Jobcenter wollen Anwälte davon abhalten für Bürgergeld-Bezieher zu vertreten

Wenn das Jobcenter das Anwaltshonorar „mitnimmt“ – und warum das Bundessozialgericht dem einen Riegel vorschiebt

Wer auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist – heute meist unter dem Begriff Bürgergeld diskutiert –, gerät schnell in Situationen, in denen ein Bescheid nicht nur falsch wirkt, sondern existenzielle Folgen haben kann.

Genau dafür gibt es das Widerspruchsverfahren: Betroffene können Entscheidungen der Verwaltung überprüfen lassen, ohne sofort klagen zu müssen.

In der Praxis hängt die Wirksamkeit dieses jedoch oft daran, ob professionelle Hilfe erreichbar ist. Denn viele Bescheide sind komplex, Fristen sind knapp, und Fehler werden nicht selten erst im Detail sichtbar.

Über Jahre hatte sich in zahlreichen Jobcentern eine Vorgehensweise etabliert, die diese Schutzfunktion schleichend ausgehöhlt hat.

Wenn ein Widerspruch erfolgreich war und das Jobcenter die notwendigen Kosten – insbesondere die Gebühren für eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt – erstatten musste, wurde das Geld nicht immer an den Bevollmächtigten ausgezahlt. Stattdessen verrechneten Behörden den Erstattungsbetrag mit alten Rückforderungen gegen die leistungsberechtigte Person.

Das Ergebnis war paradox: Der Staat erkannte an, dass die anwaltliche Hilfe erforderlich war, entzog aber faktisch die Grundlage dafür, dass Anwälte künftig überhaupt noch bereit sind, solche Mandate zu übernehmen.

Das Bundessozialgericht hat dieser Praxis in drei Entscheidungen eine klare Absage erteilt. Es geht um die Verfahren B 14 AS 17/19 R sowie die Parallelverfahren B 14 AS 3/19 R und B 14 AS 4/19 R. Die Botschaft aus Kassel ist unmissverständlich: Anwaltskosten, die nach einem erfolgreichen Widerspruch zu erstatten sind, dürfen nicht durch Aufrechnung mit alten Forderungen „umgeleitet“ werden.

Der konkrete Fall

Besonders greifbar wird das Problem am Ausgangsfall aus Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Nach einem erfolgreichen Widerspruch hatte das Jobcenter dem Grunde nach anerkannt, dass die Einschaltung einer Anwältin notwendig war. Die Kostennote belief sich auf 595 Euro. Genau dieser Betrag sollte nach den Regeln des Vorverfahrens erstattet werden.

Die Behörde entschied sich dennoch für eine Verrechnung. Weil gegen die Mandantin noch Rückforderungen aus früheren Leistungszeiträumen bestanden, erklärte das Jobcenter die Aufrechnung.

An die Anwältin flossen am Ende nur 82,78 Euro; der weitaus größere Teil blieb beim Jobcenter und sollte rechnerisch zur Tilgung der Altforderungen dienen.

Den Rest sollte sich die Anwältin bei ihrer Mandantin holen – einer Frau, die von staatlicher Existenzsicherung lebte und die Summe realistischerweise nicht aufbringen konnte.

Damit zeigte sich das strukturelle Risiko dieser Praxis: Nicht nur der einzelne Vergütungsanspruch wurde entwertet. Es entstand ein Signal an die Anwaltschaft, dass Mandate im Bereich des Existenzsicherungsrechts finanziell unsicher werden können, selbst wenn das Verfahren gewonnen wird.

Warum die Instanzen der Aufrechnung widersprachen

Der Konflikt landete vor Gericht – und blieb nicht in einer einzigen Instanz hängen. Bereits das Sozialgericht Berlin hielt die Verrechnung für rechtswidrig. In der nächsten Stufe bestätigte das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg diese Sicht. Spätestens mit der Entscheidung des Bundessozialgerichts war die Linie höchstrichterlich festgelegt.

Bemerkenswert ist dabei weniger, dass Gerichte eine behördliche Abrechnungspraxis korrigieren. Entscheidend ist die Begründung: Die Kostenerstattung im Widerspruchsverfahren dient nicht nur dazu, einen Betrag zu zahlen.

Sie soll rechtliche Gegenwehr gegen fehlerhafte Verwaltungsentscheidungen praktisch möglich machen. Wenn die Behörde zwar formal „erstattet“, das Geld aber zugleich zur Begleichung eigener Forderungen einbehält, verliert die Erstattung ihren Sinn.

Die rechtliche Leitplanke: § 63 SGB X und die Idee fairer Rechtsdurchsetzung

Im Mittelpunkt steht § 63 SGB X. Diese Vorschrift regelt, dass bei Erfolg im Vorverfahren die notwendigen Aufwendungen zu erstatten sind. Für Menschen mit geringen finanziellen Möglichkeiten bedeutet das mehr als eine formale Kostenregelung. Es geht um die reale Chance, sich überhaupt anwaltlich vertreten zu lassen.

Das Bundessozialgericht leitet aus Sinn und Zweck der Norm ein Aufrechnungsverbot ab. Der Staat darf die Erstattung nicht an persönliche oder wirtschaftliche Eigenschaften der Widerspruchsführenden knüpfen, indem er sie über Umwege wieder entzieht.

Andernfalls würde der Zugang zu Rechtsbeistand davon abhängen, ob jemand „schuldenfrei“ gegenüber dem Jobcenter ist. Wer aber schon einmal Rückforderungen erlebt hat – etwa durch Überzahlungen, Anrechnungsfehler oder nachträgliche Korrekturen – wäre besonders häufig betroffen. Gerade diese Gruppe ist im Alltag oft auf rechtliche Hilfe angewiesen.

In der Sprache der Rechtsschutzprinzipien bedeutet das: Effektiver Rechtsschutz und Rechtswahrnehmungsgleichheit sollen nicht nur auf dem Papier bestehen. Sie müssen auch unter den Bedingungen von Bedürftigkeit funktionieren.

Wenn eine Aufrechnung dazu führt, dass Anwälte ihre Gebühren nicht zuverlässig erhalten, sinkt die Bereitschaft, solche Mandate zu übernehmen. Damit würde ein Instrument, das Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der Verwaltung Schutz geben soll, in der Praxis stumpf.

Was Jobcenter weiterhin dürfen – und was nicht mehr

Die Entscheidungen bedeuten nicht, dass Rückforderungen des Jobcenters verschwinden. Behörden dürfen weiterhin zu Unrecht gezahlte Leistungen zurückfordern, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sie dürfen auch bestehende Forderungen geltend machen und in den Grenzen der gesetzlichen Regelungen durchsetzen.

Unzulässig ist aber der Griff in den Erstattungsanspruch, der aus dem gewonnenen Widerspruch entsteht und der die anwaltliche Vertretung absichern soll. Die Kostenerstattung darf nicht als bequemer Verrechnungsposten genutzt werden, um alte Ansprüche abzutragen. Das Jobcenter muss das Honorar in gesetzlicher Höhe auszahlen, statt es in internen Rechenwegen „umzuleiten“.

In den Parallelverfahren spielte zudem eine Rolle, dass Erstattungsansprüche in der Praxis häufig an Anwälte abgetreten werden, damit die Vergütung ohne Umwege gesichert ist. Auch dort stellt das Gericht klar, dass die Aufrechnung der Behörde gegen diesen Anspruch nicht durchgreift. Für Kanzleien schafft das Verlässlichkeit, weil die Vergütung nicht davon abhängt, ob beim Mandanten noch offene Posten existieren.

Warum das Urteil über den Einzelfall hinaus wirkt

Die Signalwirkung ist erheblich, gerade im Bereich der Existenzsicherung. Widersprüche sind ein Korrektiv gegen fehlerhafte Verwaltungspraxis. Wenn dieses Korrektiv nur noch von Menschen genutzt werden kann, die selbst Geld für anwaltliche Hilfe vorstrecken können, verschiebt sich das Kräfteverhältnis zu Lasten derjenigen, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind.

Für Betroffene bedeutet die Rechtsprechung: Wer einen Widerspruch erfolgreich führt und dessen anwaltliche Vertretung als notwendig anerkannt wird, darf darauf vertrauen, dass die Kosten nicht im Nachhinein durch Verrechnung „verdampfen“.

Für Anwälte bedeutet es: Wer in diesem Rechtsgebiet tätig ist, muss nicht befürchten, dass das Jobcenter im Erfolgsfall zwar die Notwendigkeit anerkennt, die Zahlung aber faktisch blockiert.

Die Verwaltung darf also finanzielle Interessen nicht so mit Verfahrensrechten vermischen, dass der Rechtsweg nur noch formal offensteht. Das Gericht schützt damit nicht den „Luxus“ anwaltlicher Begleitung, sondern die Funktionsfähigkeit eines Rechtsstaats im Alltag der Sozialverwaltung.

Was Betroffene praktisch tun können, wenn dennoch verrechnet wird

Kommt es in der Praxis trotzdem zu einer Verrechnung, lohnt ein genauer Blick in die Kostenentscheidung und in die Abrechnung des Jobcenters. Entscheidend ist, ob die erstattungsfähigen Gebühren vollständig an die anwaltliche Vertretung ausgekehrt wurden oder ob sich ein Einbehalt findet, der mit „Aufrechnung“ oder ähnlichen Formeln begründet wird. In solchen Fällen kann unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts gegen die Verrechnung vorgegangen werden.

Wichtig ist außerdem, frühzeitig anwaltliche oder qualifizierte Beratungsstellen einzubeziehen, wenn Unklarheit über Fristen oder die Form des Vorgehens besteht. Gerade im Widerspruchsverfahren kann ein zeitlicher Verzug dazu führen, dass Rechte nicht mehr durchgesetzt werden können, obwohl die Sache inhaltlich aussichtsreich wäre.

Ein Urteil, das den Rechtsstaat im Leistungsalltag absichert

Die Entscheidungen des Bundessozialgerichts markieren eine Grenze, die in der Praxis lange verschwommen war. Sie stellen klar, dass Kostenerstattung nach einem erfolgreichen Widerspruch nicht zur Masse der behördlichen Forderungsverwaltung gehört. Sie ist ein Schutzmechanismus, der den Zugang zu rechtlicher Hilfe auch dann sichern soll, wenn Menschen wirtschaftlich schwach sind oder bereits in Rückforderungsverfahren stecken.

Gerade darin liegt die Bedeutung dieser Rechtsprechung: Sie schützt nicht nur einen Zahlungsfluss zwischen Jobcenter und Kanzlei. Sie schützt die Möglichkeit, staatliche Entscheidungen wirksam überprüfen zu lassen – und damit ein Stück Alltagssouveränität für Menschen, die sich dem Verwaltungsapparat sonst oft allein gegenübersehen.

