Mieter verlangt Reparaturen, ermöglicht keine Termine und muss dann zahlen

Ein Mieter kürzte wegen verschiedener Mängel in seiner Wohnung die Miete. Doch als der Vermieter die Schäden beseitigen lassen wollte, kam trotz mehrfacher Aufforderungen kein Termin zustande. Am Ende verlor der Mann seine Wohnung und musste Mietrückstände bezahlen.

Das Landgericht Hamburg entschied, dass der Mieter sein Recht auf Mietminderung verloren hatte, weil er die angebotene Beseitigung der Mängel nicht ausreichend ermöglichte. Seine Berufung gegen die Verurteilung zur Räumung und Zahlung blieb erfolglos (Beschluss vom 8. Mai 2026, 307 S 3/26).

Die Entscheidung zeigt, dass Mieter bei Wohnungsmängeln nicht nur ihre Rechte kennen sollten. Sie müssen dem Vermieter auch die Möglichkeit geben, die Schäden zu beheben. Wer dabei nicht ausreichend mitwirkt, riskiert den Verlust seines Minderungsrechts und bei erheblichen Mietrückständen sogar die Kündigung.

Reparaturen verlangt, aber keine Termine angeboten

Im Streit ging es um behauptete Mängel an den Heizöfen der Wohnung. Einen für Dezember 2023 angebotenen Monteurtermin hatte die Bevollmächtigte des Mieters abgelehnt.

Im Dezember 2024 bat die Hausverwaltung erneut um Terminvorschläge. Diese waren weiträumig angeboten: „vormittags 9:00 bis 11:00 Uhr und nachmittags ab 14:30 Uhr.“

Die Bevollmächtigte verwies zunächst auf ihren Urlaub, später auf eine bereits erfolgte Besichtigung im Oktober 2024. Auch nach weiteren Schreiben der Verwaltung Anfang 2025 nannte sie keine eigenen Termine, verlangte jedoch weiterhin die Beseitigung der Mängel.

Eine frühere Besichtigung ersetzt nicht die weitere Mitwirkung

Das Gericht bewertete diesen Schriftwechsel als verweigerte Mitwirkung, um die Mängel zu beseitigen. Dass die Vermieter die Wohnung bereits besichtigt hatten, rechtfertigte nicht, eine weitere Begehung zur Prüfung und Reparatur zu verhindern.

Ausschlaggebend war, dass der Vermieter über Monate eine Abstimmung suchte und der Mieter trotz mehrfacher Aufforderungen keine eigenen Termine ermöglichte.

Warum das Minderungsrecht entfiel

Juristisch ging es um Annahmeverzug: Der Mieter nahm die ausreichend angebotene Mitwirkung der Vermieters nicht an. Bereits im Beschluss vom 20. April 2026 ging das das Landgericht davon aus, dass ein Minderungsrecht wegen der Heizungsmängel spätestens zum Jahresende 2024 entfallen war.

Ob die Heizöfen tatsächlich defekt waren, musste das Gericht nicht abschließend klären. Der Verlust betraf die Minderung wegen der Mängel, deren Prüfung und Beseitigung der Mieter nicht ermöglichte.

Der Mieter hatte sämtliche Zahlungen eingestellt

Besonders schwer wog, dass der Mieter seit Januar 2025 überhaupt keine Miete mehr gezahlt hatte. Selbst eine mögliche erhebliche Beeinträchtigung im Winter rechtfertigte nach Auffassung der Richter kein vollständiges Einstellen der Zahlungen – zumindest im Sommer.

Das Landgericht hielt deshalb auch die Kündigung wegen Zahlungsrückständen für wirksam. Für Januar bis September 2025 bejahte es einen Anspruch von 4.434,12 Euro als Miete beziehungsweise Nutzungsentschädigung.

Ein Mangel erlaubt nicht jede Kürzung

Nach § 536 BGB kann eine mehr als unerhebliche Einschränkung der Wohnnutzung die geschuldete Miete herabsetzen. Die Höhe richtet sich nach der tatsächlichen Beeinträchtigung, wie die Beiträge über Mietminderung bei einer kalten Wohnung und einen ausgefallenen Aufzug erläutern.

Zugleich müssen Sie auftretende Mängel dem Vermieter unverzüglich anzeigen und die erforderliche Abhilfe ermöglichen. Schon eine fehlende oder nicht nachweisbare Mitteilung kann Ansprüche gefährden, wie der Beitrag „Schimmel in der Wohnung: Dieser Fehler verhindert Mietminderung“ zeigt.

Sie müssen nicht jeden Termin akzeptieren

Notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen müssen Mieter nach § 555a BGB dulden; grundsätzlich muss der Vermieter sie rechtzeitig ankündigen.

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Wenn ein Termin nicht passt, sollten Sie zeitnah antworten, den Hinderungsgrund erklären und konkrete, zeitnahe Alternativen nennen. Bei längerer Abwesenheit kann eine Vertrauensperson den Zugang ermöglichen, sofern Sie das entsprechend organisieren können.

Situation Was für Ihre Rechte zählt Ein angebotener Termin kollidiert mit Ihrer Arbeit. Eine begründete Absage mit zeitnahen Alternativterminen spricht für Ihre Mitwirkung. Sie sind vorübergehend verreist oder erkrankt. Teilen Sie das Hindernis mit und stimmen Sie eine zumutbare Lösung ab; die Dringlichkeit der Reparatur zählt mit. Der Vermieter hat die Wohnung bereits besichtigt. Eine weitere erforderliche Prüfung oder ein Reparaturbesuch kann trotzdem notwendig sein. Mehrere Aufforderungen zur Terminabstimmung bleiben ohne konkrete Vorschläge. Verhindern Sie dadurch die angebotene Abhilfe, kann die Minderung wegen der betroffenen Mängel entfallen.

Schriftverkehr schützt besser als bloße Behauptungen

Bewahren Sie Mängelanzeigen, Terminangebote, Antworten und Bestätigungen gemeinsam auf, damit Sie Ihre Mitwirkung später belegen können. Hält ein Handwerksbetrieb einen vereinbarten Termin nicht ein, dokumentieren Sie auch das und bitten um einen Ersatztermin.

Ein stockender Ablauf der Reparaturen erlaubt Ihnen außerdem nicht ohne Weiteres, selbst einen Betrieb auf Kosten des Vermieters zu beauftragen. Dafür gelten eigene Voraussetzungen, die der Beitrag über selbst bestellte Handwerker und die Erstattung der Rechnung erklärt.

Aus einer unberechtigten Kürzung können Mietschulden werden

Entfällt die Berechtigung zur Minderung und zahlen Sie trotzdem weniger, können sich Rückstände aufbauen, die eine Kündigung rechtfertigen. Lassen Sie eine umstrittene Kürzung deshalb früh prüfen; eine Zahlung unter Rückforderungsvorbehalt kann weitere Rückstände vermeiden.

Auch eine spätere Nachzahlung rettet das Mietverhältnis nicht immer. Denn der Schuldenausgleich beseitigt nicht allein eine zusätzlich erklärte ordentliche Kündigung. Diese Unterscheidung erläutert der Beitrag zur Kündigung trotz beglichener Mietschulden.

Bei Grundsicherung auch die Unterkunftskosten klären

Wenn das Jobcenter Ihre Unterkunftskosten übernimmt, sollten Sie eine geltend gemachte Mietminderung und deren Ende unverzüglich mitteilen. Welche Unterlagen dafür helfen, erklärt der Beitrag „Mietminderung bei Grundsicherung: So melden Sie diese dem Jobcenter richtig“.

Kommt später eine Zahlungsforderung hinzu, muss geklärt werden, ob sie als aktueller Unterkunftsbedarf oder als Mietschuld zu behandeln ist; dazu gibt es eine Entscheidung über Nachforderungen nach einer Mietminderung.

Droht bereits der Wohnungsverlust, sollten Sie unverzüglich Hilfe beantragen und die Voraussetzungen einer Mietschuldenübernahme durch das Jobcenter prüfen lassen.

Fiktives Beispiel: Termin absagen, Reparatur ermöglichen

Bruno aus Hannover-Langenhagen meldet einen defekten Heizkörper, ist aber wegen ihrer Arbeit am vorgeschlagenen Montagvormittag nicht in ihrer Wohnung. Sie antwortet noch am selben Tag, bietet zwei andere Zeitfenster an und ermöglicht dem Monteur nach der Abstimmung den Zugang zur Wohnung.

Damit unterscheidet sich ihr Verhalten deutlich vom Hamburger Fall: Sie verschiebt einen Termin, verhindert aber nicht die Reparatur. Ob und in welcher Höhe sie die Miete mindern darf, hängt von den tatsächlichen Einschränkungen ab.

FAQ: Mietminderung und Reparaturtermine

Verliere ich die Mietminderung, wenn ich einen Termin absage?

Eine einzelne begründete Absage führt nicht ohne Weiteres zum Verlust des Minderungsrechts. Antworten Sie zeitnah und bieten Sie geeignete Alternativen an, damit die Reparatur stattfinden kann.

Muss ich eine erneute Besichtigung zulassen?

Eine frühere Besichtigung schließt einen weiteren erforderlichen Termin zur Prüfung oder Beseitigung des Mangels nicht aus. Ein sachlich nicht begründetes, unbegrenztes Zutrittsrecht erhält der Vermieter dadurch aber nicht.

Entfallen dann auch Minderungen wegen anderer Mängel?

Nicht pauschal: Der Hamburger Fall betrifft die Mängel, deren Prüfung und Beseitigung der Mieter nicht ausreichend ermöglichte. Ansprüche wegen anderer Beeinträchtigungen müssen gesondert geprüft werden.

Darf ich bei einer kaputten Heizung die gesamte Miete einbehalten?

Ein vollständiger Zahlungsausfall lässt sich nicht allein mit dem Hinweis auf einen Heizungsdefekt rechtfertigen. Entscheidend sind die tatsächlichen Auswirkungen, die Dauer und die Jahreszeit; eine vollständige Minderung setzt eine entsprechend vollständige Aufhebung der vertragsgemäßen Nutzbarkeit voraus.

Was sollte ich bei einer Kündigung wegen Mietrückständen tun?

Lassen Sie die Kündigung und die Berechnung der Rückstände umgehend durch einen Mieterverein oder eine mietrechtliche Beratung prüfen. Fehlt das Geld zum Ausgleich, wenden Sie sich zugleich an das Jobcenter, das Sozialamt oder die kommunale Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: Bürgerliches Gesetzbuch, § 536 und § 555a.

Landgericht Hamburg: Hinweisbeschluss vom 20. April 2026 – 307 S 3/26; Beschluss vom 8. Mai 2026 – 307 S 3/26.

Rechtsanwaltskanzlei Schultes: Keine Mietminderung bei verweigerter Mitwirkung an der Mangelbeseitigung.