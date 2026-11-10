Pflegegeld ging auf fremdes Konto: Über 52.000 Euro sind für immer weg

Ein Mann erhielt Pflegegeld von der gesetzlichen Unfallversicherung. Insgesamt 52.591,95 Euro überwies die Versicherung jedoch nicht auf sein eigenes Konto, sondern auf das Konto einer Angehörigen. Der Mann verlangte deshalb, dass die Unfallversicherung ihm das Geld erneut auszahlt.

Doch vor Gericht hatte er damit keinen Erfolg. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg entschied, dass die Versicherung ihre Zahlungspflicht bereits erfüllt hatte. Der Mann konnte das Pflegegeld deshalb nicht noch einmal verlangen (Urteil vom 10. Juni 2026, L 6 U 1043/26).

Der Fall zeigt, dass Pflegegeld nicht zwingend auf das Konto des Versicherten überwiesen werden muss. Entscheidend ist, ob die Zahlung an eine andere Person rechtlich zulässig war und den Anspruch damit erfüllt hat.

Pflegegeld nach einem Arbeitsunfall

Der Mann benötigte nach einem schweren Arbeitsunfall Hilfe. Seine Angehörige war zunächst vorläufig als Betreuerin bestellt und hatte während dieser Zeit ihre Bankverbindung angegeben.

Auch nach dem Ende der Betreuung wickelte sie die Kommunikation mit dem Versicherungsträger ab. Der Versicherte bestritt später, sie zum Geldempfang bevollmächtigt zu haben.

Hier zahlt die Unfallversicherung

Es geht um Pflegegeld nach § 44 SGB VII: Wer infolge eines versicherten Unfalls bei alltäglichen Verrichtungen erheblich auf fremde Hilfe angewiesen ist, kann Pflegeleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung erhalten. Zuständig ist der jeweilige Unfallversicherungsträger, etwa eine Berufsgenossenschaft.

Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem Gesundheitsschaden und dem erforderlichen Hilfebedarf. Statt Geld kommen auch eine Pflegekraft oder Heimpflege infrage.

Es handelt sich nicht um das Pflegegeld der Pflegekasse und dessen Auszahlung. Die dort geltenden Pflegegrade und Leistungsbeträge dürfen Sie nicht auf das Unfallversicherungsrecht übertragen.

Eine Unterschrift ist nicht alles

Das Sozialgericht hielt zwar die vorgelegten Vollmachten nicht für vom Kläger unterschrieben. Die Richter meinten aber, er hätte die Angehörige durch sein Verhalten bevollmächtigt.

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So hatte er ihr nicht nur die ursprüngliche Betreuung anvertraut, sondern sie auch befugt, ihn zu vertreten. Sie empfing Post und kommunizierte mit dem Träger. Sie organisierte auch Begutachtungen, zu denen der Versicherte erschien.

Nach § 167 BGB kann eine Vollmacht auch ohne besondere Form erteilt werden. Entscheidend ist, welche Befugnis sich aus einer Erklärung oder dem Verhalten tatsächlich ergibt.

Verwandtschaft allein ersetzt diese Prüfung nicht, dies erläutert unser Beitrag „Seit Jahrzehnten verheiratet – der Partner braucht trotzdem eine Vollmacht“.

Fremdes Konto heißt nicht falsche Zahlung

Nach § 362 Absatz 2 in Verbindung mit § 185 BGB kann eine Zahlung an eine andere Person eine Schuld erfüllen, wenn eine Empfangsberechtigung besteht. Dann muss der Schuldner dieselbe Leistung nicht nochmals erbringen.

Eine Überweisung auf ein fremdes Konto ist deshalb rechtlich keine fehlgeleitete Zahlung. In diesem Fall hat die Versicherung also keinen Fehler gemacht und das Geld fälschlich auf irgendein anderes Konto überwiesen, weil sie zum Beispiel eine falsche Nummer notiert hatte.

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Ist das Geld wirklich für immer weg?

Das Urteil versagt eine erneute Auszahlung durch die Unfallversicherung. Ob gegen die Angehörige ein Anspruch besteht, ist eine andere Frage.

Wer Geld im Rahmen eines Auftrags für einen anderen entgegennimmt, kann nach § 667 BGB zur Herausgabe verpflichtet sein. Ob und in welcher Höhe eine solche Forderung besteht, hängt jedoch von den Vereinbarungen und der Verwendung des Geldes ab.

Eine Erlaubnis zum Empfang bedeutet nicht, dass der Empfänger das Geld für beliebige eigene Zwecke behalten darf. Umgekehrt lässt sich ohne Prüfung der Absprachen auch nicht jede Zahlung an (berechtigte) Angehörige unter Verdacht stellen.

Zahlungswege ausdrücklich festlegen

Wenn Angehörige Ihre Angelegenheiten regeln, sollten Sie schriftlich festhalten, ob sie nur Post bearbeiten oder auch Leistungen entgegennehmen dürfen. Benennen Sie gegenüber dem Versicherungsträger das Konto für jede einzelne Geldleistung.

Bewahren Sie Bewilligungen und Zahlungsnachweise selbst oder mit verlässlicher Unterstützung auf. Auch bei der Organisation von Pflegekosten durch Angehörige hilft eine nachvollziehbare Dokumentation, Auseinandersetzungen über Geld und Zuständigkeiten zu vermeiden.

Eine Vollmacht ist nach § 168 BGB widerruflich, soweit sich aus dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis nichts anderes ergibt.

Unterscheiden Sie dabei zwischen einer Kontovollmacht bei der Bank und der Berechtigung, Sozialleistungen für Sie entgegenzunehmen. Probleme im Umgang mit solchen Befugnissen zeigen wir in unserem Beitrag über Kontovollmachten und das Jobcenter; dort geht es allerdings um einen anderen Leistungsbereich.

Vollmachten bei Leistungen

Geht es um Pflegegeld der Pflegekasse?

Nein, betroffen ist Pflegegeld der gesetzlichen Unfallversicherung nach § 44 SGB VII. Anlass war der Hilfebedarf nach einem Arbeitsunfall.

Darf Pflegegeld auf ein fremdes Konto fließen?

Eine Zahlung an einen berechtigten Dritten kann den Leistungsanspruch erfüllen. Das fremde Konto allein beweist deshalb keinen Zahlungsfehler.

Muss eine Empfangsvollmacht unterschrieben sein?

Auch Erklärungen und schlüssiges Verhalten können eine Bevollmächtigung ergeben.

Reicht es, mit dem Versicherten verwandt zu sein?

Nein, es muss eine Berechtigung bestehen.

Kann der Versicherte Geld vom Empfänger zurückverlangen?

Das kann je nach Auftrag, Vereinbarungen und Geldverwendung infrage kommen. Ein solcher Anspruch ist getrennt von der Zahlungspflicht des Versicherungsträgers zu prüfen.

Was sollten Betroffene bei unklaren Zahlungen tun?

Verlangen Sie vom Träger eine nachvollziehbare Zahlungsaufstellung und die Grundlage der Auszahlung an den Dritten. Klären Sie zugleich schriftlich, wohin künftige Leistungen überwiesen werden sollen.

Quellen

Gesetze im Internet: § 167 BGB – Erteilung der Vollmacht, § 168 BGB – Erlöschen der Vollmacht, § 185 BGB – Verfügung eines Nichtberechtigten, § 362 BGB – Erlöschen durch Leistung, § 667 BGB – Herausgabepflicht, § 44 SGB VII – Pflege.

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 10. Juni 2026 – L 6 U 1043/26.