Kündigung: Kein Recht auf Abfindung wenn Kündigungsschutzklage zurückgenommen wird

Lesedauer 4 Minuten

Wer bei einer betriebsbedingten Kündigung schnell Klarheit will, kann mit § 1a Kündigungsschutzgesetz eine Abfindung „im Paket“ anbieten: Der Arbeitgeber zahlt, der Arbeitnehmer lässt die dreiwöchige Klagefrist verstreichen, ein Kündigungsschutzprozess bleibt aus. Genau an dieser Verknüpfung hängt jedoch alles.

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil (2 AZR 971/06) entschieden, dass der Abfindungsanspruch nach § 1a KSchG endgültig nicht entsteht, sobald eine Kündigungsschutzklage erhoben wurde. Das gilt auch dann, wenn die Klage später zurückgenommen wird.

Die Entscheidung wirkt auf den ersten Blick streng, folgt aber einer klaren Linie: § 1a KSchG ist kein nachträglich abrufbarer „Plan B“, sondern ein Angebot für den Verzicht auf die gerichtliche Überprüfung der Kündigung. Wer die Kündigung – aus welchen Gründen auch immer – vor Gericht angreift, verlässt diesen Weg.

Der rechtliche Rahmen: Was § 1a KSchG verspricht und wovon der Anspruch abhängt

§ 1a KSchG schafft keinen allgemeinen Abfindungsanspruch bei betriebsbedingten Kündigungen. Die Vorschrift eröffnet vielmehr eine besondere Gestaltungsmöglichkeit: Der Arbeitgeber kündigt wegen dringender betrieblicher Erfordernisse und weist im Kündigungsschreiben darauf hin, dass der Arbeitnehmer eine Abfindung beanspruchen kann, wenn er die Klagefrist verstreichen lässt.

Nur wenn innerhalb der Frist des § 4 KSchG keine Klage auf Feststellung erhoben wird, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, entsteht der Anspruch – und zwar erst mit Ablauf der Kündigungsfrist.

Die Höhe ist gesetzlich vorgezeichnet: Ein halber Monatsverdienst pro Jahr des Bestands des Arbeitsverhältnisses, wobei ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten auf ein volles Jahr aufgerundet wird. Maßgeblich ist der Monatsverdienst bei der regelmäßigen Arbeitszeit im Monat, in dem das Arbeitsverhältnis endet. Diese Berechnungsformel ist bewusst einfach gehalten und soll ohne gerichtliche Auseinandersetzung funktionieren.

Entscheidend ist die Logik der Vorschrift: Der Anspruch ist an ein Unterlassen gekoppelt. Er setzt nicht eine aktive Annahmeerklärung voraus, sondern die Nicht-Erhebung der Kündigungsschutzklage innerhalb der gesetzlichen Frist.

Warum der Gesetzgeber diese Lösung geschaffen hat

Die Entstehungsgeschichte erklärt, weshalb das „Entweder-oder“ im Gesetz so scharf konturiert ist. Der Gesetzgeber wollte bei betriebsbedingten Kündigungen eine zusätzliche, praxisnahe Möglichkeit schaffen, Streit ohne Prozess zu beenden. Arbeitnehmer sollten wählen können, ob sie den gerichtlichen Weg beschreiten oder stattdessen eine gesetzlich festgelegte Abfindung erhalten. Mit dem Modell verband sich zugleich die Erwartung, arbeitsgerichtliche Verfahren zu verringern und rascher Rechtssicherheit zu erreichen.

Damit wird verständlich, weshalb § 1a KSchG nicht als Kombinationsmodell gedacht ist. Er soll keine Phase des „Ausprobierens“ vor Gericht ermöglichen, sondern eine vorgerichtliche Alternative zu genau diesem Streit bieten.

Der Fall: Mehrere Klagen, Rücknahmen und am Ende die Forderung nach der § 1a-Abfindung

Dem Urteil lag ein Konflikt zugrunde, der bereits vor der streitigen Kündigung von Verhandlungen, einem zurückgenommenen Kündigungsausspruch und wechselnden prozessualen Konstellationen geprägt war. Nach dem in der veröffentlichten Entscheidungsdarstellung geschilderten Verlauf kündigte die Arbeitgeberseite erneut betriebsbedingt und verband dies mit dem Hinweis auf ein Abfindungsangebot nach § 1a KSchG.

Die Arbeitnehmerin griff die Kündigung anschließend gerichtlich an. Im weiteren Verlauf nahm sie ihre Kündigungsschutzklage zurück, erhob erneut Klage und verband diese mit einem Antrag auf nachträgliche Zulassung, zog jedoch auch dieses Verfahren wieder zurück. Erst danach verlangte sie die Abfindung nach § 1a KSchG.

Die prozessuale Besonderheit lag damit nicht in einer bloßen Fristversäumnis, sondern in einem mehrfach dokumentierten Willen, die Kündigung gerichtlich überprüfen zu lassen – und in dem Versuch, durch spätere Rücknahmen wieder in den Anwendungsbereich des § 1a KSchG zu gelangen.

Die Entscheidung: Mit Klageerhebung ist der § 1a-Anspruch verbaut – dauerhaft

Das Bundesarbeitsgericht bestätigte die Abweisung der Klage auf Zahlung der Abfindung nach § 1a KSchG. Die Begründung knüpft bereits am Gesetzeswortlaut an: § 1a KSchG setzt voraus, dass keine Klage auf Feststellung erhoben wird, das Arbeitsverhältnis sei durch die Kündigung nicht aufgelöst. Ist eine Kündigungsschutzklage erhoben, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt.

Die Richter beließen es jedoch nicht bei einer formalen Betrachtung. Sie stellten klar, dass eine spätere Klagerücknahme daran nichts ändert. Die Rücknahme könne die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen nicht nachträglich „heilen“.

Das gelte ebenso dann, wenn die Klage erst nach Ablauf der Dreiwochenfrist erhoben werde und zusätzlich ein Antrag auf nachträgliche Klagezulassung gestellt werde. Auch in dieser Konstellation werde der gesetzliche Zweck verfehlt, nämlich die gerichtliche Auseinandersetzung über die Wirksamkeit der Kündigung zu vermeiden.

Warum die Klagerücknahme nicht rettet: Rechtssicherheit und Vermeidung des Prozesses

In der Praxis liegt die Versuchung nahe, zunächst Klage zu erheben, um Druck aufzubauen oder die Erfolgsaussichten zu prüfen, und später – falls sich die Lage ungünstig entwickelt – die Klage zurückzunehmen, um doch noch die Abfindung nach § 1a KSchG zu erhalten. Genau dieses taktische „Pendeln“ schiebt das Bundesarbeitsgericht einen Riegel vor.

Der Arbeitgeber, der § 1a KSchG nutzt, will sich gerade nicht auf einen Kündigungsrechtsstreit einlassen, mit allen Kosten, Unsicherheiten und Reputationsrisiken, die damit verbunden sein können. Sobald Klage erhoben ist, ist die gewünschte schnelle Rechtsklarheit dahin.

Der Arbeitgeber muss reagieren, sich vertreten lassen, Unterlagen aufbereiten, Termine wahrnehmen oder jedenfalls das Prozessrisiko tragen. Der Verfahrensschritt ist nicht ungeschehen zu machen, nur weil später prozessual zurückgerudert wird.

Besonders deutlich wird das an einem Punkt, den das Gericht ausdrücklich anspricht: Selbst wenn eine Klagerücknahme nach Zivilprozessrecht dazu führt, dass der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden gilt, ändert dies nichts am arbeitsrechtlichen Mechanismus des § 1a KSchG. Für den Abfindungsanspruch kommt es nicht auf eine prozessuale „Rückabwicklung“ an, sondern auf die tatsächliche Inanspruchnahme des Gerichts als solche.

Was das Urteil für Beschäftigte bedeutet

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die Botschaft eindeutig: Wer die § 1a-Abfindung sichern will, darf keine Kündigungsschutzklage erheben. Es genügt nicht, die Klage später wieder fallen zu lassen. Der gesetzliche Anspruch entsteht nur, wenn die Dreiwochenfrist ohne Klage verstreicht und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Das zwingt zu einer schnellen, informierten Entscheidung. Denn die Alternativen unterscheiden sich nicht nur im Ergebnis, sondern auch in den Zielen.

Die Kündigungsschutzklage richtet sich auf die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses beziehungsweise auf die Feststellung, dass die Kündigung unwirksam ist; häufig führt sie in der Praxis zu Vergleichen, die ebenfalls Abfindungen vorsehen können, aber eben als Ergebnis eines Streits. § 1a KSchG dagegen ist eine Abfindung für die Hinnahme der Kündigung, verbunden mit dem Verzicht auf den Prozessweg.

Das Urteil zeigt zugleich, dass prozessuale Umwege gefährlich sind. Wer zunächst „vorsorglich“ klagt, um Fristen zu wahren, und später auf die gesetzliche Abfindung umschwenken möchte, wird sich darauf nicht verlassen können. Das gilt nach der Linie des Bundesarbeitsgerichts auch dann, wenn die Klage aus Sicht des Arbeitnehmers nur vorläufig oder taktisch motiviert war.

Fazit: § 1a KSchG verlangt klare Entscheidungen – und duldet keine Rückkehr nach Klageerhebung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit 2 AZR 971/06 einen klaren Maßstab gesetzt: Der Abfindungsanspruch nach § 1a KSchG entsteht nur bei konsequentem Verzicht auf die Kündigungsschutzklage. Eine später zurückgenommene Klage bleibt eine Klage und verhindert den Anspruch dauerhaft. Damit schützt das Gericht den gesetzgeberischen Zweck, Streit möglichst gar nicht erst vor Gericht zu tragen, und stärkt die Rechtssicherheit für Arbeitgeber, die dieses Modell wählen.

Für Beschäftigte heißt das: Wer eine Kündigung erhält, die mit einem § 1a-Hinweis verbunden ist, muss innerhalb der Dreiwochenfrist eine echte Richtungsentscheidung treffen. Der Weg „erst klagen, dann zurücknehmen und trotzdem die gesetzliche Abfindung verlangen“ ist nach dieser Rechtsprechung versperrt.

Quellen

Bundesarbeitsgericht, Urteil 2 AZR 971/06 (Volltextdarstellung und Entscheidungsgründe)