Rentenkasse verrechnet sich: Rentner muss trotzdem auf weitere Erhöhungen verzichten

Ein Rentner bekam jahrelang zu viel Altersrente, weil die Rentenversicherung einen Fehler gemacht hatte. Obwohl der Mann den Versorgungsausgleich nach seiner Scheidung angegeben hatte, wurde dieser bei der Rentenberechnung nicht berücksichtigt.

Als die Rentenversicherung den Fehler bemerkte, durfte sie den alten Rentenbescheid nicht mehr zurücknehmen. Trotzdem kann sie künftige Rentenerhöhungen aussetzen. Das bestätigte das Landessozialgericht Baden-Württemberg mit Urteil vom 21. Mai 2026 (L 10 R 2715/25).

Zum Zeitpunkt des entsprechenden Bescheids erhielt der Mann monatlich 1.201,44 Euro brutto, obwohl ihm nach korrekter Berechnung nur 1.072,12 Euro zugestanden hätten. Den höheren Betrag durfte er behalten. Auf weitere Rentenerhöhungen muss er jedoch verzichten, bis die richtig berechnete Rente den geschützten Betrag übersteigt.

Der Rentner machte richtige Angaben – die Rentenkasse rechnete falsch

Der 1945 geborene Kläger bezog seit März 2006 eine Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit. Bereits 1979 hatte das Familiengericht seiner geschiedenen Ehefrau im Versorgungsausgleich Rentenanwartschaften im Wert von monatlich 105,70 DM übertragen.

Im Rentenantrag wies der Mann auf diesen Versorgungsausgleich hin, dennoch bewilligte die Rentenversicherung seine Altersrente ohne den entsprechenden Abzug.

Erst 2018 bemerkte sie den Fehler – zwölf Jahre nach dem ursprünglichen Rentenbescheid.

Die erste Kürzung scheiterte vor Gericht

2019 versuchte die Rentenversicherung, den fehlerhaften Bescheid teilweise zurückzunehmen und die Rente ab August zu senken. Außerdem verlangte sie für diesen Monat 105,79 Euro zurück, doch der Rentner wehrte sich erfolgreich vor dem Sozialgericht Ulm.

Das Gericht hob die angegriffenen Bescheide im September 2020 auf, weil die Voraussetzungen für eine Rücknahme nach § 45 SGB X fehlten. Die Rentenversicherung musste die höhere Rente wieder zugrunde legen und zahlte 2.476,09 Euro nach.

Wann eine Rückforderung zu viel gezahlter Rente zulässig ist, hängt gerade von solchen gesetzlichen Voraussetzungen ab.

Dann stoppte die Rentenversicherung die Erhöhungen

Mit dem erfolgreichen Verfahren war der Streit für den Rentner nicht beendet: Im Dezember 2022 kündigte die Rentenversicherung an, ihn von künftigen Rentensteigerungen auszunehmen.

Im April 2023 erließ sie den entsprechenden Bescheid und fror die Bruttorente bei 1.201,44 Euro ein.

Die Behörde stützte sich diesmal auf § 48 Absatz 3 SGB X und die sogenannte Aussparung. Für Betroffene zeigt sich diese bei der Prüfung der jährlichen Rentenmitteilung: Eine allgemeine Rentenerhöhung muss den eigenen Bruttobetrag dann nicht anheben.

Vertrauensschutz sichert den Betrag, aber nicht jedes weitere Plus

Die gesetzliche Regelung unterscheidet zwischen dem bereits geschützten Rentenbetrag und späteren Verbesserungen. Darf die Rentenkasse einen rechtswidrig begünstigenden Bescheid nicht mehr zurücknehmen, soll der Vorteil durch zukünftige Erhöhungen nicht weiter wachsen.

Das Landessozialgericht bestätigte deshalb die Aussparung und wies die Berufung des Rentners zurück. Wer einen Bescheid zur Rentenerhöhung erhält, muss bei einer solchen Vorgeschichte auch den früheren Aussparungsbescheid berücksichtigen.

Auch nach mehr als zehn Jahren bleibt die Aussparung möglich

Der Rentner hielt dagegen, dass die Rentenversicherung trotz seiner richtigen Angaben mehr als zehn Jahre gebraucht hatte, um den Fehler aufzugreifen. Er berief sich auf die Fristen für die Rücknahme alter Bescheide und meinte, diese müssten auch das spätere Einfrieren ausschließen.

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Das Gericht folgte dieser Auslegung jedoch nicht: Die Verweisung in § 48 auf die Fristen des § 45 Absatz 3 SGB X greift nach Ansicht der Richter nicht bei einer Aussparung. Der Ablauf einer Rücknahmefrist schützt deshalb nicht zugleich vor einer gestrichenen Rentenerhöhung.

129,32 Euro Abstand müssen zunächst aufgeholt werden

Zwischen der geschützten Bruttorente von 1.201,44 Euro und dem damals richtig berechneten Betrag von 1.072,12 Euro lagen monatlich 129,32 Euro. Künftige Anpassungen erhöhen zunächst die rechtmäßig zustehende Vergleichsrente, während die ausgezahlte Bruttorente auf dem geschützten Stand bleibt.

Erst wenn die korrekt berechnete Rente diesen Stand übersteigt, wächst auch der Bruttobetrag wieder. Wie lange das dauert, hängt von den späteren Anpassungen ab; deshalb lohnt es sich, jeden Rentenanpassungsbescheid auf seine Berechnung zu prüfen.

Der Behördenfehler hat Folgen für den Alltag

Der Kläger hatte den Versorgungsausgleich nicht verschwiegen, trotzdem muss er die finanziellen Folgen des Erhöhungsstopps tragen. Bleibt die Rente unverändert, während Lebensmittel, Energie oder andere Ausgaben teurer werden, sinkt ihre Kaufkraft.

Das Gericht behandelte die Aussparung jedoch als Strafe für ein Fehlverhalten, sondern als Begrenzung eines geschützten Vorteils. Ein Fehler der Rentenkasse entscheidet also noch nicht über den Ausgang eines Verfahrens.

Näheres dazu erörtert gegen-hartz.de im Beitrag zu Fehlern im Rentenbescheid und ihren rechtlichen Folgen.

Was Sie bei einem solchen Bescheid prüfen sollten

Verlangt die Rentenversicherung einen Erhöhungsstopp, sollte aus dem Bescheid nachvollziehbar hervorgehen, welcher frühere Fehler vorliegt und wie hoch die Rente ohne diesen Fehler wäre. Prüfen lassen sollten Sie außerdem, ob die Behörde den geschützten Betrag richtig bestimmt und die Vergleichsrente korrekt fortschreibt.

Ein bestandskräftiger Bescheid beendet nicht jede Prüfung, das zeigt unser Beitrag „Fehler im Rentenbescheid: Bestandskräftig heißt nicht für immer“ . Gegen einen neuen belastenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Auch die Vergleichsrente kann Fehler enthalten

Die Behauptung der Rentenkasse, die frühere Rente sei zu hoch gewesen, ersetzt keine nachvollziehbare Berechnung. Fehlen in der nun angesetzten Vergleichsrente Ansprüche, können Fehler bei der Rentenberechnung die Erhöhung weiterhin unnötig stoppen.

Bei bestandskräftigen Entscheidungen kommt ein Überprüfungsantrag wegen einer zu niedrig berechneten Rente in Betracht.

Häufige Fragen zum Einfrieren der Rente

Darf die Rentenkasse Erhöhungen stoppen, obwohl sie selbst den Fehler verursacht hat?

Ja, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der Aussparung erfüllt sind. Im entschiedenen Fall hatte der Rentner den Versorgungsausgleich angegeben, dennoch durfte die Rentenversicherung spätere Erhöhungen aussetzen.

Muss der Rentner die monatliche Differenz von 129,32 Euro zurückzahlen?

Der Aussparungsbescheid verlangte keine Rückzahlung dieser Differenz. Er ließ die geschützte Bruttorente bestehen und begrenzte stattdessen künftige Steigerungen.

Wann erhält der Betroffene wieder eine höhere Rente?

Der Bruttobetrag steigt wieder, sobald die rechtmäßig berechnete Rente den geschützten Betrag übersteigt. Eine feste Zahl von Jahren lässt sich daraus nicht ableiten.

Kann ich gegen einen Aussparungsbescheid Widerspruch einlegen?

Ja, grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung. Prüfen lassen sollten Sie sowohl die Voraussetzungen der Aussparung als auch die konkrete Rentenberechnung.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 48 SGB X – Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 84 SGG – Widerspruchsfrist

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 21. Mai 2026, L 10 R 2715/25