscheidend ist allein, dass der vorrangige Träger an Sie gezahlt hat, ohne vom Sozialhilfebezug zu wissen, und dass das Sozialamt deshalb nicht (mehr) einfach beim vorrangigen Träger Erstattung holen kann. Auch „Nachlässigkeit“ des Sozialamts reicht in der Regel nicht, um § 105 auszuschließen, solange kein bewusstes Herbeiführen der Situation nachweisbar ist. Das kann im Einzelfall hart wirken, ist aber vom Gesetz so angelegt.

Was bedeutet „Unkenntnis“ des vorrangigen Trägers genau?

Unkenntnis heißt: keine positive Kenntnis von Art, Zeitraum und Höhe der Sozialhilfeleistungen. Bloßes „Kennenmüssen“, allgemeine Vermutungen oder unklare Hinweise reichen nicht. Der vorrangige Träger müsste sonst erst aufwendig recherchieren, was genau zu verrechnen wäre – und genau das soll die klare Kenntnisanforderung vermeiden. In der Praxis ist diese Voraussetzung häufig erfüllt, wenn Sozialamt und vorrangiger Träger nicht aktiv miteinander kommunizieren.

Gilt das auch bei anderen Nachzahlungen, z.B. Wohngeld, Krankengeld oder Pflegeleistungen?

§ 105 SGB XII bezieht sich auf Konstellationen, in denen ein anderer Leistungsträger vorrangig hätte leisten müssen und dennoch an Sie ausgezahlt hat, ohne den Sozialhilfebezug zu kennen. Das kann grundsätzlich auch bei anderen Sozialleistungen eine Rolle spielen, wenn sie vorrangig sind und rückwirkend gezahlt werden. Welche Leistung „vorrangig“ ist, hängt vom jeweiligen Gesetz und der konkreten Bedarfslage ab. Deshalb lohnt sich bei Nachzahlungen fast immer eine Beratung, bevor das Geld ausgegeben wird.

Darf ich bei einer Rückforderung einen Freibetrag („Schonvermögen“) abziehen oder mit eigenen Forderungen aufrechnen?

Bei § 105 SGB XII grundsätzlich nicht, weil es um Herausgabe des tatsächlich Erlangten geht – so hat es das LSG hier ausdrücklich gesehen. Freibeträge aus der laufenden Bedürftigkeitsprüfung helfen in dieser Logik nicht, weil der Anspruch den Nachrang nachträglich herstellen soll.

Eine Aufrechnung mit angeblichen Gegenansprüchen klappt nur, wenn diese rechtlich durchsetzbar sind, meist also wenn es dazu einen wirksamen Bewilligungsbescheid gibt. Wer unsicher ist, sollte das Geld bis zur Klärung möglichst nicht verbrauchen, weil Vollstreckung (Pfändung) sonst realistisch werden kann.

Fazit

Eine Rentennachzahlung kann das Sozialamt vom Betroffenen zurückfordern, wenn die Rentenversicherung bei der Auszahlung keine positive Kenntnis vom Sozialhilfebezug hatte. Auf „Schuld“ oder Mitverschulden kommt es nicht an – die Vorschrift soll verhindern, dass Sozialhilfe trotz vorrangiger Ansprüche dauerhaft „hängen bleibt“. Wer Nachzahlungen bekommt, während oder nachdem Grundsicherung lief, sollte sofort prüfen lassen, ob und in welcher Höhe Kostenersatz droht, und das Geld bis zur Klärung nicht verplanen.