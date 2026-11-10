Jobcenter zahlt höhere Miete nicht: Angst vor Wohnungsverlust reichte nicht aus

Die bloße Sorge, eine Ausbildung und damit die daran gebundene Wohnung zu verlieren, reichte in diesem Fall nicht aus, um einen Umzug als erforderlich anzuerkennen. Das hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg im Eilverfahren entschieden (Beschluss vom 11.03.2026 – L 2 AS 502/26 ER-B).

Im entschiedenen Fall fehlten ausreichende Nachweise dafür, dass der Antragstellerin bereits bei Abschluss des neuen Mietvertrags konkret der Verlust ihrer Ausbildung und ihrer bisherigen Unterkunft drohte. Das Jobcenter musste deshalb vorläufig keine höheren Unterkunfts- und Heizkosten berücksichtigen.

Für die Prüfung stellte das Gericht auf den Abschluss des neuen Mietvertrags am 31.08.2025 ab. Zu diesem Zeitpunkt mussten die Umzugsgründe bereits hinreichend konkret vorliegen.

Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, wird nach § 22 Abs. 1 Satz 6 SGB II grundsätzlich nur der bisherige Bedarf anerkannt. Genau diese Begrenzung bestätigte das Gericht im vorliegenden Eilverfahren. Daraus folgt jedoch keine unveränderliche Festschreibung: Spätere Änderungen der persönlichen Verhältnisse können eine erneute Prüfung erforderlich machen.

Leistungen für die Vergangenheit: Im Eilverfahren muss eine aktuelle Notlage bestehen

Die Antragstellerin wollte die tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten bereits ab ihrem Einzug in die neue Wohnung erhalten. Für die Zeit vor Eingang des Eilantrags beim Sozialgericht blieb ihr Antrag jedoch schon deshalb ohne Erfolg, weil eine rückwirkende Verpflichtung im einstweiligen Rechtsschutz grundsätzlich ausscheidet.

Eine einstweilige Anordnung soll eine gegenwärtige Notlage beheben. Für zurückliegende Zeiträume kommt sie ausnahmsweise in Betracht, wenn ein fortwirkender Nachholbedarf plausibel dargelegt und glaubhaft gemacht wird.

Solche Umstände hatte die Antragstellerin nach Auffassung des Gerichts nicht ausreichend vorgetragen und belegt. Insbesondere war nicht erkennbar, dass ihr wegen möglicherweise unvollständiger Mietzahlungen bereits akut der Verlust der neuen Wohnung drohte.

Das bedeutet nicht, dass Ansprüche für vergangene Monate generell ausgeschlossen sind. Die Entscheidung betrifft die besonderen Voraussetzungen einer vorläufigen Zahlung im Eilverfahren.

Auch für die Zeit ab Eingang des Eilantrags lehnte das Gericht höhere Mietkosten ab

Das Sozialgericht Stuttgart hatte den Antrag mit Beschluss vom 09.02.2026 abgelehnt (Az. S 20 AS 5946/25 ER). Das Landessozialgericht bestätigte diese Entscheidung und wies die Beschwerde zurück.

Nach seiner Prüfung war der Umzug beim Abschluss des neuen Mietvertrags noch nicht erforderlich. Deshalb blieb es vorläufig bei der Berücksichtigung der bisherigen Unterkunfts- und Heizkosten.

Auch die zusätzlichen Angaben im Beschwerdeverfahren änderten daran nichts.

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Krankheitsbedingte Fehlzeiten belegten noch keinen drohenden Ausbildungsabbruch

Die Antragstellerin verwies auf erhebliche krankheitsbedingte Fehlzeiten. Nach Einschätzung des Gerichts war jedoch nicht nachgewiesen, dass diese bereits beim Abschluss des neuen Mietvertrags ein Ausmaß erreicht hatten, das zur Beendigung der Ausbildung geführt hätte.

Die vorgelegten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen betrafen überwiegend Zeiträume nach dem Einzug in die neue Wohnung. Sie belegten damit nicht ausreichend, dass bereits Ende August 2025 konkret der Verlust des Ausbildungsverhältnisses drohte.

Die Möglichkeit, dass künftig weitere Fehlzeiten hinzukommen und die Ausbildung gefährden könnten, genügte dem Senat nicht. Allein die Sorge, das Ausbildungsziel möglicherweise nicht zu erreichen, begründete unter diesen Umständen noch keinen erforderlichen Umzug.

Auch nach den späteren erheblichen Krankheitszeiten kündigte die Arbeitgeberin das Ausbildungsverhältnis nicht unmittelbar. Die Antragstellerin beendete es schließlich selbst zum 31.12.2025.

Das Ende der Ausbildung hätte nicht zum sofortigen Wohnungsverlust geführt

Die bisherige Wohnung war an die Ausbildung beziehungsweise Beschäftigung beim Klinikum gebunden. Nach den Feststellungen des Gerichts hätte die Beendigung der Ausbildung dem Vermieter zwar eine Kündigung ermöglicht.

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Das Mietverhältnis wäre dadurch aber nicht automatisch beendet gewesen. Der Vermieter hätte zunächst kündigen und die geltende Kündigungsfrist einhalten müssen.

Das Gericht verwies hierzu auf § 573c BGB. Im konkreten Fall ging es davon aus, dass eine Kündigung spätestens am dritten Werktag eines Monats zum Ablauf des übernächsten Monats möglich gewesen wäre.

Deshalb hielt der Senat es für zumutbar, mit der Unterzeichnung eines neuen Mietvertrags zunächst abzuwarten. Diese Bewertung bezog sich auf die konkreten Umstände des Falls; daraus folgt keine allgemeine Pflicht, bei jedem drohenden Wohnungsverlust erst eine Kündigung abzuwarten.

Schwierige Wohnungssuche und gesundheitliche Belastung reichten hier nicht aus

Das Landessozialgericht berücksichtigte sowohl die schwierige Lage auf dem örtlichen Wohnungsmarkt als auch die gesundheitliche Situation der Antragstellerin. Beides änderte nach seiner Einschätzung jedoch nichts daran, dass der Umzug zum damaligen Zeitpunkt nicht ausreichend begründet war.

Es war zudem nicht erkennbar, dass die Antragstellerin bereits längere Zeit erfolglos nach einer Unterkunft gesucht hatte. Nach ihren Angaben hatte sie die neue Wohnung vielmehr durch einen glücklichen Zufall gefunden.

Nach Auffassung des Gerichts hätte sie zunächst mit der Arbeitgeberin klären müssen, unter welchen Voraussetzungen die bisherige Wohnung tatsächlich gekündigt worden wäre und welche Auszugsfrist dann gegolten hätte. Auch das Jobcenter hatte sie vor Abschluss des neuen Mietvertrags nicht kontaktiert.

Ergänzend merkte der Senat an, dass möglicherweise die Anmietung nur eines der beiden Zimmer genügt hätte. Das wäre deutlich günstiger gewesen und hätte unter Einbeziehung der gemeinschaftlich nutzbaren Küche, des Bades und des Gartens keine wesentliche Verkleinerung gegenüber dem bisherigen Apartment bedeutet.

Mein Rat für Euch: Umzugsgründe vor Vertragsabschluss konkret belegen

Bloße Befürchtungen reichen nicht aus, wenn das Jobcenter nach einem Umzug höhere Unterkunftskosten übernehmen soll. Entscheidend ist, welche nachvollziehbaren Gründe für den Wohnungswechsel bestehen und wie sie sich belegen lassen.

In diesem Fall ging es um den befürchteten Verlust einer ausbildungsgebundenen Wohnung. Wer in einer vergleichbaren Situation ist, sollte frühzeitig schriftlich klären, ob tatsächlich eine Kündigung droht, unter welchen Voraussetzungen sie ausgesprochen werden könnte und welche Fristen gelten.

Auch andere Gründe können einen Umzug erforderlich machen, etwa gesundheitliche Einschränkungen oder unzumutbare Arbeitswege. Eine bereits ausgesprochene Kündigung ist deshalb nicht in jedem Fall Voraussetzung für die Anerkennung eines Umzugs.

Vor Abschluss eines neuen Mietvertrags sollte die Zusicherung des Jobcenters zur Berücksichtigung der neuen Unterkunftskosten eingeholt werden. Dazu sollte ausdrücklich um eine schriftliche Prüfung der Umzugsgründe und der konkreten neuen Unterkunftskosten gebeten werden. Ein Mietangebot und Nachweise helfen, diese Fragen vor einer vertraglichen Bindung zu klären.

Gesundheitliche Gründe und ärztliche Nachweise

Gesundheitliche Einschränkungen können einen Wohnungswechsel erforderlich machen. Aussagekräftige ärztliche Unterlagen sollten möglichst konkret erklären, welche Belastungen mit der bisherigen Wohnsituation verbunden sind und weshalb ein Umzug aus medizinischer Sicht notwendig ist.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen allein beantworten diese Fragen häufig nicht. Sie belegen eine Arbeitsunfähigkeit, erklären aber regelmäßig nicht, warum gerade die bisherige Wohnung aufgegeben werden muss.

Die Anerkennung eines erforderlichen Umzugs und die Übernahme der eigentlichen Umzugskosten sind außerdem getrennt zu prüfen. Wer krankheitsbedingt nicht selbst umziehen kann und ein Umzugsunternehmen benötigt, sollte auch diesen Bedarf belegen und die Kostenübernahme vorab beim Jobcenter beantragen.

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 11.03.2026 – L 2 AS 502/26 ER-B; Vorinstanz: Sozialgericht Stuttgart, Beschluss vom 09.02.2026 – S 20 AS 5946/25 ER.

§ 22 SGB II; § 573c BGB.