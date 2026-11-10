Krankheitsbedingte Kündigung: Arbeitgeber übergeht Betriebsärztin – Gericht spricht Klartext

Eine Monteurin war innerhalb eines Jahres an 79 Tagen krankgeschrieben. Ihr Arbeitgeber kündigte ihr deshalb. Doch die Frau wehrte sich erfolgreich gegen die Kündigung und durfte ihren Arbeitsplatz behalten.

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg erklärte die Kündigung für unwirksam. Der Arbeitgeber hatte das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) nicht ordnungsgemäß durchgeführt und mögliche Hilfen zum Erhalt des Arbeitsplatzes nicht ausreichend geprüft (Urteil vom 14. Januar 2026, 4 Sa 39/25).

Die Beschäftigte wollte ihrem Arbeitgeber ihre Diagnosen nicht mitteilen. Gerade deshalb hätte das Unternehmen mit ihr besprechen müssen, ob die Betriebsärztin helfen könnte. Außerdem hätte es die Frau darüber informieren müssen, dass die Ärztin der Schweigepflicht unterliegt und ihre Diagnosen nicht ohne Einwilligung weitergeben darf.

Arbeitgeber kündigt Monteurin nach zahlreichen Krankheitstagen

Die Beschäftigte arbeitete als Monteurin in einem Unternehmen und war über mehrere Jahre wiederholt arbeitsunfähig. Zu den gesundheitlichen Beschwerden gehörten Atemwegserkrankungen, Rückenprobleme und psychische Belastungsreaktionen.

Der Arbeitgeber sah in den hohen Fehlzeiten ein dauerhaftes Problem und befürchtete weitere Erkrankungen. Am 19. November 2024 kündigte er das Arbeitsverhältnis aus krankheitsbedingten Gründen.

Für die drei Jahre vor der Betriebsratsanhörung stellte das Landesarbeitsgericht erhebliche Arbeitsunfähigkeitszeiten fest. Besonders im letzten untersuchten Jahr hatte die Mitarbeiterin häufig gefehlt.

Hinzu kamen erhebliche Kosten für Entgeltfortzahlung. Im letzten untersuchten Jahr hatte der Arbeitgeber für 64 Fehltage zahlen müssen.

Warum die Zahl der Krankheitstage allein für eine solche Kündigung nicht ausreicht, erläutern wir im Beitrag „Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen: Was Arbeitnehmer jetzt wissen müssen“.

Arbeitsgericht erklärt Kündigung für unwirksam

Die Monteurin wehrte sich mit einer Kündigungsschutzklage gegen den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Das Arbeitsgericht Stuttgart gab ihr am 22. Mai 2025 recht und stellte fest, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht beendet worden war.

Die Richter bezweifelten zunächst, dass aus den bisherigen Erkrankungen auf künftige Fehlzeiten geschlossen werden durfte. Es verwies auf ausgeheilte Erkrankungen und persönliche Belastung.

Außerdem hielt es die Kündigung für unverhältnismäßig, weil der Arbeitgeber die betriebliche Eingliederung nicht ordnungsgemäß durchgeführt hatte. Die Betriebsärztin war nicht einbezogen worden, um Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung auszuloten.

Der Arbeitgeber legte Berufung ein. Er hielt die Gesundheitsprognose für negativ und erklärte, die Beschäftigte habe sich im BEM-Gespräch nicht zu ihren Krankheiten äußern wollen.

Die Betriebsärztin wurde beim BEM nicht eingeschaltet

Bereits am 6. September 2024 hatte das Unternehmen die Monteurin zu einem BEM-Gespräch eingeladen. In dem Schreiben stand, dass gemeinsam geklärt werden sollte, ob eine Beteiligung des Betriebsarztes sinnvoll sei.

Im anschließenden Gespräch wurde diese Frage jedoch unstreitig nicht besprochen. Die Betriebsärztin blieb außen vor, obwohl ihre fachliche Einschätzung mögliche Lösungen hätte aufzeigen können.

Nach Darstellung des Arbeitgebers wollte die Beschäftigte keine Angaben zu ihren Erkrankungen machen und erklärte, sie benötige keine Unterstützung. Die Monteurin schilderte den Gesprächsverlauf dagegen anders und fühlte sich vor allem mit ihren Fehlzeiten konfrontiert.

Welcher Darstellung zu folgen war, musste das Landesarbeitsgericht nicht abschließend klären. Bereits die unterlassene Prüfung einer Beteiligung der Betriebsärztin machte das Verfahren nach seiner Auffassung fehlerhaft.

Arbeitnehmer müssen ihre Diagnosen nicht dem Arbeitgeber offenlegen

Wer am BEM teilnimmt, muss seine Diagnosen nicht gegenüber Vorgesetzten offenlegen. Gerade bei sensiblen Beschwerden kann eine vertrauliche medizinische Beratung sinnvoll sein.

Die Betriebsärztin unterliegt der Schweigepflicht. Medizinische Ergebnisse dürfen nicht ohne Einwilligung weitergegeben werden.

Das Unternehmen hätte die Mitarbeiterin ausdrücklich über diese Schweigepflicht informieren müssen. Dadurch wäre es womöglich gelungen, ihre Einschränkungen mit der Betriebsärztin zu besprechen, ohne dem Arbeitgeber Diagnosen mitzuteilen.

Warum die Schweigepflicht der Betriebsärztin so wichtig ist

Besonders bei chronischen Erkrankungen oder psychischen Beschwerden besteht die Sorge, dass der Arbeitgeber aus einer Diagnose auf eine dauerhaft eingeschränkte Leistungsfähigkeit schließt.

Eine Betriebsärztin kann dagegen beurteilen, welche Arbeitsbedingungen gesundheitlich zumutbar sind und welche Veränderungen sinnvoll erscheinen.

Sie kann arbeitsmedizinische Empfehlungen formulieren, ohne Diagnosen zu offenbaren. Solche Vorschläge können die körperliche Belastbarkeit betreffen, geeignete Hilfsmittel oder einzelne Arbeitsabläufe.

Nach Paragraf 167 Absatz 2 SGB IX ist der Werks- oder Betriebsarzt beim BEM hinzuzuziehen, soweit dies erforderlich ist. Das bedeutet keine Pflicht zur betriebsärztlichen Untersuchung in jedem Verfahren, wohl aber eine ernsthafte Prüfung dieser Möglichkeit.

Im vorliegenden Fall lag diese Prüfung sehr nahe. Beschwerden der Monteurin hingen wahrscheinlich mit der konkreten Arbeit zusammen. Der Arbeitgeber durfte diese Möglichkeit nicht unberücksichtigt lassen.

Rückenbeschwerden hätten durch andere Arbeitsaufgaben verringert werden können

Die Monteurin litt an Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule. Nach den Feststellungen des Gerichts war deshalb nicht ausgeschlossen, dass Veränderungen ihrer Arbeitsbedingungen künftige Ausfälle hätten verringern können.

Die Arbeitgeberin verwies darauf, dass am Arbeitsplatz bereits ein Kran als Hebehilfe zur Verfügung stand. Daraus ließ sich nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts jedoch nicht ableiten, dass sämtliche Möglichkeiten einerBeschäftigung ausgeschöpft waren.

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Auch andere Maßnahmen kamen in Betracht, darunter die Beschränkung auf bestimmte zu bearbeitende Modelle. Eine betriebsärztliche Begutachtung hätte helfen können, solche Möglichkeiten zu erkennen und ihre Wirksamkeit einzuschätzen.

Das Unternehmen hatte nicht ausreichend dargelegt, warum derartige Anpassungen keine Verringerung der Fehlzeiten ermöglicht hätten. Damit blieb offen, ob die Kündigung überhaupt erforderlich war.

Ein vergleichbares Problem zeigte sich bei einer schwerbehinderten Beschäftigten, deren Arbeitgeber keine geeigneten Alternativen ausreichend geprüft hatte. Wie weit die Prüfungspflicht reichen kann, erläutert unser Beitrag zur krankheitsbedingten Kündigung ohne ordnungsgemäße Wiedereingliederung.

LAG lässt negative Gesundheitsprognose ausdrücklich offen

Das Landesarbeitsgericht stellte keineswegs fest, dass die Beschäftigte künftig seltener erkranken werde. Im Gegenteil: Es hielt die dokumentierten Fehlzeiten und die Entgeltfortzahlungskosten für geeignet, eine Kündigung zu begründen.

Die Annahme des Arbeitsgerichts, Atemwegsinfektionen seien wegen einer allgemeinen Besonderheit der Coronazeit nicht für die Zukunftsprognose zu berücksichtigen, überzeugte das Landesarbeitsgericht nicht. Für eine solche pauschale Bewertung fehlte nach seiner Auffassung eine ausreichende Grundlage.

Ob die psychische Belastungsreaktion und die Rückenbeschwerden erneut zu Ausfällen führen würden, blieb offen. Doch selbst bei einer ungünstigen Gesundheitsprognose muss der Arbeitgeber prüfen, ob sich das Arbeitsverhältnis erhalten lässt.

Auch in einem anderen Verfahren scheiterte eine krankheitsbedingte Kündigung an einem unzureichenden Eingliederungsmanagement. Näheres erläutern wir im Beitrag „Krankheitsbedingte Kündigung scheitert: Arbeitgeber muss BEM ordnungsgemäß anbieten“.

Arbeitgeber konnte andere Beschäftigung nicht ausschließen

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts hätte eine Beteiligung der Betriebsärztin möglicherweise zu einer gesundheitlich geeigneteren Beschäftigung der Monteurin geführt. Das Unternehmen hatte nicht ausreichend erklärt, weshalb ein solches Ergebnis ausgeschlossen gewesen wäre.

Damit konnte es nicht nachweisen, dass die Kündigung das erforderliche und verhältnismäßige Mittel war. Das Gericht hielt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses für sozial ungerechtfertigt. Das Unternehmen scheiterte mit seiner Berufung gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Stuttgart.

Die Beschäftigte erhielt außerdem einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung als Monteurin bis zum Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens zugesprochen.

BEM-Gespräch verweigert: Wann Beschäftigte ihren Schutz schwächen

Wer ein BEM ablehnt, kann sich später nicht ohne Weiteres darauf berufen, der Arbeitgeber habe dieses Verfahren unterlassen. Ob eine krankheitsbedingte Kündigung gerechtfertigt ist, muss trotzdem anhand der gesetzlichen Voraussetzungen geprüft werden.

Die Monteurin hatte ihre Diagnosen nicht gegenüber dem Arbeitgeber offenlegen wollen. Das durfte der Arbeitgeber jedoch nicht mit einer Ablehnung jeder denkbaren Unterstützung gleichsetzen, ohne die betriebsärztliche Beratung zu prüfen.

Warum Beschäftigte vor einer vorschnellen Ablehnung zunächst ihre Rechte und die Folgen prüfen sollten, erläutert unser Beitrag „BEM abgelehnt: Wer das Gespräch verweigert, verliert den stärksten Schutz vor Kündigung“.

Selbst jahrelange Krankheit beendet nicht den Kündigungsschutz

Hohe Fehlzeiten und erhebliche Kosten für den Arbeitgeber machen eine Kündigung nicht allein deshalb wirksam. Wie eine Arbeitnehmerin selbst nach fast 25 Jahren Betriebszugehörigkeit und längerer Krankheit erfolgreich gegen ihre Kündigung vorging, zeigt unser Beitrag „Krankheitsbedingte Kündigung nach fast 25 Jahren Arbeit“.

Was Beschäftigte nach einer krankheitsbedingten Kündigung prüfen sollten

Wer nach längerer oder wiederholter Arbeitsunfähigkeit eine Kündigung erhält, sollte zunächst prüfen, ob der Arbeitgeber ein ordnungsgemäßes BEM angeboten und durchgeführt hat. Wichtig sind dabei die Einladung, die Informationen zum Datenschutz, der tatsächliche Ablauf und die Prüfung möglicher Arbeitsplatzanpassungen.

Auch die Beteiligung einer Betriebsärztin / eines Betriebsarztes kann entscheidend sein. Wurde ihre Einbeziehung nicht geprüft, obwohl gesundheitliche Einschränkungen mit den Arbeitsbedingungen zusammenhängen könnten, kann dies gegen ein ordnungsgemäßes BEM sprechen.

Beschäftigte sollten vorhandene Schreiben, Gesprächsprotokolle und Vorschläge zur Anpassung des Arbeitsplatzes sichern. Solche Unterlagen können später belegen, welche Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung geprüft oder übergangen wurden.

Schon der Zugang einer BEM-Einladung kann vor Gericht zum Streitpunkt werden. Warum ein Arbeitgeber mit einer krankheitsbedingten Kündigung scheiterte, weil er den Zugang seiner Einladung nicht ausreichend nachweisen konnte, zeigt unser Beitrag „Kündigung per Einschreiben nicht wirksam – Arbeitgeber verliert vor Gericht“.

Nach der Kündigung bleiben grundsätzlich nur drei Wochen

Nach Paragraf 4 Kündigungsschutzgesetz muss eine Kündigungsschutzklage grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht erhoben werden.

Wird die Klagefrist versäumt, gilt eine Kündigung grundsätzlich als von Anfang an rechtswirksam, sofern nicht ausnahmsweise eine nachträgliche Klagezulassung erreicht wird. Deshalb sollten Betroffene auch bei einem möglicherweise fehlerhaften BEM unverzüglich rechtlichen Rat einholen.

Häufige Fragen zur krankheitsbedingten Kündigung und zum BEM

Kann mein Arbeitgeber mich kündigen, wenn ich mehr als sechs Wochen krank war?

Eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als sechs Wochen rechtfertigt für sich genommen keine Kündigung. Soweit der allgemeine Kündigungsschutz greift, benötigt der Arbeitgeber unter anderem eine negative Gesundheitsprognose, erhebliche betriebliche Beeinträchtigungen und eine verhältnismäßige Entscheidung.

Muss ich meinem Arbeitgeber im BEM-Gespräch meine Diagnose mitteilen?

Nein, Sie müssen Ihrem Arbeitgeber grundsätzlich keine konkreten Krankheitsdiagnosen offenlegen.

Muss beim BEM immer ein Betriebsarzt teilnehmen?

Nein, nach Paragraf 167 Absatz 2 SGB IX ist der Betriebsarzt hinzuzuziehen, soweit dies erforderlich ist.

Ist eine Kündigung ohne ordnungsgemäßes BEM unwirksam?

Nicht in jedem Fall. Ein fehlendes oder fehlerhaftes BEM kann eine krankheitsbedingte Kündigung jedoch unverhältnismäßig machen, wenn der Arbeitgeber nicht ausreichend darlegen kann, dass auch ein ordnungsgemäßes Verfahren keine geeignete Alternative aufgezeigt hätte.

Warum gewann die Monteurin trotz 79 Krankheitstagen?

Der Arbeitgeber hatte die mögliche Beteiligung der Betriebsärztin nicht ausreichend geprüft und die Beschäftigte nicht über deren Schweigepflicht informiert. Außerdem konnte er nicht ausschließen, dass gesundheitlich angepasste Arbeitsbedingungen weitere Fehlzeiten verringert hätten.

Quellen

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. November 2014 – 2 AZR 755/13, Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen und betriebliches Eingliederungsmanagement.

Bundesministerium der Justiz, § 1 Kündigungsschutzgesetz – Sozial ungerechtfertigte Kündigungen.

Bundesministerium der Justiz, § 4 Kündigungsschutzgesetz – Anrufung des Arbeitsgerichts.

Bundesministerium der Justiz, § 167 Absatz 2 SGB IX – Betriebliches Eingliederungsmanagement.

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 14. Januar 2026 – 4 Sa 39/25, Volltext.