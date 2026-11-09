Mietminderung scheitert wenn das fehlt: Mieterin muss 681 Euro nachzahlen

Eine Mieterin aus Wunstorf beklagte sich über eine zu kalte Wohnung, undichte Fenster und Silberfische im Bad. Deshalb zahlte sie weniger Miete. Nach der Kündigung verweigerte sie außerdem die geforderte Entschädigung für die weitere Nutzung der Wohnung.

Doch vor Gericht konnte die Frau die behaupteten Mängel nicht ausreichend nachweisen. Ein Sachverständiger stellte weder Probleme mit der Heizung noch undichte Fenster oder einen erheblichen Befall mit Silberfischen fest. Das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge entschied deshalb gegen die Mieterin (Urteil vom 18. März 2025, 47 C 356/23).

Der Fall zeigt, wie riskant eine Mietkürzung ohne ausreichende Beweise sein kann. Können Mieter die behaupteten Mängel nicht nachweisen, drohen Mietschulden und im schlimmsten Fall sogar die Kündigung der Wohnung.

Gutachter fand die behaupteten Mängel nicht

Die Mieterin beanstandete eine unzureichende Heizung, undichte Fenster und einen erheblichen Befall mit Silberfischen. Nach der veröffentlichten Besprechung stellte der Sachverständige dagegen eine funktionierende Heizung fest. Er fand auch keine undichten Fenster und entdeckte keine Silberfische.

Das Gericht erkannte deshalb keine Minderung an und sprach der Vermieterin 681,33 Euro Nutzungsentschädigung für einen Zeitraum nach Beendigung des Mietverhältnisses zu.

Sie müssen den Mangel beschreiben, nicht die Heizung erklären

Mieter müssen keine Heizungsbauer oder Bausachverständigen sein, um ihre Rechte geltend zu machen. Es genügt eine konkrete Beschreibung der Erscheinungen; die technische Ursache müssen Betroffene nicht kennen (und nennen).

Beschreiben Sie deshalb, welcher Raum wann nicht ausreichend warm wird, statt einen bestimmten Defekt an der Anlage zu vermuten. Der Unterschied ist erheblich: Ob eine Wohnung unzureichend beheizbar ist, lässt sich anhand ihrer Nutzung beurteilen; welches Bauteil dafür verantwortlich ist, verlangt oft Fachwissen.

Zeugen können helfen – aber nicht jede Fachfrage beantworten

Eine Besucherin kann schildern, welche Temperatur sie auf dem Thermometer abgelesen hat oder welche Tiere sie im Badezimmer gesehen hat. Ob die Heizungsanlage ausreichend Leistung erbringt oder eine Fensterkonstruktion dem geschuldeten Zustand entspricht, kann dagegen eine sachverständige Untersuchung erfordern.

Die veröffentlichten Leitsätze des Amtsgerichts betonen, dass für die dort behandelten Fragen ein Sachverständigenbeweis nötig ist. Beobachtbare Tatsachen und technische Bewertungen sind auseinanderzuhalten.

Kalte Räume dokumentieren statt nur kalte Heizkörper beklagen

Ein lauwarmer Heizkörper allein sagt noch nicht, ob die Wohnung ausreichend warm werden kann. Halten Sie die Raumtemperaturen mit Datum, Uhrzeit und Messort fest und notieren Sie die Thermostateinstellung sowie vorausgegangenes Lüften.

Fotografieren Sie die Messanzeige und bewahren Sie die Originaldateien auf, damit Ihre Angaben nachvollziehbar bleiben. Wie sich Dauer und Ausmaß einer Störung auf eine mögliche Kürzung auswirken, erläutert der Beitrag „Heizung kaputt: Wie viel Mietminderung ist möglich?“.

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Bei Silberfischen und Zugluft zählt der konkrete Verlauf

Dokumentieren Sie bei Silberfischen, wie viele Tiere Sie wann und in welchen Räumen entdecken, und ergänzen Sie die Aufzeichnungen möglichst durch Fotos. So halten Sie einen Zustand fest, der sich bei einer späteren Besichtigung möglicherweise nicht mehr zeigt.

Bei Zugluft sollten Sie das betroffene Fenster, die Wetterbedingungen und die wahrnehmbare Beeinträchtigung beschreiben. Solche Aufzeichnungen garantieren keinen Erfolg vor Gericht, liefern aber Anknüpfungspunkte für Zeugen, eine Besichtigung oder eine fachliche Untersuchung.

Mängel sofort melden und den Zugang belegen

Warten Sie mit der Mängelanzeige nicht, bis Ihre Dokumentation vollständig ist: Neu auftretende Mängel müssen Sie dem Vermieter unverzüglich mitteilen.

Eine schriftliche Nachricht mit genauer Beschreibung und Zugangsnachweis erleichtert es, auch diese Mitteilung zu belegen.

Unterbleibt die Anzeige und kann der Vermieter deshalb keine Abhilfe schaffen, kann das Minderungsrecht insoweit entfallen. Die Anzeige erfüllt damit eine andere Aufgabe als Fotos oder Messwerte: Sie informiert den Vermieter, beweist aber noch nicht den beschriebenen Wohnungsmangel.

Eine Mietminderung braucht keine Erlaubnis

Beeinträchtigt ein Mangel die vertragsgemäße Nutzung mehr als nur unerheblich, schulden Mieter nach § 536 BGB eine angemessen herabgesetzte Miete. Dafür müssen sie weder eine Zustimmung des Vermieters einholen noch erst den Ablauf einer Reparaturfrist abwarten.

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Wie hoch die Minderung ausfällt, hängt jedoch vom konkreten Zustand und vom betroffenen Zeitraum ab. Zugleich sollten Sie nicht nur die Finanzen klären, sondern auch die Beseitigung des Mangels und die Reparatur durchsetzen.

Ungeklärte Kürzungen können Mietschulden auslösen

Wer mehr einbehält, als rechtlich gerechtfertigt ist, riskiert Zahlungsrückstände und unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen eine Kündigung. Bei unsicherer Beweislage oder unklarer Minderungsquote kann es sinnvoll sein, zunächst vollständig zu zahlen – aber ausdrücklich unter Vorbehalt der Rückforderung wegen des konkret bezeichneten Mangels.

Den Vorbehalt sollten Sie dem Vermieter nachweisbar mitteilen und anschließend prüfen lassen, welchen Betrag Sie zurückverlangen können. Diese Möglichkeit erläutert auch der Beitrag „Mieter aufgepasst: Kalte Wohnung gleich weniger Miete“.

Beweise sichern, bevor sie verschwinden

Tritt die Störung nur zeitweise auf oder steht eine Reparatur bevor, kann eine spätere Untersuchung den früheren Zustand möglicherweise nicht mehr klären. Dann kommt ein selbstständiges Beweisverfahren nach § 485 ZPO infrage, in dem sich etwa der Zustand der Wohnung oder die Ursache eines Mangels sachverständig feststellen lässt.

Lassen Sie frühzeitig prüfen, ob dieser Schritt für Ihren Fall sinnvoll ist und welche Kosten entstehen können. Wer Unterkunftsleistungen erhält, sollte außerdem beachten, dass eine veränderte Mietschuld den Leistungsanspruch beeinflussen kann.

Dazu finden Sie Hinweise unter „Mietminderung bei Grundsicherung: So melden Sie diese dem Jobcenter richtig“.

Beispiel: Alexa hält die kalten Tage fest

Fiktives Beispiel: Alexa, 58, aus Garbsen misst im Wohnzimmer an mehreren Wintertagen trotz aufgedrehter Heizung nur 16 bis 17 Grad und meldet die Störung sofort schriftlich der Hausverwaltung.

Sie dokumentiert die Temperaturen morgens und abends, fotografiert die Messanzeige und hält fest, wann ihre Nachbarin die Werte selbst abgelesen hat.

Bis zur rechtlichen Prüfung zahlt Alexa die volle Miete unter einem ausdrücklich erklärten Vorbehalt und ermöglicht den vereinbarten Reparaturtermin. Als ein Handwerker später ein defektes Ventil austauscht, bittet sie um einen Arbeitsnachweis und lässt anhand der Unterlagen prüfen, ob und für welchen Zeitraum sie Geld zurückfordern kann.

FAQ: Sechs Fragen zur Mietminderung und zu Beweisen

Muss ich vor jeder Mietminderung ein Gutachten bezahlen?

Nein, ein privat beauftragtes Gutachten ist keine allgemeine Voraussetzung für eine Mietminderung. Bleiben im Prozess technische Fragen streitig, kann allerdings ein gerichtliches Sachverständigengutachten erforderlich werden.

Reichen Fotos als Beweis aus?

Fotos können sichtbare Zustände und Messanzeigen dokumentieren, beantworten aber nicht jede Frage nach Ursache, Dauer oder Ausmaß einer Beeinträchtigung. Ihr Beweiswert hängt davon ab, was die Aufnahme tatsächlich erkennen lässt und welche Tatsachen umstritten sind.

Darf meine Nachbarin als Zeugin aussagen?

Ihre Nachbarin kann grundsätzlich zu eigenen Wahrnehmungen aussagen, etwa zu abgelesenen Temperaturen oder beobachteten Tieren. Eine technische Bewertung kann sie damit nicht ohne Weiteres ersetzen.

Muss ich ein Temperaturprotokoll führen?

Ein Temperaturprotokoll ist keine gesetzliche Voraussetzung für das Minderungsrecht. Es hilft jedoch, eine unzureichende Beheizung konkret nach Raum, Zeitpunkt und Dauer zu beschreiben.

Was bringt die Zahlung unter Vorbehalt?

Wenn Sie zunächst vollständig zahlen, vermeiden Sie Rückstände durch eine möglicherweise zu hohe Kürzung. Ein ausdrücklich erklärter Rückforderungsvorbehalt kann helfen, einen später festgestellten Minderungsbetrag zurückzuverlangen; den Mangel müssen Sie trotzdem nachweisen können.

Bedeutet ein unauffälliger Ortstermin, dass es nie einen Mangel gab?

Nein, eine spätere Besichtigung bildet zunächst den Zustand zu diesem Zeitpunkt ab. Ob zuvor eine erhebliche Beeinträchtigung bestand, muss anhand geeigneter Beweise für den betreffenden Zeitraum geklärt werden.

Quellen

Bundesgerichtshof: Beschluss vom 25. Oktober 2011 – VIII ZR 125/11, Anforderungen an die Darlegung von Mietmängeln.

Gesetze im Internet: § 536 BGB – Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln; § 536c BGB – Mängelanzeige; § 485 ZPO – Selbstständiges Beweisverfahren.

IMR: „Mietminderung bei Mängeln: Welche Beweise sind geeignet und erforderlich?“, IMR 2026, 58; veröffentlichte Leitsätze zu AG Neustadt/Rübenberge – 47 C 356/23.

LTMK: „Mietminderung vor Gericht: AG Neustadt/Rübenberge konkretisiert taugliche Beweismittel“, Besprechung vom 22. Januar 2026.