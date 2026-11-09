Höheren Pflegegrad beantragt danach Pflegegrad verloren

Wer mehr Unterstützung braucht, beantragt einen höheren Pflegegrad und hofft auf zusätzliche Leistungen. Doch eine erneute Begutachtung kann auch das Gegenteil auslösen: Die Pflegekasse überprüft die bisherige Einstufung und setzt den Pflegegrad herab.

Das zeigt ein Beschluss des Hessischen Landessozialgerichts vom 10. Februar 2026, Aktenzeichen L 6 P 78/25 B ER. Eine Versicherte wollte eine Höherstufung erreichen und verlor anschließend Pflegegrad 2; ihr Antrag auf vorläufige Weiterzahlung blieb im Eilverfahren erfolglos.

Erst Pflegegrad 2, nach dem Antrag nur noch Pflegegrad 1

Die Frau hatte im Mai 2021 nach einer telefonischen Begutachtung Pflegegrad 2 erhalten. Das damalige Gutachten kam auf 30 gewichtete Punkte.

Am 30. September 2021 beantragte sie eine Höherstufung, doch der anschließende Hausbesuch ergab lediglich 12,5 Punkte. Eine weitere Begutachtung kam auf 16,25 Punkte, woraufhin die Pflegekasse die bisherige Bewilligung für die Zukunft aufhob und nur noch Pflegegrad 1 anerkannte.

Warum das Gericht die Rückstufung bestehen ließ

Zwischen der ersten und der späteren Begutachtung lagen eine Knieoperation und eine Rehabilitation. Medizinische Berichte belegten nach Einschätzung des Gerichts eine verbesserte Beweglichkeit und mehr Selbstständigkeit bei alltäglichen Verrichtungen.

Das Gericht sah deshalb einen tatsächlich gesunkenen Pflegebedarf und lehnte den begehrten vorläufigen Rechtsschutz ab. Die Einzelheiten enthält der Beschluss des Hessischen Landessozialgerichts.

Ein niedrigerer Punktwert allein reicht nicht

Für eine solche Aufhebung wegen nachträglicher Veränderungen benötigt die Pflegekasse eine wesentliche Änderung gegenüber den Verhältnissen bei der früheren Bewilligung. Das verlangt § 48 Absatz 1 SGB X.

Ein neues Gutachten ist deshalb noch kein ausreichender Beleg für eine rechtmäßige Rückstufung. Bewertet eine andere Gutachterin dieselben unveränderten Einschränkungen lediglich strenger, lässt sich darauf keine wesentliche Veränderung stützen.

Die Kasse muss nachvollziehbar erklären können, welche Fähigkeiten sich verbessert haben und weshalb dadurch die Voraussetzungen des bisherigen Pflegegrades entfallen. Der Höherstufungsantrag selbst ersetzt diesen Nachweis nicht und hebt den bisherigen Bewilligungsbescheid nicht auf.

Eine frühere Fehlbewertung ist rechtlich ein anderer Fall

War die ursprüngliche Bewilligung dagegen schon bei ihrem Erlass rechtswidrig, kommt eine Rücknahme nach § 45 SGB X in Betracht. Dafür gelten eigene Voraussetzungen, insbesondere zum Vertrauensschutz, zu Fristen und zur Ermessensausübung.

Eine Pflegekasse darf eine anfängliche Fehlentscheidung daher nicht einfach wie eine spätere Verbesserung behandeln. Umgekehrt bedeutet eine frühere Bewilligung auch keinen uneingeschränkten Schutz vor jeder Korrektur.

Im hessischen Fall berief sich die Versicherte darauf, ihr Hilfebedarf habe sich nicht verändert. Das LSG legte bei Zweifeln dennoch die ursprüngliche Feststellung zugrunde und erklärte, dass ein späteres Abrücken von eigenen früheren Angaben treuwidrig und damit unbeachtlich sein könne.

Diese Besonderheit erläutert die Pressemitteilung des Gerichts vom 4. März 2026. Wer eine Rückstufung angreift, sollte deshalb konkrete Fehler und unveränderte Einschränkungen belegen, statt lediglich die frühere Einstufung pauschal infrage zu stellen.

Pflegegrad 1 bedeutet: Das Pflegegeld fällt vollständig weg

Der Wechsel von Pflegegrad 2 auf Pflegegrad 1 ist finanziell besonders einschneidend. Wer bisher das volle Pflegegeld bezogen hat, verliert nach den Leistungsbeträgen für 2026 monatlich 347 Euro und damit auf zwölf Monate gerechnet 4.164 Euro.

Leistung oder Voraussetzung Pflegegrad 2 Pflegegrad 1 Gewichtete Gesamtpunkte nach geltendem Recht Ab 27 bis unter 47,5 Ab 12,5 bis unter 27 Volles Pflegegeld bei selbst sichergestellter häuslicher Pflege 347 Euro monatlich Kein Anspruch Reguläre ambulante Pflegesachleistungen Bis zu 796 Euro monatlich Kein entsprechendes Sachleistungsbudget Entlastungsbetrag bei häuslicher Pflege Bis zu 131 Euro monatlich Bis zu 131 Euro monatlich

Die Punktgrenzen ergeben sich aus § 15 SGB XI, die genannten Geldbeträge aus der Leistungsübersicht des Bundesgesundheitsministeriums für 2026. Volles Pflegegeld und volle Pflegesachleistungen werden nicht nebeneinander ausgezahlt; bei einer Kombination vermindert sich das Pflegegeld anteilig.

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Der Entlastungsbetrag ersetzt das weggefallene Pflegegeld nicht, denn er ist für bestimmte Unterstützungsangebote zweckgebunden. Menschen mit Pflegegrad 1 können ihn allerdings auch für bestimmte Hilfen bei der Selbstversorgung durch einen Pflegedienst nutzen, etwa beim Duschen.

Vor einer Höherstufung zählt der gesamte Pflegealltag

Bei der Einstufung kommt es auf die Selbstständigkeit und Fähigkeiten in den gesetzlich festgelegten Lebensbereichen an. Eine zusätzliche Diagnose führt deshalb nicht automatisch zu einem höheren Pflegegrad, und Verbesserungen in anderen Bereichen können das Gesamtergebnis beeinflussen.

Wer eine Höherstufung beantragen möchte, sollte festhalten, welche Unterstützung inzwischen häufiger oder erstmals nötig ist. Ein Pflegetagebuch kann etwa zeigen, dass beim Anziehen täglich angeleitet werden muss oder Medikamente ohne Erinnerung nicht eingenommen werden.

Vorhandene Arztberichte, der Medikamentenplan und Pflegedokumentationen helfen bei der Vorbereitung; sinnvoll ist auch die Teilnahme einer vertrauten Pflegeperson, wie der Medizinische Dienst erläutert. Weitere Hinweise bietet unser Beitrag Pflegegrad erhöhen: So setzt man die Höherstufung durch.

Schon die Anhörung sollte ernst genommen werden

Vor einer belastenden Entscheidung muss die Pflegekasse grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme geben, wie § 24 SGB X vorsieht. Ein Anhörungsschreiben ist deshalb eine Gelegenheit, auf übersehene Einschränkungen und unzutreffende Annahmen zu reagieren.

Fordern Sie das frühere und das neue Gutachten an und vergleichen Sie die beschriebenen Fähigkeiten. Besonders aufschlussreich sind Tätigkeiten, die jetzt als selbstständig gelten, obwohl weiterhin dieselbe Hilfe nötig ist.

Eine Stellungnahme sollte möglichst genau beschreiben, wer welche Unterstützung leistet und ob sich daran tatsächlich etwas geändert hat. Wie sich solche Widersprüche benennen lassen, erläutert auch unser Beitrag über Fehler in Gutachten zu Pflegegrad, GdB und Erwerbsminderungsrente.

Für den Widerspruch läuft gewöhnlich eine Monatsfrist

Gegen einen Herabstufungsbescheid der gesetzlichen Pflegekasse können Betroffene grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Das folgt aus § 84 SGG; die Rechtsbehelfsbelehrung sollte geprüft werden.

Wer noch auf Unterlagen wartet, kann zunächst fristwahrend schriftlich Widerspruch einlegen und die Begründung nachreichen. Das unterschriebene Schreiben muss rechtzeitig eingehen; eine gewöhnliche E-Mail genügt dafür grundsätzlich nicht.

Ein neuer Höherstufungsantrag ersetzt den Widerspruch gegen die Rückstufung nicht. Den Unterschied erklärt unser Beitrag Pflegegrad zu niedrig: Widerspruch und Neuantrag zusammen stellen.

Eine Klage sichert die Weiterzahlung nicht automatisch

Ein Widerspruch gegen die Herabsetzung laufender Leistungen der gesetzlichen Pflegekasse hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung, sofern keine wirksame Ausnahme wie eine angeordnete sofortige Vollziehung greift. Für die anschließende Anfechtungsklage schließt § 86a Absatz 2 Nummer 3 SGG diese Wirkung dagegen aus.

Wer während des Klageverfahrens die bisherigen Leistungen vorläufig sichern will, benötigt deshalb gegebenenfalls zusätzlich einen Eilantrag beim Sozialgericht nach § 86b SGG. Dabei sollten die rechtlichen Einwände und die drohenden Folgen für die Versorgung konkret dargelegt werden.

Drei Fragen und Antworten zur Rückstufung

Kann ein Höherstufungsantrag zum Verlust des bisherigen Pflegegrades führen?

Ja, die neue Begutachtung kann einen geringeren Pflegebedarf ergeben. Die Pflegekasse benötigt für eine Rückstufung aber eine rechtliche Grundlage; der Antrag allein beseitigt die bisherige Bewilligung nicht.

Darf die Pflegekasse wegen eines niedrigeren Punktwertes sofort herabstufen?

Ein geringerer Punktwert allein belegt keine nachträgliche wesentliche Änderung. Für eine Aufhebung nach § 48 SGB X müssen sich die Verhältnisse tatsächlich entsprechend verändert haben; eine schon ursprünglich fehlerhafte Bewilligung ist nach anderen Regeln zu prüfen.

Was sollte ich nach einem Herabstufungsbescheid zuerst tun?

Sichern Sie die Widerspruchsfrist und fordern Sie die vollständigen Gutachten an. Vergleichen Sie die behaupteten Verbesserungen mit dem tatsächlichen Pflegealltag und lassen Sie bei einer drohenden Zahlungslücke prüfen, ob zusätzlicher gerichtlicher Eilrechtsschutz nötig ist.