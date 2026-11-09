Schwerbehinderung: Ärztliche Berichte schützen Merkzeichen-Eilantrag nicht

Eine Frau mit Parkinson ist beim Gehen stark eingeschränkt und auf einen Rollator angewiesen. Sie wollte deshalb im Eilverfahren das Merkzeichen aG für außergewöhnliche Gehbehinderung erhalten. Damit hätte sie unter anderem Behindertenparkplätze nutzen können.

Doch das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen lehnte ihren Antrag ab. Die Richter sahen keine ausreichend nachgewiesene Dringlichkeit. Außerdem war nach der vorläufigen Prüfung nicht ausreichend belegt, dass die Frau die gesundheitlichen Voraussetzungen für das Merkzeichen erfüllt (Beschluss vom 5. Oktober 2026, L 13 SB 222/26 B ER).

Die Entscheidung zeigt, dass gesundheitliche Einschränkungen allein für ein Eilverfahren nicht ausreichen. Betroffene müssen auch konkret darlegen, welche schwerwiegenden Nachteile ihnen drohen, wenn sie auf die Entscheidung im regulären Verfahren warten. Ob die Frau das Merkzeichen aG endgültig erhält, bleibt weiterhin offen.

Frau mit Parkinson verlangte aG und einen höheren GdB

Bei der Antragstellerin waren ein Grad der Behinderung von 60 sowie die Merkzeichen G und B anerkannt. Wegen ihrer Parkinson-Erkrankung und zusätzlicher Wirbelsäulenbeschwerden verlangte sie vorläufig einen GdB von 80 und das Merkzeichen aG für außergewöhnliche Gehbehinderung.

Die Frau nutzte einen Rollator und erhielt Unterstützung von ihrem Mann und ihren vier Kindern bei Einkäufen, im Haushalt und bei Arztbesuchen. Sie wollte häufiger Therapien wahrnehmen und durch bessere Parkmöglichkeiten auch Besuche bei ihrer Enkelin und Kirchgänge erleichtern.

Das Sozialgericht Duisburg lehnte den Eilantrag ab, das Landessozialgericht bestätigte diese Entscheidung. Die weitere medizinische Aufklärung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

Ein möglicher Anspruch allein reicht nicht

Im Eilverfahren müssen Sie zwei Dinge glaubhaft machen: den geltend gemachten Anspruch und die besondere Dringlichkeit einer vorläufigen Entscheidung.

Juristisch heißen diese Voraussetzungen Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund.

Selbst gute Erfolgsaussichten im Klageverfahren ersetzen keine fehlende Dringlichkeit. Nach Auffassung des Gerichts bestand in diesem Fall kein zeitlicher Druck zur Entscheidung wegen gelegentlich längeren Fußwegen, die die Betroffene zurücklegen musste.

Es geht also bei einer vorläufigen Feststellung eines Merkzeichen nicht darum, schneller die Vorteile einer noch ungeklärten Anerkennung zu erhalten. Vielmehr muss eine besondere Härte gegeben sein.

Es fehlten konkrete Nachweise für gefährdete Therapien

Die Frau begründete die Eile mit dem Fortschreiten ihrer Erkrankung und ihrem Wunsch nach häufigen Therapieterminen Sie legte jedoch nicht konkret dar, ob und wenn dann welche Behandlungen ohne Parkerleichterung ausgefallen wären oder sich nicht mehr erreichbar ließen.

Sie erklärte stattdessen, dass sie Angehörige stärker beanspruchen oder Fahrtkosten selbst tragen müsse. Das Gericht sah darin ohne nähere Belege keine unzumutbare besondere Härte.

Zumutbare Unterstützung durch andere könne die Wartezeit überbrücken, so das Gericht.

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Auch die Situation vor Ort spielte in die Bewertung hinein: Bei einer behandelnden neurologischen Praxis konnten nicht mobile Patienten unmittelbar vor dem Gebäude aussteigen.

Hier fielen keine längeren Wege an, die mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung kaum oder nicht machbar wären.

Sturzgefahr muss nachvollziehbar beschrieben werden

Die Antragstellerin machte zudem Gefahren beim Ein- und Aussteigen geltend, wenn sie auf gewöhnlichen Parkplätzen die Fahrbahn nutzen oder längere Strecken laufen müsse.

Die Richter stellten das an sich nicht infrage, hielten die Schilderung aber für zu allgemein, um eine besondere Dringlichkeit anzunehmen.

Dass Gerichte konkrete Gefahren anders bewerten können, zeigt der bei gegen-hartz.de besprochene Eilbeschluss zu einem Mann mit Multipler Sklerose und Elektrorollstuhl.

Der Betroffene schilderte in diesem anderen Fall nachvollziehbar Gefahren beim Wechsel zwischen Fahrzeug und Rollstuhl. Das Sozialgericht Bremen entschied, das Merkzeichen aG vorläufig anzuerkennen.

Ärztliche Berichte ergaben kein einheitliches Bild

Die Frau scheiterte nicht nur an der fehlenden Dringlichkeit. Das Landessozialgericht hielt auch einen Erfolg bei der verlangten Anerkennung nicht für wahrscheinlich.

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Eine Neurologin beschrieb eine Gehstrecke von höchstens 30 bis 50 Metern ohne Pause und hielt eine Begleitperson für erforderlich. Ein anderer Neurologe berichtete einerseits über gutes Gehen am Rollator, andererseits über große Kraftanstrengung, Unsicherheit und Sturzgefahr bei Wegen außerhalb der Wohnung.

Die Hausärztin nannte eine Gehstrecke von 20 Metern, ohne dies näher zu begründen. Ein Krankenhausbericht beschrieb dagegen kein krankhaftes Gangbild und sah keine ausreichenden Hinweise darauf, dass die Frau sich außerhalb des Autos nur mit ungewöhnlich großer Anstrengung bewegen konnte.

Diese Widersprüche ließen sich im Eilverfahren nicht zugunsten der Antragstellerin auflösen. Für Betroffene zeigt sich daran, weshalb ärztliche Berichte die tatsächliche Fortbewegung und den benötigten Hilfebedarf beschreiben sollten, statt lediglich die Anerkennung von aG zu empfehlen.

Für aG zählt die Schwere der Mobilitätseinschränkung

Nach § 229 Absatz 3 SGB IX setzt aG eine erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung voraus, die einem GdB von mindestens 80 entspricht.

Die betroffene Person muss sich wegen der Schwere ihrer Einschränkungen außerhalb ihres Kraftfahrzeugs dauerhaft nur mit fremder Hilfe oder großer Anstrengung bewegen können.

Ein hoher Gesamt-GdB allein genügt deshalb nicht, und auch eine Diagnose wie Parkinson entscheidet den Anspruch nicht für sich. Ebenso wenig lassen sich die Einzelwerte verschiedener Erkrankungen einfach zusammenzählen, wie unser Beitrag zu den Bewertungsgrundsätzen beim Grad der Behinderung erläutert.

So begründen Sie die Dringlichkeit konkreter

Wenn Sie dieses oder andere Merkzeichen im Eilverfahren geltend machen, sollten Sie erklären, welcher schwere Nachteil bis zur regulären Entscheidung tatsächlich droht.

Die Begriffe “schwer” / “erheblich” und “tatsächlich” sind keine Floskeln, sondern entscheidend. Ein einfacher Nachteil, wie in diesem Fall zeitweise die Hilfe von Verwandten in Anspruch nehmen zu müssen, reicht ebensowenig wie ein nur denkbar möglicher schwerer Nachteil, der aber im realen Alltag nicht die Regel ist.

Bei gefährdeten Behandlungen helfen Ihnen konkrete Termine, Angaben zur medizinischen Notwendigkeit und eine nachvollziehbare Beschreibung, weshalb die Praxis ohne die begehrte Parkerleichterung nicht erreichbar ist.

Ärztliche Unterlagen sollten bei Merkzeichen aG folgende Punkte genau erfassen: Gehstrecken, erforderliche Pausen, Schmerzen, Erschöpfung und den Umfang notwendiger Hilfe.

Um Sturzgefahr als Argument zu stärken sind Häufigkeit, Auslöser, bisherige Folgen und die medizinische Einschätzung des Risikos aussagekräftig. Ein allgemeiner Hinweis auf Unsicherheit ist es nicht.

Beschreiben Sie die wirkliche Situation beim Parken und erklären Sie, weshalb ein Aussteigen vor dem Eingang, andere Stellplätze oder Unterstützung durch Angehörige keine zumutbare Überbrückung ermöglichen.

Ein Foto kann räumliche Hindernisse verdeutlichen, ersetzt aber nicht den medizinischen Nachweis Ihrer Einschränkungen.

Parkausweis und Merkzeichen sind zwei verschiedene Schritte

Mit der Feststellung von aG liegt noch kein Parkausweis im Auto: Den blauen EU-Parkausweis müssen Sie bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragen. Die Unterschiede zwischen blauem und orangefarbenem Parkausweis sind deshalb auch während eines laufenden Verfahrens wichtig.

Unter bestimmten Voraussetzungen kommen Parkerleichterungen auch ohne aG in Betracht. Welche Ausnahmen und örtlichen Regelungen ohne Merkzeichen aG geprüft werden können, hängt von den gesundheitlichen Voraussetzungen und der jeweiligen Genehmigung ab.

Sechs Fragen und Antworten zum Merkzeichen aG im Eilverfahren

Ist ein Eilverfahren für aG grundsätzlich ausgeschlossen?

Nein, eine vorläufige Anerkennung bleibt in besonderen Härtefällen möglich. Die Antragstellerin konnte in diesem Verfahren jedoch weder die notwendige Dringlichkeit noch ihren Anspruch ausreichend glaubhaft machen.

Reicht es, dass das normale Klageverfahren lange dauert?

Nein, die übliche Verfahrensdauer begründet für sich keinen Eilbedarf. Sie müssen konkret darlegen, weshalb das Warten für Sie mit schwerwiegenden, unzumutbaren Nachteilen verbunden ist.

Darf ich mit G und B auf einem Behindertenparkplatz parken?

Die Merkzeichen G und B allein berechtigen nicht zur Nutzung der mit Rollstuhlsymbol gekennzeichneten Parkplätze. Dafür benötigen Sie grundsätzlich den entsprechenden blauen Parkausweis; ein Schwerbehindertenausweis ersetzt ihn nicht.

Ist nach einem abgelehnten Eilantrag auch die Klage verloren?

Nein, der Beschluss entscheidet über den vorläufigen Rechtsschutz und ersetzt keine abschließende Entscheidung in der Hauptsache. Im regulären Klageverfahren können weitere medizinische Ermittlungen erfolgen.

Quellen

https://www.sozialgerichtsbarkeit.de/entscheidungen/181095

https://www.betanet.de/merkzeichen-ag.html

https://www.zbfs.bayern.de/menschen_mit_behinderung/merkzeichen_und_nachteilsausgleiche/

https://www.justiz.nrw/BS/lebenslagen/zivilrecht/Eilverfahren