Sozialhilfe: Amt darf Schenkung an die Tochter nicht immer zurückfordern

Ein Sozialhilfeträger darf nicht jeden möglichen Rückforderungsanspruch eines Ehepartners auf sich überleiten, nur weil für den anderen Ehepartner Hilfe zur Pflege gezahlt wurde.

Das Sozialgericht München entschied: Die Überleitung eines Anspruchs auf Rückforderung einer angeblichen Schenkung war rechtswidrig, weil der mögliche Anspruch allein der Ehefrau persönlich zustand und nicht „für“ den pflegebedürftigen Ehemann bestand. (S 49 SO 367/23)

Sozialamt zahlte Hilfe zur Pflege für den Ehemann

Der Ehemann der Klägerin lebte in einem Pflegeheim und beantragte Leistungen der Hilfe zur Pflege. Der Sozialhilfeträger bewilligte Leistungen nach dem SGB XII, soweit die Heimkosten nicht durch Pflegeversicherung und Eigenanteile gedeckt waren.

Später prüfte der Sozialhilfeträger Zahlungen der Ehefrau an die gemeinsame Tochter. Die Ehefrau hatte für das Auto der Tochter Steuern und Versicherung übernommen.

Amt sah darin eine Schenkung

Der Sozialhilfeträger wertete die Zahlungen als Schenkung. Er ging davon aus, dass die Ehefrau gegen ihre Tochter einen Anspruch auf Rückforderung wegen Verarmung der Schenkerin haben könne.

Diesen möglichen Anspruch leitete der Sozialhilfeträger nach Paragraf 93 SGB XII auf sich über. Damit wollte er erreichen, dass nicht mehr die Ehefrau, sondern das Amt den Anspruch gegen die Tochter geltend machen konnte.

Tochter sollte für frühere Zahlungen einstehen

Im Raum stand ein Betrag von mehr als 4.400 Euro. Der Sozialhilfeträger argumentierte, Sozialhilfe sei nachrangig.

Wenn verwertbare Ansprüche gegen Dritte bestehen, könne der Träger diese auf sich überleiten. Dadurch solle verhindert werden, dass öffentliche Mittel eingesetzt werden, obwohl vorrangig andere Ansprüche bestehen.

Klägerin wehrte sich gegen die Überleitung

Die Ehefrau hielt die Überleitung für rechtswidrig. Sie argumentierte, es habe sich nicht um eine klassische Schenkung gehandelt.

Das Auto der Tochter sei auch für Fahrten und Bedürfnisse der Eltern genutzt worden. Außerdem habe sie ihre Tochter wegen deren finanzieller Lage innerhalb der Familie unterstützt.

Gericht: Überleitungsanzeige war rechtswidrig

Das Sozialgericht gab der Klägerin Recht. Es hob den Überleitungsbescheid auf. Die entscheidende Begründung lag aber nicht darin, ob die Zahlungen an die Tochter tatsächlich eine Schenkung waren.

Entscheidend war vielmehr, dass ein solcher Rückforderungsanspruch der Ehefrau nicht ohne Weiteres auf den Sozialhilfeträger übergeleitet werden durfte.

Was ist eine Überleitungsanzeige?

Mit einer Überleitungsanzeige kann ein Sozialhilfeträger Ansprüche eines Leistungsberechtigten gegen Dritte auf sich überleiten. Dann kann nicht mehr die betroffene Person selbst, sondern der Sozialhilfeträger den Anspruch geltend machen.

Das soll den Nachrang der Sozialhilfe sichern. Sozialhilfe soll grundsätzlich erst dann zahlen, wenn vorrangige Ansprüche, Einkommen oder Vermögen nicht ausreichen.

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Paragraf 93 SGB XII hat Grenzen

Das Gericht stellte klar: Paragraf 93 SGB XII erlaubt nicht die beliebige Überleitung aller Ansprüche von Angehörigen. Bei Ehegatten kommt es darauf an, ob der Anspruch auf die Bedarfssituation des Sozialhilfeempfängers bezogen ist.

Typische Beispiele wären Ansprüche, die der Ehegatte für den leistungsberechtigten Menschen geltend machen kann, etwa bestimmte private Krankenversicherungs- oder Beihilfeansprüche zugunsten des Hilfebedürftigen.

Anspruch der Ehefrau war kein Anspruch „für“ den Ehemann

Der mögliche Rückforderungsanspruch gegen die Tochter stand allein der Klägerin persönlich zu. Er bezog sich auf Geld, das sie von ihrem Konto für das Auto der Tochter gezahlt hatte.

Damit war dieser Anspruch nicht auf den Bedarf des pflegebedürftigen Ehemannes gerichtet. Er bestand nicht „für“ ihn, sondern höchstens für die Ehefrau selbst.

Sozialamt darf Einsatzregeln nicht umgehen

Das Gericht begründete seine Entscheidung auch systematisch. Das SGB XII enthält eigene Regeln dazu, welches Einkommen und Vermögen von Ehegatten einzusetzen ist.

Würde man darüber hinaus beliebige persönliche Ansprüche des Ehepartners über Paragraf 93 SGB XII überleiten, würden diese speziellen Regeln ausgeweitet oder umgangen. Genau das wollte das Gericht verhindern.

Unterschied zwischen Einkommen, Vermögen und Ansprüchen

Bei Sozialhilfe und Hilfe zur Pflege prüft das Amt, welches Einkommen und Vermögen einzusetzen ist. Für Ehegatten gibt es dabei besondere Einstandspflichten.

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Diese Regeln bedeuten aber nicht, dass jeder denkbare Anspruch des Ehepartners automatisch dem Sozialhilfeträger zufällt. Entscheidend bleibt, ob der Anspruch mit dem Bedarf des Hilfeempfängers zusammenhängt.

Schenkungsrückforderung ist nicht automatisch Amtssache

Wer verarmt, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Schenkung zurückfordern. Dieser Anspruch steht aber grundsätzlich der Person zu, die geschenkt hat.

Wenn die Schenkung nicht für den Bedarf des Sozialhilfeempfängers erfolgte, kann der Sozialhilfeträger nicht ohne Weiteres zugreifen. Das gilt besonders, wenn die angebliche Schenkung aus der Sphäre des Ehepartners stammt.

Warum der Pflegeheim-Fall besonders wichtig ist

Bei Pflegeheimkosten prüfen Sozialhilfeträger oft sehr genau, ob Vermögen übertragen oder verschenkt wurde. Häufig geraten Angehörige unter Druck, wenn vor oder während der Pflegebedürftigkeit Geld an Kinder geflossen ist.

Das Urteil zeigt: Nicht jede Zahlung innerhalb der Familie darf automatisch durch das Amt zurückgeholt werden. Die rechtliche Zuordnung des Anspruchs ist entscheidend.

Negativevidenz musste das Gericht nicht entscheiden

Normalerweise prüfen Gerichte bei einer Überleitung oft nur eingeschränkt, ob der übergeleitete Anspruch offensichtlich ausgeschlossen ist. Das nennt sich Negativevidenz.

Hier kam es darauf aber nicht entscheidend an. Das Gericht stellte bereits vorher fest, dass der Anspruch seiner Art nach nicht überleitbar war, weil er allein der Ehefrau persönlich zustand.

Zweifel an der Kausalität kamen hinzu

Das Gericht deutete zudem Zweifel daran an, ob die unterstellte Schenkungsrückforderung überhaupt kausal für die Sozialhilfeleistungen war. Ein Teil der Zahlungen erfolgte offenbar erst nach Eintritt der Sozialhilfebedürftigkeit.

Auch das kann problematisch sein. Wenn Geld aus Einkommen oder Vermögen stammt, das sozialhilferechtlich gar nicht einzusetzen war, darf eine Überleitung nicht die speziellen Schutzregeln unterlaufen.

Betroffene sollten Überleitungsbescheide prüfen

Wer einen Überleitungsbescheid erhält, sollte diesen nicht hinnehmen, ohne ihn prüfen zu lassen. Die entscheidende Frage lautet: Welcher Anspruch wird übergeleitet, wem steht er zu und für wessen Bedarf besteht er?

Gerade bei Ehegatten, Kindern und familiären Unterstützungsleistungen ist die Rechtslage oft kompliziert. Ein Amt darf den Nachrang der Sozialhilfe sichern, aber nicht jede familiäre Zahlung nachträglich umdeuten.

Was Angehörige bei Zahlungen an Kinder beachten sollten

Wer Angehörige finanziell unterstützt, sollte den Zweck der Zahlung dokumentieren. Das gilt besonders, wenn Pflegebedürftigkeit, Heimkosten oder Sozialhilfe im Raum stehen.

Wichtig ist, ob es sich um eine echte Schenkung, eine Kostenbeteiligung, eine Gegenleistung oder eine familiäre Unterstützung mit konkretem Nutzen für mehrere Personen handelt. Je genauer der Zweck festgehalten ist, desto besser lässt sich später auf Vorwürfe reagieren.

FAQ zur Sozialhilfe und Schenkungsrückforderung

Darf das Sozialamt Schenkungen zurückfordern?

Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Sozialamt Ansprüche auf Schenkungsrückforderung überleiten. Das gilt aber nicht grenzenlos und hängt davon ab, wem der Anspruch zusteht und welchen Bezug er zum Hilfebedarf hat.

Kann das Amt Ansprüche des Ehepartners überleiten?

Nur eingeschränkt. Bei Ehegatten müssen die Ansprüche auf die Bedarfssituation des Sozialhilfeempfängers bezogen sein. Persönliche Ansprüche des Ehepartners sind nicht automatisch überleitbar.

Was war im entschiedenen Fall der Fehler?

Der mögliche Rückforderungsanspruch stand der Ehefrau persönlich zu und bezog sich auf Zahlungen an die Tochter. Er war kein Anspruch, den sie für ihren pflegebedürftigen Ehemann geltend machen konnte.

Bedeutet das, dass familiäre Zahlungen immer geschützt sind?

Nein. Jede Zahlung muss einzeln geprüft werden. Echte Schenkungen des Leistungsberechtigten selbst können sozialhilferechtlich relevant sein.

Was tun bei einer Überleitungsanzeige?

Betroffene sollten fristgerecht Widerspruch einlegen oder Klage prüfen lassen. Wichtig sind Kontoauszüge, Zahlungszweck, familiäre Absprachen und Nachweise über Gegenleistungen oder Mitnutzung.

Fazit: Sozialhilfe-Nachrang hat klare Grenzen

Das Sozialgericht München setzt dem Zugriff des Sozialhilfeträgers Grenzen. Der Nachrang der Sozialhilfe erlaubt nicht, jeden denkbaren Anspruch eines Ehepartners auf das Amt zu übertragen.

Im entschiedenen Fall durfte der Träger den möglichen Rückforderungsanspruch der Ehefrau gegen ihre Tochter nicht überleiten. Dieser Anspruch stand der Ehefrau persönlich zu und war nicht auf den Bedarf des pflegebedürftigen Ehemannes bezogen.

Für Betroffene heißt das: Überleitungsbescheide genau prüfen. Gerade bei Pflegeheimkosten, familiären Zahlungen und angeblichen Schenkungen entscheidet die präzise rechtliche Einordnung darüber, ob das Amt zugreifen darf.