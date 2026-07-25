Kein Krankengeld trotz einer Krankschreibung – Gericht verneint

Eine Krankschreibung durch den Arzt bedeutet für viele Beschäftigte zunächst Sicherheit. Sie bestätigt, dass gesundheitliche Beschwerden bestehen und dass die Arbeit aus ärztlicher Sicht vorübergehend nicht möglich ist.

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Doch der Anspruch auf Krankengeld hängt nicht allein davon ab, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegt. Entscheidend ist, ob die Krankheit die konkrete zuletzt ausgeübte Tätigkeit tatsächlich unmöglich macht oder ob eine Weiterarbeit die Gesundheit gefährden würde.

Das zeigt ein Fall vor dem Sozialgericht Mannheim. Eine Briefzustellerin war wegen Schmerzen an der rechten Hand krankgeschrieben, erhielt nach Ablauf der Entgeltfortzahlung zunächst Krankengeld und verlor diesen Anspruch später trotzdem.

Der Fall: Briefzustellerin mit Schmerzen an der rechten Hand

Die Klägerin arbeitete als Briefzustellerin. Anfang Januar 2017 schrieb ihr Hausarzt sie wegen Schmerzen an der rechten Hand arbeitsunfähig.

Nach sechs Wochen zahlte der Arbeitgeber keine Entgeltfortzahlung mehr. Ab Mitte Februar 2017 erhielt die Frau deshalb Krankengeld von ihrer gesetzlichen Krankenkasse.

Im Mai ließ die Krankenkasse die Versicherte durch den damaligen Medizinischen Dienst der Krankenversicherung untersuchen. Die Gutachterin kam zu dem Ergebnis, dass die Klägerin wieder als Briefzustellerin arbeiten könne.

Daraufhin stellte die Krankenkasse die Krankengeldzahlung ein. Die Frau wehrte sich dagegen und machte geltend, ihre Tätigkeit sei körperlich anstrengend.

Sie müsse ein rund 120 Kilogramm schweres Fahrrad schieben und außerdem Lasten bis zu 30 Kilogramm tragen. Nach ihrer Auffassung habe die Krankenkasse diese Belastungen nicht ausreichend berücksichtigt.

Warum das Gericht den Krankengeldanspruch verneinte

Das Sozialgericht Mannheim folgte der Argumentation der Klägerin nicht. Es befragte die behandelnden Ärzte und kam danach zu dem Ergebnis, dass sich die Beschwerden gebessert hatten.

Nach den ärztlichen Auskünften war die Funktion der Hand nicht mehr erheblich eingeschränkt. Damit sah das Gericht die Klägerin ab Mitte Mai 2017 wieder in der Lage, ihre Tätigkeit als Briefzustellerin auszuüben.

Die vorhandene Krankschreibung reichte deshalb nicht aus, um den Krankengeldanspruch fortzuführen. Das Gericht stellte darauf ab, ob die tatsächlichen gesundheitlichen Einschränkungen noch so schwer waren, dass die zuletzt ausgeübte Arbeit nicht möglich war.

Damit zeigt die Entscheidung: Eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat Gewicht, sie ist aber nicht unangreifbar. Krankenkassen dürfen bei Zweifeln prüfen lassen, ob Arbeitsunfähigkeit weiter besteht.

Was Krankengeld rechtlich voraussetzt

Der Anspruch auf Krankengeld ergibt sich aus § 44 SGB V. Danach haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf Krankengeld, wenn eine Krankheit sie arbeitsunfähig macht oder wenn sie auf Kosten der Krankenkasse stationär behandelt werden.

Arbeitsunfähigkeit bedeutet dabei nicht nur, dass eine Erkrankung vorliegt. Es muss hinzukommen, dass die konkrete Arbeit wegen dieser Erkrankung nicht ausgeübt werden kann.

Bei Beschäftigten wird deshalb auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit geschaut. Wer als Briefzustellerin arbeitet, wird anders beurteilt als jemand, der ausschließlich am Schreibtisch tätig ist.

Gerade körperliche Belastungen, Wegezeiten, Heben, Tragen, Greifen oder langes Stehen können für die Bewertung entscheidend sein. Umgekehrt kann eine Erkrankung zwar Schmerzen verursachen, aber dennoch nicht mehr ausreichen, um Arbeitsunfähigkeit im sozialrechtlichen Sinn zu begründen.

📚 Lesen Sie auch: Anspruch auf Krankengeld auch bei fehlender ärztlicher Bescheinigung

Welche Bedeutung der Medizinische Dienst hat

Krankenkassen können den Medizinischen Dienst einschalten, wenn sie Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit haben oder wenn geklärt werden soll, ob und wann Versicherte wieder arbeiten können. Der Medizinische Dienst weist darauf hin, dass solche Begutachtungen nur in einem kleinen Teil aller Fälle erfolgen; 2024 wurden rund 68 Millionen Arbeitsunfähigkeiten bescheinigt, in 0,7 Prozent der Fälle beauftragten Krankenkassen den Medizinischen Dienst mit einer sozialmedizinischen Stellungnahme.

Für Versicherte ist diese Begutachtung oft einschneidend. Kommt der Medizinische Dienst zu dem Ergebnis, dass Arbeitsfähigkeit besteht, kann die Krankenkasse die Zahlung einstellen.

Die Entscheidung trifft aber nicht der Medizinische Dienst selbst. Er erstellt eine fachliche Einschätzung, auf deren Grundlage die Krankenkasse anschließend einen Bescheid erlässt.

Gegen diesen Bescheid können Versicherte vorgehen. Wichtig ist dabei, dass sie medizinische Unterlagen, Tätigkeitsbeschreibungen und konkrete Belastungen möglichst genau vorlegen.

Warum Schmerzen allein nicht immer genügen

Der Mannheimer Fall macht deutlich, dass Schmerzen nicht automatisch zu einem Krankengeldanspruch führen. Entscheidend ist, wie stark die Beschwerden die berufliche Tätigkeit einschränken.

Bei der Briefzustellerin sah das Gericht keine ausreichende Einschränkung der Handfunktion mehr. Dass weiterhin Beschwerden bestanden, führte deshalb nicht automatisch dazu, dass sie sozialrechtlich weiter arbeitsunfähig war.

Das kann für Betroffene schwer nachvollziehbar sein. Aus ihrer Sicht stehen die Schmerzen im Alltag im Vordergrund, während Gutachten und Gericht vor allem prüfen, ob die Arbeit aus medizinischer Sicht wieder möglich ist.

Für den Krankengeldanspruch reicht es daher nicht aus, nur allgemein auf Schmerzen hinzuweisen. Entscheidend sind genaue Angaben dazu, welche Bewegungen, Belastungen oder Tätigkeiten nicht mehr möglich sind.

Was Beschäftigte aus dem Urteil lernen können

Wer Krankengeld erhält, sollte ärztliche Befunde sorgfältig dokumentieren lassen. Besonders wichtig ist, dass Ärzte nicht nur Diagnosen nennen, sondern die konkreten Funktionseinschränkungen beschreiben.

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Bei einer Handerkrankung kann es etwa darauf ankommen, ob Greifen, Heben, Drücken, Ziehen oder längeres Festhalten eingeschränkt sind. Bei Rückenbeschwerden kann wichtig sein, ob Sitzen, Stehen, Bücken oder Tragen nur begrenzt möglich ist.

Ebenso sollten Versicherte ihre tatsächliche Tätigkeit genau beschreiben. Eine Berufsbezeichnung allein genügt oft nicht, weil sich die körperlichen Anforderungen je nach Arbeitsplatz deutlich unterscheiden können.

Eine Briefzustellerin kann zum Beispiel je nach Bezirk andere Strecken, andere Lasten und andere Zustellformen haben. Solche Einzelheiten können im Streit mit der Krankenkasse erheblich sein.

Wenn die Krankenkasse das Krankengeld einstellt

Stellt die Krankenkasse das Krankengeld ein, sollten Versicherte den Bescheid genau prüfen. Meist enthält er Angaben dazu, ab welchem Datum die Kasse wieder von Arbeitsfähigkeit ausgeht.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Die Frist beträgt regelmäßig einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids.

Sinnvoll ist es, den behandelnden Arzt sofort einzubeziehen. Er kann ergänzend erklären, warum die bisherige Tätigkeit weiterhin nicht ausgeübt werden kann.

Auch ein Tätigkeitsprofil des Arbeitgebers kann helfen. Darin sollten körperliche Anforderungen, Gewichte, Wege, Schichtzeiten und besondere Belastungen möglichst konkret beschrieben werden.

Unterschied zwischen Krankschreibung und Krankengeld

Die Krankschreibung ist eine ärztliche Einschätzung. Sie dient dem Nachweis gegenüber Arbeitgeber und Krankenkasse, dass Beschäftigte wegen Krankheit nicht arbeiten können.

Das Krankengeld ist dagegen eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Es wird gezahlt, wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Krankenkasse darf deshalb prüfen, ob die Voraussetzungen weiter vorliegen. Das gilt besonders bei längeren Krankheitszeiten oder wenn sich aus den Unterlagen Hinweise auf eine Besserung ergeben.

Für Versicherte bedeutet das: Eine fortlaufende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist notwendig, aber nicht immer ausreichend. Entscheidend bleibt, ob die Krankheit die konkrete Arbeit weiterhin ausschließt.

Tabelle: Worauf es bei Krankengeld und Arbeitsunfähigkeit ankommt

Frage Bedeutung für den Krankengeldanspruch Liegt eine ärztliche Krankschreibung vor? Sie ist wichtig, reicht aber allein nicht immer aus. Welche Tätigkeit wurde zuletzt ausgeübt? Die konkrete Arbeit ist der Ausgangspunkt der Prüfung. Welche körperlichen Anforderungen bestehen? Heben, Tragen, Greifen, Gehen oder Stehen können entscheidend sein. Welche Funktionseinschränkungen bestehen noch? Diagnosen allein genügen nicht; die Einschränkungen müssen nachvollziehbar sein. Was sagt der Medizinische Dienst? Seine Einschätzung kann zur Einstellung des Krankengeldes führen. Gibt es einen schriftlichen Bescheid? Gegen den Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden.

Warum der Einzelfall so wichtig ist

Das Urteil bedeutet nicht, dass Krankenkassen Krankschreibungen beliebig ignorieren dürfen. Es zeigt aber, dass Gerichte genau prüfen, ob die ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit durch die Befunde getragen wird.

Je genauer die Beschwerden, die Einschränkungen und die beruflichen Anforderungen beschrieben sind, desto besser lässt sich ein Anspruch begründen. Pauschale Angaben reichen in solchen Verfahren oft nicht aus.

Für Beschäftigte mit körperlich belastenden Tätigkeiten ist das besonders wichtig. Wer schwere Lasten bewegt, lange Strecken läuft oder mit schmerzenden Händen arbeiten muss, sollte diese Anforderungen frühzeitig dokumentieren.

Im Streitfall kann es entscheidend sein, ob aus den Unterlagen klar hervorgeht, warum die Arbeit trotz möglicher Besserung noch nicht wieder möglich ist.

Praxisbeispiel: Wenn die Hand zwar besser wird, die Arbeit aber weiter schwerfällt

Eine Paketbotin verletzt sich an der rechten Hand und wird mehrere Wochen krankgeschrieben. Nach einiger Zeit bessern sich die Schmerzen, sie kann im Alltag wieder greifen und leichte Gegenstände tragen.

Die Krankenkasse lässt sie begutachten und stellt das Krankengeld ein. Die Versicherte legt Widerspruch ein und reicht eine genaue Arbeitsplatzbeschreibung ein: tägliches Heben schwerer Pakete, wiederholtes Scannen, Sortieren, Tragen über Treppen und Arbeiten unter Zeitdruck.

Ihr Arzt ergänzt, dass zwar leichte Alltagstätigkeiten wieder möglich sind, die wiederholte Belastung mit schweren Paketen aber weiterhin zu einer Verschlechterung führen kann. In einem solchen Fall kann die genaue Verbindung zwischen Krankheit und tatsächlicher Arbeit über den weiteren Krankengeldanspruch entscheiden.

Fragen und Antworten zum Thema

Kann die Krankenkasse Krankengeld trotz Krankschreibung einstellen?

Ja. Eine Krankschreibung ist wichtig, bindet die Krankenkasse aber nicht in jedem Fall endgültig. Wenn der Medizinische Dienst oder andere Unterlagen dafür sprechen, dass Arbeitsfähigkeit wieder besteht, kann die Krankenkasse die Zahlung einstellen.

Was zählt bei der Prüfung der Arbeitsunfähigkeit?

Es kommt auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit an. Entscheidend ist, ob die Krankheit diese konkrete Arbeit verhindert oder ob die Arbeit den Gesundheitszustand verschlimmern würde.

Reichen Schmerzen für Krankengeld aus?

Nicht immer. Schmerzen müssen so ausgeprägt sein, dass sie die berufliche Tätigkeit tatsächlich unmöglich machen oder medizinisch unzumutbar machen.

Was kann ich tun, wenn das Krankengeld eingestellt wird?

Betroffene sollten den Bescheid prüfen und fristgerecht Widerspruch einlegen. Sinnvoll sind aktuelle Befunde, eine genaue Tätigkeitsbeschreibung und eine ärztliche Stellungnahme zu den beruflichen Belastungen.

Muss ich an einer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst teilnehmen?

Wer Krankengeld erhalten will, muss an der Klärung der Anspruchsvoraussetzungen mitwirken. Eine Einladung zur Begutachtung sollte daher ernst genommen werden.

Was zeigt das Urteil des Sozialgerichts Mannheim?

Das Urteil zeigt, dass eine ärztliche Krankschreibung allein den Krankengeldanspruch nicht dauerhaft sichert. Wenn die Funktion der betroffenen Hand wieder ausreichend hergestellt ist und die konkrete Arbeit möglich erscheint, kann der Anspruch entfallen.