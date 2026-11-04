Krankenkasse zahlt Fahrt zum Spezialarzt nicht – Versicherte bleibt auf den Kosten sitzen

Eine versicherte reiste für eine ambulante Behandlung zu einer Fachärztin und wollte die Kosten von der Krankenkasse erstattet bekommen. Insgesamt ging es um 209,90 Euro für eine Bahnfahrt und zwei Hotelübernachtungen. Doch die Krankenkasse lehnte die Zahlung ab.

Die betroffene Person klagte gegen die Entscheidung, hatte aber auch vor dem Landessozialgericht Hamburg keinen Erfolg. Nach Auffassung der Richter waren die gesetzlichen Voraussetzungen für die Übernahme der Fahrtkosten nicht erfüllt (Urteil vom 1. Oktober 2026, L 1 KR 43/25).

Das Urteil zeigt, dass Krankenkassen nicht jede Fahrt zu einer medizinisch notwendigen Behandlung bezahlen müssen. Bei ambulanten Arztbesuchen werden Fahrtkosten nur unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen übernommen. Entscheidend sind unter anderem die Art der Behandlung, mögliche Mobilitätseinschränkungen und die erforderliche Genehmigung der Krankenkasse.

209,90 Euro für Bahnfahrt und zwei Übernachtungen

Der Streit betraf eine ambulante Behandlung am 5. März 2020 bei einer spezialisierten Ärztin. Die Versicherte beantragte vorab die Übernahme von 41,90 Euro für eine Bahnfahrkarte und jeweils 84 Euro für zwei Hotelübernachtungen.

Sie berief sich auf die besonderen Fachkenntnisse der Ärztin und fehlendes Vertrauen zu anderen Medizinern. Die Krankenkasse lehnte ab, weil sie weder eine Einschränkung der Mobilität noch eine andere anerkannte Ausnahme feststellen konnte.

Entfernung zur Ärztin spielt keine Rolle mehr

Das LSG Hamburg wies die Berufung am 1. Oktober 2026 zurück und ließ die Revision nicht zu. Weil schon die Voraussetzungen nach § 60 SGB V fehlten, kam es nicht mehr darauf an, ob näher gelegene Arztpraxen eine geeignete Behandlung angeboten hätten.

Damit entschied das Gericht nicht, dass die Behandlung bei der Spezialistin unnötig gewesen sei. Der Fall zeigt vielmehr: Die Arztwahl ersetzt nicht den Nachweis eines Anspruchs auf Fahrtkosten.

Warum eine notwendige Behandlung allein nicht genügt

§ 60 SGB V verlangt einen Zusammenhang mit einer Kassenleistung und zwingende medizinische Gründe für die Fahrt. Bei ambulanten Behandlungen kommt eine weitere Hürde hinzu: Die Krankenkasse übernimmt die Kosten nur in Ausnahmefällen.

Deshalb begründen weder eine Überweisung noch eine weite Entfernung zur Praxis einen Zahlungsanspruch. Auch ein Schwerbehindertenausweis reicht allein nicht aus.

Welche Ausnahmen für ambulante Arztfahrten gelten

Entscheidend sind anerkannte Voraussetzungen bei bestimmten Nachteilsausgleichen durch Merkzeichen . Für Menschen mit den Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ sowie für bestimmte Pflegebedürftige sieht das Gesetz Erleichterungen vor.

Daneben können eine vergleichbar schwere Mobilitätseinschränkung oder eine belastende, häufig wiederkehrende Behandlung einen Anspruch begründen.

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Die folgende Übersicht betrifft medizinisch notwendige Fahrten zu ambulanten Behandlungen. Bei stationären Aufenthalten, Rettungsfahrten und bestimmten Behandlungen, die einen Krankenhausaufenthalt ersetzen oder verkürzen, gelten andere Voraussetzungen.

Situation Voraussetzungen für die Kostenübernahme Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ Medizinisch notwendige Krankenfahrten sind möglich; für verordnete Taxi- oder Mietwagenfahrten ist keine gesonderte vorherige Genehmigung nötig. Pflegegrad 4 oder 5 Medizinisch notwendige Krankenfahrten sind möglich; die Erleichterung bei der Genehmigung gilt ebenfalls. Pflegegrad 3 Zusätzlich muss grundsätzlich eine dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung vorliegen; für bestimmte frühere Pflegestufe-2-Fälle besteht eine Übergangsregelung. Vergleichbar schwere Mobilitätsbeeinträchtigung ohne passenden Status Bei längerfristiger ambulanter Behandlung kann die Kasse Fahrten nach vorheriger Prüfung genehmigen. Dialyse oder bestimmte Krebsbehandlungen Bei Erfüllung der Richtlinienvoraussetzungen kommt eine Übernahme nach vorheriger Genehmigung infrage. Einzelner Spezialarzttermin ohne anerkannte Ausnahme Die medizinische Notwendigkeit des Termins allein begründet keinen Anspruch auf Fahrtkosten.

Die Voraussetzungen unterscheiden sich von anderen Leistungen und Nachteilsausgleichen bei Schwerbehinderung und Pflegegrad. Eine Vergünstigung in einem anderen Bereich lässt sich nicht ohne Weiteres auf Arztfahrten übertragen.

Pflegegrad 3: Die Mobilität muss dauerhaft eingeschränkt sein

Wer Pflegegrad 3 hat, sollte die dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung ärztlich dokumentieren lassen. Für Menschen, die Ende 2016 bereits Pflegestufe 2 hatten und seit Anfang 2017 mindestens Pflegegrad 3 haben, sieht das Gesetz eine besondere Übergangsregelung vor.

Bei Pflegegrad 4 oder 5 verlangt das Gesetz diese zusätzliche Feststellung nicht. Dennoch muss auch bei diesen Fahrtkosten für Pflegebedürftige die konkrete Fahrt medizinisch notwendig sein.

Ohne passendes Merkzeichen ist eine Übernahme trotzdem möglich

Fehlt das Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“, ist die Prüfung noch nicht beendet. Bei vergleichbar schwerer Beeinträchtigung der Mobilität und einer längerfristigen ambulanten Behandlung kann die Krankenkasse ebenfalls Fahrten genehmigen; bei einer Behandlungsdauer von sechs Monaten oder mehr.

Wie wichtig der Zeitpunkt medizinischer Nachweise sein kann, zeigt auch der Beitrag zur rückwirkenden Anerkennung des Merkzeichens „aG“.

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Dialyse und Krebstherapie: Auch die Behandlung kann den Anspruch begründen

Ein weiterer Ausnahmefall betrifft Menschen, die erstens über längere Zeit häufig behandelt werden müssen. Zweitens muss eine Beförderung unerlässlich sein, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Dazu zählen zum Beispiel Dialyse, onkologische Strahlentherapie und bestimmte Krebstherapien.

Hier müssen Versicherte die Verordnung vor den Fahrten genehmigen lassen. Auch andere Behandlungen können die Voraussetzungen erfüllen: Bei diesen prüft die Krankenkasse den Einzelfall.

Taxi, Krankentransport und Bahn sind rechtlich nicht dasselbe

Eine verordnete Taxifahrt braucht bei den gesetzlich begünstigten Personen keine vorherige Genehmigung der Krankenkasse. Benötigen Sie dagegen einen Krankentransportwagen, bleibt die vorherige Genehmigung erforderlich.

Für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem privaten Pkw ist nach keine Verordnung nötig. Bewahren Sie Fahrkarten und Behandlungsnachweise auf und klären Sie eine erforderliche Genehmigung vorab.

Hotelkosten nicht einfach als Fahrtkosten einreichen

Im Hamburger Verfahren umfasste die Forderung neben dem Bahnticket auch zwei Hotelübernachtungen. Auch diese musste die Versicherte selbst tragen, da sie grundsätzlich keinen Anspruch auf Kostenübernahme hatte.

Wer wegen einer Behandlung eine Unterkunft benötigt, sollte diese Kosten gesondert beantragen und sich die Entscheidung der Krankenkasse vor der Buchung schriftlich geben lassen.

Auch bei bewilligter Fahrt bleibt häufig eine Zuzahlung

Übernimmt die Krankenkasse die Fahrtkosten, zahlen Versicherte grundsätzlich zehn Prozent selbst, mindestens fünf und höchstens zehn Euro je Fahrt, jedoch nie mehr als die tatsächlichen Kosten. Hin- und Rückfahrt zählen dabei jeweils einzeln.

Diese gesetzlichen Zuzahlungen zählen zur jährlichen Belastungsgrenze, die zwei Prozent der berücksichtigungsfähigen jährlichen Bruttoeinnahmen beträgt. Für schwerwiegend chronisch Kranke gilt eine Grenze von einem Prozent; dazu erläutert der Beitrag zur Zuzahlungsbefreiung bei chronischer Erkrankung die Voraussetzungen.

Ablehnung prüfen: Welche Voraussetzung soll fehlen?

Fehlt nach Auffassung der Kasse eine anerkannte Ausnahme, die medizinische Notwendigkeit oder eine erforderliche Genehmigung? Ihr Widerspruch sollte dort ansetzen und fehlende ärztliche Nachweise ergänzen.

Beachten Sie unsere Hinweise zu den Widerspruchsfristen bei Pflege- und Krankenkassen; eine ausführliche Begründung können Sie nach einem fristgerechten Widerspruch nachreichen.

Bei wenig Geld weitere Unterstützung prüfen

Menschen mit wenig Geld sollten auch sozialrechtliche Hilfen prüfen. Der Beitrag zu Krankheitskosten, Fahrten und Zuzahlungen bei Grundsicherung erläutert Ansatzpunkte, ohne dass jede Ablehnung der Krankenkasse einen Anspruch gegen das Jobcenter auslöst. Auch bei einem Antrag auf Fahrtkosten beim Jobcenter hängt die Entscheidung vom Einzelfall ab.

Häufige Fragen zu Fahrtkosten zum Spezialarzt

Muss die Krankenkasse zahlen, wenn nur ein Spezialist helfen kann?

Die besondere Fachkunde kann die Wahl der Praxis begründen, reicht für eine Fahrtkostenerstattung aber allein nicht aus. Bei ambulanten Behandlungen muss zusätzlich eine anerkannte Ausnahme vorliegen.

Reicht ein Schwerbehindertenausweis mit GdB 50?

Nein, der Grad der Behinderung allein eröffnet diesen Anspruch nicht. Das Gesetz nennt die Merkzeichen „aG“, „Bl“ und „H“; daneben kommen weitere Ausnahmefälle infrage.

Übernimmt die Krankenkasse bei Pflegegrad 3 jede Arztfahrt?

Nein, grundsätzlich muss zusätzlich eine dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung vorliegen und die Fahrt medizinisch notwendig sein. Für bestimmte Personen aus der früheren Pflegestufe 2 gilt eine Übergangsregelung.

Brauche ich für jede Fahrt eine vorherige Genehmigung?

Nein, für bestimmte medizinisch notwendige Krankenfahrten schwerbehinderter oder pflegebedürftiger Menschen entfällt die gesonderte Genehmigung. Bei ambulanten Krankentransporten und anderen Ausnahmefällen kann sie weiterhin erforderlich sein.

Hat das LSG Hamburg Arztfahrten generell ausgeschlossen?

Nein, das Urteil betrifft eine Person, bei der die erforderlichen Ausnahmevoraussetzungen nicht vorlagen. Ansprüche anderer Versicherter bleiben bestehen, wenn sie die gesetzlichen Bedingungen erfüllen.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Fahrkosten und Voraussetzungen der Kostenübernahme.

Bundesministerium für Gesundheit, gesund.bund.de: Widerspruch gegen Bescheide der Krankenkasse; Zuzahlung und Zuzahlungsbefreiung.

Gemeinsamer Bundesausschuss: Krankenbeförderung und Ausnahmen bei ambulanten Behandlungen.

GKV-Spitzenverband: Fahrkosten und Krankentransport.

Kassenärztliche Bundesvereinigung: Krankenbeförderung, Verordnung und Genehmigung.

Landessozialgericht Hamburg: Urteil vom 1. Oktober 2026, L 1 KR 43/25; Volltextwiedergabe bei urteile.ai.

Sozialgesetzbuch V: § 60 – Fahrkosten.