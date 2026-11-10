Kündigung per Einschreiben – Arbeitgeber geht vor Gericht

Ein Arbeitgeber kündigt einem Beschäftigten wegen dessen krankheitsbedingter Fehlzeiten und scheitert vor Gericht. Zum Problem wird ein zuvor verschicktes Einwurf-Einschreiben. Damit hatte er den Mitarbeiter zum betrieblichen Eingliederungsmanagement eingeladen. Dass diese Einladung angekommen war, konnte er nicht ausreichend nachweisen.

Das Bundesarbeitsgericht wies die Revision des Arbeitgebers mit Urteil vom 7. Mai 2026 zurück. Die Entscheidung betrifft den Zugang der Einladung, nicht den Versand der Kündigung selbst. Sie zeigt aber, weshalb auch bei Kündigungen und Widersprüchen ein Versandbeleg allein keine verlässliche Absicherung bietet.

Zustellung bestätigt, bevor der Brief im Kasten lag

Beim untersuchten Scan-Verfahren bestätigte der Zusteller die Zustellung, bevor er den Brief einwarf. Das BAG sah darin keinen ausreichenden Anscheinsbeweis für den Zugang. Eine Ablenkung oder ein Fehler zwischen Bestätigung und Einwurf blieb möglich.

Für die Kündigung war außerdem entscheidend, dass der Arbeitgeber nicht ausreichend erklärt hatte, weshalb ein betriebliches Eingliederungsmanagement keine mildere Lösung ermöglicht hätte. Ein fehlendes Eingliederungsmanagement allein macht nicht jede Kündigung unwirksam. Hier blieb es jedoch beim Erfolg des Beschäftigten (2 AZR 184/25).

Die Post hat nach eigenen Angaben nachgebessert

Der Fall betrifft das damals verwendete Scan-Verfahren. Nach einem Bericht der Bundesrechtsanwaltskammer erklärte die Deutsche Post gegenüber der juristischen Fachpresse, ihren Ablauf inzwischen geändert zu haben. Deshalb wäre die Behauptung zu weitgehend, Einwurf-Einschreiben könnten seit dem Urteil überhaupt keinen Zugang mehr belegen.

Ob ein Nachweis im Streitfall ausreicht, hängt vom verwendeten Verfahren und den verfügbaren Beweismitteln ab. Die angekündigte Änderung der Post ist keine gerichtliche Garantie für jede einzelne Sendung.

Für Absender bedeutet das vor allem, sämtliche Unterlagen aufzubewahren. Dazu gehören eine Kopie des Schreibens, der Einlieferungsbeleg und der abrufbare Auslieferungsbeleg. Die Deutsche Post bietet den Auslieferungsbeleg bei Einschreiben zum Download an.

Beim Jobcenter zählt der rechtzeitige Eingang

Für Leistungsbeziehende wird die Frage besonders wichtig, wenn sie einen Bescheid anfechten wollen. Nach § 84 Sozialgerichtsgesetz ist der Widerspruch bei einer Bekanntgabe im Inland innerhalb eines Monats einzureichen. Die Rechtsbehelfsbelehrung nennt die zuständige Stelle und die zulässigen Wege.

Den Brief erst am letzten Tag der Frist bei der Post abzugeben, wahrt diese Frist nicht. Entscheidend ist der rechtzeitige Eingang. Das Gesetz erkennt unter anderem auch den fristgerechten Eingang bei einer anderen inländischen Behörde oder einem Versicherungsträger an. Darauf sollte man die eigene Planung allerdings nicht ausrichten.

Die ausführliche Begründung muss nicht bereits mit dem Widerspruch fertig sein. Wer unter Zeitdruck steht, kann zunächst eindeutig erklären, welchem Bescheid er widerspricht, und die Begründung nachreichen. Eine telefonische Nachfrage zum Bescheid ersetzt diesen Schritt nicht.

Eine einfache E-Mail ist kein sicherer Ersatz

Ein schneller Wechsel vom Brief zur E-Mail löst das Problem nicht. Für einen Widerspruch gelten Formvorgaben. Das Jobcenter Region Hannover weist ausdrücklich darauf hin, dass eine einfache E-Mail diese Anforderungen nicht erfüllt.

Möglich sind ein schriftlicher Widerspruch, eine gesetzlich zugelassene elektronische Übermittlung oder die Erklärung zur Niederschrift bei der zuständigen Stelle. Bei der letzten Variante nehmen Beschäftigte der Behörde den Widerspruch auf.

Wer den digitalen Weg nutzen möchte, sollte den dafür vorgesehenen Dienst „Widerspruch online“ verwenden und das erforderliche Identifizierungsverfahren vollständig abschließen. Eine gewöhnliche Postfachnachricht ist damit nicht gleichzusetzen. Darauf weist etwa das Jobcenter Düsseldorf ausdrücklich hin.

Eine Empfangsbestätigung kann später viel Ärger ersparen

Bei einer persönlichen Abgabe empfiehlt es sich, eine Kopie des Schreibens mitzunehmen und darauf den Eingang mit Datum bestätigen zu lassen. So lässt sich später leichter zuordnen, welches Schreiben an welchem Tag abgegeben wurde.

Auch bei digitaler Übermittlung sollten das versandte Dokument und die Eingangsbestätigung gespeichert werden. Prüfen Sie, ob die Bestätigung die erfolgreiche Übermittlung ausweist oder lediglich einen gespeicherten Entwurf.

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Welche Unterlagen im Streit mit dem Jobcenter besonders helfen können, erläutert unser Beitrag über drei wichtige Dokumente für den Nachweis gegenüber dem Jobcenter.

Ein weiterer Punkt wird leicht übersehen. Ein Versandbeleg sagt für sich allein wenig darüber aus, welche Unterlagen im Umschlag lagen. Wer mehrere Nachweise einreicht, sollte sie im Anschreiben einzeln aufführen und einen vollständigen Satz für die eigenen Unterlagen behalten. Die eigene Kopie dokumentiert allerdings noch nicht, dass genau diese Unterlagen beim Empfänger angekommen sind.

Kurz vor Fristende nicht auf die Postlaufzeit setzen

Läuft eine Frist in wenigen Tagen ab, sollte zuerst die Rechtsbehelfsbelehrung geprüft werden. Ist eine persönliche Abgabe möglich, lässt sich der Eingang unmittelbar bestätigen. Steht ein zugelassener digitaler Widerspruchsdienst zur Verfügung, sollten Anmeldung und Identifizierung nicht bis zur letzten Minute aufgeschoben werden.

Besonders riskant ist es, auf eine noch ausstehende Antwort der Behörde zu warten. Wer um eine Erklärung bittet, hat damit noch keinen Widerspruch eingelegt. Eine laufende Frist wird durch das Gespräch oder die Rückfrage nicht angehalten.

Häufige Fragen

Ist ein Einwurf-Einschreiben nach dem BAG-Urteil nutzlos?

Nein. Das Urteil betrifft den Beweiswert eines bestimmten Scan-Verfahrens. Es besagt nicht, dass Einschreiben unwirksam sind oder ihr Zugang niemals bewiesen werden kann. Nach Angaben der Post wurde das Verfahren inzwischen verändert.

Reicht es, den Widerspruch am letzten Tag abzuschicken?

Nein. Für die Frist zählt der rechtzeitige Eingang, nicht der Poststempel. Wer kurz vor Fristende handelt, sollte einen zulässigen Übermittlungsweg wählen, bei dem sich der Eingang dokumentieren lässt.

Kann ich dem Jobcenter einfach per E-Mail widersprechen?

Eine einfache E-Mail erfüllt die vorgeschriebene Form nicht. Möglich sind etwa ein schriftlicher Widerspruch, die Erklärung zur Niederschrift oder ein dafür zugelassener elektronischer Dienst mit den erforderlichen Identitätsnachweisen.

Quellen

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 7. Mai 2026 (2 AZR 184/25)

Bundesrechtsanwaltskammer, Einwurf-Einschreiben und Änderung des Zustellverfahrens

§ 84 Sozialgerichtsgesetz, Form und Frist des Widerspruchs

Bundesarbeitsministerium, Bescheid und Widerspruch

Jobcenter Region Hannover, Anforderungen an einen Widerspruch

Jobcenter Düsseldorf, Online-Widerspruch und Postfachnachrichten

Jobcenter Hildesheim, Widerspruchsfrist und Rückfragen zum Bescheid

Deutsche Post, Sendungsverfolgung und Auslieferungsbeleg