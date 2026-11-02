Mieterin mindert die Miete wegen defekter Dusche – danach kam die Räumung

Wer wegen einer undichten Dusche die Miete kürzt, kann am Ende zur Räumung seiner Wohnung verurteilt werden: Das zeigt ein Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main. Das Gericht bewertete den nachgewiesenen Wasseraustritt als unerheblich und gab der Vermieterin wegen der aufgelaufenen Mietrückstände recht. (LG Frankfurt am Main, Urteil vom 28. August 2026 – 2-11 S 67/25, Volltextveröffentlichung bei ibr-online)

Der Fall zeigt eine gefährliche Grenze: Eine Beanstandung allein berechtigt noch nicht dazu, weniger Miete zu zahlen. Wer die Beeinträchtigung überschätzt und deshalb zu viel einbehält, riskiert Mietschulden und eine Kündigung.

Erst gewinnt die Mieterin, dann muss sie die Wohnung herausgeben

Die Mieterin beanstandete einen Wasseraustritt an der Dusche und zahlte ihre Miete nicht vollständig. Die Vermieterin kündigte daraufhin fristlos und hilfsweise ordentlich und verlangte die Räumung der Wohnung.

Das Amtsgericht hatte die Räumungsklage zunächst abgewiesen, doch vor dem Landgericht setzte sich die Vermieterin durch. Nach der Beweisaufnahme sah das Berufungsgericht keine erhebliche Beeinträchtigung, die die Mietkürzung gerechtfertigt hätte.

Die Aussage des Handwerkers brachte die Wende

Das Landgericht hörte einen Handwerker als Zeugen an, der sich mit der Dusche befasst hatte. Nach seiner Aussage trat Wasser allenfalls in geringem und unerheblichem Umfang aus.

Damit fehlte der Nachweis für eine Einschränkung, die eine Mietminderung wegen eines Wohnungsmangels getragen hätte. Für die gerichtliche Bewertung genügte es nicht, dass die Mieterin die Dusche für undicht hielt.

Nicht jeder Defekt senkt die geschuldete Miete

Nach § 536 BGB kommt eine Mietminderung in Betracht, wenn ein Mangel den vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung beeinträchtigt. Das Gesetz nimmt unerhebliche Einschränkungen aus: Eine Bagatelle senkt die Zahlungspflicht nicht.

Wie stark ein Mangel den Alltag tatsächlich einschränkt, hängt vom Einzelfall ab, etwa auch bei einem ausgefallenen Aufzug. Eine pauschale Minderungsquote allein nach dem betroffenen Bauteil lässt sich daraus nicht ableiten.

Eine undichte Dusche kann trotzdem eine Mietminderung rechtfertigen

Das Frankfurter Urteil bedeutet nicht, dass Mieter jeden Wasseraustritt hinnehmen müssen. Wenn bei normaler Nutzung erhebliche Wassermengen ins Badezimmer laufen oder die Dusche kaum benutzbar ist, liegt eine andere Ausgangslage vor als bei wenigen Tropfen.

Ebenso wenig lässt sich die Entscheidung auf eine durch Abwasser unbewohnbare Wohnung übertragen, bei der ein Gericht eine vollständige Mietminderung anerkannt hat. Ausschlaggebend ist die nachgewiesene Einschränkung der Nutzung, nicht die bloße Bezeichnung als Wasser- oder Duschschaden.

📚 Lesen Sie auch: Ab 2027 rechnet die Rentenversicherung die Rente hoch

Miete mindern und Geld zurückhalten sind zwei verschiedene Rechte

Bei einer berechtigten Mietminderung schulden Sie für die Dauer des Mangels entsprechend weniger Miete. Ein Zurückbehaltungsrecht soll dagegen Druck auf den Vermieter ausüben, damit er einen Mangel beseitigt; es lässt die Zahlungspflicht für den zurückgehaltenen Betrag grundsätzlich bestehen.

Auch dieses Druckmittel hat Grenzen: Der einbehaltene Betrag und die Dauer müssen zur Bedeutung des Mangels passen. Das Landgericht sah darin keinen Ausweg für die Mietpartei, weil selbst bei Annahme eines Mangels der Einbehalt im konkreten Fall nicht gerechtfertigt gewesen wäre.

Wann aus einer Mietkürzung ein Kündigungsgrund wird

Bei zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen kann eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs drohen. Voraussetzung ist, dass der Rückstand insgesamt mehr als eine Monatsmiete beträgt.

Über einen längeren Zeitraum reicht ein Rückstand aus, der zwei Monatsmieten erreicht; für diese Kündigungsgründe verlangt das Gesetz keine vorherige Abmahnung.

Eine berechtigte Mietminderung erzeugt dagegen keine Mietschulden, weil Sie den rechtmäßig geminderten Betrag nicht schulden. Davon zu unterscheiden sind wiederholt verspätete Mietzahlungen, die unter weiteren Voraussetzungen ebenfalls eine Kündigung rechtfertigen können.

So sichern Sie Ihre Ansprüche bei einem Duschschaden

Zeigen Sie den Schaden dem Vermieter unverzüglich und möglichst nachweisbar an, beschreiben Sie den Wasseraustritt konkret und ermöglichen Sie eine Besichtigung. Fotos, Videos und Zeugen können festhalten, wie viel Wasser bei normaler Nutzung austritt und welche Folgen das im Badezimmer hat.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Wenn Umfang oder Berechtigung der Mietminderung streitig sind, kann die vollständige Zahlung unter ausdrücklich erklärtem Rückforderungsvorbehalt das Risiko neuer Mietrückstände vermeiden.

Lassen Sie vor einer Kürzung oder einem zusätzlichen Einbehalt prüfen, welche Rechte Ihr konkreter Fall trägt, statt eine Quote aus einem anderen Urteil zu übernehmen.

Nachzahlen rettet den Mietvertrag nicht in jedem Fall

Bei einer fristlosen Kündigung wegen Mietrückständen kann eine vollständige Zahlung innerhalb der gesetzlichen Schonfrist helfen. Diese endet grundsätzlich zwei Monate nach Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs, also regelmäßig nach Zustellung der Räumungsklage.

Eine entsprechende Rettung innerhalb der vergangenen zwei Jahre kann diese Möglichkeit ausschließen.

Eine zusätzlich ausgesprochene ordentliche Kündigung fällt durch die Zahlung jedoch nicht ohne Weiteres weg, wie der Beitrag „Mietschulden bezahlt: Trotzdem droht der Wohnungsverlust“ erläutert.

Deshalb müssen Betroffene beide Kündigungen prüfen lassen, statt sich auf den Kontoausgleich zu verlassen.

Bei drohendem Wohnungsverlust frühzeitig Hilfe beantragen

Wenn Sie die Rückstände nicht selbst ausgleichen können, sollten Sie sofort eine mögliche Übernahme der Mietschulden durch das Jobcenter prüfen lassen.

Je nach Zuständigkeit kommt auch das Sozialamt als Ansprechpartner infrage, wobei eine Schuldenübernahme an Voraussetzungen gebunden ist.

Verlassen Sie sich dabei nicht auf eine unverbindliche Ankündigung, denn eine unzureichende Zusage des Jobcenters kann die Wohnung gefährden. Lehnt die Behörde trotz akuter Gefahr die Hilfe ab, hilft ein Eilantrag beim Sozialgericht wegen drohenden Wohnungsverlusts .

FAQ: Mietminderung wegen einer undichten Dusche

Darf ich wegen einer tropfenden Dusche weniger Miete zahlen?

Nicht bei einer lediglich unerheblichen Beeinträchtigung. Ob eine Mietminderung gerechtfertigt ist, hängt davon ab, wie stark der nachgewiesene Schaden die Nutzung tatsächlich einschränkt.

Muss der Vermieter einer berechtigten Mietminderung zustimmen?

Nein, eine berechtigte Mietminderung ergibt sich aus dem Gesetz. Sie müssen aber den Mangel anzeigen und riskieren bei einer unberechtigten oder zu hohen Kürzung Zahlungsrückstände.

Darf ich die gesamte Miete bis zur Reparatur zurückhalten?

Ein kleiner Defekt rechtfertigt keinen unbegrenzten Zahlungsstopp. Ein Zurückbehaltungsrecht muss sowohl hinsichtlich des Betrags als auch hinsichtlich seiner Dauer angemessen bleiben.

Kann der Vermieter ohne vorherige Abmahnung fristlos kündigen?

Ja, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzugs vorliegen. Für diese Fälle schreibt § 543 Absatz 3 BGB keine vorherige Abmahnung vor.

Was sollte ich nach einer Kündigung sofort tun?

Lassen Sie die Kündigung, die behaupteten Rückstände und Ihre Minderungsrechte umgehend prüfen. Fehlt Ihnen das Geld zum Ausgleich, beantragen Sie zugleich beim zuständigen Leistungsträger Hilfe zur Sicherung Ihrer Wohnung.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: Bürgerliches Gesetzbuch, § 536, § 536c, § 543 und § 569.

dejure.org: LG Frankfurt am Main, Urteil vom 28. August 2026 – 2-11 S 67/25, Nachweis der Volltextveröffentlichung.

RÖDL: Bagatellmangel an der Dusche rechtfertigt keine Mietkürzung.

VdW Bayern: Mietminderung wegen Mängeln an der Wohnung: Nicht jede Beeinträchtigung rechtfertigt eine Mietkürzung.

Wohnungswirtschaft Online: Tropfen aus der Dusche als Mietmangel?