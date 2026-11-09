Mieter wegen Rauchmelder nach Jahrzehnten gekündigt: Das Gericht bestätigt den Vermieter

Das Amtsgericht Spandau hat die ordentliche Kündigung eines Mieters wegen entfernter Rauchwarnmelder für wirksam gehalten. Das Urteil erging am 12. Oktober 2026 unter dem Aktenzeichen 15 C 174/26.

Der Mieter habe die Geräte entfernt oder entfernen lassen, weil ihn die durch sein starkes Rauchen regelmäßig ausgelösten Alarme störten. Eine Abmahnung sei erfolglos geblieben.

Dem rund 65 Jahre alten Mann wurde laut Bericht wegen seines Alters und der fast 43-jährigen Mietdauer von Amts wegen eine Räumungsfrist von fünf Monaten gewährt. Die lange Zeit in der Wohnung verhinderte die berichtete Kündigung damit nicht.

Ein störender Alarm beweist keinen Defekt

Die veröffentlichte Zusammenfassung belegt keine technische Fehlfunktion der Rauchwarnmelder. Sie beschreibt Alarme infolge starken Rauchens, weshalb die Bezeichnung als bloße Fehlalarme den Sachverhalt verkürzen würde.

Für andere Mieter bleibt die Unterscheidung wichtig: Wiederkehrende Alarme können Anlass sein, die Geräte und ihre Anbringung fachlich prüfen zu lassen. Sie sind keine pauschale Erlaubnis, den vorgeschriebenen Schutz dauerhaft abzuschalten.

Rauchwarnmelder gehören zur vorgeschriebenen Wohnungsausstattung

In Berlin müssen Aufenthaltsräume mit Ausnahme von Küchen sowie bestimmte Flure mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Darauf weist die Berliner Feuerwehr unter Verweis auf § 48 Absatz 4 der Bauordnung für Berlin hin.

Den Einbau haben die Eigentümer zu veranlassen; für die Betriebsbereitschaft können auch Mieter verantwortlich sein. Wer in einem anderen Bundesland wohnt, muss die dortigen Vorschriften und die für sein Mietverhältnis geltenden Vereinbarungen berücksichtigen.

Dass Mieter sich gegen bestimmte neue Geräte wehren können, hebt die Pflicht zu funktionierenden Rauchwarnmeldern nicht auf. Unser Beitrag über den Streit um Spezial-Rauchmelder bei Vonovia erläutert, weshalb zusätzliche Sensorfunktionen und der notwendige Brandschutz getrennt zu prüfen sind.

Warum eine missachtete Abmahnung den Konflikt verschärft

Für eine ordentliche Kündigung wegen Vertragsverletzung verlangt § 573 Absatz 2 Nummer 1 BGB eine schuldhafte Pflichtverletzung von ausreichendem Gewicht. Der bloße Hinweis, dass irgendwann ein Rauchmelder abgenommen wurde, ersetzt diese Prüfung nicht.

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Eine Abmahnung ist bei dieser Kündigungsart nicht ausnahmslos vorgeschrieben. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom 28. November 2007, VIII ZR 145/07, kann aber gerade ihre Missachtung einer Pflichtverletzung erst das für eine Kündigung erforderliche Gewicht geben.

Eine fachgerecht organisierte Reparatur mit anschließend wiederhergestelltem Schutz ist deshalb anders zu beurteilen als eine dauerhafte Stilllegung trotz berechtigter Aufforderung. Es kommt auf den Anlass, die Dauer, das Verschulden und den Umgang mit dem Problem an.

Fünf Monate Räumungsfrist sind keine Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist bestimmt, wann das Mietverhältnis durch eine wirksame ordentliche Kündigung endet; ihre gesetzlichen Grundregeln stehen in § 573c BGB. Bei jahrzehntealten Verträgen müssen gegebenenfalls zusätzliche Besonderheiten des Vertrags und des Übergangsrechts geprüft werden.

Eine gerichtliche Räumungsfrist nach § 721 ZPO verschafft dagegen Zeit, um eine Wohnung nach einer Räumungsentscheidung herauszugeben. Sie führt für sich genommen nicht zur Fortsetzung des Mietvertrags.

Aus den berichteten fünf Monaten lässt sich deshalb weder die zuvor geltende Kündigungsfrist noch ein allgemeiner Anspruch anderer Mieter auf denselben Zeitraum ableiten. Ebenso wenig kann ohne Kenntnis des Urteilstenors ein konkreter Auszugstermin genannt werden.

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Rechtliches Instrument Was es für Mieter bedeutet Kündigungsfrist Sie bestimmt den Zeitraum bis zur Beendigung des Mietverhältnisses durch eine wirksame ordentliche Kündigung. Härtefall-Widerspruch Er kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Fortsetzung des Mietverhältnisses ermöglichen. Gerichtliche Räumungsfrist Sie verschafft Zeit für die Herausgabe der Wohnung, begründet aber allein keinen fortbestehenden Mietvertrag.

Alter und lange Mietdauer ersetzen keinen konkreten Härtevortrag

Wer seit Jahrzehnten in seiner Wohnung lebt, verliert mit einem Umzug oft auch sein vertrautes Umfeld. Daraus folgt jedoch kein automatischer Schutz vor jeder Kündigung.

Bei einer ordentlichen Kündigung kann ein Widerspruch nach § 574 BGB helfen, wenn der Wohnungsverlust eine auch unter Berücksichtigung der Vermieterinteressen nicht zu rechtfertigende Härte bedeuten würde. Das Gesetz nennt ausdrücklich auch den Fall, dass angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann.

Dieser Anspruch ist allerdings ausgeschlossen, wenn ein Grund vorliegt, der eine außerordentliche fristlose Kündigung rechtfertigt. Ob im Spandauer Verfahren ein Härtefall-Widerspruch erhoben wurde und welche Umstände dazu vorgetragen wurden, geht aus der zugänglichen Zusammenfassung nicht hervor.

Der Widerspruch muss nach § 574b BGB in Textform erfolgen und dem Vermieter grundsätzlich spätestens zwei Monate vor dem vorgesehenen Mietende zugehen. Fehlt ein rechtzeitiger Hinweis auf Widerspruchsmöglichkeit, Form und Frist, kann er noch im ersten Termin des Räumungsprozesses erklärt werden.

Wie eine belegte erfolglose Wohnungssuche bei der Härteprüfung berücksichtigt werden kann, zeigt unser Beitrag über eine Familie, die nach einer Eigenbedarfskündigung keine Ersatzwohnung fand. Ob ein solcher Einwand trägt, muss auch bei einer Kündigung wegen Pflichtverletzungen gesondert geprüft werden.

Bei Störungen schriftlich handeln und die Prüfung ermöglichen

Wer einen Defekt vermutet, sollte die Hausverwaltung unverzüglich und nachweisbar informieren; für auftretende Mängel schreibt § 536c BGB eine entsprechende Anzeige vor. Hilfreich sind Angaben zum betroffenen Gerät, zu den Alarmzeiten und zu den Umständen.

Die Nachricht sollte eine zeitnahe fachliche Prüfung und gegebenenfalls Reparatur oder Austausch verlangen. Die Pflicht des Vermieters, die Wohnung in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten, ergibt sich aus § 535 BGB.

Erforderliche und ordnungsgemäß angekündigte Prüf- oder Reparaturtermine sollten ermöglicht werden. Welche Folgen eine fortgesetzte Verweigerung haben kann, erläutert auch unser Beitrag über eine Rentnerin, deren Kündigung nach verweigertem Wohnungszutritt bestätigt wurde.

Eine Abmahnung sollte Anlass sein, den behaupteten Verstoß sofort prüfen zu lassen und auf ein berechtigtes Verlangen konkret zu reagieren. Wer den Schutz dauerhaft außer Betrieb lässt, kann sich auch nach Jahrzehnten in derselben Wohnung nicht auf seine Mietdauer allein verlassen.

Vier Fragen und Antworten zu Rauchmeldern und Kündigung

Rechtfertigt jeder entfernte Rauchmelder sofort eine Kündigung?

Nein, eine ordentliche Kündigung wegen Vertragsverletzung setzt eine schuldhafte, nicht unerhebliche Pflichtverletzung voraus. Anlass und Dauer der Entfernung sowie der Umgang mit Aufforderungen zur Wiederherstellung müssen im Einzelfall geprüft werden.

Was kann ich tun, wenn ein Rauchmelder immer wieder Alarm auslöst?

Wiederkehrende Alarme sollten der Hausverwaltung mit den konkreten Umständen gemeldet werden, damit Ursache und Funktionsfähigkeit fachlich geprüft werden können. Ein vermuteter Defekt rechtfertigt keine dauerhafte Stilllegung ohne gesicherten Ersatz.

Schützen mich mein Alter und eine sehr lange Mietdauer?

Beides schafft keinen automatischen Schutz vor einer Kündigung wegen erheblicher Pflichtverletzungen. Persönliche Härten können unter den gesetzlichen Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Mietverhältnisses sprechen und müssen konkret vorgetragen werden.

Bleibt mein Mietvertrag während einer gerichtlichen Räumungsfrist bestehen?

Eine Räumungsfrist allein lässt einen beendeten Mietvertrag nicht fortbestehen, sondern verschafft Zeit für die Herausgabe der Wohnung. Ob eine Verlängerung der Frist möglich ist, entscheidet das Gericht anhand der jeweiligen Umstände.