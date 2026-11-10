Koch verweigert Pizza Hawaii: Dann folgt die Kündigung

Ein italienischer Koch weigerte sich, Pizza mit Ananas zuzubereiten. Für ihn war diese Kombination eine Beleidigung seiner italienischen Esskultur. Sein Arbeitgeber reagierte darauf mit einer Kündigung.

Der Koch wollte seine Entlassung nicht hinnehmen und wehrte sich dagegen. Doch sein Versuch scheiterte. Der entscheidende Grund dafür dürfte viele Arbeitnehmer überraschen.

Koch weigert sich, Pizza Hawaii zuzubereiten

Davide Tamburella arbeitete als Koch im italienischen Restaurant La Costa in Brisbane, Australien. Bei einer größeren Veranstaltung verlangte ein Gast eine Pizza mit Schinken und Ananas, doch Tamburella weigerte sich, die Bestellung auszuführen.

Für den Italiener war Pizza Hawaii eine Beleidigung der kulinarischen Tradition, die er gelernt hatte und praktizierte. Seinem Arbeitgeber gegenüber erklärte er, dass er Anweisungen nicht befolgen müsse, wenn diese seine Kultur verletzten.

Es war nicht das erste Mal, dass der Koch auf diese Weise reagierte. Nach den Feststellungen der australischen Fair Work Commission hatte sich Tamburella innerhalb von vier Jahren bereits dreimal gweigert, Pizza mit Ananas zuzubereiten.

Arbeitgeber kündigt nach mehreren Konflikten

Am 20. Mai 2026 erhielt der Koch seine Kündigung. Sein Arbeitgeber begründete die Entscheidung mit dem Streit um die Pizza Hawaii und verwies darüber hinaus auf weitere Probleme während der Zusammenarbeit.

Die Restaurantleitung nannte Tamburellas Umgangston, seine Kommunikation mit Kollegen und sein Verhalten während des laufenden Betriebs. Der Koch habe wiederholt Frustration ausgedrückt und sich gegenüber Mitarbeitern unangemessen verhalten.

Hinzu kam ein Arbeitsunfall, bei dem Tamburella zwei Knochen seiner rechten Hand gebrochen hatte, nachdem er gegen ein Metallgeländer geschlagen hatte. Der Koch vermutete, dass auch seine Verletzung und die damit verbundenen arbeitsrechtlichen Ansprüche seine Kündigung beeinflusst hätten.

Der Arbeitgeber erklärte dem entgegen, dass bereits zuvor erhebliche Probleme mit dem Verhalten des Beschäftigten bestanden hätten.

Warum der Koch vor der Arbeitskommission scheiterte

Ob die Kündigung tatsächlich gegen australisches Arbeitsrecht verstieß, wurde im anschließenden Verfahren nicht abschließend geklärt.

Tamburella wandte sich an die australische Fair Work Commission und wollte gegen seine Entlassung vorgehen. Doch sein Antrag ging erst nach Ablauf der dort geltenden Frist von 21 Tagen ein.

Die zuständige Kommissarin Jennifer Hunt prüfte, ob außergewöhnliche Umstände eine Verlängerung rechtfertigten. Sie verneinte dies und wies den Antrag mit ihrer Entscheidung vom 3. November 2026 zurück.

Tamburella hatte gesundheitliche Beschwerden genannt, er hatte psychische Belastungen und Schwierigkeiten mit seinem Aufenthaltsstatus geltend gemacht. Die Kommission sah darin jedoch keine ausreichende Erklärung dafür, weshalb er den Antrag nicht rechtzeitig gestellt hatte.

Damit steht also keineswegs fest, dass die Verweigerung einer Pizza Hawaii eine rechtmäßige Kündigung begründet hätte.

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Die Kommission beendete das Verfahren wegen der versäumten Frist, ohne über die Rechtmäßigkeit der Entlassung zu entscheiden.

Darf ein Arbeitgeber in Deutschland eine Pizza Hawaii verlangen?

Nach deutschem Arbeitsrecht dürfen Arbeitgeber bestimmen, welche Arbeiten Beschäftigte im Rahmen ihres Arbeitsvertrages erledigen müssen. Dieses Weisungsrecht ergibt sich aus Paragraf 106 der Gewerbeordnung.

Arbeitet jemand als Koch in einer Pizzeria, gehört die Zubereitung bestellter Speisen zu seinen arbeitsvertraglichen Pflichten. Persönliche Abneigungen gegen einzelne Zutaten berechtigen deshalb nicht dazu, eine rechtmäßige und zumutbare Arbeitsanweisung abzulehnen.

Allerdings darf ein Arbeitgeber nicht jede beliebige Tätigkeit verlangen. Arbeitsvertrag, gesetzliche Vorschriften und die Zumutbarkeit der Anweisung setzen dem Weisungsrecht Grenzen.

Wie schwierig die Abgrenzung werden kann, zeigt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, über das gegen-hartz.de unter Arbeitsanweisungen verweigert: Wann eine fristlose Kündigung droht berichtet hat.

Arbeitsverweigerung kann eine Kündigung rechtfertigen

Wer eine rechtmäßige Arbeitsanweisung bewusst und wiederholt missachtet, verletzt seine arbeitsvertraglichen Pflichten. Daraus kann sich ein Grund für eine verhaltensbedingte Kündigung ergeben.

Eine einmalige Weigerung führt bei bestehendem Kündigungsschutz allerdings nicht zwangsläufig zum Verlust des Arbeitsplatzes. Häufig muss der Arbeitgeber den Beschäftigten zunächst abmahnen und ihm Gelegenheit geben, sein Verhalten zu ändern.

Welche Anforderungen dafür gelten, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Wann der Arbeitgeber eine Abmahnung erteilen darf und wann nicht.

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Eine feste Anzahl von Abmahnungen schreibt das Gesetz nicht vor. Bei besonders schwerwiegenden Pflichtverletzungen oder einer endgültigen Verweigerung rechtmäßiger Arbeitsanweisungen kann auch eine Kündigung ohne vorherige Warnung in Betracht kommen.

Verweigerung aus Glaubensgründen?

Grenzwertig wird es, wenn Arbeitnehmer eine Anweisung aus Glaubensgründen veweigern. Hier schützen die positive Religionsfreiheit (Art. 4 GG) und das Benachteiligungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) die Betroffenen.

In solchen Fällen gilt eine Weigerung häufig als “partielle Arbeitsunfähigkeit” statt als pflichtwirdige Arbeitsverweigerung.

Bei Essenszubereitung ist die Gerichtspraxis in Deutschland hier indessen eindeutig. Auch ein Muslim, der sich in der Küche oder Gastronomie weigert, Essen zubereiten, das nicht halal ist, rechtfertigt eine Kündigung wegen Arbeitsverweigerung.

Dies gilt allerdings nicht, wenn der Arbeitgeber den Mitarbeiter auch auf einem anderen freien Arbeitsplatz einsetzen könnte.

Auch unangemessene Äußerungen rechtfertigen nicht jede Kündigung

Im australischen Fall ging es nicht nur um die verweigerte Pizza, sondern auch um das Verhalten des Kochs gegenüber seinem beruflichen Umfeld. Solche Vorwürfe müssen nach deutschem Arbeitsrecht ebenfalls genau geprüft werden.

Selbst eine grobe Beleidigung eines Vorgesetzten führt nicht in jedem Fall zu einer wirksamen Kündigung. Das zeigt eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf, über die gegen-hartz.de unter Arbeitgeber beleidigt – trotzdem ist die Kündigung unwirksam berichtet hat.

Die Richter verlangten in diesem Fall eine vorherige Abmahnung, obwohl der Beschäftigte seinen Vorgesetzten schwer beleidigt hatte. Für die Beurteilung waren die lange Beschäftigungsdauer und das bisherige Verhalten des Arbeitnehmers wichtig.

Beschäftigte dürfen ihre Meinung über Arbeitsbedingungen äußern und müssen auch keine freiwilligen Zusatzleistungen übernehmen. Wo die Grenze zwischen berechtigter Ablehnung und Pflichtverletzung verläuft, erläutert der Beitrag Dienst nach Vorschrift: Wann Arbeitgeber trotzdem kündigen dürfen.

Wer zu spät gegen eine Kündigung klagt, riskiert seinen Kündigungsschutz

Besonders wichtig ist die Fristversäumnis des australischen Kochs. Auch in Deutschland können Arbeitnehmer eine möglicherweise rechtswidrige Kündigung häufig nicht mehr erfolgreich angreifen, wenn sie zu lange warten.

Nach Paragraf 4 Kündigungsschutzgesetz muss nämlich eine Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht eingehen. Wer diese Frist versäumt, muss damit rechnen, dass die Kündigung nach Paragraf 7 Kündigungsschutzgesetz als wirksam gilt.

Näheres dazu erklärt gegen-hartz.de unter Kündigung trotz Krankschreibung: Die Klagefrist läuft trotzdem.

Die Dreiwochenfrist gilt auch für Arbeitnehmer in Kleinbetrieben, obwohl dort häufig kein allgemeiner Kündigungsschutz besteht. Welche Besonderheiten für diese Beschäftigten gelten, erläutert der Beitrag Kündigung im Kleinbetrieb: Wann trotzdem eine Abfindung möglich ist.

Was Arbeitnehmer nach einer Kündigung prüfen sollten

Erhalten Sie eine Kündigung wegen angeblicher Arbeitsverweigerung, sollten Sie zunächst festhalten, welche Anweisung Ihr Arbeitgeber erteilt hat und warum Sie diese nicht befolgt haben. Wichtig sind außerdem mögliche Zeugen, frühere Abmahnungen und schriftliche Unterlagen zum Konflikt.

Prüfen lassen sollten Sie auch, ob Ihr Arbeitgeber überhaupt eine rechtmäßige Anweisung erteilt hat und ob eine vorherige Abmahnung erforderlich gewesen wäre. Selbst wenn Ihr Verhalten eine Pflichtverletzung darstellt, muss die Kündigung deshalb nicht zwangsläufig wirksam sein.

Warten Sie mit einer rechtlichen Prüfung nicht auf weitere Gespräche mit dem Arbeitgeber. Die Klagefrist läuft weiter, selbst wenn über eine Rücknahme der Kündigung oder einen Aufhebungsvertrag verhandelt wird.

FAQ: Kündigung wegen Arbeitsverweigerung

Darf ich eine Arbeitsanweisung verweigern, weil sie meinen Überzeugungen widerspricht?

Nicht allein deshalb, weil Sie die Tätigkeit persönlich ablehnen. Entscheidend ist, ob die Anweisung rechtmäßig, vom Arbeitsvertrag gedeckt und Ihnen zumutbar ist; besondere Gewissens- oder Glaubenskonflikte können eine gesonderte Prüfung erfordern.

Kann mein Arbeitgeber mich wegen einer einzigen verweigerten Aufgabe kündigen?

Das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, aber keineswegs immer zulässig. Bei bestehendem Kündigungsschutz muss vor einer verhaltensbedingten Kündigung regelmäßig geprüft werden, ob zunächst eine Abmahnung ausgereicht hätte.

Hat das australische Gericht bestätigt, dass die Kündigung wegen Pizza Hawaii rechtmäßig war?

Nein, die australische Fair Work Commission wies den Antrag wegen Fristversäumnis zurück. Über die Rechtmäßigkeit der Kündigung wurde nicht abschließend entschieden.

Wie lange habe ich in Deutschland Zeit, gegen eine Kündigung zu klagen?

Grundsätzlich müssen Sie innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht erheben. Eine nachträgliche Zulassung ist nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen möglich.

Quellen

ABC News: „Multitude of factors“ behind firing of chef who refused pineapple on pizza, 6. November 2026.

Bundesministerium der Justiz / Bundesamt für Justiz: § 106 Gewerbeordnung – Weisungsrecht des Arbeitgebers.

Bundesministerium der Justiz / Bundesamt für Justiz: § 4 Kündigungsschutzgesetz – Anrufung des Arbeitsgerichts.

Fair Work Commission, Australien: Entscheidung vom 3. November 2026 im Verfahren Davide Tamburella gegen La Costa Hospitality Unit Trust.

The Guardian: „An insult to his culture“: Italian chef sacked after not putting pineapple on pizza loses bid to get job back, 5. November 2026, aktualisiert am 9. November 2026.