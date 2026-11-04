Schwerbehinderung: Frau erkämpft zwei wichtige Merkzeichen trotz Ablehnung des Gerichts

Eine schwerbehinderte Frau wollte erreichen, dass ihre gesundheitlichen Einschränkungen stärker anerkannt werden. Vor Gericht hatte sie teilweise Erfolg. Obwohl sie das Merkzeichen G nicht erhielt, wurden ihr zwei andere wichtige Merkzeichen zugesprochen.

Das Landessozialgericht Hamburg entschied, dass die Frau Anspruch auf die Merkzeichen H für Hilflosigkeit und B für notwendige Begleitung hat. Beide erhält sie rückwirkend ab dem 1. Juni 2021. Das Merkzeichen G für erhebliche Beeinträchtigungen beim Gehen wurde dagegen abgelehnt. Auch ihr Grad der Behinderung (GdB) blieb bei 80 (Urteil vom 18. August 2026, L 3 SB 23/21).

Das Urteil zeigt, dass jedes Merkzeichen eigene Voraussetzungen hat. Wer das Merkzeichen G nicht bekommt, kann trotzdem Anspruch auf andere Nachteilsausgleiche haben. Entscheidend ist, welche Unterstützung im Alltag benötigt wird und welche Einschränkungen medizinisch nachgewiesen sind.

Schwere Einschränkungen – trotzdem zunächst keine Merkzeichen

Die 1965 geborene Klägerin lebt seit ihrer Kindheit mit Diabetes Typ 1 und leidet unter weiteren erheblichen Erkrankungen. Dazu gehören eine chronische Schmerzstörung, psychische Beschwerden sowie starke Funktionsbeeinträchtigungen ihrer Hände und Schultern.

Die zuständige Behörde erkannte 2019 einen Gesamt-GdB von 80 an, verweigerte jedoch die beantragten Merkzeichen. Die Frau widersprach: Sie brauche ständig Unterstützung und könne ihre Finger kaum noch einsetzen.

Pflegegutachten belegt Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen

Im Berufungsverfahren lag dem Gericht ein Gutachten aus einem gesonderten Pflegeverfahren vor, nach dem die Voraussetzungen für Pflegegrad 4 bestanden. Die Pflegekasse hatte diesen Anspruch anerkannt und Leistungen rückwirkend ab Juni 2021 gewährt.

Das Gutachten beschrieb Hilfe beim Waschen, Ankleiden, mundgerechten Zubereiten der Nahrung und bei Toilettengängen. Gerade die Einschränkungen der Hände erklärten, weshalb die Klägerin zahlreiche alltägliche Verrichtungen nicht mehr selbstständig bewältigen konnte.

Warum das Gericht Hilflosigkeit anerkannte

Das Merkzeichen H setzt einen erheblichen, dauerhaften Hilfebedarf bei regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens voraus. Dazu können auch notwendige Anleitung, Überwachung oder die ständige Bereitschaft zur Hilfe gehören; Unterstützung allein beim Putzen oder Einkaufen reicht dagegen nicht aus.

Das Gericht stützte die Anerkennung auf Pflegegrad 4 und die nachvollziehbar beschriebenen Einschränkungen im Pflegegutachten. Auch wenn die Frau zeitweise besser gehen konnte als angegeben, stellte das ihren erheblichen Hilfebedarf durch die Erkrankungen der Hände und weitere Beschwerden nicht infrage.

Pflegegrad und Merkzeichen sind keine austauschbaren Bewertungen

Aus irgendeinem Pflegegrad lässt sich noch kein Anspruch auf H ableiten, denn Pflegeversicherung und Schwerbehindertenrecht prüfen unterschiedliche Voraussetzungen.

Bei Pflegegrad 4 oder 5 sah das Gericht jedoch eine tragfähige Grundlage, um den für H erforderlichen Umfang der Hilfe anzunehmen.

Für Betroffene lohnt es sich, den Pflegebescheid zusammen mit dem vollständigen Gutachten vorzulegen. Warum die Verfahren jeweils eigene Feststellungen verlangen, erläutert auch unser Beitrag zu Merkzeichen, Pflegegrad und häufig übersehenen Nachteilsausgleichen.

Merkzeichen B braucht nicht zwingend ein G

Für das Merkzeichen B müssen bei schwerbehinderten Menschen die Voraussetzungen von G, Gl oder H vorliegen und zusätzlich regelmäßige Hilfen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel erforderlich sein.

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Bei der Klägerin erfüllte H diese Voraussetzung, obwohl ihr G nicht zustand.

Die Frau konnte wegen ihrer Beschwerden nicht ausreichend selbstständig einsteigen, aussteigen und während der Fahrt zurechtkommen. Das Gericht verwies auf das Zusammenwirken ihres unsicheren Ganges mit den eingeschränkten Händen und Schultern, durch das sie sich nicht ausreichend festhalten konnte.

Begleitung richtet sich nach dem konkreten Hilfebedarf

Für B reicht es nicht, dass Sie sich mit einer vertrauten Person sicherer fühlen oder Hilfe beim Einkaufen brauchen. Entscheidend ist, ob Sie wegen Ihrer Behinderung regelmäßig Unterstützung bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel benötigen, wie unser Beitrag zum Anspruch auf Merkzeichen B erläutert.

Beschreiben Sie deshalb möglichst genau, welche Hilfe erforderlich ist: etwa beim Überwinden der Einstiegsstufen, beim sicheren Stehen während der Fahrt oder bei der Orientierung. Ein Attest sollte diese Schwierigkeiten erklären und nicht lediglich Diagnosen aufzählen.

Warum die Frau trotzdem kein G erhielt

Beim Merkzeichen G geht es um eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr. Als Vergleichsgröße dienen übliche Fußwege von etwa zwei Kilometern in ungefähr einer halben Stunde, wobei auch innere Erkrankungen, Anfälle oder Orientierungsstörungen solche Wege erheblich erschweren können.

Der gerichtliche Sachverständige hatte G befürwortet und erhebliche Einschränkungen beim Gehen beschrieben. Ein später vorgelegter neurologischer Befundbericht hielt dagegen sicheren Gang und Stand sowie sogar mögliches Einbeinhüpfen fest.

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Widersprüchliche Befunde verhinderten den Nachweis

Die Klägerin bestritt, dass die beschriebenen Untersuchungen tatsächlich stattgefunden hätten, und ließ den Arztbericht teilweise korrigieren. Die Angaben zu Gang und Stand blieben jedoch bestehen, sodass das Gericht weiterhin Zweifel an der Dauerhaftigkeit und dem Ausmaß der Einschränkungen hatte.

Eine weitere Aufklärung beim behandelnden Arzt scheiterte nach den Urteilsgründen daran, dass die Frau keine Erklärung zum Einverständnis und der Entbindung von der Schweigepflicht abgab.

Das Gericht hielt eine erhebliche Gehbeeinträchtigung zwar für wahrscheinlich, sah die Voraussetzungen für G aber nicht mit der erforderlichen Sicherheit bewiesen.

Chronische Schmerzen schließen G keineswegs aus

Die Entscheidung bedeutet nicht, dass Menschen mit chronischen Schmerzen oder psychisch bedingten Gangstörungen grundsätzlich kein G erhalten können. Das Gericht stellte ausdrücklich klar, dass auch andere als die typischen Erkrankungen einen Anspruch begründen können, wenn ihre Auswirkungen auf das Gehen entsprechend schwer sind.

Die Klägerin scheiterte an der Beweislage ihres konkreten Verfahrens. Worauf es bei weniger typischen Krankheitsbildern ankommt, beschreibt unser Beitrag zum Merkzeichen G trotz untypischer Erkrankungen.

Drei Merkzeichen – drei unterschiedliche Prüfungen

Merkzeichen Was im Hamburger Verfahren den Ausschlag gab G: erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr Abgelehnt, weil widersprüchliche Befunde Zweifel an der dauerhaft ausreichend schweren Gehbeeinträchtigung offenließen. H: Hilflosigkeit Anerkannt aufgrund von Pflegegrad 4 und des nachvollziehbar belegten erheblichen Hilfebedarfs im Alltag. B: Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson Anerkannt, weil H vorlag und die Frau bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel regelmäßig fremde Hilfe benötigte.

Warum der Gesamt-GdB bei 80 blieb

Auch mit ihrem Wunsch nach einem höheren Gesamt-GdB setzte sich die Frau nicht durch. Mehrere Einzelbewertungen von jeweils 50 ergeben weder durch Addition noch durch eine andere Rechenformel einen Anspruch auf GdB 100.

Das Gericht berücksichtigte, dass sich die Auswirkungen von Diabetes, Schmerzstörung und Einschränkungen der Hände und Schultern teilweise überschnitten.

Der Fall zeigt damit auch, weshalb passende Merkzeichen für Betroffene wichtiger sein können als ein höherer GdB.

Was H und B im Alltag bringen können

Mit H können Sie für die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr ein Beiblatt mit kostenloser Wertmarke erhalten. Weitere mögliche Vorteile erläutert unser Überblick über Ausgleiche und Ansprüche beim Merkzeichen H.

Mit B kann eine Begleitperson im öffentlichen Nah- und Fernverkehr nach den gesetzlichen Regeln unentgeltlich mitfahren. Das Merkzeichen verpflichtet Sie nicht dazu, jede Fahrt nur in Begleitung anzutreten; Einzelheiten finden Sie im Beitrag zur kostenlosen Beförderung einer Begleitperson.

Was Betroffene für ihren Antrag mitnehmen können

Begründen Sie jedes beantragte Merkzeichen anhand der dafür wichtigen Alltagssituationen und reichen Sie passende ärztliche Befunde sowie vorhandene Pflegegutachten ein. Für H zählt der tägliche Hilfebedarf, für B die Unterstützung im öffentlichen Verkehr und für G die behinderungsbedingte Einschränkung bei üblichen Fußwegen.

Prüfen Sie Arztberichte auf Fehler und lassen Sie widersprüchliche Angaben nachvollziehbar erläutern. Wenn Beschwerden schwanken, sollte der Befund auch Häufigkeit, Dauer und Ausmaß dieser Schwankungen beschreiben, damit ein einzelner Untersuchungstag kein unvollständiges Bild vermittelt.

Fragen und Antworten zu den Merkzeichen H, B und G

Kann ich B erhalten, obwohl G abgelehnt wurde?

Ja, wenn stattdessen die Voraussetzungen von H oder Gl vorliegen und Sie wegen Ihrer Behinderung regelmäßig Hilfe bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel benötigen. Im Hamburger Verfahren eröffnete H diesen Anspruch.

Reicht Merkzeichen H allein für B aus?

Nein, der regelmäßige Hilfebedarf bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel muss hinzukommen. Hilfe ausschließlich in anderen Lebensbereichen genügt dafür nicht.

Muss ich für H vollständig bewegungsunfähig sein?

Nein, entscheidend ist der erhebliche dauerhafte Hilfebedarf bei wiederkehrenden alltäglichen Verrichtungen. Auch Menschen, die noch gehen können, können diese Voraussetzungen erfüllen.

Warum bekam die Klägerin trotz eines positiven Gutachtens kein G?

Ein anderer ärztlicher Bericht widersprach den Feststellungen zur Gehfähigkeit. Weil das Gericht diesen Widerspruch nicht ausreichend aufklären konnte, sah es die Voraussetzungen für G nicht als sicher bewiesen an.

Garantiert ein GdB von 80 bestimmte Merkzeichen?

Nein, der Gesamt-GdB beschreibt das Ausmaß der Beeinträchtigungen insgesamt. Für jedes Merkzeichen müssen zusätzlich die jeweiligen besonderen Voraussetzungen vorliegen.

Ab wann erkannte das Gericht H und B an?

Das Gericht verpflichtete die Behörde zur Feststellung ab dem 1. Juni 2021 und knüpfte damit an den Beginn der rückwirkend anerkannten Leistungen nach Pflegegrad 4 an. Für einen früheren Zeitpunkt fehlten ausreichende objektive Anhaltspunkte.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: Versorgungsmedizinische Grundsätze, Anlage zur Versorgungsmedizin-Verordnung

Landessozialgericht Hamburg: Urteil vom 18. August 2026 – L 3 SB 23/21, Volltext bei nu:legal

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie: Merkzeichen B

Zentrum Bayern Familie und Soziales: Merkzeichen und Nachteilsausgleiche