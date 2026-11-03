Grundsicherung: Wohnung zu teuer – Jobcenter zahlt auch bei Kündigung nicht

Die Wohnung ist fristlos gekündigt, das Geld fehlt – trotzdem kann ein Eilantrag gegen das Jobcenter scheitern. Ein Beschluss des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen zeigt, warum mittellose Mieter ausstehende Leistungen nicht nur verlangen sollten, sondern auch belegen, wie eine Zahlung ihre Wohnung doch noch retten kann. (LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 26. Oktober 2026 – L 7 AS 1613/26 B ER und L 7 AS 1614/26 B)

Warum der Mann trotz Kündigung scheiterte

Der Antragsteller verlangte Leistungen für Mai bis August 2026; seine Vermieterin hatte am 7. September fristlos gekündigt. Das Gericht hielt die Wohnung mit 1.196 Euro Bruttokaltmiete ohne Stellplatz und Concierge-Pauschale für unangemessen teuer und deshalb nicht für langfristig sicherungsfähig.

Beim Lebensunterhalt berücksichtigten die Richter eine Wohngeldnachzahlung von 1.640 Euro und unzureichende Nachweise der Hilfebedürftigkeit. Streitgegenstand war die vorläufige Hilfe für vergangene Leistungsmonate.

Vergangene Mietschulden können heute eine Notlage auslösen

Ein Eilverfahren soll eine gegenwärtige Notlage abwenden, nicht eine alte Abrechnung korrigieren. Rückstände können trotzdem dringlich sein, wenn sie nämlich heute den Wohnungsverlust verursachen und eine Zahlung diesen noch verhindern kann.

Erklären Sie nicht nur, welches Geld fehlt, sondern auch, welche konkrete Gefahr aktuell besteht und wie die verlangte Hilfe sie beseitigt. Näheres erläutert der Beitrag dazu, wann bei drohenden Mietschulden ein Eilantrag nötig wird.

Vorbeugen: Schon die erste Zahlungslücke ernst nehmen

Warten Sie nicht auf die Kündigung, wenn das Jobcenter die Miete nicht oder nur teilweise überweist. Melden Sie die drohenden Rückstände schriftlich, reichen Sie Mietvertrag und Zahlungsnachweise ein und lassen Sie sich den Eingang bestätigen.

Steht Ihr Leistungsanspruch dem Grunde nach fest und dauert nur die Berechnung länger, können Sie einen Vorschuss nach § 42 SGB I beantragen. Verlangen Sie bei akuter Mietgefahr eine schnelle Entscheidung und schildern Sie die Folgen des Zahlungsrückstands konkret.

Eine Mietkürzung nicht ungeprüft hinnehmen

Fordert das Jobcenter eine Kostensenkung, lassen Sie prüfen, ob es die örtliche Grenze und Ihre persönliche Situation zutreffend berücksichtigt. Eine Miete über dem Richtwert erlaubt nicht in jedem Fall eine sofortige Kürzung.

Dokumentieren Sie erfolglose Wohnungsbewerbungen und belegen Sie Hindernisse für einen Umzug. Auch bei der Begrenzung der Unterkunftskosten während der Karenzzeit kann der Einzelfall entscheidend sein.

Aktiv werden: Die Sicherung der Wohnung ausdrücklich verlangen

Bestehen bereits Rückstände, verlangen Sie neben ausstehenden Leistungen ausdrücklich die Übernahme der Mietschulden zur Sicherung Ihrer Unterkunft. Beim Jobcenter sieht § 22 Absatz 8 SGB II ein Darlehen vor; droht sonst Wohnungslosigkeit, sollen Schulden übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist.

Die Hilfe ist zwar keine reine Gefälligkeit, aber auch keine Zahlungsgarantie. Der Beitrag „Mietschulden: Wann muss das Jobcenter zahlen?“ erläutert die Voraussetzungen.

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Auch das Sozialamt kann Mietschulden übernehmen

Beziehen Sie Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, kommt die Sicherung der Unterkunft nach § 36 SGB XII in Betracht. Anders als beim Jobcenter erlaubt diese Vorschrift sowohl ein Darlehen als auch eine Beihilfe, die Sie nicht zurückzahlen müssen.

Auch hier sollen Schulden übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit droht. Ob die Finanzierung akut gefährdet ist, kann streitig werden, wie ein Verfahren über Unterkunftskosten bei gemeinsamem Wohnen mit Angehörigen zeigt.

Bleibt die Wohnung nach der Zahlung erhalten?

Bitten Sie Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter um eine schriftliche Erklärung, ob das Mietverhältnis nach Ausgleich der Rückstände fortgesetzt wird. Die Erklärung sollte auch eine zusätzlich ausgesprochene ordentliche Kündigung erfassen.

Zeigen Sie außerdem, wie Sie die laufende Miete künftig finanzieren können; eine Direktzahlung der Unterkunftsleistungen an den Vermieter kann weitere Rückstände verhindern.

Selbst bei überhöhten Kosten lohnt sich die Einzelfallprüfung, wie Entscheidungen zur Mietschuldenübernahme bei unangemessenen Unterkunftskosten verdeutlichen.

Die Kündigung prüfen lassen – auch ohne Geld für einen Anwalt

Lassen Sie umgehend prüfen, ob die behaupteten Rückstände stimmen und die Kündigung wirksam ist; nehmen Sie zugleich Kontakt zur kommunalen Fachstelle für Wohnungsnotfälle auf.

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Für außergerichtliche anwaltliche Hilfe können Menschen mit wenig Einkommen und Vermögen Beratungshilfe beantragen, regelmäßig beim Amtsgericht. Der Eigenanteil beträgt höchstens 15 Euro und kann erlassen werden; für ein Gerichtsverfahren kommt bei erfüllten Voraussetzungen Prozesskostenhilfe infrage.

Nach einer Räumungsklage läuft eine wichtige Frist

Eine fristlose Kündigung wegen Mietrückständen kann durch vollständige Zahlung der fälligen Miete und Nutzungsentschädigung noch unwirksam werden. Dafür bleiben grundsätzlich zwei Monate ab Zustellung der Räumungsklage; innerhalb dieser Frist kann auch die verbindliche Zahlungszusage einer öffentlichen Stelle genügen.

Diese Schonfrist hilft nicht erneut, wenn innerhalb der vorausgegangenen zwei Jahre bereits eine Kündigung auf diesem Weg unwirksam geworden ist. Eine zusätzlich erklärte ordentliche Kündigung beseitigt die Zahlung ebenfalls nicht ohne Weiteres – deshalb müssen Sie neben der Finanzierung auch die mietrechtliche Verteidigung organisieren.

Wenn die Behörde ablehnt oder nicht rechtzeitig handelt

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen; bei drohendem Wohnungsverlust kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht. Sie müssen nicht erst das Ende des Widerspruchsverfahrens abwarten und können den Antrag ohne Anwalt bei der Rechtsantragstelle aufnehmen lassen.

Legen Sie aktuelle Kontoauszüge, die Rückstandsaufstellung, Kündigung oder Räumungsklage und Ihren Schriftwechsel mit der Behörde vor. Erklären Sie nachvollziehbar, wie Sie bisher gelebt haben, welches Geld heute verfügbar ist und weshalb Sie die Rückstände nicht selbst begleichen können.

„Zu teuer“ ist keine ausreichende Antwort auf jeden Fall

Verlangt die Behörde einen Umzug, obwohl Sie nachweislich keine bezahlbare Wohnung finden, gehört auch das in Ihren Antrag. Ein anderer Fall zeigt, dass ein Jobcenter unter besonderen Umständen auch Mietschulden für eine unangemessen teure Wohnung übernehmen muss.

Für die laufenden Zahlungen müssen Sie zusätzlich prüfen lassen, wann Unterkunftskosten oberhalb der örtlichen Grenze anerkannt werden. Ein Schuldendarlehen allein löst das Problem nicht, wenn jeden Monat eine neue ungedeckte Mietlücke entsteht.

Nach einer Ablehnung bleiben weitere Schritte

Ein verlorenes Eilverfahren beendet nicht den Streit über die ursprünglichen Leistungsansprüche; beachten Sie deshalb weiterhin die Fristen im Widerspruchs- und Klageverfahren. Verschärft sich die Lage oder liegen neue entscheidende Nachweise vor, lassen Sie prüfen, ob erneuter Eilrechtsschutz möglich ist.

Lässt sich die Wohnung tatsächlich nicht erhalten, muss die Hilfe auf eine Ersatzunterkunft und die Vermeidung von Obdachlosigkeit zielen. Unter bestimmten Voraussetzungen kommen dabei auch Unterkunftskosten für ein Hotel oder eine Pension infrage; informieren Sie die zuständigen Stellen möglichst vor einer Buchung.

FAQ: Sechs Fragen zur Hilfe bei Mietschulden

Muss das Jobcenter bei einer Kündigung immer zahlen?

Nein, die Kündigung allein garantiert keine Zahlung. Die Schuldenübernahme muss gerechtfertigt und notwendig sein und die Unterkunft tatsächlich sichern können.

Kann ich für vergangene Monate überhaupt Eilrechtsschutz bekommen?

Ja, ausnahmsweise, wenn die fehlenden Leistungen heute noch eine akute Notlage verursachen. Sie müssen den Zusammenhang und die Wirkung der verlangten Zahlung nachvollziehbar belegen.

Soll ich erst die Räumungsklage abwarten?

Nein, melden Sie drohende oder bestehende Mietschulden möglichst sofort. Frühes Handeln verbessert die Chance, Kündigung und zusätzliche Kosten zu verhindern.

Wer hilft Menschen mit Grundsicherung im Alter?

Das Sozialamt kann nach § 36 SGB XII Mietschulden übernehmen. Je nach Einzelfall kommt eine Beihilfe oder ein Darlehen infrage.

Rettet eine Nachzahlung jede gekündigte Wohnung?

Nein, vor allem eine zusätzliche ordentliche Kündigung kann bestehen bleiben. Lassen Sie deshalb die Kündigung prüfen und bemühen Sie sich um eine schriftliche Fortsetzungsvereinbarung.

Brauche ich für den Eilantrag einen Anwalt?

Vor dem Sozialgericht besteht dafür kein Anwaltszwang. Die Rechtsantragstelle hilft bei der Aufnahme des Antrags; für anwaltliche Vertretung können Sie Prozesskostenhilfe beantragen.

Quellen

Bundesgerichtshof: Urteil vom 23. Oktober 2024 – VIII ZR 106/23, Wirkung der Schonfristzahlung auf fristlose und ordentliche Kündigung.

Bundesministerium der Justiz / Bundesamt für Justiz: § 22 SGB II; § 36 SGB XII; § 42 SGB I; § 86b SGG; § 569 BGB.

Justiz-Services: Beratungshilfe und finanzielle Hilfen für Menschen mit wenig Geld.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Beschluss vom 26. Oktober 2026 – L 7 AS 1613/26 B ER und L 7 AS 1614/26 B, Volltext veröffentlicht bei kvasir.