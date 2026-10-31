Grundsicherung: Weitergeleitetes Kindergeld darf die Leistung nicht kürzen

Grundsicherung: Auch bar weitergegebenes Kindergeld kann anrechnungsfrei bleiben

Wer Kindergeld für ein außerhalb des eigenen Haushalts lebendes Kind erhält und nachweislich weitergibt, muss sich diesen Betrag beim Jobcenter nicht als eigenes Einkommen anrechnen lassen. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn das Geld bar übergeben wird. Entscheidend ist, ob sich die tatsächliche Weiterleitung belegen lässt.

Im geschilderten Fall einer Mutter vor dem Sozialgericht Cottbus ging es um monatlich 250 Euro Kindergeld. Die Mutter gab das Geld ihrem außerhalb des Haushalts lebenden Sohn in bar. Im Streit stand, ob sie die Übergabe ausreichend nachgewiesen hatte.

Warum das Jobcenter Kindergeld zunächst der Mutter zurechnet

Kindergeld wird üblicherweise an einen anspruchsberechtigten Elternteil ausgezahlt. Lebt das Kind nicht mehr in dessen Haushalt, verschwindet die Zahlung deshalb nicht automatisch aus der Einkommensberechnung des Jobcenters. Ohne nachgewiesene Weiterleitung kann das Geld grundsätzlich beim empfangenden Elternteil berücksichtigt werden.

Anders ist die gesetzliche Zuordnung bei Kindern, die zur Bedarfsgemeinschaft gehören: Nach § 11 Absatz 1 Satz 4 und 5 SGB II wird Kindergeld dem jeweiligen Kind zugerechnet, soweit es für dessen Lebensunterhalt benötigt wird; Bedarfe für Bildung und Teilhabe bleiben dabei ausgenommen. Ein darüber hinausgehender Kindergeldbetrag kann beim kindergeldberechtigten Elternteil als Einkommen zählen.

Welche Ausnahme bei einem eigenen Haushalt des Kindes gilt

Für Kinder außerhalb des elterlichen Haushalts enthält § 1 Absatz 1 Nummer 8 der Grundsicherungsgeld-Verordnung eine ausdrückliche Ausnahme. Danach bleibt Kindergeld bei der Einkommensberechnung des Elternteils unberücksichtigt, soweit es nachweislich an das außerhalb seines Haushalts lebende Kind weitergeleitet wird.

Die Vorschrift hieß im hier behandelten Streitzeitraum Bürgergeld-Verordnung, davor Arbeitslosengeld-II/Sozialgeld-Verordnung. Seit dem 1. Juli 2026 trägt sie die Bezeichnung Grundsicherungsgeld-Verordnung. Die Ausnahme für nachweislich weitergeleitetes Kindergeld besteht weiterhin.

Wichtig ist das Wort „soweit“: Wird nur ein Teil des Kindergeldes nachweislich weitergegeben, ist auch nur dieser Teil von der Anrechnung beim Elternteil ausgenommen. Der Auszug des Kindes allein reicht für die Ausnahme nicht aus.

Was im Fall vor dem Sozialgericht Cottbus den Ausschlag gab

Die folgende Falldarstellung beruht auf der vorliegenden Zusammenfassung zum Urteil des Sozialgerichts Cottbus vom 19. August 2026, S 10 AS 522/25; ein öffentlich abrufbarer Volltext lag für die Prüfung nicht vor. Der Sohn der Klägerin lebte in einer eigenen Wohnung. Die Mutter erklärte, sie habe ihm das Kindergeld monatlich bar übergeben. Das Jobcenter berücksichtigte die Zahlung dennoch bei ihr als Einkommen.

Der Sohn versicherte an Eides statt, dass er von seiner Mutter monatlich 250 Euro Kindergeld erhielt. Hinzu kamen Kontoauszüge, aus denen passende Bargeldabhebungen hervorgingen. Die Kammer sah die Weiterleitung aufgrund dieser Angaben und Unterlagen als nachgewiesen an.

Für April 2024 war zwar keine entsprechende Abhebung verzeichnet. Am 2. Mai 2024 ließ sich jedoch eine Abhebung von 300 Euro nachvollziehen. Das Gericht berücksichtigte diese Kontobewegung zusammen mit den weiteren Angaben und hielt auch die Weiterleitung des April-Kindergeldes für belegt. Die Abhebung allein hätte die Übergabe an den Sohn nicht bewiesen.

Warum eine Barabhebung allein nicht genügt

Ein Kontoauszug belegt zunächst nur, dass Bargeld vom Konto abgehoben wurde. Er zeigt noch nicht, wer das Geld anschließend erhalten hat. Genau an dieser Stelle entstehen bei Barzahlungen häufig Nachweisprobleme.

Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt entschied am 31. Juli 2024, L 4 AS 518/20, dass bloße Bargeldabhebungen zusammen mit einer unbelegten Behauptung über die Verwendung für das Kind nicht ausreichen. Bei einer behaupteten Barübergabe muss nachvollziehbar sein, dass das Kind das Geld tatsächlich erhalten hat.

Daraus folgt kein allgemeines Verbot von Barzahlungen. Der Unterschied liegt im Beleg der tatsächlichen Weiterleitung. Den Fall aus Sachsen-Anhalt erläutert auch unser Beitrag „Bürgergeld: Wenn das Kindergeld nicht weitergeleitet wird“.

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Welche Nachweise bei einer Barübergabe helfen

Die Bundesagentur für Arbeit nennt in ihren fachlichen Weisungen zu §§ 11 bis 11b SGB II, Randnummer 11.42 ausdrücklich verschiedene Nachweismöglichkeiten. Dazu gehören Überweisungsbelege, die Kopie eines Dauerauftrags und eine Erklärung des Kindes. Ein Banktransfer ist damit nicht der einzig mögliche Nachweis.

Bei einer Barzahlung empfiehlt sich eine Empfangsbestätigung für jede einzelne Übergabe. Darin sollten der ausgezahlte Betrag, das Übergabedatum, der betreffende Kindergeldmonat sowie Name und Unterschrift des empfangenden Kindes stehen. Am besten wird sie unmittelbar bei der Übergabe ausgefüllt. Das ist eine Empfehlung zur Beweissicherung, keine gesetzliche Formvorschrift.

Zusätzlich helfen Kontoauszüge, die den Kindergeldeingang und eine dazu passende Abhebung erkennen lassen. Zusammen ergibt sich daraus eine besser überprüfbare Zahlungskette. Ob die Unterlagen im Streitfall überzeugen, hängt von ihrer Schlüssigkeit und den übrigen Umständen ab.

Nachweis Was er belegt Überweisung auf das Konto des Kindes Betrag, Zeitpunkt und Empfänger sind unmittelbar nachvollziehbar; ein klarer Verwendungszweck erleichtert die Zuordnung. Unterschriebene Empfangsbestätigung Das Kind bestätigt die konkrete Barübergabe für einen bestimmten Kindergeldmonat. Kontoauszug mit Bargeldabhebung Die Abhebung ist dokumentiert; die anschließende Übergabe an das Kind muss zusätzlich belegt werden. Allgemeine Erklärung über regelmäßige Unterstützung Sie kann ergänzen, ersetzt aber bei Zweifeln keine nachvollziehbaren Angaben zu den einzelnen Zahlungen.

Wie schnell sollte das Kindergeld weitergegeben werden?

Im Cottbuser Verfahren verlangte die Kammer der Zusammenfassung zufolge eine zeitnahe Weiterleitung und sah die Monatsfrist als eingehalten an. Sie bezog sich dabei auf das Urteil des Bundessozialgerichts vom 11. Dezember 2007, B 8/9b SO 23/06 R. Die genauen Auszahlungs- und Übergabedaten lassen sich aus der Zusammenfassung allerdings nicht vollständig nachvollziehen.

Diese BSG-Entscheidung betraf allerdings die Grundsicherung nach dem SGB XII. Die dort genannte Monatsfrist ist deshalb nicht ohne Weiteres als ausdrücklich geregelte Ausschlussfrist für jeden SGB-II-Fall zu verstehen. Die Ausnahmevorschrift für das Jobcenter nennt selbst keine feste Tageszahl.

Um Streit über Zeitpunkt und Zuordnung zu vermeiden, sollte das Kindergeld möglichst unmittelbar nach dem Eingang weitergegeben werden. Wer mehrere Monatsbeträge auf dem eigenen Konto ansammelt und erst später auszahlt, erschwert die Zuordnung und den Nachweis.

Warum die Zahlung trotz Kontoeingangs anrechnungsfrei bleiben kann

Dass das Kindergeld zunächst auf dem Konto der Mutter einging, steht der Ausnahme nicht entgegen. Die Zahlung ist ihr zwar zugeflossen, bleibt aber bei nachgewiesener Weiterleitung unter den genannten Voraussetzungen ausdrücklich von der Einkommensanrechnung ausgenommen.

Was Betroffene bei einer Anrechnung durch das Jobcenter tun können

Wer trotz nachgewiesener Weiterleitung einen entsprechend gekürzten Bescheid erhält, sollte die Einkommensberechnung prüfen und die Belege für die betroffenen Monate vorlegen. Sinnvoll ist eine kurze Erklärung, wann das Kindergeld einging und wann es das außerhalb des Haushalts lebende Kind erhielt. Auch dessen eigener Haushalt sollte nachvollziehbar sein, etwa durch die Wohnanschrift und erforderlichenfalls weitere Unterlagen.

Die Widerspruchsfrist beträgt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Das ergibt sich aus § 84 Sozialgerichtsgesetz. Fehlende Belege können nachgereicht werden; auf ihre Beschaffung sollte niemand warten, wenn dadurch die Frist verstreicht.

Bezieht das Kind selbst Sozialleistungen, muss der Geldzufluss außerdem gegenüber der für das Kind zuständigen Stelle angegeben werden. Die Ausnahme bei der Mutter bedeutet nicht automatisch, dass das Geld auch beim Kind unberücksichtigt bleibt. Die Berechnung dort richtet sich nach den für das Kind geltenden Vorschriften.

Fragen und Antworten zur Weiterleitung von Kindergeld

Reicht eine Erklärung meines Sohnes oder meiner Tochter aus?

Eine Erklärung des Kindes ist eine von der Bundesagentur für Arbeit ausdrücklich genannte Nachweismöglichkeit. Sie sollte konkrete Angaben zu Betrag und Zeitpunkt enthalten. Bei Unstimmigkeiten können zusätzliche Unterlagen erforderlich sein.

Gilt die Ausnahme auch, wenn das Kind noch bei mir wohnt?

Die hier erläuterte Ausnahme setzt voraus, dass das Kind außerhalb des eigenen Haushalts lebt. Gehört es lediglich nicht mehr zur Bedarfsgemeinschaft, wohnt aber weiterhin im Haushalt des Elternteils, greift diese Regelung nicht allein deshalb. Die Einkommenszuordnung muss dann gesondert geprüft werden.

Was gilt, wenn ich nur einen Teilbetrag weitergebe?

Die Ausnahme erfasst den nachweislich weitergeleiteten Teil. Der beim Elternteil verbleibende Rest kann grundsätzlich als dessen Einkommen berücksichtigt werden.