Keine Abmahnung nötig: Angekündigtes Krankfeiern kostet Mitarbeiter den Job

Wer gegenüber einem Mitglied des Betriebsrats ankündigt, aus Protest „krankzumachen“, kann seinen Arbeitsplatz ohne Abmahnung verlieren.

Das Arbeitsgericht Siegburg bestätigte die fristlose Kündigung eines Mitarbeiters, der auf diese Weise einem Betriebsstillstand entziehen wollte. (Arbeitsgericht Siegburg, Urteil vom 24. September 2026 – 5 Ca 1345/25)

Eine vorgelegte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung rettete nicht das Arbeitsverhältnis. Das Gericht sah bereits in dem angekündigten Missbrauch einen wichtigen Kündigungsgrund. Darüber hinaus hielten die Richter auch für erwiesen, dass der Betroffene eine Erkrankung vortäuschte.

Streit um den Abbau von Zeitguthaben

Der 45-jährige Kläger arbeitete seit Januar 2017 als Produktionsmitarbeiter für das Unternehmen und verdiente rund 3.699 Euro brutto im Monat. Er war verheiratet, hatte eine minderjährige Tochter und zuvor keine Abmahnung erhalten.

Eine Betriebsvereinbarung erlaubte Stillstandszeiten, in denen Beschäftigte Zeitguthaben abbauten oder Minusstunden ansammelten. Als Arbeitgeber und Betriebsrat einen solchen Stillstand vereinbarten, wollte der Mitarbeiter diese Folgen nach den gerichtlichen Feststellungen nicht hinnehmen.

Das Betriebsratsmitglied bestätigte die Ankündigung

Nach der Aussage eines Betriebsratsmitglieds erklärte der Beschäftigte am 23. Mai 2025, dass er den Stillstand nicht mitmachen und stattdessen „krank machen“ werde.

Auch der Hinweis, die Geschäftsleitung werde sich auffällige Krankmeldungen genau ansehen, brachte ihn demnach nicht von seinem Vorhaben ab.

Der Arbeitnehmer bestritt die ihm vorgeworfene Ankündigung und sagte, seine Gesundheit habe sich tatsächlich verschlechtert. Die Richter glaubten jedoch dem Betriebsratsmitglied. Dieses hätte das Gespräch nachvollziehbar und glaubhaft geschildert.

Warum auch eine Aussage beim Betriebsrat Folgen hatte

Ungewöhnlich ist in diesem Fallder Gesprächspartner: Der Arbeitnehmer hatte seine Ankündigung nicht gegenüber dem Arbeitgeber ausgesprochen. Das Gericht stellte auch fest, dass der Beschäftigte die Geschäftsleitung deshalb nicht unter Druck gesetzt hatte.

Trotzdem hielt die Kammer die Pflichtverletzung für schwerwiegend: Der Beschäftigte habe das Betriebsratsmitglied in einen Konflikt gebracht. Auf der einen Seite hätte der Schutz der übrigen Belegschaft gestanden und auf der anderen Seite das wissentliche Verschweigen des angekündigten Missbrauchs.

Die Kollegen hätten die Auswirkungen des Stillstands tragen sollen, und er sich durch die angekündigte Krankmeldung einen Vorteil verschaffen wollen.

Eine echte Erkrankung ist kein angekündigter Missbrauch

Aus dem Urteil folgt keiensfalls, dass Beschäftigte eine bevorstehende Arbeitsunfähigkeit nicht ansprechen dürfen. Entscheidend sind der tatsächliche Gesundheitszustand und die nachweisbare Bedeutung der Äußerung.

📚 Lesen Sie auch: Krankengeld: Krankenkassen dürfen 2027 ungefragt anrufen und dabei einfach Fangfragen stellen

Warum die spätere Krankschreibung nicht genügte

Bei einer Ankündigung, notfalls eine nicht bestehende Arbeitsunfähigkeit vorzuschieben, liegt die Pflichtverletzung bereits in der Bereitschaft.

Eine später tatsächlich eintretende Erkrankung beseitigt nicht rückwirkend Vertrauensbruch.

Hier kam die zeitliche Übereinstimmung hinzu: Der Kläger meldete sich vom 26. Mai bis einschließlich 8. Juni 2025 arbeitsunfähig, anschließend standen zwei Freischichten an.

Damit deckte die Bescheinigung genau die Zeit ab, in der ihn die Folgen des Stillstands ansonsten getroffen hätten.

Das Gericht hielt auch das Krankfeiern für erwiesen

Die Richter stützten ihre Entscheidung zusätzlich darauf, dass der Kläger in ihren Augen tatsächlich arbeitsfähig war. Sie bewertete die nachgewiesene Ankündigung und den passenden Zeitraum als so belastend, dass der Beweiswert der Bescheinigung nicht mehr ausreichte.

Der Arbeitnehmer habe nicht konkret erläutert, welche Beschwerden ihn bei seiner Arbeit eingeschränkt hätten oder welche Behandlung der Arzt angeordnet habe.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Weshalb ein Attest bei begründeten Zweifeln weitere Nachweise erfordern kann, erläutert auch der Beitrag Krankschreibung nach Kündigung: Attest kann für Lohn nicht mehr reichen.

Misstrauen reicht nicht für den Arbeitgeber

Eine AU-bescheinigung besitzt einen hohen Beweiswert. Der Arbeitgeber muss konkrete Umstände vortragen und diese beweisen, um ernsthafte Zweifel an der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit begründen.

Im Siegburger Verfahren stand nicht nur eine zeitlich ungünstige Krankmeldung im Raum, sondern auch noch eine bestätigte Ankündigung.

Keine Abmahnung trotz jahrelanger Beschäftigung

Das Gericht berücksichtigte zugunsten des Klägers dass dieser seit 2017 ohne Probleme beschäftigt gewesen war und bezog auch seine familiäre Situation. ein. Sein vorsätzliches Vorgehen und den Vertrauensverlust wogen jedoch schwerer.

Eine Abmahnung hielt die Kammer wegen der besonderen Schwere der Verstöße für entbehrlich; auch eine Weiterbeschäftigung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sei dem Arbeitgeber nicht zuzumuten gewesen.

Dass eine fristlose Kündigung wegen einer Pflichtverletzung stets eine Prüfung des konkreten Falls verlangt, bleibt davon unberührt.

Die Zweiwochenfrist begann mit der Kenntnis des Geschäftsführers

Der Kläger wandte außerdem ein, der Arbeitgeber habe zu spät gekündigt. Nach § 626 Absatz 2 BGB muss eine fristlose Kündigung innerhalb von zwei Wochen erfolgen, nachdem die kündigungsberechtigte Person die Tatsachen kennt.

Nach den Feststellungen der Kammer erfuhr der kündigungsberechtigte Geschäftsführer am 5. Juni 2025 von dem Vorfall. Die Kündigung vom 17. Juni 2025 hielt diese Frist deshalb ein.

Was Beschäftigte bei einem solchen Vorwurf tun sollten

Wenn Ihnen eine angekündigte Scheinerkrankung vorgeworfen wird, sollten Sie den genauen Wortlaut und den Zusammenhang des Gesprächs möglichst früh festhalten.

Waren Sie tatsächlich bereits krank, können der Beginn der Beschwerden, deren Auswirkungen auf Ihre Arbeit und die ärztliche Dokumentation entscheidend sein.

Gegen eine schriftliche Kündigung müssen Sie in der Regel innerhalb von drei Wochen nach Zugang Kündigungsschutzklage erheben. Auch bei einer Kündigung während der Krankschreibung läuft diese Frist weiter; Gespräche mit dem Arbeitgeber oder dem Betriebsrat ersetzen die Klage nicht.

Kläger bleibt nicht ganz ohne Erfolg

Vollständig erfolglos blieb der Arbeitnehmer dennoch nicht: Das Gericht sprach ihm ein qualifiziertes Zwischenzeugnis und ein qualifiziertes Endzeugnis zu.

Fragen und Antworten zur angekündigten Krankmeldung

Reicht der Satz „Dann mache ich krank“ immer für eine fristlose Kündigung?

Nein, das Gericht muss den Kontext des Gesprächs und sämtliche Umstände prüfen. Schwer wiegt eine nachgewiesene Ankündigung, Arbeitsunfähigkeit vorzutäuschen.

Darf ich sagen, dass ich wegen meiner Beschwerden vermutlich ausfallen werde?

Ja, die Mitteilung einer bestehenden oder absehbaren gesundheitlichen Einschränkung ist nicht mit der Ankündigung einer Scheinerkrankung gleichzusetzen. Bei einem späteren Streit kann entscheidend sein, welche Beschwerden bereits zum Zeitpunkt des Gesprächs bestanden.

Kann eine Aussage gegenüber einem Betriebsratsmitglied gegen mich verwendet werden?

Im Siegburger Fall verwertete das Gericht die Zeugenaussage des Betriebsratsmitglieds. Daraus folgt keine pauschale Aussage über sämtliche vertraulichen Beratungsgespräche mit dem Betriebsrat.

Schützt eine spätere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor der Kündigung?

Sie beseitigt keinen nachgewiesenen Vertrauensbruch durch angekündigten Missbrauch. Zudem können konkrete Umstände den Beweiswert erschüttern.

Muss der Arbeitgeber zuerst abmahnen?

Nicht in jedem Fall: Bei besonders schweren Pflichtverletzungen kann eine Abmahnung entbehrlich sein. Das Gericht muss trotzdem prüfen, ob ein milderes Mittel ausreicht und welche Umstände für den Arbeitnehmer sprechen.

Quellen

Arbeitsgericht Siegburg: Urteil vom 24. September 2026 – 5 Ca 1345/25, veröffentlichter Entscheidungstext bei nu:legal.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 626 BGB – Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 4 Kündigungsschutzgesetz – Anrufung des Arbeitsgerichts.