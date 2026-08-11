Neue Rentenklage will eine 60 Milliarden-Nachzahlung für alle Rentner im Dezember 2026 erreichen

Eine aktuell eingereichte Verfassungsklage soll den Bund dazu zwingen, mindestens 240 Milliarden Euro an die gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen. Die erste Rate von 60 Milliarden Euro wird von den Initiatoren zum 31. Dezember 2026 verlangt.

Anzeige

Können also Rentnerinnen und Rentner nun also hoffen? „Die Forderung ist politisch richtig, juristisch aber ein äußerst steiler Weg. Wer aus einem eingereichten Antrag bereits eine Nachzahlung für Rentner ableitet, überspringt gleich mehrere Verfahrensstufen”, warnt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt aus Hannover.

Worum es bei der Verfassungsklage geht

Nach Angaben der Initiatoren ging der verfassungsrechtliche Antrag am 24. Februar 2026 beim Bundesverfassungsgericht ein. Beteiligt sind unter anderem Rechtsanwalt Wolfgang Maurer, Volker Rudolph sowie der Bundes- und Landesverband Baden-Württemberg der „Partei der Rentner“.

Sie werfen dem Bund vor, die gesetzliche Rentenversicherung über Jahrzehnte mit sogenannten versicherungsfremden Leistungen belastet zu haben.

Gemeint sind hier Ausgaben, die nach ihrer Auffassung gesellschaftliche Aufgaben betreffen und deshalb vollständig aus Steuern finanziert werden müssten.

Als Beispiele werden Kindererziehungszeiten, die Rentenüberleitung in den neuen Bundesländern, beitragsfreie Zeiten und verschiedene historische Lasten genannt. Die Initiatoren verlangen mindestens 240 Milliarden Euro in vier Jahresraten von jeweils 60 Milliarden Euro.

Die erste Rate soll nach ihrer Forderung am 31. Dezember 2026 gezahlt werden.

Wie aussichtsreich ist die Verfassungsklage?

Eine abschließende Bewertung ist ohne die vollständige Verfahrensakte und eine veröffentlichte Einordnung des Bundesverfassungsgerichts nicht möglich. Nach den bislang bekannten Angaben erscheint ein Erfolg in der verlangten Form allerdings schwierig.

Die Antragsteller müssten zunächst eine zulässige Verfahrensart gewählt haben. Die öffentlich verwendete Bezeichnung „Verfassungsklage“ sagt noch nichts darüber aus, ob es sich rechtlich um eine Verfassungsbeschwerde, ein anderes verfassungsgerichtliches Verfahren oder lediglich eine Eingabe handelt.

Bei einer Verfassungsbeschwerde muss jeder Beschwerdeführer darlegen, durch eine staatliche Maßnahme selbst, gegenwärtig und unmittelbar in einem Grundrecht verletzt zu sein. Nach § 90 BVerfGG muss außerdem grundsätzlich der normale Rechtsweg ausgeschöpft worden sein.

„Die erste große Hürde ist nicht die Berechnung der Milliardenforderung, sondern die Zulässigkeit. Das Gericht muss erkennen können, welches Grundrecht welcher Beschwerdeführer durch welche staatliche Handlung oder Unterlassung persönlich verletzt sieht.“ ( Dr. Utz Anhalt)

Eine allgemeine Kritik an der Rentenpolitik genügt für eine Verfassungsbeschwerde nicht. Auch die Behauptung, die Rentenkasse sei durch politische Entscheidungen geschwächt worden, begründet noch keinen persönlichen Zahlungsanspruch eines einzelnen Rentners.

Das Gericht könnte das Verfahren bereits an der Zulässigkeit scheitern lassen

Nach § 93a BVerfGG muss eine Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung angenommen werden. Dafür braucht sie entweder eine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung oder die Annahme muss zur Durchsetzung eines Grundrechts geboten sein.

Das Gericht könnte die Annahme ablehnen, wenn die Beschwerdeführer keine eigene und unmittelbare Betroffenheit nachweisen. Schwierigkeiten könnten außerdem entstehen, wenn nicht erkennbar ist, gegen welche konkrete Vorschrift, Behördenentscheidung oder gerichtliche Entscheidung sich die Beschwerde richtet.

Die Forderung an die Bundesregierung, einen bestimmten Milliardenbetrag an die Rentenversicherung zu zahlen, ersetzt diese Voraussetzungen nicht. Das Bundesverfassungsgericht ist keine allgemeine Beschwerdestelle für politische Finanzierungsfragen.

„Ein politisch nachvollziehbarer Vorwurf ist nicht automatisch eine zulässige Verfassungsbeschwerde. Karlsruhe prüft keine abstrakte Unzufriedenheit mit der Rentenfinanzierung, sondern mögliche Verletzungen konkret benannter Verfassungsrechte.“ ( Dr. Utz Anhalt) 📚 Lesen Sie auch: Wann welcher Jahrgang in Rente gehen kann: Einfache Tabelle ab 1965 zeigt es

Eine ältere Entscheidung spricht gegen einen einfachen Erfolg

Das Bundesverfassungsgericht hat sich bereits mit der Finanzierung versicherungsfremder Leistungen befasst. Im Beschluss vom 29. Dezember 1999, Aktenzeichen 1 BvR 679/98, wurde eine entsprechende Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen.

Der damalige Beschwerdeführer wandte sich dagegen, dass nicht vollständig durch Bundesmittel ausgeglichene Leistungen über Rentenversicherungsbeiträge finanziert würden. Er sah darin eine verfassungswidrige Belastung der Beitragszahler.

Das Bundesverfassungsgericht folgte dieser Argumentation nicht. Es verwies darauf, dass die gesetzliche Rentenversicherung vom Gedanken der Solidarität und des sozialen Ausgleichs geprägt sei.

Das Versicherungsprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht deshalb nicht dem Geschäftsmodell einer privaten Versicherung. Der Gesetzgeber darf auch Leistungen einbeziehen, denen keine gleichwertige persönliche Beitragszahlung gegenübersteht.

„Die Entscheidung von 1999 verbietet keine neue Beschwerde. Sie ist für die Antragsteller aber schweres juristisches Gepäck, weil Karlsruhe den sozialen Ausgleich innerhalb der Rentenversicherung ausdrücklich anerkannt hat.“ Dr. Utz Anhalt, Sozialrechtsexperte

Für einen Erfolg müsste überzeugend erklärt werden, warum sich die verfassungsrechtliche Lage seitdem verändert hat. Eine höhere Gesamtsumme oder eine angespanntere Finanzlage allein dürfte dafür nicht ausreichen.

Der Gesetzgeber besitzt einen weiten Gestaltungsspielraum

Die Abgrenzung zwischen beitragsgedeckten und nicht beitragsgedeckten Leistungen ist umstritten. Es gibt keine einheitliche Berechnung, die für sämtliche politischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Bewertungen verbindlich wäre.

Der Deutsche Bundestag berichtete Anfang 2025, dass die Bundesregierung damals keine aktuellen Angaben zur Höhe der nicht beitragsgedeckten Leistungen machen konnte. Das Bundesarbeitsministerium und die Deutsche Rentenversicherung sollten deshalb neue Berechnungen in unterschiedlichen Abgrenzungen vorlegen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Der Bund beteiligt sich bereits mit erheblichen Zuschüssen an den Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. Nach § 213 SGB VI werden nicht beitragsgedeckte Leistungen durch den zusätzlichen Bundeszuschuss pauschal abgegolten.

Die Antragsteller müssten somit nicht nur eine Unterfinanzierung belegen. Sie müssten zusätzlich zeigen, dass die gesetzliche Pauschalierung verfassungswidrig ist und der Bund zur Zahlung eines genau bestimmbaren höheren Betrags verpflichtet werden kann.

„Über die Höhe versicherungsfremder Leistungen wird seit Jahrzehnten gestritten. Eine politische oder wirtschaftliche Unterdeckung ist aber nicht automatisch eine Verletzung des Grundgesetzes.“ Dr. Utz Anhalt, Sozialrechtsexperte

Kann Karlsruhe den Bund zur Zahlung von 240 Milliarden Euro verpflichten?

Auch dies erscheint rechtlich keineswegs sicher. Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob staatliches Handeln oder ein Gesetz Grundrechte verletzt.

Bei einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde stellt das Gericht nach § 95 BVerfGG eine Grundrechtsverletzung fest. Es kann eine gerichtliche Entscheidung aufheben oder eine gesetzliche Vorschrift für nichtig erklären.

Eine detaillierte Finanzierung des Rentensystems mit vier Raten zu jeweils 60 Milliarden Euro wäre dagegen ein erheblicher Eingriff in Haushalts- und Gesetzgebungsentscheidungen. Selbst bei festgestellten Verfassungsmängeln könnte das Gericht dem Gesetzgeber zunächst eine Frist für eine Neuregelung geben.

Ein Erfolg in einzelnen Rechtsfragen wäre deshalb nicht automatisch mit einem Erfolg der vollständigen Zahlungsforderung gleichzusetzen. Das Gericht könnte eine andere Finanzierung verlangen, ohne den beantragten Betrag zu bestätigen.

Selbst ein Erfolg bedeutet keine Nachzahlung an Rentner

Für Rentner ist die Unterscheidung zwischen einer Zahlung an die Rentenversicherung und einer persönlichen Rentennachzahlung besonders wichtig. Beides sind rechtlich unterschiedliche Vorgänge.

Die verlangten 240 Milliarden Euro sollen nach den bekannten Angaben in die Rentenkasse fließen. Es gibt keinen Verteilungsplan und keine Vorschrift, nach der dieser Betrag unter Rentnern oder früheren Beitragszahlern aufgeteilt würde.

„Selbst ein voller Erfolg zugunsten der Rentenversicherung wäre noch kein persönlicher Rentenbescheid. Geld für die Rentenkasse und Geld auf dem Konto eines Rentners sind rechtlich zwei verschiedene Dinge.“ Dr. Utz Anhalt, Sozialrechtsexperte

Eine persönliche Nachzahlung benötigt eine gesetzliche Anspruchsgrundlage. Darin müsste festgelegt sein, wer anspruchsberechtigt ist, für welche Zeiträume Geld nachgezahlt wird und wie der persönliche Betrag berechnet wird.

Eine solche Regelung gibt es derzeit nicht. Weder die Zahl der Beitragsjahre noch die Höhe der Rente oder die Summe der erworbenen Entgeltpunkte führt momentan zu einem Anteil an den geforderten 240 Milliarden Euro.

Warum eine Aufteilung durch die Zahl der Rentner falsch wäre

Teilweise wird versucht, die Milliardenforderung durch die Zahl der gesetzlichen Rentner zu teilen. Daraus entstehen scheinbar konkrete Beträge von mehreren Tausend Euro pro Person.

Eine solche Rechnung ist rechtlich und rechnerisch nicht belastbar. Sie ignoriert, dass Rentner unterschiedlich lange und in unterschiedlicher Höhe eingezahlt haben und dass auch heutige Beitragszahler die angebliche Unterfinanzierung mitgetragen hätten.

Zudem stammen die umstrittenen Ausgaben aus verschiedenen Jahrzehnten. Ein Teil der früheren Beitragszahler lebt nicht mehr, während andere Versicherte noch keine Rente beziehen.

„Eine individuelle Nachzahlung braucht einen individuellen Anspruch. Ohne ein Gesetz oder eine gerichtliche Vorgabe lässt sich aus einer Gesamtsumme kein seriöser Betrag pro Rentner errechnen.“ Dr. Utz Anhalt, Sozialrechtsexperte

Welche Folgen ein Teilerfolg haben könnte

Auch ohne persönliche Nachzahlung könnte ein erfolgreiches Verfahren Auswirkungen auf die Rentenversicherung haben. Höhere Bundesmittel könnten die Rücklage stärken und den Druck auf den Beitragssatz verringern.

Denkbar wäre außerdem, dass gesellschaftlich begründete Leistungen künftig deutlicher aus Steuern finanziert werden. Dadurch könnten Beitragsmittel stärker für beitragsbezogene Rentenleistungen zur Verfügung stehen.

Ob daraus höhere Renten entstehen, müsste der Gesetzgeber entscheiden. Zusätzliches Geld in der Rentenkasse wird nicht automatisch in zusätzliche Entgeltpunkte oder höhere persönliche Renten umgerechnet.

Ein Verfahren kann zudem politische Wirkung entfalten, selbst wenn es juristisch scheitert. Die Debatte könnte den Gesetzgeber dazu bewegen, Bundeszuschüsse, Ausgaben und nicht beitragsgedeckte Leistungen nachvollziehbarer auszuweisen.