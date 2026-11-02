Jobcenter muss vorläufig zahlen: Umschulung kann Leistungsanspruch sichern

Ein 22-jähriger polnischer Staatsangehöriger hat vor dem Sozialgericht Hamburg vorläufig Leistungen vom Jobcenter durchgesetzt. Nach dem unfreiwilligen Verlust seines Arbeitsplatzes nimmt er an einer von der Bundesagentur für Arbeit geförderten Bildungsmaßnahme teil. Das Gericht ging im Eilverfahren davon aus, dass sein Arbeitnehmerstatus während dieser Umschulung fortbesteht.

Mit Beschluss vom 11. Juni 2026 verpflichtete das Sozialgericht das Jobcenter zur vorläufigen Leistungsgewährung für einen begrenzten Zeitraum (Az. S 49 AS 2122/26 ER). Der Leistungsausschluss für Unionsbürger, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus der Arbeitsuche ergibt, griff nach seiner Einschätzung nicht.

Arbeitnehmerstatus kann während einer Umschulung fortbestehen

Nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 FreizügG/EU kann der Arbeitnehmerstatus bei Aufnahme einer Berufsausbildung erhalten bleiben. Grundsätzlich muss zwischen der Ausbildung und der früheren Erwerbstätigkeit ein Zusammenhang bestehen. Diese Voraussetzung entfällt jedoch, wenn der Unionsbürger seinen Arbeitsplatz unfreiwillig verloren hat.

Darauf konnte sich der Antragsteller nach Einschätzung des Sozialgerichts berufen. Die Agentur für Arbeit hatte ihm am 19. Dezember 2025 bescheinigt, dass er seinen Arbeitsplatz unfreiwillig verloren hatte. Ein fachlicher Zusammenhang zwischen seiner früheren Tätigkeit und der neuen Bildungsmaßnahme war deshalb nicht erforderlich.

Kein Leistungsausschluss wegen bloßer Arbeitsuche

Das Gericht sah die Leistungsvoraussetzungen im Eilverfahren als glaubhaft gemacht an. Insbesondere hatte der Antragsteller vollständige Kontoauszüge vorgelegt und damit seine Hilfebedürftigkeit belegt.

Ein Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II stand seinem Anspruch nach vorläufiger Einschätzung des Gerichts nicht entgegen. Die Vorschrift erfasst unter anderem ausländische Staatsangehörige, die kein Aufenthaltsrecht haben oder deren Aufenthaltsrecht sich allein aus der Arbeitsuche ergibt.

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Beim Antragsteller ergab sich das Aufenthaltsrecht dagegen voraussichtlich aus seinem fortbestehenden Arbeitnehmerstatus.

Bildungsmaßnahme dauert weniger als zwei Jahre

Der Antragsteller besucht die Bildungsmaßnahme seit dem 9. März 2026. Ihr voraussichtliches Ende ist der 10. Dezember 2026. Die Bundesagentur für Arbeit trägt die Kosten von mehr als 30.000 Euro.

Nach dem Erkenntnisstand des Eilverfahrens wertete das Sozialgericht die Maßnahme als Berufsausbildung im Sinne des FreizügG/EU. Dafür sprach insbesondere das im Teilnehmervertrag vom 3. Februar 2026 genannte Lehrgangsziel: die „Befähigung zu einer anderen Tätigkeit / beruflicher Aufstieg“. Die Finanzierung durch die Bundesagentur allein beantwortet diese rechtliche Frage allerdings nicht.

Gericht hält starre Zweijahresgrenze für zu streng

Nach der im Verfahren herangezogenen Fachlichen Weisung der Bundesagentur für Arbeit zu § 7 SGB II muss es sich um eine mindestens zweijährige, abschlussorientierte Ausbildung handeln. Das Sozialgericht hielt diese Anforderung nach vorläufiger Prüfung für zu eng.

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Es verwies auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Juni 1988 in der Rechtssache 39/86. Darin behandelte der EuGH auch den Fall, dass ein Arbeitnehmer unfreiwillig arbeitslos wird und die Arbeitsmarktlage eine Umschulung in einem anderen Berufszweig erforderlich macht.

Diese Rechtsprechung sprach aus Sicht des Sozialgerichts dafür, auch die konkrete Bildungsmaßnahme des Antragstellers anzuerkennen. Ihre Dauer von weniger als zwei Jahren rechtfertigte nach seiner Einschätzung keine Ablehnung wegen eines fehlenden Arbeitnehmerstatus.

Rechtliche Einordnung bleibt vorläufig

Ob die konkrete Bildungsmaßnahme als Berufsausbildung im unionsrechtlichen Sinne anzusehen ist, wurde im Eilverfahren nicht abschließend geklärt. Nach Auffassung des Sozialgerichts könnte dafür eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof erforderlich sein.

Zu einer solchen Vorlage sah sich das Gericht im vorliegenden Eilverfahren jedoch nicht verpflichtet. Seine Entscheidung bedeutet deshalb nicht, dass jede geförderte Weiterbildung automatisch den Arbeitnehmerstatus erhält.

Unterkunftskosten sind im entschiedenen Zeitraum vollständig zu berücksichtigen

Auch die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung waren nach der geschilderten Entscheidung im zugesprochenen Zeitraum vollständig zu berücksichtigen. Bei den Unterkunftskosten verwies das Gericht auf die noch laufende Karenzzeit und die anschließend zu beachtende Kostensenkungsfrist.

Für die Heizkosten gilt eine gesonderte Prüfung: Sie unterliegen grundsätzlich auch während der Karenzzeit einer Prüfung auf Angemessenheit. Ihre vollständige Übernahme lässt sich deshalb nicht allein mit der Karenzzeit begründen.

Für die Zeit nach der Umschulung blieb der Anspruch offen

Die vorläufige Verpflichtung des Jobcenters wurde zeitlich an das voraussichtliche Ende der Bildungsmaßnahme geknüpft. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum hatte der Eilantrag keinen Erfolg.

Das Gericht konnte noch nicht beurteilen, welches Aufenthaltsrecht dem Antragsteller nach Abschluss der Maßnahme zustehen würde. Darin liegt keine endgültige Ablehnung späterer Leistungen. Ein weiterer Anspruch hängt von den dann vorliegenden Voraussetzungen ab.

Welche Nachweise im Verfahren wichtig waren

Im geschilderten Fall waren insbesondere die Bestätigung des unfreiwilligen Arbeitsplatzverlusts, der Teilnehmervertrag mit dem Lehrgangsziel und die vollständigen Kontoauszüge wichtig. Wer sich in einer vergleichbaren Situation befindet, sollte diese Unterlagen beim Jobcenter einreichen, damit sowohl das Aufenthaltsrecht als auch die Hilfebedürftigkeit geprüft werden können.